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"Україна не виконуватиме мінських угод з власної волі, її треба змушувати", - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не буде виконувати мінські домовленості з власної волі, її потрібно змушувати.

Про це він заявив у неділю, 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ. 

"Якщо її (Україну - ред.) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде. Її треба змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін і Париж поки що нехтують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - заявив Лавров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до нових форматів перемовин щодо Донбасу, - Кулеба. ВIДЕО

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен під час 28-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив, що саме Росія, а не Україна не виконує Мінські домовленості щодо мирного врегулювання розпочатого Кремлем конфлікту на сході України.

Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нових форматів перемовин щодо Донбасу. Він наголосив, що спільна мета України та Сполучених Штататів, а також з Франції та Німеччини, як переговорниками та медіаторами у Нормандському форматі, повернути Росію за стіл перемовин і до виконання Мінських домовленостей.
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Топ коментарі
+98
Пошел на куй , коняка педальная.
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05.12.2021 13:30
+59
Есть такое. Теперь и расплачиваемся за теперешнюю трусливую власть

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05.12.2021 13:36
+41
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05.12.2021 13:37
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Сторінка 4 з 4
Вероятные приемники Путина, это глава ФСБ Бортников, Секретарь Радбеза Патрушев, и МО Шойгу. Все трое отмороженные на голову, и в чём-то даже более жестокие, чем Путин.
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05.12.2021 17:06 Відповісти
Согласен.
Вот они и будут драться между собой за власть. Пока из этих троих кто-то не получит власть, армия дергаться не будет. А это время, за которое на Донбассе может что-то кардинально измениться. Путин это понимает и торопится.
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05.12.2021 18:13 Відповісти
Давайте не будем лицемерить. На Донбассе ничего не поменялось при Порошенко, не поменяется и при Зеленском.

А торопится путин из-за другого (на мой взгляд).
Дело в том, что в армии и СБУ служат не вечно, а генералы примерно до 55 лет. В 20 лейтенант заканчивает ВУЗ. Добавим 30. То есть в нашей армии заканчиваются генералы, которые получили военное образование при СССР. А значит СССР-2, который пытается восстановить Путин, для них чужеродин.
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05.12.2021 18:34 Відповісти
Кацапского либентропа повесят рядом с путлером.
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05.12.2021 16:58 Відповісти
Если ети мрази разрушат украинскую инфрастуктуру, надо будет отремонтировать ее за счет того самого путинского трилиона, что хранится в американских банках.
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05.12.2021 17:03 Відповісти
А унылая лошадь не хочет овес есть. Надо ее заставить.
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05.12.2021 17:14 Відповісти
Поки що московітських расєян змушують виконати хоч 1 пункт мінських.
А вони чомусь не хочуть!
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05.12.2021 17:17 Відповісти
Подивіться на фото ,яка ненависті до України и не маскується. Жеребець ні кобила,вибач тварино, Приживальского!
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05.12.2021 17:23 Відповісти
Вже у відкриту рашиссти закликають втручатися у "внутрішні справи" України!!!
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05.12.2021 17:31 Відповісти
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не буде виконувати мінські домовленості з власної волі, її потрібно змушувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3303429


Кацап, змусь себе бути цивілізованим, а не дебілом з болота
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05.12.2021 18:06 Відповісти
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05.12.2021 18:08 Відповісти
Нет. И из этой ситуации есть выход - требование собраться в формате Будапештского формата. И сейчас нашему МИДу надо срочно, немедленно, встретится с представителями Госдепа в США и с тем, кто исполняет обязанности пола США в Украине и предупредить, что при неудаче переговоров 7 декабря, Украина немедленно, открыто и официально обратиться с требованием встречи всех стран-гарантов по Будапештскому меморандуму с Зеленским, а так же довести до Госдепа (приватно) следующее:

К этому формату надо было обращаться сразу, еще в начале 2014-го года и Турчинову и Порошенко. Сегодня делать это гораздо сложнее, но нужно.

И вот почему нужно.

Сам по себе Будапештский меморандум не выписан в форме реальных действий по усмирению агрессора. Однако.

Однако фундаментом Будапештского меморандума является Международный договор о нераспространении ядерного оружия.

От Украины требовали разоружиться РФ и США. РФ на нас напала, а другой гарант нашей безопасности молчит в тряпочку.

Запад и его лидеры должны понять, что как только кацапская авиация начнёт бомбить Украину, то минимум 30 стран мира насрут на договор о нераспространении и начнут создавать свои ядерные боеголовки, а те конструкторы и инженера с Днепра, Павлограда и других городов, что выживут и уедут в Турцию, Иран, Ю. Корею, Бразилию, Индонезию... помогут создать там мощные баллистические ракеты. Ну а той же Японии и без нас вполне достаточно два-три месяца, чтобы создать и поставить на вооружение примерно 100 ядерных боеголовок, на ста баллистических ракетах. Что выедут и те специалисты по ЯО, которые окажут помощь другим странам.

Или Байден послезавтра поставит Путина на место, или открывается Ящик Пандоры!!!
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05.12.2021 18:11 Відповісти
100% давно пора уже было это требование предьявить по Будапештского меморандуму Расиюшке и собрать всех гарантов в таком формате.
А нормандский формат , минский, все это туфта мертва, и толку ноль...топтание 8 лет на месте.

А так и будет если все начнется... США просто потеряет авторитет во всем мире, и никто им уже верить не будет, как какому гаранту.
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06.12.2021 03:16 Відповісти
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05.12.2021 18:16 Відповісти

Для тех, кто забыл
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05.12.2021 18:21 Відповісти
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05.12.2021 18:36 Відповісти
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05.12.2021 18:37 Відповісти
А хто ту ЛОШАДЬ,вибачте лошару слухать хоче? Вiдповiдь-йому й ватi- пiшов у сра...ку-чiтко й лаконiчно
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05.12.2021 18:43 Відповісти
Коли ми вже почуємо слово "принудіть к міру",
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05.12.2021 18:51 Відповісти
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05.12.2021 19:21 Відповісти
Цього мерина невідомо якої породи вже давно потрібно було відправити на скотобійню.
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05.12.2021 19:29 Відповісти
кака мерзка лошадь
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05.12.2021 19:38 Відповісти
Да сдохни,сраная лошадь.
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05.12.2021 20:22 Відповісти
тільки но хотів написати, коли ж воно відкине копита?...
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05.12.2021 20:31 Відповісти
..а Вы совсем перестали соблюдать все Соглашения, наплевать на весь мир, только раша и права, сидел бы лучше и не трындел, пенсионер х*ров...
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05.12.2021 20:50 Відповісти
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05.12.2021 21:04 Відповісти
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05.12.2021 22:30 Відповісти
Була б в нас не імпотентна влада, кейс вже є -- бери та прям мавпуй. Я маю на увазі країни Балтії, які ввели у правове поле поняття "негромадян".
Ми могли б піти таким же шляхом, відфільтрувати "вату", у тому числі на загарбаних московією ділянках, а далі вже імплементувати спокійно виборче законодавство на тимчасово непідконтрольних територіях спираючись на це законодавче поле.
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05.12.2021 22:36 Відповісти
Ніхто не примусить Україну виконувати якісь домовленності на угоду загарбників її територій. Ніхто !!! Навіть той,хто з якихось причин ,буде її презом....... НАРОД УКРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.12.2021 23:41 Відповісти
+5 сто процентов.
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06.12.2021 02:26 Відповісти
А що особисто ви зробите, якщо Зеленський, наприклад, весною відкриє затвор на шлюзі Північно-Кримського каналу?
А як що погодиться на вібори у Лугандонії?
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06.12.2021 15:57 Відповісти
Нема чого й за для чого виконувати-московія є смертний ворог України, тому треба озброюватися та тісніше співпрацювати зі справжніми союзниками
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06.12.2021 00:48 Відповісти
Рашка ни одного пункта не выполнила и выполнять не будет, при том что раздала уже тысячи паспортов на оккупированых территориях.

пора всей Европой, так же Британией, США, Канадой, заставить оккупанта Рассию убраться с территории Украины, свои войска с украинского Донбасса и Крыма забрать свой сброд наемников и технику. Либо впаять жесткие санкции на весь сектор экономики, эмбарго на нефть, заморозку счетов на Западе, США и так далее. Что бы вся ихняя экономика рухнала, упала ниже плинтуса, до самого распада РФ.

Потворство Запада привело к тому, что в Рашке возникло террористическое +фашистское государство мечтающее о захвате соседних государств, а потом и остальной Европы, и запрещающее право на существование некоторым народам, в частности украинцам, грузинам, молдованам. Никакое "принуждение к миру" здесь не поможет. Только полный разгром, уничтожение этого недогосударства проекта РФ, освобождение угнетенных народов и территорий других стран, оккупированных этими имперо-фашистами московскими.
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06.12.2021 02:04 Відповісти
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