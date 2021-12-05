"Бракує 23 тисячі гривень на квадрокоптер та 28 тисяч на планшети", - волонтер Юсупова просить про допомогу військовим на фронті
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Волонтер Наталія Юсупова просить допомогти викупити ще один квадрокоптер та два планшети для українських військовослужбовців на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.
"Сьогодні день волонтера, а завтра день ЗСУ. Настрій не святковий, від слова взагалі. З ранку на зв'язку з фронтом, обговорюємо замовлення, не як у 14, але є вкрай важливі потреби, ситуація вкрай напружена, готуємося відбиватися, головне не панікувати. У вівторок прийдуть квадрокоптери, чекаємо їх вже півтора місяці, вони дуже потрібні на фронті!! Бракує на коптер 23 тисячі і ще два планшети треба викупити 28 тисяч. Так само потрібні турнікети, кровоспинні, протизастудні та знеболювальні.
Люди, замість паніки, допоможіть нам кожна гривня, величезна допомога. Хто як може 20, 50, 100, зберемо та відправимо нашим захисникам. Найкраще вітання, це наша підтримка та допомога", - зазначила Юсупова.
Карта для допомоги: 5375 4115 0267 5353 або 5375411500427369 Монобанк.
Будь ласка, зачекайте...
Имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
Вычитывать из столбцов газет?
Знаете ли вы, бездарные, многие,
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Вам ли, любящим баб да блюда,
Жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре шлюхам буду
Подавать ананасную воду!
Владимир Маяковский, «Вам». Это о оценке войны в элитах.
Мудрый нарид во время войны выбрал Главнокомандующего труса и уклониста
А весь тот вой что ты слышишь...это вой зеленого стада который воет с тобой в унисон...мол какой хороший этот закон...какой хороший осел его написал и внес в раду...
Це ж не в свої офшори ….
Вони усьо за мир борються…. Язиками…
Свято наближається!
С праздником!
А денег на квадрокоптер для защиты Украины не хватает?
Може ті військові, що голосували за Зєлєнскава, хоч по гривні скинуться?