Дівчині Протасевича Сапезі висунули остаточні обвинувачення: їй загрожує до 6 років ув'язнення

Слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі остаточні обвинувачення після того, як наприкінці травня 2021-го її разом з опозиціонером Романом Протасевичем затримали у Мінську.

Про це з посиланням на джерела повідомила російська служба BBC, а також підтвердив вітчим дівчини в ефірі "Ехо Москви", інформує Цензор.НЕТ.

Софію обвинувачують за статтею про розпалювання ворожнечі - за це загрожує до 6 років ув'язнення. За даними джерел, у п'ятницю, 3 грудня, дівчину викликали у Слідчий комітет на слідчі дії, до того вона була під домашнім арештом.

Відчим Сергій Дудич заявив, що обвинувачення стало несподіванкою і для Софії, і для адвокатів, і для родини.

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"Зі слів консула та адвоката можу сказати, що вона психологічно розчавлена цим обвинуваченням. До того, коли ми з нею спілкувалися, до середини жовтня, все-таки була судова угода, вона не очікувала такого звинувачення, для неї це було ударом", - розповів Дудич.

Він додав, що була надія на екстрадицію замість суду, натомість наразі екстрадиція до Росії можлива лише після винесення вироку. Дата судового засідання поки невідома.

Адвокати Софії Сапеги коментувати справу не можуть через підписання угоди про нерозголошення.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.