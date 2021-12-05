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аеропорт (684) Бориспіль (448) підробка (340) Нацполіція (13929) сертифікат (213)

19 підроблених COVID-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль": поліція відкрила кримінальні провадження

Новини Цензор.НЕТ Події

19 підроблених COVID-сертифікатів виявили в аеропорту

У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів, поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС України.

"19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту "Бориспіль". Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів", - йдеться у повідомленні.

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За кожним фактом буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація, підкреслили у відомстві.
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Топ коментарі
+17
мені цікаво, а є статистика про кількість відкритих справ за фактами фальсифікації ліків та продуктів харчування? скільки осіб покарано і на які терміни?
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05.12.2021 12:28
+13
Згоден. Всіх вбивць і гвалтівників випустити з в'язниць, якщо вони вакциновані, і замість них садити невакцинованих
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05.12.2021 12:24
+5
За вуха і в тюрму ,+ продавця нехай здають . Там конфіскація світить і серйозний термін .
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05.12.2021 12:19
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За вуха і в тюрму ,+ продавця нехай здають . Там конфіскація світить і серйозний термін .
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05.12.2021 12:19 Відповісти
Згоден. Всіх вбивць і гвалтівників випустити з в'язниць, якщо вони вакциновані, і замість них садити невакцинованих
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05.12.2021 12:24 Відповісти
Не не пойдёт. Ты много киздишь пацан, но не знаешь , что убийц и гвалтивныкив в тюрьмах не вакцинируют. Так что пусть сидят дальше и теперь уже вместе с антиваксерами.
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05.12.2021 14:10 Відповісти
Ще не набридло...
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05.12.2021 12:22 Відповісти
мені цікаво, а є статистика про кількість відкритих справ за фактами фальсифікації ліків та продуктів харчування? скільки осіб покарано і на які терміни?
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05.12.2021 12:28 Відповісти
Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся. Если же тебе это необходимо ( по разным причинам) то вакцинируйся. Вариантов ДВА. А за подложные , липовые сертификаты должно быть наказание. Для имеющих подобный сертификат - штраф различного размера ( с обязательным сообщением, сдачей источника получения), для лиц замешанных в изготовлении, распространении и подделке сертификатов суд и тюрьма с конфискацией. Но только этот подход должен касаться ВСЕХ. От власть имущих, друзей , родственников, влиятельных и обеспеченных до самого простого человека. А вот тут гложут большие сомнения ( зная как оно у нас все устроено, по принципу одним все, другим закон). ДТП и т.д. тому явное подтверждение.
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05.12.2021 12:30 Відповісти
Вот интересно- в аэропорту "Борисполь" вроде не бедные люди, а все равно не хотят уколоться.
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05.12.2021 13:25 Відповісти
Наверное, что-то знают.
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05.12.2021 13:29 Відповісти
Вот смотрю биатлон в Швеции-все зрители без масок
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05.12.2021 13:39 Відповісти
Ну наверняка - не бедные.... а не хотят, какие проблемы, пускай путешествуют в пределах области проживания. какие проблемы. и остаются не вакцинированными.
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05.12.2021 14:46 Відповісти
https://www.facebook.com/100015890252046/videos/369883201494508
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05.12.2021 12:33 Відповісти
Так вроде бы омикрон уже как простуда...для чего сертификаты и уколы??
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05.12.2021 12:33 Відповісти
Можно подумать, омикрон пришёл взамен дельты, а не вместе с ней. Плюс если чуток подумать, то следующим вариантом вполне может быть что-то не менее заразное омикрона, но более летальное, чем дельта. От тагда будет весело...
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05.12.2021 12:54 Відповісти
Ви ж розумна людина(с). Ви маєте усе, що треба, для того, щоб зробити висновки.
Навіщо було в першому локдауні забороняти відвідувати парки?
Навіщо забороняти зараз виходити на вулицю без документів у жовтій зоні?
Навіщо заганяти всіх в стойло дію?
...
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05.12.2021 13:00 Відповісти
"Омикрон" придет-всех уровняет.
А он придет-волну уже гонят.
Спорю на 0.5 л.
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05.12.2021 13:27 Відповісти
Идет облава на волков.(С)
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05.12.2021 12:37 Відповісти
Я на цензоре в августе об подделках писал,мне 16 августа надо было лететь к брату в Прагу из Борисполя...продали Ковид-тест поддельный с хитрой ценой 960 гривен...,в самолет не пустили пришлось пилять домой в Харьков...
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05.12.2021 12:45 Відповісти
А чем закончилась история о поддельных сертификатах Гади Хавченко и её сеструхи? кто в курсе?
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05.12.2021 12:58 Відповісти
Пока продолжение сериала не снимали
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05.12.2021 13:16 Відповісти
Эх,Луценка нету.
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05.12.2021 13:29 Відповісти
А ведь здоровые болезни разносят а потом коек не хватает )) Так вам и надо здоровые
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05.12.2021 14:06 Відповісти
Сученята з поліції мабуть вважать, що відповідати за ці незаконні кримінальні провадження їм не доведеться... Але все йде до того, що дуже скоро більшість населення таки зрозуміє, що поліцаї наразі не мають нічого спільного з правоохоронними органами. А запит на відновлення справедливості і покарання аморальних утирків, котрі прикриваються законом, вже величезний...
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05.12.2021 14:25 Відповісти
Полицаям на заметку:Все кто говорил "Мы лишь выполняли приказ", в Нюрнберге были повешены.
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05.12.2021 17:12 Відповісти
Не лише їм.
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05.12.2021 17:33 Відповісти
Такого ніде у світі нема, тільки у нас: підробні ковід сертифікати, шахраї, які їх виробляють, лохи, які за них платять гроші, потім напівмертвими потрапляють у реанімацію з ускладненнями, а якщо пощастило вижити, то потім доводять що вакцину вони не робили і хочуть таки зробити. Це якись цирк потвор на дроті.
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05.12.2021 17:55 Відповісти
 
 