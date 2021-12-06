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агресія (1184) НАТО (5134) Польща (5170) Росія (47229)

Більшість поляків вважають, що НАТО має надати військову підтримку Києву в разі російського нападу, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Більшість поляків вважають, що НАТО має надати військову підтримку Києву в разі російського нападу, - опитування

Більшість поляків вважають, що у разі нападу Росії на Україну НАТО має надати військову підтримку Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування SW Research для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

61,9% поляків на запитання про необхідність військової підтримки НАТО для України відповіли ствердно.

13% опитаних проти, щоб НАТО допомагав Україні військовим чином.

25,1% респондентів не мають певної думки з цього приводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Чехії в НАТО Ландовський: Маємо лише два інструменти в разі агресії РФ проти України

"Надання військової підтримки підтримують 7 із 10 респондентів віком від 35 до 49 років та майже 2/3 опитаних (65%) з доходом у розмірі 1001 – 2000 злотих. Військову допомогу Україні на випадок російської агресії підтримують 2 з 3 осіб у містах із населенням 100 тис. до 199 тис мешканців. Цю ідею набагато негативніше оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%)", – коментує Пшемислав Весоловський, президент правління SW Research.

Опитування проводилося 30 листопада і 1 грудня серед 800 респондентів.

Також читайте: Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль
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Топ коментарі
+53
поляки понимают, что если Украине хана - они следующие на очереди.
Плюс миллионы беженцев.
Проще помочь соседям выстоять.
Жаль что это понимают только они и прибалты.
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05.12.2021 17:42
+38
Якби свого часу щляхетські права та вольності були надані не лише католикам та греко-католикам, але й православним то була б Реч Посполита од можа до можа, а московія тихо скніла на своїх болотах.
Може історія чомусь вчить і хтось та навчивсь?
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05.12.2021 17:40
+26
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05.12.2021 18:08
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Якби свого часу щляхетські права та вольності були надані не лише католикам та греко-католикам, але й православним то була б Реч Посполита од можа до можа, а московія тихо скніла на своїх болотах.
Може історія чомусь вчить і хтось та навчивсь?
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05.12.2021 17:40 Відповісти
Не послушали Богдана. Тепер ЗНАЮТЬ, що вони будут наступні.
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05.12.2021 17:43 Відповісти
Чому американські колонії відділилися від Великобританії? "Немає податків без представництва в парламенті!" З цього все почалося.
Чому козаки, по факту дрібна шляхта, піднялися проти Варшави? Бо були православні, а право представництва у Сеймі мали лише католики та греко-католики. Знов "Немає податків без представництва!"
Все було так просто, але і настільки складно, що врешті Польща впала і нас задавила.
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05.12.2021 17:49 Відповісти
Дякуємо панове-браття поляки !
Dziękuję panowie bracia polscy!

наші обидва народи добре знають що таке московська орда, тому і найбільше підтримуємо один одного
ми зробили висновки із історії, маємо відновлювати

Велику Річ Посполи́ту
пол. Rzeczpospolita,
лит. Abiejų Tautų Respublika,
біл. Рэч Паспалі́тая,
ст.-укр. Рѣч Посполита)

як монархічну федеративну державу
Польського королівства,
Великого князівства Литовського і
Великого князівства Руського.
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05.12.2021 18:06 Відповісти
Наші справжні родичі - поляки та литовці, а не кацапське біосміття!..
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05.12.2021 18:25 Відповісти
Не потрібно нам відновлювати Річ Посполиту, бо у тій Речі Посполитій ніколи не було рівності між поляками та українцями.
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06.12.2021 08:41 Відповісти
Не мешайте людям мриять!
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06.12.2021 09:43 Відповісти
Ось давно я хотів почути Ваши слова "від можа до можа"! Дивився польський док.
фільм про взаємовідносини між нашими країнами в історичому плані а саме після
розвалу кацапської імперії. На мій погляд пан Пілсудський висунув тоді дуже гарну
ідею про об'єднання Польщи, Літви, Білорусі та України в одну державу.Але на перших
порах керувати бралася Польща. Уявляєте собі щоб кацапи напали на таке об'єднання?
Може й Голодомору не було б,кацапських репресій і навить дозвольте пофантазувати,
Другої Світової війни. Історична пам'ять не дозволила тоді українським можновладцям
дати згоду на таке об'єднання бо боялися польського панування. " Ми пійдемо своєю
дорогою!" нібито сказав великий Ленін. Ну, ми й прийшли...
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06.12.2021 11:39 Відповісти
поляки понимают, что если Украине хана - они следующие на очереди.
Плюс миллионы беженцев.
Проще помочь соседям выстоять.
Жаль что это понимают только они и прибалты.
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05.12.2021 17:42 Відповісти
Тому що вони свого часу були під Московією і на власній шкурі відчули "братскую любовь" великого брата !!!)))
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05.12.2021 18:00 Відповісти
Прибалты-это москавитский говор
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05.12.2021 19:52 Відповісти
Вони кацапки.
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06.12.2021 09:49 Відповісти
А я один начал бензин и консервы закупать, или есть ещё такие же кто верит в нападение?
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05.12.2021 20:03 Відповісти
Да.
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05.12.2021 20:37 Відповісти
Да, в смысле, я один?)
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05.12.2021 22:07 Відповісти
Ага
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05.12.2021 22:29 Відповісти
Який сенс закупати бензин? Просто треба, щоб весь час було не менше 3/4 баку, щоб можна було до західної України доїхати в будь-який момент.
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06.12.2021 11:33 Відповісти
Тобто, втекти?
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06.12.2021 14:14 Відповісти
Відвезти сім'ю у безпеку. А ви, я так розумію, готові пожертвувати сім'єю та собою заради тупорилого населення, яке все одне все просре і яким "какаяразніца"?
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06.12.2021 15:14 Відповісти
"Більшість поляків вважають, що НАТО має надати військову підтримку Києву в разі російського нападу, - опитування"
_Ну дык ясен пень, чем ближе к лязгающему клыками бешеному фашистскому режиму, тем адекватней восприятие действительности.
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05.12.2021 17:42 Відповісти
Ну да, ну да. Поэтому у нас 75% выбрало писюнелло.
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05.12.2021 18:07 Відповісти
_На это сложно возразить, ибо факты упрямы. Но в целом градиент именно таков, как я отметил выше.
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05.12.2021 18:19 Відповісти
А самі ці більшість поляків прийдуть безпосередньо "надати військову пітримку", тобто, повоювати з кацапами на нашому боці? Бо надавати підтримку чужими руками зовсім не важко...
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06.12.2021 14:18 Відповісти
Росію треба було починати жучити ще в 2014 році. Дивно що НАТО цього не зробилило ще тоді.
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05.12.2021 17:45 Відповісти
а чому не в 2008 році?
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05.12.2021 17:57 Відповісти
Реальніше було 1991 р. додавити СРСР ,пошматувати Росію !!!))))
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05.12.2021 18:04 Відповісти
Тоді російські війська були далі від кордонів ЄС чим у 2014 коли було окуповано Крим і Донбас.
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05.12.2021 18:54 Відповісти
так думати наперед треба і ставити на місце зразу ...
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05.12.2021 19:19 Відповісти
нет...тогда,когда они смоленск отжали...1514 год.
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05.12.2021 18:52 Відповісти
мабуть на час рашистської окупації українського Криму ,в "капутіна" були домовленності і з американським Обамою і з німецьким завербованим агентом Меркель і купленим французом Оландом,що ні ЄС ,ані США разом з НАТО не будуть допомагати Україні зброєю?
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05.12.2021 19:31 Відповісти
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05.12.2021 17:50 Відповісти
кацапа,а чо у вас всегда,когда вы хвост подымаете и батон крошите,всегда жратва заканчивается?






распад и неуважение

Миграционный кризис на границе Беларуси спровоцировал проблемы с поставками сырья для российских производителей продуктов из-за закрытия Польшей пунктов пропуска. Российские импортеры несут огромные убытки
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05.12.2021 18:55 Відповісти
Олексій Кляшторний

Вчера в 13:57 ·



«Дім горить, козел не бачить?..» - така москвомовна дражнилка часів дитинства пригадалась мені, коли вже й найпопулярніша німецька газета Bildопублікувала плян захоплення РФ чергової частини території України з Києвом включно.

«Весь світ говорить про це», І ЛИШЕ НАША ВЛАДА явним чином не вжива й 1/10 того, що реально має НЕГАЙНО робитися для організації тотальної оборони країни!

Ніяких навчань з Цивільної Оборони, жодної мобілізації резервістів, та - так само, як це було й коли Москва окупувала Крим - ЖОДНОЇ РОЗДАЧІ НАСЕЛЕННЮ ЗБРОЇ!!!

Як ми добре пам'ятаємо, Москва надзвичайно легко окупувала Крим, бо:

1) Збройні Сили України не чинили їм ЖОДНОГО спротиву ЗБРОЄЮ. Не стріляли по загарбниках. Це ж факт?..

2) та частина населення півострова й МАТЕРИКА, яка готова бажала боронити його, елементарно НЕ МАЛА ЗБРОЇ В РУКАХ. Їм НІ З ЧОГО було робити те, що не робили ЗСУ: стріляти по ворогу. І це - ДРУГИЙ БАЗОВИЙ ФАКТ.

За 7 з гаком років НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ.

Наша влада гра із Путіним у піддавки?!!.
Така собі «заборона говорити очевидне»: ВСЯ наша влада буде в Ізраїлі, Брюселі або Вашінґтоні, коли війська Путіна ввійдуть в Київ. Особисто вони НІЧОГО НЕ ВТРАТЯТЬ!

ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ ПОТРІБНЕ НА ПОЗАВЧОРА!!!

І ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ!!!!!
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05.12.2021 18:03 Відповісти
Надо просто перестать стрелять. На переговорах с агрессором наш президент увидит мир в глазах путина.
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05.12.2021 18:08 Відповісти
...лучше бы оно сюда заглянуло
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05.12.2021 18:44 Відповісти
А військова підтримка то сухпайки чи ляхи лічно зі зброєю в руках підуть допомагати?
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05.12.2021 17:51 Відповісти
І пайці будеш радий
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05.12.2021 18:15 Відповісти
какие сухпайки,кацапа?

У прибережній зоні Ґданська на Балтійському морі польські прикордонники затримали російське судно "Руслана" з п'яним екіпажем. Йдеться про суховантаж, який прямував з литовського міста Клайпеда з вантажем металевих конструкцій.

Про те, що судно "прямувало в бік пляжу" (купатись захотілось?) і не відповідало на радіозапити берегової служби, морська адміністрація поінформувала прикордонників, і ті надіслали до російського судна патрульний катер.

Висадившись на суховантажне судно, польські прикордонники виявили п'яними капітана та двох інших членів екіпажу. Наразі вони затримані без права похмелитися.
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05.12.2021 19:00 Відповісти
Jeszcze Polska nie sginela!
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05.12.2021 17:56 Відповісти
Хохли вибирають малороса "какаяразніца" і "армію-мову-віру на хлєб нє намажеш", а НАТО має допомагати? Здрастє, прієхалі.
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05.12.2021 17:56 Відповісти
Когнітивний дисонанс !!!))))
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05.12.2021 18:02 Відповісти
_Молодец, тупица, путлер горячо одобряет твой коммент! Ему нужно чтобы Украина осталась одна на растерзание.
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05.12.2021 18:22 Відповісти
кто тебе сказал, лапотник, что одна Украина с вами не справится?)
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05.12.2021 19:10 Відповісти
Внимание! Это путлеровская псина с ботофермы.
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05.12.2021 19:13 Відповісти
врешь, свинособака)
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05.12.2021 19:16 Відповісти
себе ни з ким не сплутав?
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05.12.2021 19:39 Відповісти
Це вибір хохлів, не мій, не НАТО, не *****. Тупих хохлів, які під час війни вибрали кретина на побігеньках каламойші.
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05.12.2021 20:44 Відповісти
Дякуємо
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05.12.2021 17:57 Відповісти
Дякую Брати
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05.12.2021 17:57 Відповісти
Київ не буба, ніколи ним не був і ніколи не буде.
Київ це Київ!
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05.12.2021 17:58 Відповісти
баран раз пошел...
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05.12.2021 18:03 Відповісти
Шо?
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05.12.2021 18:04 Відповісти
консерву протухшую шилом ткнули - всегда пшик-звук.
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05.12.2021 18:07 Відповісти
Вевельсбург в своєму репертуарі.
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05.12.2021 18:54 Відповісти
той розумнiше був
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05.12.2021 19:01 Відповісти
кацапсина иди и не только иди
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05.12.2021 19:37 Відповісти
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05.12.2021 18:08 Відповісти
Гасло 73% це 'Какая разніца какой язик, томос на хлєб нє намажеш і с Путіним дагаваріцца пасрєдінє'.
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05.12.2021 20:46 Відповісти
поляки не дураки - они прекрасно помнят ЧТО ТАКОЕ общая граница с рускими.
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05.12.2021 18:44 Відповісти
Вони розуміють що коли Україна не встоїть, то орда посуне до них.
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05.12.2021 19:00 Відповісти
Вони навіть пам"ятают що були часткою РІ !!!Польські повстання 1830 р. та 1863 р. !!!!))))
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05.12.2021 19:02 Відповісти
"Бєз вольності Украіни нєма вольності нашего краю" - казав Пілсудський і через п"ятнадцять років після сказаного його слова підтвердились...Польщу прийняли в братній союз соціалістичних держав...
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05.12.2021 18:50 Відповісти
ну как то странно размышляют наши партнеры.... что б армии рф дойти до киева, нужно 2 суток, до запорожья, днепра, херсона, то же, до одессы, сутки, до харькова 1 ЧАС. а предоставление оружия, только рассмотрят, после нападения. а когда дадут? и кому они тогда будут его давать? речь идет о второй или третьей армии мира. Вы о чем ребята?
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05.12.2021 19:10 Відповісти
Та , да ! А для взятия Грозного нужньі бьіли одни сутки и один полк ВДВ. Кто же не помнит ?
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05.12.2021 21:23 Відповісти
ошибка тупой власти, потому и направили пару батов без разведки на Грозный.. а у нас под каждым министерским креслом, шпион, и под президенским, то же. но у нас же эти чмошники увидели что могут босые, голие и без оружия, доброволции переосмыслили легкую прогулку. не равняй Грозный с теми силами которые стоят у наших границ. самолетам и вертолетам прибыть на точку, много времени не нужно. в Украину не пошлют одну мех. бригаду. но я не в коем случае не нагнетаю обстановку и не предлагаю сдаваться раньше боя. просто не наблюдаю шевелений по теробороне, совсем. вчера показали чем занимаються ком. батов теробороны на местах. на охоте млять. комбат застрелил зам военкома. ГУЛЯЮТ РЕБЯТА.
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05.12.2021 21:51 Відповісти
Точно , так и бьіло , пара батов без разведки ! А как Майкопская бригада оказалась у ж.д. вокзала на площади Минутка ? Наверное , перепутали Грозньій с Моздоком , не ?
Да , и мочить руссовояк будут не тербатьі , а артиллерия и ракетьі , прямо в колоннах на входе в Украину , т.е. еще на сопредельной территории , не стесняясь и не комплексуя. Гора трупов на границе - отличное начало военной кампании , не ?
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05.12.2021 22:02 Відповісти
тоесть, наше "правительство по всему миру просит хоть что нибудь, что сбивает самолеты и уничтожает технику, а ты, как кунгфу-панда, ВСЕХ ПОБЕДЮ, так? все чем сейчас воюет против нас дыныра и лыныра, это маталлолом, такой же как у нас. на границе, новое вооружение.
я уверен что войны не будет. ввп насрет. но я не об этом а о возможностях нашего оружия.
дай Бог, чтоб мы чего то не знали и у нас есть то, кроме патриотизма, что механически а не физически остановит путина в случае наступления. я убежден в том, что в каждом военкомате должно лежать тысячи снайперских, тысячи бронебойных и прочее вооружение, а то что на бумаге у мони, все гавно.. открытая война с такой армией как рф, самоубийственна. ему же мяса не жалко. тем более если оно узкоглазое, как в крыму. и железа у него до зубов. извини, я с тобой не спорю, а как бывший военный, высказиваю свое мнение. спокойной ночи.
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05.12.2021 22:22 Відповісти
И вам того же , военньій . И пусть приснится гора трупов казанских-рязанских Ваньков , с примесью чеченцев и прочих якутов , которьіх погнали умирать за старческие бредни плешивого *****. Армия , которая воюет за свою Родину , всегда сильнее сброда захватчиков.
Да , и в Москву непременно прилетит "привет" от Южмаша , ведь Украина - єто не Чечня .
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05.12.2021 22:33 Відповісти
РАБссии кирдык...
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05.12.2021 19:15 Відповісти
Крысы кремля Чечню уже брали одним полком генерала Грачева за 3 дня...вояки сраные.....
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05.12.2021 19:16 Відповісти
За 2021 год на РАБссии упало 31 самолет вертолет без всякой войны...подохло 73 хмыря Путлера...
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05.12.2021 19:22 Відповісти
Стрим онлайн в Ютьюбе Марк Фейгин-Игорь Яковенко...
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05.12.2021 19:26 Відповісти
Логічно. Бояться за себе.
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05.12.2021 19:32 Відповісти
Дзенкуємо! Dziękuję!
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05.12.2021 19:36 Відповісти
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05.12.2021 21:23 Відповісти
Три ракетных крейсера с Томагавками нам в аренду, пока не умрет Путин
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05.12.2021 21:30 Відповісти
це треба казати нашій місцевій "еліті".
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05.12.2021 22:52 Відповісти
А если у Крысы реально сорвало дах? А если он смертельно болен и готов угробить вместе с собой всю цивилизацию?

Трудный вопрос, не правда ли?

Ошибка была сделана в 1998-м году Бушем старшим, когда он сначала хотел дать Украине статус стратегического союзника, после того как мы полностью уничтожили своё ядерное оружие. Но руководство СБУ подало Президенту Кучме дезинформацию, а заодно дезинформировало Госдеп. Да, да, я не ошибся, не ФСБ, а наше СБУ.
Тогда Буш старший отказался от этой идеи.

Вторая ошибка была после нападения на Грузию, когда разрешили оставить Абхазию в оккупации и наращивать военно-экономический потенциал за счет продажи нефти и газа о завышенным ценам. Вот тогда еще была возможность "вырвать у медведя клыки и когти и посадить его в клетку", надо было повторить то, что сделал Президент Рейган с СССР - развалить РФ.

А теперь уже всем страшно и это реальность.
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05.12.2021 23:01 Відповісти
Дах у него не сорвало. Если дать четкий отпор, он не полезет. Лично мое мнение про геополитическую ситуацию - Россия и Украина мирно сошлись в 1654, мирно разошлись в 1991, если Богу угодно, что б снова воссоединились, то это будет снова мирно. То, что творит Путин, неприемлемо (15 тыс. погибших), нужен четкий и конкретный отпор высокотехнологичным вооружением высокой мощности, желательно не дорогим. Наземные Томагавки уничтожены по договорам по разоружению, нужно подогнать три американских ракетных крейсера с инструкторами (аренда), основные экипажи (кто будет давить на кнопки) наши. Целеуказание США со спутников и разбить пункты управления их гибридных формирований. Пригрозить настоящими санкциями, а не игрушечными, как сейчас. Этого будет достаточно.
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06.12.2021 08:01 Відповісти
Маячня. Ми й досі "розходимося після 1991 року". А із 15-16 сторіччя так само "сходилися". Більше не читайте москальських газет. Москаль бреше скрізь, завжди та за будь-яких обставин, "собіратєлі засрані".
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06.12.2021 10:12 Відповісти
На самом деле, в 1654-м году Богдан Хмельницкий просто нанял московское войско для войны против Гжечи Посполитой. Дело в том, что нет оригинала так называемой Переяславской Рады, а Украина для Москвы была тогда настоящим алмазом и московские цари хранили бы этот договор (если бы он был подписан) на своей груди. Зато именно в тот год появились в Московии 4 миллиона серебряных талеров, на которых сверху старой чеканки набили московский герб, что как раз намекает на то, что московское войско было просто нанято.

Неприемлемые потери, это то, что может Путина призадуматься. Мы напоминаем ему, как чеченские воины кашмарили РФ. Применит против нас авиацию, и в ответ мы станем посылать ДРГ на объекты кацапской инфраструктуры, а не останемся только в Украине, как чеченцы остались в Чечне - нет, надо тогда переносить диверсии на территории Кацапии.
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06.12.2021 16:11 Відповісти
нахер нам ваша "пидтримка"...
пусть скажут кацапам ,что в случае, если дальше ДыРы дёрнутся- москва будет снесена с лица земли через две- три минуты .тчк
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06.12.2021 00:19 Відповісти
Кілька років тому збирались знести Пхеньян з лиця землі. Американський флот приганяли для цього. І? Та і Асад, який теж ще кілька років тому "повинен був піти" до сих пір нікуди не пішов...
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06.12.2021 14:27 Відповісти
Если бы было все так просто. Асад никуда не пошел потому что так выгодно Западу. Путин попал в ловушку и там и здесь. Теперь он как загнанный зверь. Сейчас его откровенно провоцируют. Поставляют тоннами оружие Украине. А он за этим наблюдает и не знает что же делать. Ведь даже если войска он отведет то оружие из Украины никто не вывезет. Он и напасть не может потому что не выиграет эту войну, и не напасть не может потому что это будет проявлением слабости. Потому и происходит это топтание на месте. И дальше ему двигаться некуда. Рано или поздно начнется заворуха в самой России.
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26.01.2022 13:28 Відповісти
Мене дивує тільки чому підтримку нададуть після вторгнення,а не зараз?Чи ху@ло миттєво нападе?Так в тому випадку жмурити орків буде в рази ефективніше,бо зброя вже буде там де треба.
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06.12.2021 00:50 Відповісти
 
 