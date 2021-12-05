Туреччина заявляє, що поставки "Байрактарів" до України не пов'язані з напруженістю у відносинах з РФ
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Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю у її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів.
Про це глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив в інтерв]ю для milliyet.com, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.
За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.
"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.
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В течение ближайших лет Турция разработает собственный аналог российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», пишет турецкая ежедневная газета Milliyet со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.
мордва всерьёз подумала,что потомки Сулеймана Великого будут вступать с ней в союзы..
))))