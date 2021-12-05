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війна (56444) громадянство (912) паспорт (876) Росія (47217) Донбас (21733) Пушилін (128)

"На Донбасі видано 350 тисяч паспортів РФ, отримають усі жителі", - ватажок окупантів Пушилін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі жителі окупованих територій Донецької області отримають громадянство Росії.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Наразі, за його словами, російські паспорти отримали понад 350 тис. осіб.

"Зараз кількість російських паспортів, що отримали, перевалила за 350 тис. осіб. Отримають усі", - сказав Пушилін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну

Як повідомлялося, під час з'їзду "Єдиної Росії" голова партії Дмитро Медведєв вручив партійні квитки ватажкам терористів "ЛНР" та "ДНР" - Леоніду Пасічнику та Денису Пушиліну.
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Топ коментарі
+21
Клоунам пох..., вони деребанять бюджетні гроші та відпочивають на днях народженнях.
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05.12.2021 15:03
+18
то якого хєра воно лізло на пост, якщо нічого зробить не може?
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05.12.2021 15:40
+16
Паспорта рузьске, а содержать должна Украина. Это и есть минские соглашения по *********.
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05.12.2021 15:09
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Клоунам пох..., вони деребанять бюджетні гроші та відпочивають на днях народженнях.
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05.12.2021 15:03 Відповісти
А ти не клоун можеш якимсь чином заборонити ***** видавати паспорти? То чому ні чого не робиш? Гавкати не мішки ваорочати.
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05.12.2021 15:32 Відповісти
то якого хєра воно лізло на пост, якщо нічого зробить не може?
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05.12.2021 15:40 Відповісти
А те що було до нього що зробило окрім як подарувало мудачуку державний нафтопровід і привело зажопників у раду?
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05.12.2021 15:51 Відповісти
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05.12.2021 15:54 Відповісти
Якщо він всьо здєлал,то що ж вони хочуть? А зробив він те що забрав у мудачука нафтопровід і наклав санкуції,чого не робив порошенко,бо то друзі по разуму.
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05.12.2021 15:57 Відповісти
То корумповані друзі по бізнесу а не по розуму
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05.12.2021 20:10 Відповісти
Свою першу партію вони зосновували удвох, то й по розуму теж.
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05.12.2021 20:23 Відповісти
Критикуешь - предлагай.
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05.12.2021 15:51 Відповісти
Виктор Ли ******** А ти не клоун можеш якимсь чином заборонити ***** видавати паспорти? Гавкати не мішки ваорочати.
++++++++
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приготовил ответ на провокации России с выдачей своих паспортов жителям ОРДЛО.

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05.12.2021 17:01 Відповісти
І багато видав після того як заявив. А ще навіщо громадянам України два паспорти громадянина України тобі кацапу так і не зрозуміти?
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05.12.2021 17:17 Відповісти
І багато видав після того як заявив.

А разве он что то собирался выдавать? Ведь и предьяву не выкатишь.
Не судите строго, ему всё можно.
Суд разрешил президенту обещать что угодно, и не выполнять. поскольку предвыборная программа кандидата в президенты - это средство агитации, которое не является законодательным актом.
Постановление ВАСУ является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке.
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05.12.2021 17:59 Відповісти
А який з президентів взагалі все виконав що обіцяв? Твій ***** все виконав?
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05.12.2021 18:04 Відповісти
І багато видав? А ще навіщо? А який з президентів взагалі все виконав що обіцяв? Твій ***** все виконав?
А у вас негров линчуют.
В загалі мова йшла що ВІН нічого не робить.
Не надо отвечать.
Дякую.
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05.12.2021 18:47 Відповісти
Я взагалі то кацапів гидую,мене від віс нудить і я на вас блюю.
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05.12.2021 18:58 Відповісти
Ну и о каких минских соглашениях коняка вякает?
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05.12.2021 15:07 Відповісти
клоуну тоже дайте - заслужил
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05.12.2021 15:08 Відповісти
Паспорта рузьске, а содержать должна Украина. Это и есть минские соглашения по *********.
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05.12.2021 15:09 Відповісти
Тут є гарний момент. Тепер можна проводити вибори на Донбасі по ... українським законам. Тоді всі громадяни іноземних держав не мають право приймати участь у цих виборах. Якщо ЗЕ не дозволить подвійне громадянство.
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05.12.2021 16:50 Відповісти
Але багато з ордловців мають і українськи паспорти, не знищили - пенсію ж україннську треба отримувати, до вузів наших вступати без ЗНО на бюджет та інше
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05.12.2021 18:54 Відповісти
Ненаказуемо. Паспорта может выдавать любая страна кому угодно по своему усмотрению.
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05.12.2021 15:10 Відповісти
ПНХ разом з Калантаряном!
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05.12.2021 15:13 Відповісти
Мы тоже можем раздавать свои паспорта жителям Кубани и Хабаровска.
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05.12.2021 15:14 Відповісти
согласно нашему законодательству не можем
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05.12.2021 16:50 Відповісти
Можем.
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05.12.2021 16:54 Відповісти
только в случае их отказа от кацапского гражданства
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05.12.2021 17:37 Відповісти
Таки так,але чекаємо коли кремлівські признають ЛБеринери,зразу припруться захищати ті паспорти,провірений шлях Абхазія,Осетія..
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05.12.2021 15:17 Відповісти
К гадалке не ходи.
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05.12.2021 15:18 Відповісти
Значит слой перегноя будет еще толще.
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05.12.2021 16:19 Відповісти
Не на донбассе, а только в "днр".
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05.12.2021 15:12 Відповісти
От ти дурнуватий, Пєніс Душилін! Коли ми вас викуримо звідтіля, разом з колаборантами та "любітєлямі рускага міра" - ці ваші картонки притомним людям не ************, бо їми важко підтертися - цупкі, не розімнеш...
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05.12.2021 15:12 Відповісти
Не проста любители картонак паедут на мастосрань у ссысрань и засрань.
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05.12.2021 16:20 Відповісти
Ось тільки українські паспорти в них не вилучають.
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05.12.2021 16:51 Відповісти
ЧВР... И пенсии и всякие там выплаты тоже пусть там получают... У меня дядька там работал на трубном заводе, начальником... С зарплатой в 150долларов в месяц... И задержкой зарплаты в 7 месяцев... Представляю, какие там зарплаты... Очень выгодная сделка по продаже своей родины... Манкурты-малоросы
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05.12.2021 15:12 Відповісти
100 баксов в даунецке средняя зарплата. это даже меньше, чем в приднестровье. но больше, чем в сухуми. так что еще неплохо живут))
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05.12.2021 15:16 Відповісти
я только за. получил паспорт рашковании - лишился пенсии, регресса, субсидий и прочих вкусностей.
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05.12.2021 15:20 Відповісти
так они от укр. паспорта не отказываются, и наши их не лишают, вот в чем проблема...
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05.12.2021 15:41 Відповісти
по новому закону они лишаются права голоса.
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05.12.2021 16:13 Відповісти
впервые слышу
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05.12.2021 17:34 Відповісти
Нажаль такого закону намає
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05.12.2021 18:57 Відповісти
Звучит как угроза...
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05.12.2021 15:32 Відповісти
Вони для того і ***** звали,от нехай тепер ***** й годують як годували Україну,годувальники.
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05.12.2021 15:35 Відповісти
Думаю там уже 90-100% поголовья лднр обелечено российскими аусвайсами.Просто занижают цифры,чтоб глупые зебилы и дальше надеялись увидеть мир в рыбьих глазах пуйла.
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05.12.2021 15:36 Відповісти
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05.12.2021 15:38 Відповісти
один з них законний
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05.12.2021 17:29 Відповісти
...спасибо, кэп!
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05.12.2021 17:31 Відповісти
це найкраща новина за 7 років , тепер пенсії даубасу можно не платити бо "наших" людей там вже не буде !
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05.12.2021 15:39 Відповісти
с чего бы?наши не лишили их гражданства.
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05.12.2021 15:42 Відповісти
тому що, для цього не було приводу , зараз є бо подвійне громадянство не передбачене законом .
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05.12.2021 15:51 Відповісти
скоро ВР введет двойное гражданство, следите за СМИ и не сильно радуйтесь, все равно пенсии у нас для миллионов мизерные
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05.12.2021 16:37 Відповісти
В Крыму с 90-х паспорта раздавали при крышевании местного СБУ. А так. да, типа ничего не страшно. Пока.
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05.12.2021 15:39 Відповісти
Очень хорошо,после освобождения Донбасса от лаптей никто не сможет не пустить новых граждан в мокшандию.
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05.12.2021 15:39 Відповісти
Паспорта - значит будут граждами России. "Путин памаги". Ввод войск на территорию Украины (ОРДЛО) уже опрадан. А вот и Бацька зашевелился, дескать провокации на границы. Гитлер, Судеты, Пакт Молотова-Рибентропа, 1 сентября 1939 года, 22 июня 1941...
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05.12.2021 15:39 Відповісти
то ни к чему не обязывающая бумажка. с тем паспортом еще лицо в рашковании разобьют. эти же дауны вылезли в рашку и начали там качать права. а там свои хозяева. и все они нерусские)
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05.12.2021 16:15 Відповісти
Паспортом сыт не будешь.
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05.12.2021 15:41 Відповісти
Нужно им пенсии в два раза повысить , может они перестанут получать паспорта путинские😁
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05.12.2021 15:51 Відповісти
я проживаю в донбассе и мне на хрен ни упал русский паспорт как и паспорт днр, так что пушилин опять врет в очередной раз.
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05.12.2021 15:53 Відповісти
Добро пожаловать в Концлагерь товаристча Сралина... мавзоллейная Ксива это круто...
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05.12.2021 15:54 Відповісти
Президент Молдовы Майя Санду о Мацковии....https://youtu.be/kUIqC0XXZgE...
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05.12.2021 15:57 Відповісти
Пара Томагавков и звиздец Крыму с Дамбассом
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05.12.2021 16:04 Відповісти
Из достоверных источников стало известно такое...

нелегитимный фюрер Мавзолея Путлер хочет к 9 мая 2022 года собрать новый Ссср в составе...РАБссия,Белорусь,Армения,Украина,Казахстан и Молдова...

Брешуть разведчики ....Голобородька отказался быть директором Кривого Рога...
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05.12.2021 16:02 Відповісти
Там і так з українського залишилася тільки територія, своєрідна Чорнобильська зона.
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05.12.2021 16:05 Відповісти
Два стратегических бомбардировщика США "В-1в Lancer" постоянно находятся в Акватории Черного моря,мониторят все военные объекты РАБссии на глубину аж до Урала...,вопрос...зачем? Ответ....,не скажу...потом сюрприз будет.... Самое интересно что к ним подключились другие бомбардировщики США "В-1s"....а эти аппараты ваще могила для Тупой РАБссии....
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05.12.2021 16:14 Відповісти
На оккупированной территории люди будут получать аусвайсьі , и винить их в єтом не стоит. Ведь российский рубль там ходит уже лет шесть , да и пенсии там все получают , фактически , из бюджета РФ. Лишить их украинской пенсии и обьявить предателями - не дальновидная политика. Украине не стоит проявлять инициативу в подобньіх вопросах , Расея должна сама полностью проявиться там , как ОККУПАНТ . Время работает не на РФ , а на Украину .
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05.12.2021 16:18 Відповісти
вони винні лише в тому що народились дурнуватими і тому махали кацапськими ганчірками та лягали перед українськими БМД...
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05.12.2021 17:51 Відповісти
Хітродупі отримують пенсію і з України і з РФ.
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05.12.2021 19:00 Відповісти
Фашики завжди аусвайси роздавали. Без них - "ка#ашка" у них.
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05.12.2021 16:24 Відповісти
Отгородится бетонной стеной с рвами заминировать каждый сантиметр и пусть там хоть в жопу. Ся

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05.12.2021 17:27 Відповісти
кто получит аусвайс - будет известен, и в будущем это будут НЕ граждане.
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05.12.2021 17:34 Відповісти
ось и "Громадянська війна"-громадяне рф, против громодян Украины!
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05.12.2021 17:41 Відповісти
Цю тезу треба розкрутити і поширювати. І тикати ціми цифрами 350 тис ДНР+400 (?) впикуЛаврову іміжнародним партнерам- чиї громадяни ведуть занами війну + російска зброя + росяйськи вояки.
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05.12.2021 19:09 Відповісти
Ну і нехай ці ублюдки,які їх отримали, засунуть ті смердючі паспорти собі в сраку. Бо більше ті паспорти ні на що не придатні.
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05.12.2021 18:26 Відповісти
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05.12.2021 18:38 Відповісти
Да сразу бы уже советские паспорта выдавали. Ближе к реальности...
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05.12.2021 18:41 Відповісти
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05.12.2021 18:43 Відповісти
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05.12.2021 18:48 Відповісти
эт хорошо. каждого "гражданина" нах с украинского довольствия!!!
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05.12.2021 18:48 Відповісти
Є закон про вихід з громадянства України, вони його пройшли?
Пенсіонери які отримали кацапські паспорти можуть отримувати українську пенсію.
Коли Україна зайде у Донецьк і Луганськ, то треба буде поставити цих людей перед фактом - або Україна, або кацапія.
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05.12.2021 19:43 Відповісти
Вони вже всі можуть померти від старості та злиднів, поки дочекаються нашу Україну. Час працює на нас.
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06.12.2021 09:31 Відповісти
Коли Луганськ і Донецьк стануть підконтрольні Київу, тоді треба розпочати фільтраційну роботу серед людей в окупації і кримінальну теж, багато хто зайняв чужу нерухомість, майно, співпрацював з окупантами, здава патріотів на подвал. Думаю треба прийняти закон - як що у людини буде знайдений кацапський паспорт і вона його добровільно відмовилась здавати, то тюремний строк на один рік. Охочих мати лапотний паспорт зменшиться у геометричній прогресії.
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05.12.2021 19:46 Відповісти
Мечты, мечты, где ваша сладость?
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28.01.2022 10:01 Відповісти
Ти теж на підвал СБУ попадеш, не хвилюйся.
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28.01.2022 13:29 Відповісти
Все кто выдавал паспорта плюс 350 тыс запрет на вьезд на территорию Украину плюс лишения пенсий и выплат плюс уголовное наказание.Вот так сразу нада.
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05.12.2021 21:10 Відповісти
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06.12.2021 08:40 Відповісти
 
 