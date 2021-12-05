"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - Боррель про загрозу російського вторгнення
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Європейський Союз на тлі загрози вторгнення Російської Федерації продовжить підтримувати Україну та використовувати усі можливі дипломатичні важелі, щоб змусити Кремль відмовитись від будь-яких агрнесивних планів.
Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив у інтерв'ю для La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, на тлі останніх заяв про загрозу російського вторгнення ЄС координує дії країн-учасниць і буде завжди приймати сторону України.
"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - зазначив Боррель.
Він підкреслив, що Європа і США повинні працювати, щоб уникнути вторгнення Росії до України.
"Ми використовуємо наші дипломатичні навички, щоб змусити Росію зрозуміти, що це буде серйозним порушенням міжнародного права. Я також розмовляв зі своїм колегою Лавровим у Стокгольмі. Він заперечує будь-яку войовничу діяльність", - сказав Боррель.
Він додав, що НАТО не зможе захистити Україну, але Європа має намір продовжити її підтримку.
"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. ЄС буде твердо стояти за Україною", - додав дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
200 оплотов,
300 истребителей,
500 ракет Неппун,
30 боевых кораблей,
100 установок пво и...
вызовите мне врача пожалуйста, я несу какую-то х@йню.
воевать с ними таки придется..
RT на русском
@RT_russian
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Государственное издание, Россия
Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, её надо заставлять, заявил Лавров
_Да Боря, ****, просто неадекват! Пустомеля грёбаный!
- нехай уже идут,
или идут - накуй !
кацапо-фашистое отродье вот кто пусть думает!