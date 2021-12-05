Святкування 30-річчя ЗСУ пройде одночасно у шести містах України, між ними проведуть телеміст

6 грудня о 18.00 одночасно у Харкові на площі Свободи, Одесі біля Морського вокзалу, Краматорську на площі Миру, селі Озерне Житомирської області, Львові біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдочного, на перехресті вулиць Героїв Майдану та Стрийської, Києві на Михайлівській площі відбудуться урочистості з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України за участі Глави держави, керівництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як зазначається, у межах святкування між цими містами буде проведено телеміст "Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне".

Окрім того, відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи.

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Президент Володимир Зеленський у Харкові візьме участь в урочистих заходах, присвячених 30-річчю створення Збройних Сил, що пройдуть на площі Свободи. Спільно з Президентом вітання передасть Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

На головній площі Харкова – відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Телевізійну естафету в Одесі прийме Міністр оборони України Олексій Резніков. За його участі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також передача іншої техніки.

У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

На Житомирщині Повітряним Силам ЗС України буде передано вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

У Львові, Києві і Одесі представники Збройних Сил України отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV.

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У програмі урочистостей з нагоди 30-річчя Збройних Сил – концерти, неформальне спілкування, пригощання армійською кашею й чаєм всіх, хто завітає на свято 6 грудня о 18.00.

У Харкові виступлять – гурт Друга Ріка, в Одесі – Pianoбой, у Краматорську – Брутто, у Львові – Скай, а у Києві – гурт Антитіла.

Довідково:

Вручення почесних найменувань та бойових прапорів у місті Харків: 38 зрп ім. генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, 31 опз та ртз ім. гетьмана М. Дорошенка, 57 опз, 70 опп, 3 обрз, ГІТВ.

Вручення почесних найменувань та бойових прапорів у місті Краматорськ: 199 нц ДШВ, 148 огсадн ДШВ.

Вручення бойових прапорів у місті Одеса: 37 опз, 801-й оз БПДСЗ, 26 обр "Дніпропетровська" (Державна спеціальна служба транспорту), 194 пмп (ДССТ), 36 швп "Конотопський" (ДССТ).

Вручення бойових прапорів у місті Київ: 145 орвп КСЛ ЗСУ, 8 нц "Чернігівський" (ДССТ)

Вручення бойових прапорів у місті Львів: 223 зрп ім. Українських Січових Стрільців, 143 онтц КСП ЗСУ.