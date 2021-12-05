19 підроблених COVID-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль": поліція відкрила кримінальні провадження

У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів, поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС України.

"19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту "Бориспіль". Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів", - йдеться у повідомленні.

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За кожним фактом буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація, підкреслили у відомстві.