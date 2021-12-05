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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) суд (8039) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Дівчині Протасевича Сапезі висунули остаточні обвинувачення: їй загрожує до 6 років ув'язнення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчині Протасевича Сапезі висунули остаточні обвинувачення: їй загрожує до 6 років ув'язнення

Слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі остаточні обвинувачення після того, як наприкінці травня 2021-го її разом з опозиціонером Романом Протасевичем затримали у Мінську.

Про це з посиланням на джерела повідомила російська служба BBC, а також підтвердив вітчим дівчини в ефірі "Ехо Москви", інформує Цензор.НЕТ.

Софію обвинувачують за статтею про розпалювання ворожнечі - за це загрожує до 6 років ув'язнення. За даними джерел, у п'ятницю, 3 грудня, дівчину викликали у Слідчий комітет на слідчі дії, до того вона була під домашнім арештом.

Відчим Сергій Дудич заявив, що обвинувачення стало несподіванкою і для Софії, і для адвокатів, і для родини.

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"Зі слів консула та адвоката можу сказати, що вона психологічно розчавлена цим обвинуваченням. До того, коли ми з нею спілкувалися, до середини жовтня, все-таки була судова угода, вона не очікувала такого звинувачення, для неї це було ударом", - розповів Дудич.

Він додав, що була надія на екстрадицію замість суду, натомість наразі екстрадиція до Росії можлива лише після винесення вироку. Дата судового засідання поки невідома.

Адвокати Софії Сапеги коментувати справу не можуть через підписання угоди про нерозголошення.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+21
Білоруси просрали свою Білорусь.
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05.12.2021 12:34
+20
Наслідки багатовікової асиміляції !!!! Дивиться зебіли і розумійте -"Какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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05.12.2021 12:38
+9
Первое что делали россияне завовевывая очередной народ-это уничтожение культуры,языка этого народа,а если нужно-то и физическое уничтожение части этого народа. Нет языка-нет нации,нет нации-нет народа. Поэтому в России Бурятов,Татаров,Якутов записывают как Русских. Да они и САМИ в документах записывают себя Русскими. Россия-это растлитель народов. и значительную часть украинцев тоже успели растлить. "Какая разница"-это именно эти
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05.12.2021 12:51
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що, точкова репресія має застосовуватися до побічної особи з максимальним висвітленням через медіа?
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05.12.2021 12:31 Відповісти
Не буде вона сидіти. Її екстрадують після суду.
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05.12.2021 12:33 Відповісти
Білоруси просрали свою Білорусь.
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05.12.2021 12:34 Відповісти
Наслідки багатовікової асиміляції !!!! Дивиться зебіли і розумійте -"Какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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05.12.2021 12:38 Відповісти
Первое что делали россияне завовевывая очередной народ-это уничтожение культуры,языка этого народа,а если нужно-то и физическое уничтожение части этого народа. Нет языка-нет нации,нет нации-нет народа. Поэтому в России Бурятов,Татаров,Якутов записывают как Русских. Да они и САМИ в документах записывают себя Русскими. Россия-это растлитель народов. и значительную часть украинцев тоже успели растлить. "Какая разница"-это именно эти
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05.12.2021 12:51 Відповісти
Цей процес і зветься асиміляцією ,це остання стадія знищення народа ,як нації !!! Є три шаблі знищення держави і нації -окупація-анексія -асиміляція !!!))))
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05.12.2021 13:13 Відповісти
"Роздмухування ворожнечі" - то дуже розмите та затуманене поняття. Думаю, що її будуть садити за т.з. "міжрасовий зв'язок". Бо на заліссі можна користуватись виключно креженем кацапа. А от лукашенко прямо цього не виставляє. Щоб хутін не образився. Тому, думається, і використовують такі нечіткі дефініції.
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05.12.2021 12:37 Відповісти
Лукашенко - етнічний хохол. Тобто йому білоруси чужі. Те ж саме що Зєленський і українці. Етнічні меншини можуть утриматись при владі тільки завдяки терору та страху. Звідси ми маємо відправити ЗЕ "на Хайфу" якнайшвидше.
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05.12.2021 12:39 Відповісти
Москалі ,це істоти без будь-яких етничних ознак ,потвори з параноїдною маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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05.12.2021 12:40 Відповісти
"етнічний хохол" - це хто ? Що вам відомо про етнічне походження лукашенко та з якого джерела ця інформація?
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05.12.2021 12:54 Відповісти
Прізвище в нього таки ж українське, а от по своєму світогляду він класичний хахол, іншим словом - манкурт.
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05.12.2021 13:43 Відповісти
С какого боку у него "прізвище українське"? Белорусам фамилии на "-ка" (не на "-ко") свойственны и типичны так же, как и на "-ич". Злые языки говорят, что папа у Луки - цыган, но сути это не меняет - он типичный белорус, к сожалению. Там половина населения такое, даже с эталонными фамилиями, и хоть даже с родословной.

Ну и х%й с ними, сами выбрали, пускай жрут
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05.12.2021 20:15 Відповісти
Чемодан.Вокзал.Хайфа.
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05.12.2021 13:03 Відповісти
Байстрюк цыгана хохол?) Круто) А еще я знаю огромную семью цыган по фамилии Карпенко)))
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05.12.2021 13:32 Відповісти
Мені цікавою виглядає "судова угода"! Про що саме "угода"? "Здаєш" Протасевича і сама "витягуєш хвіст з-під молотка"? Саме тому вона була шокована висунутим обвинуваченням? Ну що ж поробиш - все чисто по-кацапсько-КГБістськи: "Виконана послуга в майбутньому не оплачується!"
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05.12.2021 12:46 Відповісти
Протасевич сам на себя наговорил когда призывал к актам неподчинениюя,привывал к погромам госучереждений. По Протасевичу доказательств итак выше крыши. Ему нужно было вобще подальше от СНГ держатся физически.
Я про Рашку и Путина столько на россайтах написал что никогда в жизни не полечу ни в Рашку ни в РБ,ни в Казах стан ни в другие страны СНГ-ведь они от Рашки напрямую зависят. Как Протасевичь не боялся находится в Литве зная что Путинские чекисты его вполне могут выкрасть и нелегально на территорию РБ переправить? Ведь Рашка уже похищала из Украины людей и перевозила их нелегально на свою территор
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05.12.2021 12:59 Відповісти
Я не знаю что он там наговорил, но вот по второй части поста вы правы на 100%)
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05.12.2021 13:40 Відповісти
Если бы он это говорил и призывал - беларусь была бы уже совсем другой. Но всё было ровно наоборот - он призывал НЕ делать погромов, ничего НЕ захватывать. Только ходить по воскресеньям колоннами и дарить ментам цветочки.
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05.12.2021 20:17 Відповісти
В Белоруссии куча здоровых и сильных мужчин - встаньте выгоните нахер и лукашенко и его приближенных!!! Или умрите или вставайте!!! Или будьте Россиянами!!!!
Кто может валите и не страдайте!!! А нам нужен кордон!!!!
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05.12.2021 12:58 Відповісти
Лукашенко за 21 год приучил беларусов к покорности. Что говорить если Беларусы решили сместить самого отмороженного диктатора вставанием досыми ногами на скамейки)))). Тут недоумка и рохлю Януковича чтобы скинуть-пришлось пожетвовать сотней людей и многомясячное жесткое противостояние на Майдане. А Лукашенко при прямой помощи Путина и ВОЙСК Путина-он не уйдет пока вю РБ не утопит в крови. Беларусы знают это и боятся
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05.12.2021 13:04 Відповісти
рюсские своих не бросают?
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05.12.2021 13:09 Відповісти
Российское подданство подруги Протасевича сьіграло свою роль , Лука еще будет торговаться за нее с Москвой . Да и на Протасевича "рьічаг" давления не помешает : типичньій развод КГБ.
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05.12.2021 13:13 Відповісти
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05.12.2021 13:58 Відповісти
Сам Протасевич стал первым пионером Лукашенко. Сейчас запрещено упоминать его имя даже в западной прессе. А эта дура подумала что у нее российское гражданство и все такое.
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05.12.2021 14:03 Відповісти
"просто дівчина Протасевича"- 6 років ув'язнення ...
але якщо "дівчина Протасевича у червоно -білих шкарпетках" - було б 12 років ...
гебня вже переплюнула самого сраліна
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05.12.2021 14:46 Відповісти
Та нічого їй не буде, бо вона кацапка,а от хлопця бульбофюрер надовго законопатить...
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05.12.2021 19:02 Відповісти
 
 