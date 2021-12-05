"На Донбасі видано 350 тисяч паспортів РФ, отримають усі жителі", - ватажок окупантів Пушилін
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Усі жителі окупованих територій Донецької області отримають громадянство Росії.
Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Наразі, за його словами, російські паспорти отримали понад 350 тис. осіб.
"Зараз кількість російських паспортів, що отримали, перевалила за 350 тис. осіб. Отримають усі", - сказав Пушилін.
Як повідомлялося, під час з'їзду "Єдиної Росії" голова партії Дмитро Медведєв вручив партійні квитки ватажкам терористів "ЛНР" та "ДНР" - Леоніду Пасічнику та Денису Пушиліну.
Топ коментарі
+21 Игнатьев Фион
показати весь коментар05.12.2021 15:03
+18 Andriy Kalnyshevsky
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+16 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар05.12.2021 15:09
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приготовил ответ на провокации России с выдачей своих паспортов жителям ОРДЛО.
А разве он что то собирался выдавать? Ведь и предьяву не выкатишь.
Не судите строго, ему всё можно.
Суд разрешил президенту обещать что угодно, и не выполнять. поскольку предвыборная программа кандидата в президенты - это средство агитации, которое не является законодательным актом.
Постановление ВАСУ является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке.
А у вас негров линчуют.
В загалі мова йшла що ВІН нічого не робить.
Не надо отвечать.
Дякую.
нелегитимный фюрер Мавзолея Путлер хочет к 9 мая 2022 года собрать новый Ссср в составе...РАБссия,Белорусь,Армения,Украина,Казахстан и Молдова...
Брешуть разведчики ....Голобородька отказался быть директором Кривого Рога...
Пенсіонери які отримали кацапські паспорти можуть отримувати українську пенсію.
Коли Україна зайде у Донецьк і Луганськ, то треба буде поставити цих людей перед фактом - або Україна, або кацапія.