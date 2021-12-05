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Туреччина заявляє, що поставки "Байрактарів" до України не пов'язані з напруженістю у відносинах з РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Туреччина заявляє, що поставки

Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю у її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів.

Про це глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив в інтерв]ю для milliyet.com, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg

За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.

"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.

Також читайте: Застосування Bayraktar на Донбасі було вимушеним, ми не порушуємо мінські угоди, - Резніков. ВIДЕО
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Топ коментарі
+14
Грамотньій ответ , в стиле "настамнет" , Расее понравится !
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05.12.2021 16:26
+7
Для кацапів усі вороги хто чимось допомагає Україні.
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05.12.2021 16:03
+5
С-400 только по пассажирским самолётам годится
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05.12.2021 16:48
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05.12.2021 16:01 Відповісти
Продай нам ещё С-400, Эрдоган. Не жмоться.
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05.12.2021 16:01 Відповісти
Мефодий , С-400 по российским самолетам стрелять не могут. Не считайте россиян идиотами.
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05.12.2021 16:24 Відповісти
Нет уж позвольте, Александр. Никто мне не запретит так считать
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05.12.2021 16:36 Відповісти
Єрдоган ведь покупал С-400 исключительно против ВВС Израиля , что и обьясняет реакцию США на сделку. Украине нужен ЗРК именно под ВКС РФ , в первую очередь.
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05.12.2021 16:46 Відповісти
а ларчик просто открывался ...

В течение ближайших лет Турция разработает собственный аналог российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», пишет турецкая ежедневная газета Milliyet со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

мордва всерьёз подумала,что потомки Сулеймана Великого будут вступать с ней в союзы..
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05.12.2021 20:11 Відповісти
исходничек куплен,почему бы и не создать ?
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05.12.2021 20:12 Відповісти
С-400 только по пассажирским самолётам годится
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05.12.2021 16:48 Відповісти
Смогут, нужно просто перенастроить блок свой -чужой
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05.12.2021 18:44 Відповісти
Нет , не так просто. В єлектронику зашитьі неизвлекаемьіе жучки , которьіе по сигналу вьірубят весь комплекс. Не нужно считать россиян дураками.
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05.12.2021 19:21 Відповісти
Мы можем свою электронику сделать. Не пальцем деланные)
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05.12.2021 19:24 Відповісти
считать не нужно,но турки об этом не знали..
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05.12.2021 20:13 Відповісти
Для кацапів усі вороги хто чимось допомагає Україні.
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05.12.2021 16:03 Відповісти
Нічого особистого, - звичайний бізнес.
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05.12.2021 16:08 Відповісти
Звісно, що не пов'язано. Запоребрика ж там немає.
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05.12.2021 16:22 Відповісти
Грамотньій ответ , в стиле "настамнет" , Расее понравится !
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05.12.2021 16:26 Відповісти
байрактаров там нет ©
))))
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05.12.2021 16:44 Відповісти
"Культурно,Вежливо" но ПОСЛАЛ!🤗
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05.12.2021 17:01 Відповісти
А почему это Турция должно перед кем то оправдыватся? Тем более перед гопником планеты Земля гавнороссией.
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05.12.2021 17:15 Відповісти
каждаю страна продает кому захочет!
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05.12.2021 18:42 Відповісти
Гопника непокоїть, що у перехожого може бути зброя.
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05.12.2021 17:29 Відповісти
 
 