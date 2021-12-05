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Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні прессцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в штабі ООС.

Також читайте: За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано
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Затаились твари.
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05.12.2021 17:19 Відповісти
Така тиша є вкрай небезпечною.
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05.12.2021 17:20 Відповісти
НА два дні, до розмови з Байденом.
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05.12.2021 17:21 Відповісти
может, какие-нибудь награды, денежные премии и проч. ништяки предусмотреть для "той стороны" за неубийство украинских солдат?
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05.12.2021 17:39 Відповісти
Кулю в лоба, замість кокарди..
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05.12.2021 17:44 Відповісти
давать Героя Украины за неделю без обстрелов и пенсию как судье Верховного суда? Полную амнистию и место в ОП или Раде опзж?
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05.12.2021 18:02 Відповісти
Или врут, как обычно . Или затишье перед "бурей"
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05.12.2021 18:05 Відповісти


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05.12.2021 19:18 Відповісти
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05.12.2021 19:19 Відповісти
 
 