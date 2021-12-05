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армія (3487) війна (56444) допомога (5058) Юсупова (163)

"Бракує 23 тисячі гривень на квадрокоптер та 28 тисяч на планшети", - волонтер Юсупова просить про допомогу військовим на фронті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтер Наталія Юсупова просить допомогти викупити ще один квадрокоптер та два планшети для українських військовослужбовців на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.

"Сьогодні день волонтера, а завтра день ЗСУ. Настрій не святковий, від слова взагалі. З ранку на зв'язку з фронтом, обговорюємо замовлення, не як у 14, але є вкрай важливі потреби, ситуація вкрай напружена, готуємося відбиватися, головне не панікувати. У вівторок прийдуть квадрокоптери, чекаємо їх вже півтора місяці, вони дуже потрібні на фронті!! Бракує на коптер 23 тисячі і ще два планшети треба викупити 28 тисяч. Так само потрібні турнікети, кровоспинні, протизастудні та знеболювальні.

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Люди, замість паніки, допоможіть нам кожна гривня, величезна допомога. Хто як може 20, 50, 100, зберемо та відправимо нашим захисникам. Найкраще вітання, це наша підтримка та допомога", - зазначила Юсупова.

Карта для допомоги: 5375 4115 0267 5353 або 5375411500427369 Монобанк.
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Топ коментарі
+14
Відправив скіль зміг. Тримайтесь хлопці.
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05.12.2021 13:04
+10
Зато суднО типа научное в Антарктиду плывет проблемы пингвинов изучать...за миллионы гривен...на которые этих квадрокоперов можно было не одну сотню купить...
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05.12.2021 13:34
+9
8ий рік війни, а до сих пір армія потребує волонтерської допомоги... Витрясти б з нєлоха офшорного усі украдені їм гроші...
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05.12.2021 13:32
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Вам, проживающим за оргией оргию,
Имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
Вычитывать из столбцов газет?

Знаете ли вы, бездарные, многие,
Думающие нажраться лучше как,
Может быть, сейчас бомбой ноги
Выдрало у Петрова поручика?

Если он, приведенный на убой,
Вдруг увидел, израненный,
Как вы измазанной в котлете губой
Похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
Жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре шлюхам буду
Подавать ананасную воду!

Владимир Маяковский, «Вам». Это о оценке войны в элитах.
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05.12.2021 12:57 Відповісти
Щас переворотько перекаже гроші і допоможе.
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05.12.2021 12:57 Відповісти
Відправив скіль зміг. Тримайтесь хлопці.
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05.12.2021 13:04 Відповісти
Олигархи за год увеличили прибыли в 3-5 раз и заработали 10 миллиардов долларов за год дополнительно. А в Украинской армии нет денег на коптер. Конечно слабость армии при таком финансировании и слабось и трусость гавнокомандующего(забоявшего даже операцию Вагнер) начать)-все это очень провоцирует Путина начать наступление пока есть такие хорошие для него условия. Еще-бы СП2 запустили и Путина ничегоне держит чтобы военным путем взять под контроль весь Донбасс и попытатся пройти в соседние области.
Мудрый нарид во время войны выбрал Главнокомандующего труса и уклониста
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05.12.2021 13:15 Відповісти
Це поки що у нас невеликий кусок фронту і увесь час просять волонтерів, бо держава «не взмозі». А уявіть війна справжня… А де жта славнозвісна поміч Задньопривідного Заходу?
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05.12.2021 13:15 Відповісти
Аде ті що по милліону зарплата що за держава 2 тисячі пенсія ия ще повинен віддать щось люди
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05.12.2021 13:35 Відповісти
Сами справились - "главное перестать стрелять"
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05.12.2021 13:43 Відповісти
+
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05.12.2021 13:22 Відповісти
8ий рік війни, а до сих пір армія потребує волонтерської допомоги... Витрясти б з нєлоха офшорного усі украдені їм гроші...
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05.12.2021 13:32 Відповісти
Клятий нелох розвалив побудований попереднім гетьманом патронний завод. І про волонтерів у ті часи навіть не чули...
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06.12.2021 15:04 Відповісти
Зеленский "наша армия потужна и самолучшая" ..тепло зелёное...
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05.12.2021 13:33 Відповісти
Зато суднО типа научное в Антарктиду плывет проблемы пингвинов изучать...за миллионы гривен...на которые этих квадрокоперов можно было не одну сотню купить...
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05.12.2021 13:34 Відповісти
єдина українська антарктична станція Акаде́мік Верна́дський (до 1996 - належала В.Британії назва - Фараде́й; англ. Faraday Station)
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12.12.2021 00:32 Відповісти
А нельзя эти деньги , взять с большого крадевнитства
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05.12.2021 13:34 Відповісти
Можна. Та хто ж їх віддасть? Беня, чи Бубочка з тестем і дерьмаком та іншими хламідіями- юзіками? Вони до наших грошей, вже, звикли і вважають своїми.
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05.12.2021 13:46 Відповісти
Коломойский потом их покрасит бесплатно
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05.12.2021 13:35 Відповісти
Якщо фарбу і пензлики купимо.
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05.12.2021 13:47 Відповісти
Для судей нашли на добавку к зарплате по 22-25 тысяч. Или судьи, для Украины, важнее солдат? Если это так, то зачем украинцам такое правительство.
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05.12.2021 13:38 Відповісти
Можно судей и их помощников отправить на фронт, всё равно от них Украинскому народу никакой пользы.
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05.12.2021 13:49 Відповісти
Цука один пи*деш кругом мы ко всему готовы у нас все есть...Депутатский хлеб от 430 гр. Мы не лохи за 14 гр. хавать. Вы готовы на чемоданах сидеть больше ни куя....
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05.12.2021 13:42 Відповісти
500гр
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05.12.2021 13:51 Відповісти
Перед тем, как отправлять деньги, очень хотелось бы узнать отношение Юсуповой к Закону о деолигархизации. А то ходить на "майданы" в защиту олигархов, грабящих страну и Народ, а потом собирать с нищего народа бабки на квадрокоптер- нелогично получается.
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05.12.2021 14:00 Відповісти
А этот закон кроме названия ни какого отношения к деолигархизации не имеет...
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05.12.2021 14:05 Відповісти
Имеет. Иначе не было бы такого воя олигархических шавок. 😂
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05.12.2021 14:28 Відповісти
Не имеет...ни единого пункта не имеет...
А весь тот вой что ты слышишь...это вой зеленого стада который воет с тобой в унисон...мол какой хороший этот закон...какой хороший осел его написал и внес в раду...
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05.12.2021 14:32 Відповісти
Зе и команда не воют, а принимают Закон. 😊 Вой стоит на всех олигархических СМИ. Если закон "до единого пункта" бесполезен, то узбагойтнсь и расходитесь. Для вас ведь "ничего не изменится".😂 В чем проблема?
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07.12.2021 18:36 Відповісти
Стыдно быть коцапом?😂🌷
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05.12.2021 14:17 Відповісти
Повторюю-волонтерам респект,та не зрозуміло нахрєн тоді міноборони...
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05.12.2021 14:16 Відповісти
Ні зеля із служками, ні розумков із незгодними, ні венедіктова із лещенками…., ні копійки не дали особисто для закупівлі таких систем ЗСУ за 2.5 роки….
Це ж не в свої офшори ….
Вони усьо за мир борються…. Язиками…
Свято наближається!
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05.12.2021 14:18 Відповісти
когда волонтеры на 8 год войны собирают копейки для воюющий армии, что-то непонятно с волонтерами(((
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05.12.2021 14:29 Відповісти
Скинул 23000 на квадрокоптер.
С праздником!
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05.12.2021 15:08 Відповісти
Не зрозумів прохання.8-рік війни!!!...,військовий збір,бюджет збройних сил,припинена контрабанда на кордоні,знищена корупція,олігархи з автоматами в окопах на бойовому чергуванні,"золотий" резерв в нічних клубах в повній амуніції і бойовій готовності,вся ток-шоу тусівка на зборах тероборони тренується...вся країна працює на захист країни...Кацапи на порозі,завтра війна! Які волонтери?Які гроші на квадрокоптер?Про що мова?
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05.12.2021 15:12 Відповісти
Налоговики собрали на 41 млрд. больше!
А денег на квадрокоптер для защиты Украины не хватает?
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05.12.2021 16:22 Відповісти
Ппробачте, але я сильно витратився на викуп з заручникі Зєєєлі Павловського і Марченка.
Може ті військові, що голосували за Зєлєнскава, хоч по гривні скинуться?
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05.12.2021 17:53 Відповісти
+
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05.12.2021 17:57 Відповісти
 
 