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Порошенко порівняв ситуацію на кордоні з загостренням навесні 2021 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко порівняв ситуацію на кордоні з загостренням навесні 2021 року

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає Західну Європу слабкою і тому йде далі у своїй агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це в інтерв´ю французькому виданню L’Express заявив п’ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко. Він зауважив, що ситуація на кордонах України значно серйозніша, ніж навесні цього року.

"Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна", – застерігає Порошенко.

Лідер "ЄС" зауважив, що Путін після ескалації у квітні вирішив знову "натиснути на Західну Європу, яку він вважає слабкою".

"Подивіться, що відбулося від квітня місяця, після того, як Путін ніби відвів свої війська. По-перше, він отримав зелене світло на добудову газопроводу "Північний потік-2", – нагадав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко

"Він взяв під контроль Білорусь після розгону громадянської опозиції та мігрантської кризи, організованої Лукашенком. Хто б міг уявити таке в серпні минулого року? Сьогодні Путін є фактичним власником Білорусі, і це створює нову небезпеку для України, яка ділить більш ніж 900-кілометровий кордон з Білоруссю. Цей кордон сьогодні такий же небезпечний, як і той, який ми маємо з Росією", – наголошує він.

"Але Володимир Путін хоче піти ще далі. Він прагне скасувати процес інтеграції України до НАТО. Його головна мета – розширити сферу свого впливу. Путін хоче повернути Україну в СРСР 2.0! З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжли йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити", – наголошує Порошенко.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+60
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05.12.2021 14:31
+53
Гетьмане, швидше повертайтеся !!!
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05.12.2021 14:28
+46
хєрово ще й те, що президентом у нас сцикло малороське.
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05.12.2021 14:29
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та ты шо. серьезно? а оружие тоже волонтеры? а боеприпасы? а топливо для танков? а танки? а арту? все все волонтеры? ну надо тебе
ок. сейчас в армии с обеспечение опа. топлива нет, новое вооружение не поставляется, старое не ремонтируется. волонтеры где? ау? чот не видно.
твои высеры аналогичны тому что это "нарид" добился безвиза, томоса и возродил армию. но потом нарид устал и вот уже почти 3 года нихера не чешется почему то. а чо так?
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05.12.2021 16:26 Відповісти
Наверное за свои сывочолый все покупал🤔.
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05.12.2021 16:27 Відповісти
і за свої також. Купував, Клінстрони, наприклад.
А твій бубочка бюджетні - в дороги вкатує, і копійки не дав на ЗСУ
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05.12.2021 16:44 Відповісти
так кто же довёл армию до такого состояния???
никак не янек,Порох - да ?
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05.12.2021 16:54 Відповісти
недавно прочитав у де Голля. Війна. Вермахт побив коаліцію в Північній Франції, повернув на південь. До премьера Рейно, там був присутній де Голль, екстренно зявився главкомверх і став вимагати підписання перемир"я . премєр його спитав, чи весь Генштаб так вважає, Главкомверх відповів, що не весь і назвав призвіща, хто за. Рейно відмовився вести переговори. Главкомверх віддав наказ потім був премьером республіки Віші. Рейно всю війну просидів у концтаборі (до речі, там був і Бендера) де Голль вибрався до Англії. При формуванні Нацспротиву Франції де Голль прибрав всіх капітулянтів а після війни їх посадили надовго. Главкомверха засудили до страти, однак через старість замінили на довічне, потім випустили. капітулянтства ніде і ніхто не прощає. Або з народом (державою) або з ворогом. Третього не дано.
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05.12.2021 16:33 Відповісти
Зебіли, ви дніще, вибрали тупого недолугого блазня в такий час.
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05.12.2021 16:58 Відповісти
Шановний Петре Олексійовичу.

Так це ж все за сприяння і за керування Вашого "великого дружка" України. Я якраз вчора про це писала, тільки в деталі не йшла: Ви в інтерв'ю самі перерахували.

Треба переживати, що воно у вівторок намолотить.

Американці ще на самому початку каденції писали, що слабкість їхнього керманича побачили всі і це розв'язує руки і Китаю, і рашці. Та й іншим, кому знадобиться.
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05.12.2021 17:48 Відповісти
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05.12.2021 21:22 Відповісти
а хто вам заважає зробити нарєзку привітань, та слухати, слухати, слухати...
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05.12.2021 21:50 Відповісти
Ты любитель имитации, как гринпоц и его стадо?
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05.12.2021 22:00 Відповісти
так для вас другого варианта нет и не будет.
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05.12.2021 22:04 Відповісти
дурень Vo Va 38a2dbec думкой багатие)))
не писяй, мальчик, все будет Украина и гетьман будет справжний, а не ваша имитация!
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06.12.2021 00:12 Відповісти
невже Разумков? Кажуть злые языки, що он графьского роду...
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06.12.2021 00:22 Відповісти
троль, ты надоел своим флудом
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06.12.2021 01:07 Відповісти
Ксиву Гетьману и на картине запечатлеть. Можно в икону поставить и молиться. Спасёт от всех бед, чуйка есть. Я реально, не подумайте что тролю.
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06.12.2021 00:48 Відповісти
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