Стабілізація ситуації з коронавірусом у Києві спостерігається другий тиждень поспіль, - Рубан

У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На початку листопада у Києві було запроваджено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.

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"Запроваджені в Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні стабілізується ситуація та йде зниження по всім показникам, за якими спостерігається епідемія в Києві", - зазначив Рубан.