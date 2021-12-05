Провокація Міноборони Білорусі: вручили ноту протесту за фейкове порушення кордону українським гелікоптером
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Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту у зв'язку з порушенням держкордону Білорусі в повітряному просторі.
Як ппередає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі військового відомства республіки в неділю.
"5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому була вручена нота протесту у зв'язку з порушеннями українською стороною державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі", - йдеться в повідомленні відомства.
Там зазначено, що приводом послужило порушення 4 грудня 2021 року державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі н.п. Нова Рудня.
"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як за лінією міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - повідомили в Міноборони.
"Були наведені факти, що свідчать про ухилення Україною від виконання зобов'язань у рамках регіональних заходів довіри і безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами збройних сил України", - додали у відомстві.
Сукупність цих фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Білорусі на південному напрямку, заявили в Міністерстві оборони.
Як повідомлялося, в суботу Держприкордонкомітет Білорусі заявив: "Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України". Згідно з повідомленням, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".
У Державній прикордонній служби України спростували заяву про порушення повітряного простору Білорусі українським вертольотом. "Заява білоруської сторони про те, що нібито відбулося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності... під час виконання завдань, польотів пілотом не було допущено порушень, зокрема не допущено порушення повітряного простору Білорусі", - сказав спікер відомства, додавши, що Держприкордонслужба України неодноразово повідомляла, що в рамках операції поліції з посилення кордону з Білоруссю, що триває з 23 листопада, буде активно застосовуватися авіація.
Також у Держприкордонслужбі додали, що білоруська сторона не надала їм жодних матеріалів про інцидент.
Будь ласка, зачекайте...
"Відповідь МЗС БРСР з приводу порушення повітряного простору українським Мі-8".
Викладач ходить та заглядає в зошити :
- "Непогано",пане майор..
- "І у вас добре,пане капітан"..
- "А це зовсім непогано,пане лейтенант,тільки "ойбані підкацапники" пишеться з маленької літери,
а "на уйх" - роздільно..
Привладні чомусь замовчують це…
Было Мавзолейное вы хоть сами верите в этот бред?
Враньё наверное в том, что он не в глубину залетел на 1 км, а просто над территорией находился на протяжении 1 км и, например, метров 200-500 от линии границы.
І тут треба брати з них приклад.
Врешті решт, за вісім років всі, хто хотів, вже для себе вибір зробили, кому вірити, а кому ні.
білорусиетнічні українці Берестейщини з великим задоволенням повернулись би в Україну.
У 1087-1157 роках Берестейська земля входила до складу Турово-Пінського та, пізніше, Волинського князівства. У 1199 році князь волинський Роман Мстиславич утворює Галицько-Волинське князівство, до якого крім Волині та Галичини входить Берестейська та Дорогичиська землі, а Турово-Пінське князівство потрапляє під його протекторат.
У 1595 році під час повстання Наливайка в околицях Пінська двічі побувала козацька армія.
Не оминула Берестейщину й національно-визвольна боротьба українського народу 1648-1657 років. У вересні 1648 року після появи в околицях Берестя невеликого козацького загону почалося повстання в Бересті, внаслідок якого було повалено шляхту та заявлено про приєднання до української козацької держави.
У складі незалежної України (1917-1919 роки)
За Берестейським миром, підписаним 9 лютого 1918 року, Берестейщина, Холмщина і Підляшшя увійшли до складу Української Народної Республіки. У березні 1918 року в складі УНР утворене Холмське губерніальне староство (губернія), адміністративним центром якого стає Берестя. За влади Павла Скоропадського на Поліссі також було утворене Поліське староство у складі Української Держави.
У 1905-1907 роках на Берестейщині активізувалася українська просвітницька діяльність. 1905 року в селі Кобиляни Берестейського повіту була заснована бібліотека-читальня імені Тараса Шевченка. У 1905-1914 роках у Бересті діяв Онопрій Василенко (Охрім Варнак), організатор українських культурних подій та засновник українського самодіяльного театру. У 1911 році в Пинську пройшов збір коштів на пам'ятник Тарасові Шевченку у Києві.
У 1916 році в Бересті була заснована одна з перших філій «Просвіти» на Поліссі. Наприкінці липня 1917 року в містечку Дивині пройшла перша конференція вчителів українських початкових шкіл.
Рідна мова населення повітів Берестейщини наприкінці XIX століття:
Рідна мова населення Берестейського повіту(1897)
Мова
Кількість, осіб
Частка
українська
140 561
64,4 %
єврейська
45 397
20,8 %
російська
17 759
8,1 %
польська
8 515
3.9 %
білоруська
3 997
1,8 %
Разом
218 432
100 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Пінск - гэта палешукі. Палешукі - гэта ўкраінцы.
И вот эта вот "нота про тесто" - прямое на то указание.
Всем тем, кто скажет, что беларусы не станут воевать с украинцами я отвечу: "А почему вы решили, что в форму беларуских военных будут одеты сами беларуские военные"?
Российским кадровым военным в беларуской военной форме даже не придется глаза в щелки раздвигать под вьетнамцев, или бороды отращивать под моджахедов.