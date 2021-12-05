Стабілізація ситуації з коронавірусом у Києві спостерігається другий тиждень поспіль, - Рубан
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.
Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На початку листопада у Києві було запроваджено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.
"Запроваджені в Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні стабілізується ситуація та йде зниження по всім показникам, за якими спостерігається епідемія в Києві", - зазначив Рубан.
Топ коментарі
+9 Erlich Bachman
показати весь коментар05.12.2021 17:30
+8 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар05.12.2021 17:10
+7 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар05.12.2021 17:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А по-друге, хто б з нас що про себе не думав, все залежить від суб'єкту пізнання, і немає жодної людини, думка інших про яку співпадала б з її власною.
Не всі антиваксери невакциновані, як іне всі невакциновані є антиваксерами. Не всі ваксери вакциновані, як і не всі вакциновані є ваксерами. А є такі істоти, які або вакциновані, або вдають з себе вакцинованих, які вважають, що можуть вирішувати за інших, що для тих краще. Про них і мова.
Описовий не те ж саме, що образливий або критикуючий.
А недовакцинованим сам себе називав один мій знайомий, який першу дозу отримав модерни, прийшов з алергією по другу, йому сказали прийти коли алергія вщухне, а потім модерни не стало і другу дозу файзером йому відмовились робити бо то було у липні чи серпні, а шлюшко видав офіційну рекомендацію з комбінування мРНК вакцин пізніше, чи ті доктори просто не знали, я не в курсі деталей. От він і казав усім, що він недовакцинований.
Уже з"афиксировали" в 10 странах Европы.
Действие ПЦР тестов уменьшили до 24 часов.
Скажи краще вакс - як то воно брати участі в грі кальмара?
Чим смартфон, який має камеру, мікрофон, GPS, і дію, зроблену ліпшим другом правої п'ятки одного з друзів родичів квартала-95, що дуже ******* рассєю і продають їм свої говносвати, так ось, чим той смартфон гірше за "чіп"? Носиш з собою же ти його добровільно. Попередньо надавши тій говнодії дозволи.
Похоже, иут всем кололи исключительно фуфломицин.
Вакцинированы файзером и модерной на работе.
Они переболели еще в 2019-2020 годах и имеют мощный
природный иммунитет, стимулировать который нет нужды.
До того ж і рахувати Ви зовсім не вмієте. Я цю фотку пощу вперше.
Немецкий ученый Günter Kampf (University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany) пишет в журнале «The Lancet» о том, что вакцинированные и не вакцинированные люди практически одинаково способны распространять инфекцию! Вот ссылочка:
https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
Among 88570 HCWs (range across sites, 9527-32224), the vaccination rate was 82% (72624 of 88570; range, 72%-91%); the vast majority were vaccinated with mRNA vaccines. A total of 11836 workers underwent COVID-19 testing, of which 3.7% (440 of 11836) were confirmed to have COVID-19 infections with an overall breakthrough case rate among vaccinated HCWs of 0.43% (309 of 72624) during the Delta variant surge in California in June 2021 and July 2021 [8].
Vaccinated people spread the virus less overall because they are significantly less likely to get infected in the first place. In early September, the CDC found that six unvaccinated people were testing COVID-positive for every one vaccinated person. But there are plenty of reasons to be optimistic beyond that. Some recent research shows that even once they've been infected, the vaccinated are less likely to spread the coronavirus than the unvaccinated. "We're back in this category of Yeah, it can happen, but it seems to be a very rare event," Ross Kedl, an immunology professor at the University of Colorado School of Medicine, told me.
Переклад
Вакциновані люди менше поширюють вірус загалом, тому що вони значно менше заражаються. На початку вересня CDC виявив, що шість невакцинованих людей дають позитивний результат на кожну вакциновану людину. Але крім цього є багато причин для оптимізму. Деякі нещодавні дослідження показують, що навіть після того, як вони були інфіковані, у вакцинованих менше шансів поширювати коронавірус, ніж у нещеплених. «Ми знову в цій категорії. Так, це може статися, але це, здається, дуже рідкісна подія», - сказав мені Росс Кедл, професор імунології з Медичного факультету Університету Колорадо.
Підписати папер про добровільну згоду можна тільки пропонувати. А про підпис про звільнення від відповідальності хто Вам наплів? Ви бланк того документу хоч бачили? Поцікавтеся ним перед тим, як побрехеньки тиражувати.
Инициаторами законопроекта были Кабинет министров и премьер Шмыгаль. За норматив проголосовали 236 депутатов.
Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
"И почему заставляют (!) подписывать бумагу о добровольности и о том, что не отвечают за последствия?" 05.12.2021 20:42
Брехати - то погана справа.
Ви за недобровільну вакцинацію? Охрініити!
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.
Или она умерла от ковида ?
как обкалывать всех подряд - так давайте, и побыстрее,
а как понять, что невакцинированные уже с иммунитетом -
так сразу вопрос: "А где исследования?"
Антивакси-кремлеботи! Ви таки отримали перемогу над здоровим глуздом, бажанням жити та знищенням українців. Ху#ло не дарма на вас гроши витрачає, ви їх відпрацьовуєте сумлінно.
Я на Цензорі відпочиваю, а не працюю. Це ти тут кремлівську службу несеш разом з пургою.
А вообще-то в этом своя логика есть. Может следующий штамм будет последним. Только пока неизвестно для кого.
https://www.politforums.net/medicine/1638704617.html
Или это другой Киев, который покорно стоит в очередях на получение разрешения поехать на метро на работу ?