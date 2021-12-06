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Мін’юст отримав позовну заяву китайської сторони через "Мотор-Січ" та вважає вимоги необґрунтованими

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Мін’юст отримав позовну заяву китайської сторони через

Міністерство юстиції отримало позовну заяву від китайських інвесторів через компанію "Мотор Січ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відомстві повідомили на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, міністерство отримало повний текст позовної заяви 15 листопада, вона містить вимоги на суму 4,59 мільярда доларів.

Йдеться про позов, який китайська сторона ініціювала в 2020 році. Мін’юст отримав запит про арбітражне провадження зі стислим змістом позовних вимог у грудні минулого року.

"Звертаємо увагу, що позивачем у цьому арбітражному провадженні є не компанія "Beijing Skyrizon", а шестеро фізичних осіб-громадян Китайської Народної Республіки. Арбітраж засновано ad hoc, місцем арбітражного провадження обрано місто Гаага, Нідерланди. Адмініструючий орган – Постійна палата третейського суду у Гаазі", – повідомили в міністерстві.

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У відомстві уточнюють, що позовні вимоги стосуються не компенсації за націоналізацію, а виплати відшкодування Україною за, як стверджують позивачі, "порушення режиму справедливого ставлення та експропріацію інвестицій". За позицією інвесторів, це суперечить угоді між Пекіном та Києвом про заохочення та взаємний захист інвестицій 30 травня 1993 року.

"Позиція держави Україна полягає у тому, що заявлені китайськими інвесторами позовні вимоги є необґрунтованими, а у Трибуналу відсутня юрисдикція на розгляд відповідної справи. Позовна заява та додані до неї докази досліджуються Мін’юстом разом із юридичним радником держави Україна у цьому арбітражному провадженні", – йдеться у відповіді.

Водночас, як зазначають у міністерстві, завчасне розголошення деталей захисту України "може зашкодити інтересам держави".

Також читайте: Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ"

Китайська газета Global Times повідомила 29 листопада, що компанія Skyrizon вимагає від України 4,5 мільярдів компенсації через санкції у позові до міжнародного арбітражу в Гаазі.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна "відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій".

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії "Мотор Січ".
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Топ коментарі
+18
Треба робити як Литва: відкрити тайванське посольство. Комуністичний Китай - це суперник Західного світу. Вся рф вже закредитована Китаєм і вона вже нікуди не подінеться: вона його актив у протистоянні Заходу. Так Китай і захоплює світ. Так він у Уганди забрав головний аеропорт.
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05.12.2021 17:15
+14
дурак ты Мефодьич.. пророссийский ты дурак!..
"Мотор Сич" на пять лет вперед загружен заказами Китая, Турции, Украины, и др стран пользователей вертолетов марки Ми..
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05.12.2021 17:27
+13
З китайцями взагалі не треба мати ніяких справ. Десятки років Україна втрачає мільярди доларів на торгівлі з ними.
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05.12.2021 17:36
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Треба робити як Литва: відкрити тайванське посольство. Комуністичний Китай - це суперник Західного світу. Вся рф вже закредитована Китаєм і вона вже нікуди не подінеться: вона його актив у протистоянні Заходу. Так Китай і захоплює світ. Так він у Уганди забрав головний аеропорт.
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05.12.2021 17:15 Відповісти
Погоджуюся під кожним пунктом. Торгівля з китаєм на шкоду Україні, бо модель нашої з ними торгівлі нагадує колоніальну залежність - ми їм сировинні товари, вони нам промислові з високою доданою вартістю, часто по демпінговим цінам, та ще й часто контрабандою. З рештою багато українських підприємств легкої промисловості загнулися завдяки допуску китайського ширвжитку.
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05.12.2021 18:08 Відповісти
Торгівля з китаєм на шкоду Україні,
--------------------------------------

А от Штатам не на шкоду...

...Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 33,3%, составив 354,15 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 116,16 миллиарда долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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05.12.2021 22:01 Відповісти
Україна відправляє на схід зерно, руду,тобто необроблену сировину, сполучені штати промислові товари високої якості. Промисловість США в 15 разів більша за увесь ввп України. Китайці ввозять електроніку, яку виробляють для американських компаній. З чим ще Україну порівняємо? Може з Японією чи Німеччиною? Серйозно?
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05.12.2021 23:53 Відповісти
добре, вмовили, з Китаем не будемо торгувати - будемо купувати китайськи товари з Америки чи з Словакії
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05.12.2021 23:59 Відповісти
Окремо додам що Україні якраз треба було б поглибити співпрацю з Китайською Республікою, яка має технології виробництва мікрочипів та іншої електроніки. Кнр це загроза світу разом з московитами. Вони до нас зневажливо ставляться і в разі московитської агресії не допоможуть аж ні трішки.
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05.12.2021 18:13 Відповісти
ну, что ЗЕ-дебіли, на чолі з Лєнкою та Арахамією, намилувались Китаєм ?
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05.12.2021 19:59 Відповісти
Завод намагалась незаконно продати Китаю ота підорашенська тварина Богуслаєв,якому завод у власність віддала така ж пропідорашенська тварина КуЧМО.Тому всі претензії до них.Можна ще припрягти і Ярославського,який допомогав цій афері.
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06.12.2021 09:26 Відповісти
дурак ты Мефодьич.. пророссийский ты дурак!..
"Мотор Сич" на пять лет вперед загружен заказами Китая, Турции, Украины, и др стран пользователей вертолетов марки Ми..
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05.12.2021 17:27 Відповісти
"Мото Сич", "ФЕД", "Ивченко-Прогресс" участвуют в разработке турецкого тяжелого боевого вертолета ATAK-2 (Т929) и беспилотного истребителя MIUS..
уже заключены контракты и ведутся работы..
эти три предприятия загружены на десятилетие вперед!
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05.12.2021 18:23 Відповісти
ты Мефодьич отстал во времени!..
30 движков АИ-450Т уже закуплены турками, и еще сделан заказ на МС-50..
движок АИ 450т для развед версии, а движ МС 500 - для ударной версии БПЛА..
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05.12.2021 18:46 Відповісти
А может и ключи ...?!
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05.12.2021 19:02 Відповісти
то есть, ты не владеешь материалом и лезешь на Цензор громко излагать свое ошибочное мнение..
ты знаешь, Мефодьич.. одним из моих больших огорчений в жизни был тот факт, что инфантильных людей большинство, и у них развит горловой аппарат, но недоразвит мозг..
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05.12.2021 19:36 Відповісти
тебя в Гугле забанили, или ты думаешь за тобой тут твои памперсы собирать будут?..
это открытая инфа!!!.. в сети опубликованы даже скрины договоров..
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05.12.2021 19:39 Відповісти
а слабо прочитать зачем именно заключена эта сделка?..
ну давай, напряги мозжечок..
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05.12.2021 20:14 Відповісти
вообще-то 10 пар движков (20 шт) аи-450т уже поставлены в Турцию, и три экз. "акинчи" уже прошли гос испытания и приняты на вооружение + еще семь экз "акинчи" достраиваются, а Турки в ноябре заказали еще 30 движков (т.е 15 пар) которые "Мотор Сич" и Ивченко Прогресс" производят в кооперации..
скажи мне, Мефодьич, сколько тебе лет?
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05.12.2021 20:34 Відповісти
скажи Мефодьич, какое существо тебя в мозг укусило?
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05.12.2021 20:46 Відповісти
Ну по факту, производство с 14 года упало в разы. РФ потребляла до 700 вертолётных двигателей в год. Заказ от Турции - 30 двигателей за несколько лет.

Так Украина дружит со США, или с Турцией и Китаем??? У США с этими странами отношения так себе. Против обоих США не прочь ввести санкции. Дело времени когда придётся делать выбор, с кем Украина.

Фигня в том, что новые вертолёты Ми, будут делаться уже без Украины, и под другие двигатели. Этот рынок Украина со временем потеряет.
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05.12.2021 19:06 Відповісти
Мотор еще и для своих Русланов двигателя делает. Кацапские Русланы уже почти все стоят.
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05.12.2021 19:59 Відповісти
Интересно, сколько двигателей в год надо на 7 имеющихся у Украины Русланов? Не каждый же год им двигатели меняют.
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05.12.2021 20:09 Відповісти
Кацапів нафуй.
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06.12.2021 09:27 Відповісти
это предприятие со своими КБ и мощностями, одно из лучших в мире. в нем заинтересованы даже америкосы. а наши если не продадут, то засрут. это точняк.
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05.12.2021 17:27 Відповісти
Кб это отдельное предприятие.
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05.12.2021 17:29 Відповісти
Не совсем. Есть КБ и есть серийный завод, вместе они единое целое. Было время, когда это были п/я 4 и п/я 11, теперь разделения нет.
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05.12.2021 17:41 Відповісти
Не так . Владелец "Мотор-Сичь" Богуслаев пьітался рейдернуть КБ "Ивченко-Прогресс" при Януковиче , но не успел. КБ - самостоятельная юридическая единица , государственная.
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05.12.2021 17:55 Відповісти
Речь идёт об АНТК "Антонов"
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05.12.2021 18:03 Відповісти
Раньше был завод № 478 который стал ЗМКБ "Прогресс" в 1966-м год.

А еще был завод № 29 он же был п/я 18 в последствии "Запорожский машиностроительный завод", а теперь корпорация "мотор-сич".
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05.12.2021 18:59 Відповісти
уважаемый Иннокентий, когда говориться о стратегичесском предприятии, его важности в авиа, ракетном и космичесском строительстве, Ваши уточнения, ну никак не вписиваються в тему разговора. Вы не депутат, случайно, говорить о том о чем не спрашивают и на оборот.
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05.12.2021 18:58 Відповісти
Прежде чем что-то писать, потрудись убедиться что это соответствует действительности, особенно если это касается стратегического предприятия.
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05.12.2021 19:04 Відповісти
А как же завод до этого без китайцев обходился.
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05.12.2021 17:28 Відповісти
)))
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05.12.2021 19:48 Відповісти
Так они (Карл) построили два завода по производству вертолетных двигателей -
аналогичных " Мотор Сич"и один под санкт -петербургом , второй по мосвой!

ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») «ОДК-Климов» в течение одного года перешел на сборку ТВ3-117 ..
ОДК «Салют» новые цеха...
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05.12.2021 20:04 Відповісти
100500 вертолетов в год)
окхорошода)
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05.12.2021 20:12 Відповісти
угу) "согласно официальным заявлениям")
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05.12.2021 21:59 Відповісти
Кацапчику, не нужно о Южмаше и Антонове не твоего скудного ума это дело, жалуйся ***** да попердывай, парашинский пропагандон из тебя никакой.
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05.12.2021 17:34 Відповісти
Тебе шо, куратор с Лахта 2 погоняло поменял? Ты был Акакием последние 2 года. а теперь Мефодий. Акакий, а ты, репоед лапотный, каким боком к этому предприятию? Прокукарекай еще, шо в Омерике негров бьют и что скоро веся расея будет баксами обклеивать туалеты у себя,на кацапии, потому что расейскому ржублю анало говнет.
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05.12.2021 17:46 Відповісти
З китайцями взагалі не треба мати ніяких справ. Десятки років Україна втрачає мільярди доларів на торгівлі з ними.
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05.12.2021 17:36 Відповісти
Китай самый крупный торговый партнёр Украины. Товарооборот с ним составляет больше 15 миллиардов долларов в год. Вступать с Китаем в конфронтацию Украине нельзя.
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05.12.2021 17:50 Відповісти
В нас дефіцит торгівлі з ними а також структура експорту деформована. Ми з ними більше втрачаємо ніж отримуємо - по перше деградує українська промисловість, по друге вимивається валюта.
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05.12.2021 18:02 Відповісти
Во-первых, дефицит товарооборота Украины с ЕС ещё выше, чем с Китаем, а во-вторых, доля экспорта в Китай постоянно растёт. Доля его составляет 15 % от общего экспорта. Выводы делайте сами.
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05.12.2021 18:14 Відповісти
Україна експортує в Кнр сировину, натомість звідти ввозимо промтовари. Таким чином нам пропонують спеціалізуватися на завідомо програшній стратегії, натомість китайці будуть нарощувати відрив - дуже перспективно, ага. Щодо Європи то їх проблеми і вони їх ще будуть відкашлювати.
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05.12.2021 18:28 Відповісти
Но ведь сырьё тоже нужно куда-то продавать ? А кто у нас руду, кукурузу, подсолнечное масло и т.д... купит в таком же объёме и по таким же ценам ? Да благодаря Китаю наш бюджет хоть как-то наполняется.
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05.12.2021 19:00 Відповісти
поцікавтеся як формується економічна залежність.
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05.12.2021 19:12 Відповісти
Пішов твій Китай на Х*Й, особливо після того як кинув Україну з корпусом авіаносця на металобрухт, зробивши з нього авіаносець, перший в історії Китаю
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05.12.2021 18:03 Відповісти
Грозные писульки на сайте - это одно, а реальность совершенно иное. Без Китая нашей экономике не обойтись. Это очевидный факт.
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05.12.2021 18:18 Відповісти
Це вам Лахта без Китаю нікуди А Україна і без косооких комуняк добре себе почуває.
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05.12.2021 18:28 Відповісти
Какая я тебе Лахта, баклан ты тупорылый ? Язык прикуси, чучело узколобое...
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05.12.2021 18:51 Відповісти
Кацапська Лахта бояришник ти наш...
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05.12.2021 19:35 Відповісти
там кинули Украину свои же чиновники.....продали типа металлолом и получили откат!
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05.12.2021 19:56 Відповісти
Китаю треба сказати тільки одне - пішов на х*р косоокий комуняка який інших тримає за дебілів
Мотро Січ це тобі комуняка за авіаносець Варяг, який ти купив ніби то на металобрухт.
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05.12.2021 18:05 Відповісти
Зе-оккупанты втихаря сливают Украину под Китай ...

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05.12.2021 18:05 Відповісти
пишут что зе отдал распоряжение продать землю китаёсам...
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05.12.2021 18:07 Відповісти
Компанія, в якій працює дружина інвестбанкіра Томаша Фіали представлятиме інтереси китайських інвесторів в суді проти України. Про це у своєму блозі на сайті "Кореспондент" пише політтехнолог Катерина Селантьєва.

"Дружина Томаша Фіали - Наталя Фуклєва працює в юридичній компанії DLA Piper. Цинізм і особливе лукавство цієї ситуації полягає в тому, що послуги юристів буде оплачувати держава з бюджету", - підкреслює політтехнолог.
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05.12.2021 20:07 Відповісти
А чого на ХВото оХВісу Мотор Січ написано про якогось сича?
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05.12.2021 18:34 Відповісти
Суть дела в том , что инвестиций от китайской компании фактически не бьіло , єто бьіла афера хозяина " Мотор-Сичи Богуслаева , которьій вьіводил в наличку "свои" сотни миллионов долларов. Китайцьі не вносили инвестиций в производство , а иск на 4.5 лярда обосновали "упущенной вьігодой". Кроме того , за китайской компанией торчат уши ВПК Китая и России.
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05.12.2021 19:18 Відповісти
Из статьи понял , что китайские инвесторы очень тупые и шансов у них отбить свои деньги нет ни каких. Челобитную не так сделали и вообще не туда послали. Беспокоиться не стоит.
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05.12.2021 20:11 Відповісти
От любой западной страны получили бы по щам за такой беспредел. А китайцы ко всему относятся философски.
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05.12.2021 23:27 Відповісти
Надо задавить этих китайцев в военно - политическом плане! Резников и Балабол из мида Кулеба оба очкастые умники в 5 секунд захерачат тот Китай, на радость нам форумчанам!
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06.12.2021 09:41 Відповісти
Ник, который Валентин. Хочешь закрыть торговлю с Китаем. Дешёвую Электронику всю где покупать будешь? Станки и оборудование? И много много чего. Головой думать надо, а не ж...й.
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07.12.2021 10:54 Відповісти
 
 