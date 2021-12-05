19 підроблених COVID-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль": поліція відкрила кримінальні провадження
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У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів, поліція відкрила кримінальні провадження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС України.
"19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту "Бориспіль". Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів", - йдеться у повідомленні.
За кожним фактом буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація, підкреслили у відомстві.
Топ коментарі
+17 Палєо Мустьє
показати весь коментар05.12.2021 12:28
+13 Nick Valentine
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+5 Vitaliy Darmits
показати весь коментар05.12.2021 12:19
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Навіщо було в першому локдауні забороняти відвідувати парки?
Навіщо забороняти зараз виходити на вулицю без документів у жовтій зоні?
Навіщо заганяти всіх в
стойлодію?
...
А он придет-волну уже гонят.
Спорю на 0.5 л.