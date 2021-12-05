Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні прессцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в штабі ООС.

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