Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС
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Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Про це йдеться у повідомленні прессцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в штабі ООС.
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