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"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - Боррель про загрозу російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Європейський Союз на тлі загрози вторгнення Російської Федерації продовжить підтримувати Україну та використовувати усі можливі дипломатичні важелі, щоб змусити Кремль відмовитись від будь-яких агрнесивних планів.

Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив у інтерв'ю для La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на тлі останніх заяв про загрозу російського вторгнення ЄС координує дії країн-учасниць і буде завжди приймати сторону України.

"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - зазначив Боррель.

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Він підкреслив, що Європа і США повинні працювати, щоб уникнути вторгнення Росії до України.

"Ми використовуємо наші дипломатичні навички, щоб змусити Росію зрозуміти, що це буде серйозним порушенням міжнародного права. Я також розмовляв зі своїм колегою Лавровим у Стокгольмі. Він заперечує будь-яку войовничу діяльність", - сказав Боррель.

Він додав, що НАТО не зможе захистити Україну, але Європа має намір продовжити її підтримку.

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"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. ЄС буде твердо стояти за Україною", - додав дипломат.
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Топ коментарі
+11
Вы болтуны пустые а Украина оторвёт ***** яйца и без вашего трёпа ...
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05.12.2021 13:13
+8
Перепрошую, а "всі" це хто? Чергова боягузлива, та непевна заява європейського "миротворця".
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05.12.2021 13:17
+6
Для этого, как минимум, нужно чтобы было чем отрывать и чем воевать. Не голыми же руками воевать с вооруженной современным оружием армией врага. Но это только не с теперешней властью предателей Украины.

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05.12.2021 13:17
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Не вірю. лицеміри. Вся риторика їх-«війна нам вигідна. Ми зацікавлені.»
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05.12.2021 13:12 Відповісти
Вы болтуны пустые а Украина оторвёт ***** яйца и без вашего трёпа ...
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05.12.2021 13:13 Відповісти
Для этого, как минимум, нужно чтобы было чем отрывать и чем воевать. Не голыми же руками воевать с вооруженной современным оружием армией врага. Но это только не с теперешней властью предателей Украины.

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05.12.2021 13:17 Відповісти
Да ладно, - за время правления клоуна в армию Украины передано
200 оплотов,
300 истребителей,
500 ракет Неппун,
30 боевых кораблей,
100 установок пво и...
вызовите мне врача пожалуйста, я несу какую-то х@йню.
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05.12.2021 14:42 Відповісти
я поверил сначало
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05.12.2021 20:51 Відповісти
Перепрошую, а "всі" це хто? Чергова боягузлива, та непевна заява європейського "миротворця".
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05.12.2021 13:17 Відповісти
а чого ти тут на европейців лаєш?то ж не в них у НАТО військові без палива ,а "парень з народа" зешмаркля так зробив...
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05.12.2021 13:35 Відповісти
Поддержка ЕС лишней не будет , хотя бьі для блокировки с последующей конфискацией российских "Потоков" - для компенсации ущерба Украине .
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05.12.2021 13:20 Відповісти
********* Московии имеют заявить..
воевать с ними таки придется..






RT на русском


@RT_russian

·
51 мин








Государственное издание, Россия

Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, её надо заставлять, заявил Лавров
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05.12.2021 13:20 Відповісти
"...продовжить підтримувати Україну та використовувати усі можливі дипломатичні важелі, щоб змусити Кремль відмовитись від будь-яких агрнесивних планів."
_Да Боря, ****, просто неадекват! Пустомеля грёбаный!
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05.12.2021 13:24 Відповісти
Бздиш коли сереш?
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05.12.2021 13:30 Відповісти
Жалок и смешон ты, псинка.
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05.12.2021 13:36 Відповісти
Далі буде.
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05.12.2021 13:41 Відповісти
_Жалок - и смешон ты со страстишками своими опереточными. Ужели ты не понимаешь это, шут гороховый?
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05.12.2021 13:48 Відповісти
Може он Моисеев(Боря)?
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05.12.2021 14:21 Відповісти
Звичайно, завжди хочеться більшого...але уявіть, що Америка та ЄС були би на стороні Росії...і те, що ВОНИ зараз на нашій стороні, теж не само по собі склалось.
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05.12.2021 13:26 Відповісти
Європа боїться що Україна не встоїть і орда посуне до них.
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05.12.2021 13:32 Відповісти
надо не бздеть, а предотвращать
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05.12.2021 14:30 Відповісти
Щось немає віри в слова "опущеного" Москвою дипломата.
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05.12.2021 13:32 Відповісти
мы учимся окапываться и ходим в стрелковый тир , а также знаем правила ведения городского боя...

- нехай уже идут,
или идут - накуй !
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05.12.2021 13:36 Відповісти
Если россия нагнетает ситуацию, главное не разводить срач внутри!!!!А то прям жуть!!!
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05.12.2021 14:12 Відповісти
Глубокая озабоченность спасёт мир?!
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05.12.2021 14:17 Відповісти
Не, мир спасет "сверхжестокое предупреждение".
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05.12.2021 14:28 Відповісти
как говорила одна моя знакомая "Все вы только грозитесь".
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05.12.2021 14:30 Відповісти
Слова "Ми з Україною" голосять європейські бюрократи і проросійські лоббісти з 2014року ,а зброї не дають ,в ЄС і в НАТО не беруть, бо їм рашист вказівку дав .
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05.12.2021 14:36 Відповісти
Все это кто?
кацапо-фашистое отродье вот кто пусть думает!
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05.12.2021 15:56 Відповісти
 
 