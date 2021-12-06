Мін’юст отримав позовну заяву китайської сторони через "Мотор-Січ" та вважає вимоги необґрунтованими
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністерство юстиції отримало позовну заяву від китайських інвесторів через компанію "Мотор Січ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відомстві повідомили на запит Радіо Свобода.
За повідомленням, міністерство отримало повний текст позовної заяви 15 листопада, вона містить вимоги на суму 4,59 мільярда доларів.
Йдеться про позов, який китайська сторона ініціювала в 2020 році. Мін’юст отримав запит про арбітражне провадження зі стислим змістом позовних вимог у грудні минулого року.
"Звертаємо увагу, що позивачем у цьому арбітражному провадженні є не компанія "Beijing Skyrizon", а шестеро фізичних осіб-громадян Китайської Народної Республіки. Арбітраж засновано ad hoc, місцем арбітражного провадження обрано місто Гаага, Нідерланди. Адмініструючий орган – Постійна палата третейського суду у Гаазі", – повідомили в міністерстві.
У відомстві уточнюють, що позовні вимоги стосуються не компенсації за націоналізацію, а виплати відшкодування Україною за, як стверджують позивачі, "порушення режиму справедливого ставлення та експропріацію інвестицій". За позицією інвесторів, це суперечить угоді між Пекіном та Києвом про заохочення та взаємний захист інвестицій 30 травня 1993 року.
"Позиція держави Україна полягає у тому, що заявлені китайськими інвесторами позовні вимоги є необґрунтованими, а у Трибуналу відсутня юрисдикція на розгляд відповідної справи. Позовна заява та додані до неї докази досліджуються Мін’юстом разом із юридичним радником держави Україна у цьому арбітражному провадженні", – йдеться у відповіді.
Водночас, як зазначають у міністерстві, завчасне розголошення деталей захисту України "може зашкодити інтересам держави".
Китайська газета Global Times повідомила 29 листопада, що компанія Skyrizon вимагає від України 4,5 мільярдів компенсації через санкції у позові до міжнародного арбітражу в Гаазі.
4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна "відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій".
У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії "Мотор Січ".
Будь ласка, зачекайте...
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А от Штатам не на шкоду...
...Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 33,3%, составив 354,15 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 116,16 миллиарда долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мотор Сич" на пять лет вперед загружен заказами Китая, Турции, Украины, и др стран пользователей вертолетов марки Ми..
уже заключены контракты и ведутся работы..
эти три предприятия загружены на десятилетие вперед!
30 движков АИ-450Т уже закуплены турками, и еще сделан заказ на МС-50..
движок АИ 450т для развед версии, а движ МС 500 - для ударной версии БПЛА..
ты знаешь, Мефодьич.. одним из моих больших огорчений в жизни был тот факт, что инфантильных людей большинство, и у них развит горловой аппарат, но недоразвит мозг..
это открытая инфа!!!.. в сети опубликованы даже скрины договоров..
ну давай, напряги мозжечок..
скажи мне, Мефодьич, сколько тебе лет?
Так Украина дружит со США, или с Турцией и Китаем??? У США с этими странами отношения так себе. Против обоих США не прочь ввести санкции. Дело времени когда придётся делать выбор, с кем Украина.
Фигня в том, что новые вертолёты Ми, будут делаться уже без Украины, и под другие двигатели. Этот рынок Украина со временем потеряет.
А еще был завод № 29 он же был п/я 18 в последствии "Запорожский машиностроительный завод", а теперь корпорация "мотор-сич".
аналогичных " Мотор Сич"и один под санкт -петербургом , второй по мосвой!
ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») «ОДК-Климов» в течение одного года перешел на сборку ТВ3-117 ..
ОДК «Салют» новые цеха...
окхорошода)
Мотро Січ це тобі комуняка за авіаносець Варяг, який ти купив ніби то на металобрухт.
"Дружина Томаша Фіали - Наталя Фуклєва працює в юридичній компанії DLA Piper. Цинізм і особливе лукавство цієї ситуації полягає в тому, що послуги юристів буде оплачувати держава з бюджету", - підкреслює політтехнолог.