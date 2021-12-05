Порошенко порівняв ситуацію на кордоні з загостренням навесні 2021 року

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає Західну Європу слабкою і тому йде далі у своїй агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це в інтерв´ю французькому виданню L’Express заявив п’ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко. Він зауважив, що ситуація на кордонах України значно серйозніша, ніж навесні цього року.

"Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна", – застерігає Порошенко.

Лідер "ЄС" зауважив, що Путін після ескалації у квітні вирішив знову "натиснути на Західну Європу, яку він вважає слабкою".

"Подивіться, що відбулося від квітня місяця, після того, як Путін ніби відвів свої війська. По-перше, він отримав зелене світло на добудову газопроводу "Північний потік-2", – нагадав Порошенко.

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"Він взяв під контроль Білорусь після розгону громадянської опозиції та мігрантської кризи, організованої Лукашенком. Хто б міг уявити таке в серпні минулого року? Сьогодні Путін є фактичним власником Білорусі, і це створює нову небезпеку для України, яка ділить більш ніж 900-кілометровий кордон з Білоруссю. Цей кордон сьогодні такий же небезпечний, як і той, який ми маємо з Росією", – наголошує він.

"Але Володимир Путін хоче піти ще далі. Він прагне скасувати процес інтеграції України до НАТО. Його головна мета – розширити сферу свого впливу. Путін хоче повернути Україну в СРСР 2.0! З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжли йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити", – наголошує Порошенко.