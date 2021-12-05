"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - Боррель про загрозу російського вторгнення

Європейський Союз на тлі загрози вторгнення Російської Федерації продовжить підтримувати Україну та використовувати усі можливі дипломатичні важелі, щоб змусити Кремль відмовитись від будь-яких агрнесивних планів.

Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив у інтерв'ю для La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на тлі останніх заяв про загрозу російського вторгнення ЄС координує дії країн-учасниць і буде завжди приймати сторону України.

"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - зазначив Боррель.

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Він підкреслив, що Європа і США повинні працювати, щоб уникнути вторгнення Росії до України.

"Ми використовуємо наші дипломатичні навички, щоб змусити Росію зрозуміти, що це буде серйозним порушенням міжнародного права. Я також розмовляв зі своїм колегою Лавровим у Стокгольмі. Він заперечує будь-яку войовничу діяльність", - сказав Боррель.

Він додав, що НАТО не зможе захистити Україну, але Європа має намір продовжити її підтримку.

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"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. ЄС буде твердо стояти за Україною", - додав дипломат.