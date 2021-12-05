"Бракує 23 тисячі гривень на квадрокоптер та 28 тисяч на планшети", - волонтер Юсупова просить про допомогу військовим на фронті

Волонтер Наталія Юсупова просить допомогти викупити ще один квадрокоптер та два планшети для українських військовослужбовців на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.

"Сьогодні день волонтера, а завтра день ЗСУ. Настрій не святковий, від слова взагалі. З ранку на зв'язку з фронтом, обговорюємо замовлення, не як у 14, але є вкрай важливі потреби, ситуація вкрай напружена, готуємося відбиватися, головне не панікувати. У вівторок прийдуть квадрокоптери, чекаємо їх вже півтора місяці, вони дуже потрібні на фронті!! Бракує на коптер 23 тисячі і ще два планшети треба викупити 28 тисяч. Так само потрібні турнікети, кровоспинні, протизастудні та знеболювальні.

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Люди, замість паніки, допоможіть нам кожна гривня, величезна допомога. Хто як може 20, 50, 100, зберемо та відправимо нашим захисникам. Найкраще вітання, це наша підтримка та допомога", - зазначила Юсупова.

Карта для допомоги: 5375 4115 0267 5353 або 5375411500427369 Монобанк.