"Україна не виконуватиме мінських угод з власної волі, її треба змушувати", - Лавров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не буде виконувати мінські домовленості з власної волі, її потрібно змушувати.
Про це він заявив у неділю, 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Якщо її (Україну - ред.) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде. Її треба змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін і Париж поки що нехтують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - заявив Лавров.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен під час 28-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив, що саме Росія, а не Україна не виконує Мінські домовленості щодо мирного врегулювання розпочатого Кремлем конфлікту на сході України.
Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нових форматів перемовин щодо Донбасу. Він наголосив, що спільна мета України та Сполучених Штататів, а також з Франції та Німеччини, як переговорниками та медіаторами у Нормандському форматі, повернути Росію за стіл перемовин і до виконання Мінських домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Вот они и будут драться между собой за власть. Пока из этих троих кто-то не получит власть, армия дергаться не будет. А это время, за которое на Донбассе может что-то кардинально измениться. Путин это понимает и торопится.
А торопится путин из-за другого (на мой взгляд).
Дело в том, что в армии и СБУ служат не вечно, а генералы примерно до 55 лет. В 20 лейтенант заканчивает ВУЗ. Добавим 30. То есть в нашей армии заканчиваются генералы, которые получили военное образование при СССР. А значит СССР-2, который пытается восстановить Путин, для них чужеродин.
А вони чомусь не хочуть!
Кацап, змусь себе бути цивілізованим, а не дебілом з болота
К этому формату надо было обращаться сразу, еще в начале 2014-го года и Турчинову и Порошенко. Сегодня делать это гораздо сложнее, но нужно.
И вот почему нужно.
Сам по себе Будапештский меморандум не выписан в форме реальных действий по усмирению агрессора. Однако.
Однако фундаментом Будапештского меморандума является Международный договор о нераспространении ядерного оружия.
От Украины требовали разоружиться РФ и США. РФ на нас напала, а другой гарант нашей безопасности молчит в тряпочку.
Запад и его лидеры должны понять, что как только кацапская авиация начнёт бомбить Украину, то минимум 30 стран мира насрут на договор о нераспространении и начнут создавать свои ядерные боеголовки, а те конструкторы и инженера с Днепра, Павлограда и других городов, что выживут и уедут в Турцию, Иран, Ю. Корею, Бразилию, Индонезию... помогут создать там мощные баллистические ракеты. Ну а той же Японии и без нас вполне достаточно два-три месяца, чтобы создать и поставить на вооружение примерно 100 ядерных боеголовок, на ста баллистических ракетах. Что выедут и те специалисты по ЯО, которые окажут помощь другим странам.
Или Байден послезавтра поставит Путина на место, или открывается Ящик Пандоры!!!
А нормандский формат , минский, все это туфта мертва, и толку ноль...топтание 8 лет на месте.
А так и будет если все начнется... США просто потеряет авторитет во всем мире, и никто им уже верить не будет, как какому гаранту.
Для тех, кто забыл
Ми могли б піти таким же шляхом, відфільтрувати "вату", у тому числі на загарбаних московією ділянках, а далі вже імплементувати спокійно виборче законодавство на тимчасово непідконтрольних територіях спираючись на це законодавче поле.
А як що погодиться на вібори у Лугандонії?
пора всей Европой, так же Британией, США, Канадой, заставить оккупанта Рассию убраться с территории Украины, свои войска с украинского Донбасса и Крыма забрать свой сброд наемников и технику. Либо впаять жесткие санкции на весь сектор экономики, эмбарго на нефть, заморозку счетов на Западе, США и так далее. Что бы вся ихняя экономика рухнала, упала ниже плинтуса, до самого распада РФ.
Потворство Запада привело к тому, что в Рашке возникло террористическое +фашистское государство мечтающее о захвате соседних государств, а потом и остальной Европы, и запрещающее право на существование некоторым народам, в частности украинцам, грузинам, молдованам. Никакое "принуждение к миру" здесь не поможет. Только полный разгром, уничтожение этого недогосударства проекта РФ, освобождение угнетенных народов и территорий других стран, оккупированных этими имперо-фашистами московскими.