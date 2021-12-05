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Новини Економіка
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вугілля (623) ДТЕК (547)

В Україну прибуло друге судно із 66 тис. тонн вугілля зі США

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В Україну прибуло друге судно із 66 тис. тонн вугілля зі США

Компанія ДТЕК поставила в Україну друге судно з 66 тис. тонн американського вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".

Судно прибуло до порту Південний 5 грудня. 

"Не дивлячись на вкрай складні умови з доступністю і рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям зі США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС і дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон", - зазначили у "ДТЕК Енерго".

Також у компанії очікують в грудні прибуття в Україну ще трьох суден класу "Панамакс" з вугіллям, зафрахтованим для потреб власної генерації. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.

У ДТЕК Енерго також зазначили, що на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. і продовжуються перемовини про додаткові обсяги палива.

Нагадуємо, напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу "Панамакс", привезеного ДТЕК для потреб державної генерації "Центренерго", були відвантажені в вагони та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Вони мають допомогти стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля на державних ТЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+12
ахметов, как всегда, привез уголь на свои ТЭС...
клоун на этом попиарился и заткнулся - бо уголь на государственные ТЭС так и НЕ планируют закупать... проще у лукашенска с фуйлом брать, наживаясь на откатах
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05.12.2021 16:55
+10
Не узагальнюйте, будь ласка. Не як завжди, а як останні два з половиною роки.
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05.12.2021 16:12
+10
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05.12.2021 16:42
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Хорошо, что у нас есть такой сырьевой придаток.
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05.12.2021 16:04 Відповісти
ахметов, как всегда, привез уголь на свои ТЭС...
клоун на этом попиарился и заткнулся - бо уголь на государственные ТЭС так и НЕ планируют закупать... проще у лукашенска с фуйлом брать, наживаясь на откатах
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05.12.2021 16:55 Відповісти
Да все по плану. Ахметка спасает страну от холодомора, разумеется совсем не в убыток себе. Бородатая бабушка спокойно шарится в государственном бюджете. Патриотов таскают по судам. Армии обещают!!! не задерживать зарплату и боевые. Страной руководит агент Кремля. Ну как зебилы и хотели "Без войны и "па багатому".
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05.12.2021 17:15 Відповісти
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05.12.2021 17:50 Відповісти
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05.12.2021 16:42 Відповісти
тоже мне новость. Вот если бы они были трезвые - вот это было бы удивительно
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05.12.2021 17:45 Відповісти
єто - "руссофобия" !!!
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05.12.2021 20:06 Відповісти
The South Africa President refuses vaccine mandates and vaccine passports. Bravo.

вот где демократия и человеческие ценности!

https://twitter.com/aginnt/status/1467158278895509513
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05.12.2021 16:07 Відповісти
Человеческие ценности в ЮАР да, высоко ценятся. На вкус. Ням-ням.
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05.12.2021 17:23 Відповісти
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05.12.2021 16:07 Відповісти
17.11.2021 Самая мощная в России линия по погрузке угля мощностью 8 тыс. т/час запущена в порту Тамань группой компаний ОТЭКО.
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05.12.2021 16:09 Відповісти
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05.12.2021 16:09 Відповісти
хороший такой антикарбоновый налог Западу лет через пяток будут платить с терминала
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05.12.2021 16:56 Відповісти
Налог будут платить те кто этот уголь будет сжигать То есть скорее всего мы.
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05.12.2021 17:00 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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05.12.2021 16:10 Відповісти
ВАЗеленскому, за боротьбу з ахметовим
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05.12.2021 16:11 Відповісти
Шаг первый: распродать энергетические компании пророссийским коммерческим структурам и стать зависимыми от олигархов. Шаг второй: позволить монополистам устанавливать монопольно высокие и экономически необоснованные цены на электроэнергию. Шаг третий: позволить энергогенерирующим компаниям оставить электростанции без угля. Далее: начинать хрюкать: «как же это получилось, что страна осталась без электроэнергии на зиму?»
Все, как всегда в Украине: виноватых нет.
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05.12.2021 16:10 Відповісти
Не узагальнюйте, будь ласка. Не як завжди, а як останні два з половиною роки.
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05.12.2021 16:12 Відповісти
Ну, вообще-то, зависимость от прихотей одного любителя футбола и по-совместительству олигарха, уже давно
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05.12.2021 16:17 Відповісти
Ахметка делает энергию и деньги,
что делает ЗЕ-ленский ?

ЗЕ-ленский паясничает и угрожает заморозить Украину идиотскими временными администрациями на ДТЕК
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05.12.2021 17:00 Відповісти
угу - всі вже забули віялові відглючення 7 років тому - в грудні 2014 ...?
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05.12.2021 21:02 Відповісти
Через що?
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05.12.2021 23:26 Відповісти
Та вообще-то как всегда, а не только 2 с половиной года.
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06.12.2021 08:36 Відповісти
А хто там у фейсбуці урочисто вітав "пенсильванське вугілля на українській землі" ще в 2017-му році? Корабель з ним зустрічали з хлібом-сіллю, під спів гімну та урочисті промови можновладців... Коротка пам"ять в сектантів гетьманових...
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06.12.2021 14:37 Відповісти
"...и стать зависимыми от олигархов. "

Когда Украина была независимой от олигархов?
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05.12.2021 16:37 Відповісти
А когда у властей Украины был здравый смысл и совесть?
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05.12.2021 16:41 Відповісти
а когда у "нарИда" Украины был здравый смысл, а не видосики с квартала95?
Говорили же - "думай-те!", а в ответ - "поржем!"
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05.12.2021 16:52 Відповісти
Всегда. И всегда власти действовали логично и последовательно в интересах .... Да. Не в наших интересах.

А когда мы сами действовали в наших интересах?
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05.12.2021 16:54 Відповісти
Многоходовочка не удалась, вывернулась дополнительным доходом для США)))))
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05.12.2021 16:13 Відповісти
Ця "перемога" ДТЕК - насправді виключна заслуга ***********, як і осінь без морозів)
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05.12.2021 16:18 Відповісти
Поняли, что им будет ещё хуже.
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05.12.2021 16:23 Відповісти
Гірше буде тільки нам(
Ахметов свій профіт і так отримає, а зелена шобла хіба запилить відосики.
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05.12.2021 16:25 Відповісти
Тарифы видосиками не удержешь.
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05.12.2021 16:39 Відповісти
Раньше надо было завозить, а сейчас нечего корчить из себя социально ответственными.
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05.12.2021 16:21 Відповісти
У зеленої шобли політика полягає в тому, щоб створювати для держави додаткові проблеми, а потім їх же "героїчно" долати.
Таким чином в державі нічого кардинально не міняється для громадян, а зелені тирять тим часом бюджетні гроші(
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05.12.2021 18:41 Відповісти
А топить газом будут все равно, чтоб покупать газ напрямую у параши. Закупка электроэнергии у Белоруси (считай у параши) только увеличивается. Зеленый предает энергетическую безопасность Украины!
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05.12.2021 16:25 Відповісти
66 тыс. тонн, сколько это в ж. д составах?
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05.12.2021 16:29 Відповісти
ровно 1000 вагонов, то есть 10 составов
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05.12.2021 16:34 Відповісти
Довжина потяга 56 вагонів !!!)))
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05.12.2021 16:55 Відповісти
Болван, это устаревшие данные.
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05.12.2021 16:56 Відповісти
Цікаво ,коли встигли всі станції довшими зробити !!!)))
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05.12.2021 16:58 Відповісти
У грузовых поездов терминалы а не станции.Вот потяг з 147 вагонами.
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05.12.2021 17:00 Відповісти
Був потяг з 660 вагонів,але це не показник!!!)))
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05.12.2021 17:07 Відповісти
хватит мычать, там было 8 локомотивов!
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05.12.2021 17:29 Відповісти
Правда цей потяг був ПАР, але то таке)
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05.12.2021 18:45 Відповісти
один вагон - не більше 70 тон вугілля
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05.12.2021 22:51 Відповісти
Вважається 64 т. !!!))))
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05.12.2021 23:06 Відповісти
и это нам как бы достаточно?
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05.12.2021 17:49 Відповісти
Ты сказал
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05.12.2021 19:16 Відповісти
Коварный Ахметов устроил угольный переворот.
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05.12.2021 16:36 Відповісти
Олігарх Ахметов рятує Україну від енергетичної кризи яку створив ляльковод Зєєєлі Коломойський.
Але в усьому винен Порошенко! От ми його причинимо і рейтинг виросте!
А Іцик Коломойський, він ні разу не олігарх і це злі піндоси на нього наїзжають, бо Порошенко Байдена про це попросив, аьи Зєєєлі нашкодити.
А про те що проти коломойського уже і в Ізраїлі справи відкрили за шахрайство, ми гоям не скажемо!
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05.12.2021 16:45 Відповісти
а парашник тут при чем?
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05.12.2021 16:51 Відповісти
Ахметка купив 5 кораблів для себе, а ще чотири, менеджери ахметки купили для державного центренерго. А твій Зєєєля, пропіарився на "9 кораблях що пливуть і Україну" і тут таки оголосив ахметку ворогом народу, який "наживаєццо".
А винен в усьому Порошенко, Бо при ньому, в найтяжчі часи "ремонтів" (які по факту віяловими відключеннями) не було!
І прикинь, тоді електростанції були заточені під донецький антрацит з зольністю 0,2-1%. вони не могли працбвати ні на чому більше, бо це не груба в хаті, куби хоч торфобрикет, щоч дуб кидай, кочергою поворушив, золу вигріб і горить! Там згорає тисяча тон на день і якщо зольність 1%, то це 10т. золи, а якщо 10%, то 100. А як ці 100т вигрібти звідти. якщо система золовідбору розрахована на 10?
І якось впоралися, пройшли все, і топки на ТЕс реконструювали непомітно для тебе і дупа твою, подоляковська не мерзла!
і от за це Порошенка треба посадити1 Бо він демонструє, що свою справу можна робити тихо і непомітно, а не створювати проблеми, а потім мужньо їх долати, оголошуючи ворогами тих, хто ті проблами по факту долав.
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05.12.2021 17:06 Відповісти
Ну если уж говорить честно, то осенью-зимой 2014/2015 были отключения, НО............. раз в день и всего на 2 часа в заранее известное время. в феврале это прекратилось. Тогда как раз усиленно меняли ТЭСы на другую группу угля. Во всяком случае так было по Киевской области с отключениями. А то, что происходит сейчас, так за что боролись, на то и напоролись. А самое страшное, что и этот недоумок не станет уроком. На следующих выборах снова побегут голосовать за того, кто больше лапши навешает на уши и лозунг будет тот же - "Лишь бы не Порошенко".
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05.12.2021 17:30 Відповісти
Верно пишете. О ключения были в 14-м осенью. В отдельных районах. На работе переодически попадал, а дома не было. Но когда теряется десяток энергоблоков + доступ к энергоносителям на фоне военных действий, это не удивительно.
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05.12.2021 19:12 Відповісти
Скорее удивляло, что все проблемы решали так, что особо это не отражалось на жителях. Но что стоит услуга, уже оказанная. Увы, люди никогда не помнят хорошее, считая, что все происходит само собой. Надеюсь, что все эти "хуженебудет" сейчас довольны и счастливы. Хотя почему-то большинство голосовавших за недоумка, сейчас отводят глаза.
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06.12.2021 08:04 Відповісти
Так, "не отражалось", бо тарифи за минулого правителя зовсім не зростали. Навіть знижувались. А клятий Буба все пересрав...
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06.12.2021 14:40 Відповісти
Тарифы росли, просто почитатели Голобородько до сих пор не в состоянии понять что тарифы - это плод рынка. Они не должны быть ниже себестоимости. В этом случае за них все равно платит бюджет, при чем неконтролируемо. Вы к примеру, знали сколько платили в виде покрытия разницы тому же Ахмету? При этом низкие тарифы были одинаковыми и для бедных и для средних и для зажиточных слоев населения. А бюджет платил ЗА ВСЕХ. Что касается "пересрав"........ таки да...... он только это и делает. При нем тоже тарифы растут, НО............ компенсацию населению урезали. Не подскажете почему?
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07.12.2021 09:44 Відповісти
Гнилі відмазки. А зараз що, ринку нема? Скільки зараз коштує газ в Європі? І перегляд субсидій в бік зменшення їх розміру та категорій, які на них можуть претендувати, відбувався і при вашому гетьману. Коротка у вас, шоколадних, пам"ять...
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07.12.2021 10:30 Відповісти
Я говорила, что сейчас рынка нет? Я писала о том, что субсидии выплачивают меньше того, что даже были 2 года назад. А они на фоне растущих тарифов должны были увеличиваться. И вот тут-то рынок уже совсем не при чем. Так что гнилые отмазки не у меня, а у Вас.
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07.12.2021 14:17 Відповісти
Так Бубі і кредитів стільки не дають, скільки давали Петру. Чим платити? Це по-перше. А по-друге, субсидії та різні пільги - пережиток відсталого совка. А ми ж вибрали цивілізований західний шлях, правда? А там халяви нема...
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07.12.2021 15:31 Відповісти
Ну так с Нелохом вообще сейчас предпочитают общаться через прессу. Что касается субсидий, не говорите того, о чем понятия не имеете. Весь Запад сидит на субсидиях. Богатые платят за бедных.
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07.12.2021 20:16 Відповісти
Можна детальніше, де це таке є, що бідні всім користуються, а платять за них багаті? Невже навіть хліб їм купують? То там вигідніше бути бідним, ніж багатим?
ПС. Схоже, ви несете повну маячню...
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07.12.2021 21:54 Відповісти
Детально можете поспрашивать по странам. В каждой - свои программы социальной защиты. И не думайте, что удачно пошутили. Таки да....... вплоть до продуктов, на которые выдаются спец-талоны, Не говорю уже про дотации на коммунальные услуги и т.д., включая помимо ежемесячной выплаты на детей, еще и раз в оду приличная сумма на то, чтобы одеть ребенка и купить всё необходимое в школе. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - это всё из бюджета, который наполняется с налогов. И во многих странах, начиная с определенной суммы доходов, люди платят 50% + . И реально богатые платят за бедных. Так что маячню как Вы выразились, несете именно Вы.
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08.12.2021 22:20 Відповісти
Які тут можуть бути жарти? До пандемії в багатьох країнах Європи, причому, не бідних, страйкували весь час, то авіатори, то вчителі, то залізничники, то ще хтось. Все вимагали то підвищення зарплат, то поліпшення умов праці. Дивно, правда? Не знають бідолахи, що там навіть працювати не обов"язково, навпаки, вигідно не працювати і бути бідним. Багаті та держава всім забезпечать на шару. Навіть дітей в школу одягнуть...
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08.12.2021 23:59 Відповісти
и зе-лупу и парашника на одни нары! пусть сожрут друг друга..
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05.12.2021 19:37 Відповісти
дурь в политике всегда вылезет в экономике
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05.12.2021 16:49 Відповісти
Судно из угля ?
Из чего будет следующее судно ?
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05.12.2021 16:52 Відповісти
Из бетона
"В России строят гигантскую верфь для производства судов из железобетона"
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05.12.2021 17:05 Відповісти
Мир это уже проходил - с металлом работать приятнее.
Россия готовится к нехватке металла - это другое дело.
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05.12.2021 18:05 Відповісти
Ситуація в держкомпанії "Центренерго", яка під контролем каломойського: станом на 19 листопада з 23 блоків працювали лише три, решта - простоювали через відсутність вугілля.
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05.12.2021 16:52 Відповісти
А шож ЗЕленый петушок не встречает это судно в порту и не кукарекает, что это он, лично с Дерьмаком привез этот уголек? Ахметка-гудок все испортил, сказал, что этот уголь привезли по заказу его компании.
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05.12.2021 16:54 Відповісти
Доприкалывались, довыбирались, доруководились.. Свои шахты в заднице - возим уголь из США.
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05.12.2021 16:59 Відповісти
Если США запутались в проблемах с ЛИДЕРСТВОМ НАЦИИ, то уж точно они должны простить народу Украины его метания!
И обязаны помочь в самую страшную минуту потери надежд после стольких трагедий потерь и страданий, не бросить Украину!
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05.12.2021 17:02 Відповісти
Єто проще пареной репі - обїявить Украину 51 штатом.Альфачество зашкалит до небьес.
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05.12.2021 17:04 Відповісти
Велике вугільництво!
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05.12.2021 17:02 Відповісти
Panamax - так называют сухогрузное судно дедвейтом (dwt) от 60 000 тонн до 80 000 тонн. Сухогрузы Панамакс перевозят навалочные грузы, преимущественно "большую тройку": уголь, железную руду и зерно.
Суда типа Панамакс в течение многих десятилетий проектировались и строились с максимально возможными размерениями для прохождения Панамского канала в грузу. Габариты судна должны были позволить ему пройти шлюзы канала, которые до недавней реконструкции имели следующие параметры: длина - 320 м, ширина - 33,53 м, глубина - 12,5 м. Допустимая осадка судов для прохождения канала определялась в оперативном режиме в зависимости от уровня воды в озере Гатун, который в свою очередь зависел от количества выпавших осадков.
С июня 2016 года новые шлюзы канала способны пропускать суда гораздо большего дедвейта/водоизмещения. Поэтому на смену судам типа Панамакс были спроектированы суда, получившие название Нью Панамакс, которые берут максимальное количество груза для прохождения новых шлюзов. Балкер типа Нью Панамакс имеет дедвейт порядка 120 000 тонн, а его размерения составляют 336м Х 49м Х 15,5м (длина Х ширина Х осадка).
Несмотря на проведенную модернизацию Панамского канала, суда типа Панамакс остаются востребованными и ликвидными активами
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05.12.2021 17:15 Відповісти
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05.12.2021 17:16 Відповісти
"Титаник" с его 53000 тонн был хлипким судёнышком.
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05.12.2021 18:14 Відповісти
что с добычей угля в Украине? с долгами шахтерам?
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05.12.2021 17:18 Відповісти
какаяразніца?
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05.12.2021 17:33 Відповісти
Дальше только с Луны.
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05.12.2021 17:51 Відповісти
це на три дні?
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05.12.2021 18:14 Відповісти
Це Ахметову для обігріву дачі на всю зиму.
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05.12.2021 18:15 Відповісти
На месяц на один энергоблок 300МВт
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05.12.2021 20:56 Відповісти
не змерзнете - гарантую...
мо з зеленого вас стяхне-навчить...
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05.12.2021 18:18 Відповісти
*стряхне
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05.12.2021 18:20 Відповісти
 
 