УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15910 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
11 642 87
Transparency International (102) Венедіктова (756) Татаров Олег (358)

Рік тому Венедіктова втрутилась у розслідування НАБУ щодо Татарова і запустила процес "зливання" справи, - Transparency International Ukraine

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рік тому Венедіктова втрутилась у розслідування НАБУ щодо Татарова і запустила процес

Рік тому Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова втрутилась у резонансне розслідування Національного антикорупційного бюро щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбук нагадує Transparency International Ukraine.

"Заступника голови Офісу Президента запідозрили в організації підкупу експерта МВС Костянтина Дубоноса. Це був окремий епізод справи щодо махінацій на квартирах Нацгвардії, які призвели до 81,6 млн грн збитків. За підроблені документи, які б приховали збитки, Татаров мав дати експерту хабар у вигляді паркомісця у ЖК "Аристократ" вартістю 250 тис. грн.

1 грудня 2020 року прокурори САП планували вручити Татарову підозру, але не встигли Рік тому Венедіктова втрутилась у розслідування НАБУ щодо Татарова і запустила процес зливання справи, - Transparency International Ukraine 01. В ніч перед цим Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів. Це рішення запустило подальший процес "зливання" справи Татарова.

Рік тому Венедіктова втрутилась у розслідування НАБУ щодо Татарова і запустила процес зливання справи, - Transparency International Ukraine 02 У своєму блозі Andrii Borovyk згадав деталі цієї історії та розібрався, що нам показав кейс Татарова: https://bit.ly/case_Tatarova.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Татаров - зашкварений чорт Януковича/Захарченка, якого Офіс Президента Зеленського врятував від в'язниці", - Шабунін. ВIДЕО

Зараз матеріали справи лежать в СБУ. Та чи можуть відбутись якісь зрушення у "мертвій" справі Рік тому Венедіктова втрутилась у розслідування НАБУ щодо Татарова і запустила процес зливання справи, - Transparency International Ukraine 03? Питання риторичне.

Справа Татарова беззаперечно продемонструвала, що нинішня влада втручається в антикорупційні розслідування, якщо під підозрою опиняється "свій". Попри докази НАБУ, Олег Татаров досі працює заступником голови Офісу Президента і курує правоохоронний напрям, а також, за даними журналістів, і сферу кримінальної юстиції.

І найгірше, що жодного конфлікту інтересів чи загалом проблеми у цьому прецеденті на Банковій на бачать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доки судовою реформою займається підозрюваний в корупції Татаров, особливих досягнень не буде ні зараз, ні потім, - Жернаков

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
Зате Банкова "побачила" Бутусова біля гаубиці, це небезпечніше ніж дії Татарова.
показати весь коментар
05.12.2021 13:00
+26
Це ж государєво око. Зелене.
показати весь коментар
05.12.2021 12:49
+23
Пам'ятаємо, як вся колаборантська верхівка влади, зовсім не палячись, кинулась на захист дерьмаково- фуйлового ставленика.
показати весь коментар
05.12.2021 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж государєво око. Зелене.
показати весь коментар
05.12.2021 12:49 Відповісти
вже "очко"
показати весь коментар
05.12.2021 13:02 Відповісти
Двустволка !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 13:24 Відповісти
))🤌
показати весь коментар
05.12.2021 13:27 Відповісти
Прокурор-око государеве, закони пишуть слуги государеві, охороняють-опричники государеві. фаворити " найвеличнишого" призначають-звільняють васалів, всі разом дурять,грабують і ******** холопів. Невже то Україна в 21 сторіччі? і
показати весь коментар
05.12.2021 20:40 Відповісти
Потому, что нельзя быть на свете красивой такой.
показати весь коментар
05.12.2021 12:54 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2021 13:00 Відповісти
Политическая проститутка.
показати весь коментар
05.12.2021 12:55 Відповісти
Зате Банкова "побачила" Бутусова біля гаубиці, це небезпечніше ніж дії Татарова.
показати весь коментар
05.12.2021 13:00 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 13:26 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2021 13:02 Відповісти
редкая су__ка ета прокурорша
показати весь коментар
05.12.2021 13:08 Відповісти
як і преПіЗе!
показати весь коментар
05.12.2021 22:12 Відповісти
помню один не_борыга говорил, что у него генпрокурор на 100% свой человек.

ну а вообще-то зеля не при делах, то все ермак. зе-чмо вечно обдолбанное мультики на стенах смотрит
показати весь коментар
05.12.2021 13:05 Відповісти
для того и расставляют своих куда только можно. это мафия
показати весь коментар
05.12.2021 13:09 Відповісти
Ви нє панімаєте! Ета алігархі хатят падставіть прєзідента
показати весь коментар
05.12.2021 13:11 Відповісти
перше речення, це улюблений початок розмови Барни. навіть тоді, при пороху, він вдовбував народу, що люди тупі а вони розумні.
зелень не вдовбує, він доказує це справами, роблять що хочуть...
показати весь коментар
05.12.2021 13:18 Відповісти
Пам'ятаємо, як вся колаборантська верхівка влади, зовсім не палячись, кинулась на захист дерьмаково- фуйлового ставленика.
показати весь коментар
05.12.2021 13:14 Відповісти
And all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again!
показати весь коментар
05.12.2021 15:10 Відповісти
Эта холенная Харьковская овчарка , ЭТА ГЕНПРОКУРОР , как вершина пик всей беды ,в которую толкнула Украину мафия двух городов ХАРЬКОВ и ДНЕПР .
Да-да Путин , да-да его планы на Украину и вообще его гебистская шизофрения- это основа , это фундамент беды.
Но главное - В УКРАИНЕ ЕСТЬ ЭТИ ЛЯРВЫ ЭТИ АВАКОВЫ -ХАРЬКОВ! И ЕСЬ КОЛОМОЙСКИЙ РЕЙДЕР И ВСЯ ЕГО РАТЬ -ДНЕПР !
А ЛИЧИНКА ВОВА - то все приизводное ... Есть культ личности а есть культ ЛИЧИНКИ!
Есть имя Владимир - с него Киевская Русь началась и пошло понеслось - ЛЕНИН ПУТИН И ЭТА ЛИЧИНКА вова - НАШ ВОЛОДИМИР ВПЕРШЕ!!!
Надеюсь им вся трагедия для Украины и должна завершиться !
показати весь коментар
05.12.2021 15:57 Відповісти
Кстати, Авакова я не вычеркиваю - он должен отработать свой грех самый страшный в его жизни- возведение БУРАТИНУ-ВЫРОК-УКРАИНЕ на трон , а служение ему почти два года - это, я надеюсь, уже было начало его искупления греха в муках совести! Я надеюсь на это!Я очень надеюсь на это!
Совокупление Авакова с ГОНДОНОМ - в борьбе против пока единственной достойной оппозиции в лице ее Лидера - ЭТО НЕ ИСКУПЛЕНИЕ!!! АВАКОВ! ВЗВЕСЬ СВОИ ГРЕХИ И ГРЕХИ ПОРОХА И ПРИМИ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. ТЫ ОЧЕНЬ МУДРЫЙ .
показати весь коментар
05.12.2021 16:57 Відповісти
Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасникам Майдану
Ірина Венедіктова, яку Зеленський запропонував Верховній Раді на посаду генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного суду України. Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун.
«118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного суду. Цей бал був нижчий за прохідний. Це ми говоримо про призначення фахового генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного суду. Як університетська викладачка скажу, що після «не заліку» студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс», - сказала Інна Совсун. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/venediktova-yaka-ranishe-provalila-ispit-na-posadu-suddi-teper-bude-peresliduvati-maydanivciv-nardep--666378.html
показати весь коментар
05.12.2021 18:57 Відповісти
ОПГ "Зелений гай"
показати весь коментар
05.12.2021 13:20 Відповісти
..зелений гей
показати весь коментар
05.12.2021 14:12 Відповісти
нікуди воно не втручалося а тупо закинуло зашкварну справу на полицю. щоб ворюга-корупціонер міг "ПРАЦЮВАТИ" на їх благо. все.
показати весь коментар
05.12.2021 13:21 Відповісти
Сядуть всі, крім тих, хто лежатиме і висітиме.
показати весь коментар
05.12.2021 13:22 Відповісти
Татаров ,Єрмак та т.п. ,це не фантазії ,це реальні кремлівські гниди !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 13:30 Відповісти
Будь-яка річ чи істота має власну назву !! Кремлівська гнида ,це яйце від кремлівських вошей ,розпліднює кремлівську маячню "Русского мира" !!!))))
показати весь коментар
05.12.2021 14:03 Відповісти
З маячнею "Русского мира" про "братские народи" шльопай на лента сРу !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 14:24 Відповісти
Як її не назви ,а кремлівська гнида лишиться кремлівською гнидою ,от так москалику !!!))
показати весь коментар
05.12.2021 14:47 Відповісти
З 1989 р. на Майданах ,мабуть старуват для якихось змін !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 16:45 Відповісти
Ращотроллик, тебе доплачивают за твои высеры на украинском сайте в выходной день? За твою кацасамочку беспокоюсь, будет ли ей вкусный ужин.
показати весь коментар
05.12.2021 14:09 Відповісти
Самочке своей передай мой коммент, рашотролль. Это ей на прокладки при общении с тобой. Хотя о чем это я? У прыщавых очкариков и самочек-то быть не может. И зря ты Путина нахер послал, такого не было в методичках.
показати весь коментар
05.12.2021 14:47 Відповісти
порохнявиє - дебіли
парашенка - сивочолий гамнагетьман
зєлєнскай - вєлічайший дєятєль нашей епохі
.............................................................
це вже вся методичка?
показати весь коментар
05.12.2021 13:30 Відповісти
Мабуть що ні ,параноїдна маячня неосяжна !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 13:33 Відповісти
це маячня, так
але це не результат паранойї
це цілеспрямована підривна діяльність "русскага міра"
показати весь коментар
05.12.2021 13:37 Відповісти
"Русский мир",це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,панівна ідеологія Московії !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 13:40 Відповісти
молодь - за януковича!
показати весь коментар
05.12.2021 13:27 Відповісти
Молодь, котрав часи Януковича в садочок чи м початкову школу ходила?
показати весь коментар
05.12.2021 14:11 Відповісти
по чем сейчас нелох платит за комментарии? копейки небось дает, кость кидает
показати весь коментар
05.12.2021 13:39 Відповісти
Почем тебе за высер тебе платят, рашотроллик? Надбавку за выходные дают?
показати весь коментар
05.12.2021 13:40 Відповісти
Про дурку напевно знаєш, тому що звідти пишеш?
показати весь коментар
05.12.2021 13:46 Відповісти
Прокуратура,суды, следаки- не поменялись иен поменяются лояльными методами. Кто сталкивался, тот знает что без ,, стимулирования,,( которое тебя может сделать бомжом)Без взяток ты не вернёшь квартиру, которую утеря забрали мошенники , не добьёшься справедливости что тебе отбили печень подростки, что пьяный урод сбил родственника. О том какое гавно угас в политике - убийцы, воры, аферисты, извращенцы, об этом и говорить не стоит. Сейчас в политике неадекваты купленные олигархами, ,,янучары,,комуняки, бандюки. На следующих выборах народ выберет очередное дерьмо.....Это у нас уже традиция такая.
показати весь коментар
05.12.2021 13:29 Відповісти
"Мудрий нарід" вже понад 30 років по тих самих граблях швендяє !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 13:31 Відповісти
Каждый народ заслуживает власть, которую имеет", выбирает . С большинством народа что-то не так.
показати весь коментар
05.12.2021 14:06 Відповісти
Потому что до сих пор жив совок в головах, где все братья, где тарифы копеечные, где лишь бы не было войны. Такое ощущение что это генами передается, причем русскочелюстными, как говорят на рабсее.
показати весь коментар
05.12.2021 14:31 Відповісти
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, то есть готова принять в любом количестве с любой стороны" - Володимир Олександрович Зеленський, Президент України
показати весь коментар
05.12.2021 13:30 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2021 13:32 Відповісти
ну так а шо, рука руку моет, вы не понимаете это харошие люди, не все плахие были при януковиче, зеленая какаха к себе таких только и тянет к себе
показати весь коментар
05.12.2021 13:38 Відповісти
Не ужели с этим татанином нс чего нельзя сделать? КРЫША не пробиваемая
показати весь коментар
05.12.2021 13:39 Відповісти
Можно. Але не зараз.
показати весь коментар
05.12.2021 13:48 Відповісти
Ця ************, яку язик не повертається назвати генпрокурором, колись голосно назвала себе государевим оком, яке виявилося смердючим очком, містечкового невігласа, з манією величі, властивої індивідам, страждаючим на комплекс меньшовартості
показати весь коментар
05.12.2021 13:41 Відповісти
Та кто б сомневался, это порох во всёмвиноват!
показати весь коментар
05.12.2021 13:55 Відповісти
Помітили, скільки корисніх ідіотів, кремлівських посіпак та ботів на цю гілку про Генпрокуроршу і кремлівську нишпорку і крадія Татарова злетілися? І як вони іх захищають? - Не пишуть про благородні, добрі вчинки цихперсонажів, а переводять стрілки на Порошенко,Бутусова, аргументи типу- "сам дурак" - з методичок СССРівського КГБ =ФСБ Росії).
Пильнуємо .
показати весь коментар
05.12.2021 13:56 Відповісти
Про що тема гілки? Читати не вмієш-про Татарова, про Венидиктову. За методичками кгб-фсб той самий пост на всі гілки тулиш, змініючи призвища. Підвищуй , початківець, кваліфікацію, краемляді більше платитимуть.
показати весь коментар
05.12.2021 14:16 Відповісти
..зекомандА, сидеть будете все, абы только "мудрый" нарид-жлоб не лохонулся ещё раз.., а они, дебилы, могут повторить, пусть и с другим сцарём..(
показати весь коментар
05.12.2021 14:15 Відповісти
Антиукраїнські виродки при владі і на високих посадах... Під час війни... Це може погано закінчитися
показати весь коментар
05.12.2021 15:06 Відповісти
Ей, зебилы. Это ж порошенко виноват, что бенедиктова закрыло дело против рыговской мрази татарова. Я все правильно понимаю?!
показати весь коментар
05.12.2021 15:22 Відповісти
Вся ЗеБанда будет сидеть! И венедиктова и татаров-портов и ермак_Лолита и само это чучело зе!
показати весь коментар
05.12.2021 15:32 Відповісти
Працює тьотка з усієї сили. Відробляє свою булочку з маслом...
показати весь коментар
05.12.2021 15:39 Відповісти
А кто такая эта прокурорша? 100% человек Зеленского. Так какие к ней вопросы?
показати весь коментар
05.12.2021 16:23 Відповісти
С"КИ
показати весь коментар
05.12.2021 17:41 Відповісти
сроку давності тут не буде.......якби "не дама " не старалася
показати весь коментар
05.12.2021 23:18 Відповісти
Он даже в воскресенье, в выходной, не может без зашкваров.
показати весь коментар
06.12.2021 00:51 Відповісти
Взяли чорта улесливого до найвищої посади, тепер у нас вже "вечори на хуторі" а ми Диканька
показати весь коментар
06.12.2021 02:18 Відповісти
до чего же пренеприятнейшие эти две рожи...
показати весь коментар
06.12.2021 06:59 Відповісти
Цінність Татарова в тому , що він причетний до рейдерського захоплення УкрБуду , розкрадання його зсередини. І все це йшло з генпрокуратури. Вони - виконавці захоплення.
На Микитася було заведено кримінальне провадження ,його присадили на рік до СІЗО , а за цей час УКрБуд зсередини розвалили ,та розікрали.
показати весь коментар
06.12.2021 08:22 Відповісти
Татаров, суддя Вовк та чимало інших подібних тримаються на посадах виключно завдяки замовним позазаконним послугам, які вони надають керівництву, олігархам або тіньовим ділкам. На жаль в їхньої компанії опинилася і Венедиктова. В жаргоні кримінального середовища є різні назви таких осіб, також їх можливо називати оборотнями в погонах.
показати весь коментар
06.12.2021 12:45 Відповісти
 
 