Туреччина заявляє, що поставки "Байрактарів" до України не пов'язані з напруженістю у відносинах з РФ

Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю у її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів.

Про це глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив в інтерв]ю для milliyet.com, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.

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За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.

"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.

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