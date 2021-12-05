В Україну прибуло друге судно із 66 тис. тонн вугілля зі США
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанія ДТЕК поставила в Україну друге судно з 66 тис. тонн американського вугілля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".
Судно прибуло до порту Південний 5 грудня.
"Не дивлячись на вкрай складні умови з доступністю і рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям зі США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС і дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон", - зазначили у "ДТЕК Енерго".
Також у компанії очікують в грудні прибуття в Україну ще трьох суден класу "Панамакс" з вугіллям, зафрахтованим для потреб власної генерації. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.
У ДТЕК Енерго також зазначили, що на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. і продовжуються перемовини про додаткові обсяги палива.
Нагадуємо, напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу "Панамакс", привезеного ДТЕК для потреб державної генерації "Центренерго", були відвантажені в вагони та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Вони мають допомогти стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля на державних ТЕС.
Будь ласка, зачекайте...
клоун на этом попиарился и заткнулся - бо уголь на государственные ТЭС так и НЕ планируют закупать... проще у лукашенска с фуйлом брать, наживаясь на откатах
вот где демократия и человеческие ценности!
https://twitter.com/aginnt/status/1467158278895509513
Все, как всегда в Украине: виноватых нет.
что делает ЗЕ-ленский ?
ЗЕ-ленский паясничает и угрожает заморозить Украину идиотскими временными администрациями на ДТЕК
Когда Украина была независимой от олигархов?
Говорили же - "думай-те!", а в ответ - "поржем!"
А когда мы сами действовали в наших интересах?
Ахметов свій профіт і так отримає, а зелена шобла хіба запилить відосики.
Таким чином в державі нічого кардинально не міняється для громадян, а зелені тирять тим часом бюджетні гроші(
Але в усьому винен Порошенко! От ми його причинимо і рейтинг виросте!
А Іцик Коломойський, він ні разу не олігарх і це злі піндоси на нього наїзжають, бо Порошенко Байдена про це попросив, аьи Зєєєлі нашкодити.
А про те що проти коломойського уже і в Ізраїлі справи відкрили за шахрайство, ми гоям не скажемо!
А винен в усьому Порошенко, Бо при ньому, в найтяжчі часи "ремонтів" (які по факту віяловими відключеннями) не було!
І прикинь, тоді електростанції були заточені під донецький антрацит з зольністю 0,2-1%. вони не могли працбвати ні на чому більше, бо це не груба в хаті, куби хоч торфобрикет, щоч дуб кидай, кочергою поворушив, золу вигріб і горить! Там згорає тисяча тон на день і якщо зольність 1%, то це 10т. золи, а якщо 10%, то 100. А як ці 100т вигрібти звідти. якщо система золовідбору розрахована на 10?
І якось впоралися, пройшли все, і топки на ТЕс реконструювали непомітно для тебе і дупа твою, подоляковська не мерзла!
і от за це Порошенка треба посадити1 Бо він демонструє, що свою справу можна робити тихо і непомітно, а не створювати проблеми, а потім мужньо їх долати, оголошуючи ворогами тих, хто ті проблами по факту долав.
ПС. Схоже, ви несете повну маячню...
Из чего будет следующее судно ?
"В России строят гигантскую верфь для производства судов из железобетона"
Россия готовится к нехватке металла - это другое дело.
И обязаны помочь в самую страшную минуту потери надежд после стольких трагедий потерь и страданий, не бросить Украину!
Суда типа Панамакс в течение многих десятилетий проектировались и строились с максимально возможными размерениями для прохождения Панамского канала в грузу. Габариты судна должны были позволить ему пройти шлюзы канала, которые до недавней реконструкции имели следующие параметры: длина - 320 м, ширина - 33,53 м, глубина - 12,5 м. Допустимая осадка судов для прохождения канала определялась в оперативном режиме в зависимости от уровня воды в озере Гатун, который в свою очередь зависел от количества выпавших осадков.
С июня 2016 года новые шлюзы канала способны пропускать суда гораздо большего дедвейта/водоизмещения. Поэтому на смену судам типа Панамакс были спроектированы суда, получившие название Нью Панамакс, которые берут максимальное количество груза для прохождения новых шлюзов. Балкер типа Нью Панамакс имеет дедвейт порядка 120 000 тонн, а его размерения составляют 336м Х 49м Х 15,5м (длина Х ширина Х осадка).
Несмотря на проведенную модернизацию Панамского канала, суда типа Панамакс остаются востребованными и ликвидными активами
мо з зеленого вас стяхне-навчить...