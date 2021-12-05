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Китай розпочав переговори з "Талібаном" щодо контролю над покладами корисних копалин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай розпочав переговори з

Китайські гірничодобувні групи працюють над можливістю отримання доступу до родовищ літію та міді в Афганістані. Одна з таких груп з'їздила в Кабул на переговори із представниками терористичного угруповання "Талібан", які захопили в країні владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє Financial Times.

За інформацією ЗМІ, китайці розмовляли в Афганістані про родовище міді в районі Мес Айнак, на розробку якого КНР мала ліцензію.

Також джерела уточнюють, що співробітники щонайменше однієї великої бізнес-групи Китаю здійснили поїздки в провінції Нангархар та Лагман на сході країни для оцінки доступності покладів інших мінералів.

Проте, уточнили джерела видання, переговори китайських компаній з талібами знаходяться на ранній стадії, і гарантій того, що Китай відновить видобуток природних копалин в Афганістані, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Талібан" вимагає повернути афганські гроші, погрожуючи Європі хвилею мігрантів

Дві китайські компанії — найбільший світовий виробник літію Ganfeng Lithium і Tianqi Lithium — спростували чутки про якусь свою участь у подорожі до Афганістану.

Financial Times нагадує, що літій та мідь є важливими ресурсами для виробництва цілої низки товарів, включаючи батареї для електромобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Талібан" погодив співпрацю з Росією, КНР та Іраном для протидії "Ісламській державі"

Раніше повідомлялося, що радикальне терористичне ісламістське угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані і влаштувало терор власним громадянам заявило, що "треба чути бажання людей Криму, які хочуть жити в Росії". Заява була за офіційно оголошеною співпрацею між Кремлем і угрупуванням, яке захопило Афганістан.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
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05.12.2021 19:19
+13
Андрей Ларин 3345d423
Поздравляю! Твой тупизм, один из самых тупых на сайте. Продолжай нас радовать новыми умозаключениями
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05.12.2021 19:48
+8
Чтобы догнать США Китаю нужно минимум 50 лет...Минимум... Дятлы тупорылые...Пример...Военный бюджет Пентагона 735 миллиардов долларов...военный бюджет Китая 300 ярдов...
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05.12.2021 19:46
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Ти реально такий впоротий?
Я про цю компанію знаю значно краще за тебе. Вона виробляє напівпровідники, про що усі знають, хто у цій галузі, але ця компанія ніколи не виробляла обладнання для виробництва напівпровідників, а я питав саме про це. У сраному китаї є компанії, які виробляють напівпровідники, але усі вони це роблять на іноземному обладнанні. Це безперечний факт.
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06.12.2021 10:06 Відповісти
Втім, я вище вже писав, що ти навіть не розумієш, про що саме я тебе питаю. Ти б не ганьбився, а сидів би тихесенько.
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06.12.2021 10:10 Відповісти
ти це мені друже?
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06.12.2021 09:59 Відповісти
Изобрел???
Китай и изобрел--понятия несовместимые.
Все, что производит китай--украденные ,купленные, подаренные технологии---своего ничего нет! и не будет)))
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05.12.2021 20:41 Відповісти
Халва халва. 14 триллионов долларов ввп Китая , это все конечно подарили или где то украли. Ну ну.
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06.12.2021 00:33 Відповісти
И при чем здесь одно к другому? Да, полтора миллиарда где-то работают и что-то производят, НО это не их технологии!
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06.12.2021 00:48 Відповісти
Не что то производят , а строят корабли , самолёты, космические корабли , автомобили да практически всё. Это индустриальный гигант. И ввп Китая выросло за 10 лет в больше чем в 2 раз. За это же время ввп Украины не выросло совсем , а у США только на 30%. Вот и считайте когда Китай обгонит США. Ну а технологий там есть и их достаточно. Миллионы студентов учатся и в США и в Европе. С денежными ресурсами Китая уже скоро и технологий появятся передовые и все остальное.
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06.12.2021 01:10 Відповісти
For your info and private enjoyment.
Оно, конечно, каждая новость по отдельности смотрится как бы и терпимо, зато какaя картина экономики Китая получается, если все эти новости взять вкупе.

"Хроники коллапса" называется топик. Enjoy

https://www.politforums.net/engrus/1638620730.html#1638620730
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06.12.2021 06:01 Відповісти
"С денежными ресурсами Китая уже скоро и технологий появятся передовые и все остальное."

Дай денег ЦК КПК, а то им Evergrande выкупать, а у нее долг 300 миллиардов долларов (не юаней, долларов).
Хотели китайские коммунисты ощипать владельца компании, да вот незадача - нет у него такой суммы.
Дело то все в том, что такая Evergrande в Китае не одна, их там много.
А какой размер долга местных органов власти, любо дорого посмотреть, он астрономический.
Скоро взлетят.
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06.12.2021 06:05 Відповісти
Астрономический долг у США. Это государственный долг. Долг частных компании это совсем другое.
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06.12.2021 08:24 Відповісти
"это совсем другое."

Учись, мой друг, учись; ученье - свет.

"Experts: nearly 63 trillion USD/What will the Chinese government do about the local debt crisis?
On Nov. 23rd, China's Ministry of Finance released the latest data on local government bond issuance, saying that as of the end of October 2021, the national total of local government debt was about 29.7 trillion RMB or about 4.7 trillion US dollars.
Some economists believe that an imminent crisis is on the horizon due to the sheer size of the debt. When adding corporate debts and government debts of all sorts, the local debt is estimated to be close to 63 trillion US dollars."

Перевод:
"Эксперты: почти 63 триллиона долларов / Что будет делать китайское правительство с долговым кризисом местных органов управления?
23 ноября министерство финансов Китая опубликовало последние данные о выпуске облигаций местных органов власти, заявив, что по состоянию на конец октября 2021 года общий национальный долг местного правительства составлял около 29,7 трлн юаней или около 4,7 трлн долларов США.
Некоторые экономисты считают, что надвигается неминуемый кризис из-за огромного размера долга. С учетом корпоративных и государственных долгов всех видов, местный долг оценивается примерно в 63 триллиона долларов США"

https://www.youtube.com/watch?v=w2zFo171jTY
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06.12.2021 08:34 Відповісти
Да да. Там на ютубе и про инопланетян есть видео)
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06.12.2021 13:50 Відповісти
Дебил лаптеногий, ти ведь сам себя опровергаешь! Миллиони китайских студентов учаться в Европе и США, а не наоборот!
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06.12.2021 10:02 Відповісти
Я вже навіть не питаю тебе, чи ти впоротий... Це доведений факт.
Сраний китай навіть на внутрішніх лініях масово використовує європейські та американські літаки, а на міжнародних рейсах майже тотально іноземні літаки, бо така величезна країна так й не навчилася будувати далекомагістральні літаки.
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06.12.2021 10:22 Відповісти
а вы чо не смотрте CGTN ? Африка их, куба их, щас афган будет их. и к кацапии как-то неравнодушны ..
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05.12.2021 19:55 Відповісти
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05.12.2021 19:56 Відповісти
ну, Бєбік-старший з глуздом давно на ножах (китаєфіл-антисеміт, бгг)
і дитятко виросло ніврочку...

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

9 ч



Яка ж мразота. І, так, тато Юраша бере участь у заходах на підтримку геноциду уйгурського народу. Сам же малий Юраш адвокатував проти Free Hong Kong Center у 2019 році.

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05.12.2021 20:01 Відповісти
ще е індуси, що тих кітайців ненавидять....
і тих і ціх забаґато як на мене....
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05.12.2021 19:57 Відповісти
За 20 лет в Китае построено 13 городов на 1 миллион населения в которых никто не живет...,ютьюб...а где народ 1 митллирд 500 милионов? В берлогах живет...
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05.12.2021 19:58 Відповісти
Кажуть злые языки что Индия присоединилась к новому блоку НАТО Байдена...типа США,Британия,Австралия,Тайвань,Япония,...Индия...кто следующий?....
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05.12.2021 20:01 Відповісти
з якого дива...рф треба продавати сировину...і насамперед, китаю, бо хто ж їх з,їсть стільки, щоб росії вистачило грошей нагодувати з лопати
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05.12.2021 20:12 Відповісти
ну, предложить стати австралією...і будуть ситі, багаті, но
без підводних човнів і ракет різних дальностей...навіть, космічних і пілотованих
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05.12.2021 20:35 Відповісти
тому і написав про човни, щоб ти відписав про французів, а я нагадав, що французи так не построїли росії гелікоптероносці...
байдену не треба такий союзник з китаєм, як нинішня росія...
зато протів китая годиться сировинна росія, як австралія...
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05.12.2021 21:09 Відповісти
при вирішенні глобальних проблем треба враховувати слабкості переговорника...ти з самого початку був вєдомим...
отже, ти, проіграл...
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05.12.2021 21:18 Відповісти
Байдена говно с 2% мирового ВВП не интересуь...Нищеброды да еще Краснопузые...Фью...
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05.12.2021 20:05 Відповісти
Кажуть что штат Калифорния производит продукции промышленной на 1 % больше чем вся РАБссия...с газами нефтями и алмазами Якутии...брешуть люди...
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05.12.2021 20:08 Відповісти
правду кажуть.
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05.12.2021 20:14 Відповісти
Бандиццкий Питирьбюргер нищий был всегда...год 1991...жратвы ноль..что в блокаде чЛенинграда... хлеб на Невском проспекте не растет...
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05.12.2021 20:33 Відповісти
і город нюёрк не менше...так тоже кажуть
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05.12.2021 21:19 Відповісти
Косоглазая саранча тут как тут.
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05.12.2021 20:16 Відповісти
Да я верю,что Китай образованный в 1949 году вяликий...что мамонт...одних Нобелевских лауреатов аж 8 человеков..,в США 343...но Китай круче по деревянным технологиям...
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05.12.2021 20:17 Відповісти
Жовті комуністичні мавпи тупо роблять бабло усюди й на усьому.
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05.12.2021 20:24 Відповісти
Моя жена лет 15 назад прибежала из АТБ и говорит...Сенатор,купила чайник электрический всего за 250 гривен...китайский...кажу мож год и будет работать...,что в воду глядел... Пошел купил немецкий эл.чайник фирмы "Kaiser WK" и никаких проблем уже 15 лет...
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05.12.2021 20:29 Відповісти
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05.12.2021 20:52 Відповісти
Основателем бренда Kaiser является американский промышленник Генри Джон Кайзер. На сегодняшний день торговая марка Kaiser принадлежит германской компании OLAN-Haushaltsgerate.
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05.12.2021 20:53 Відповісти
но только не с домена .ru
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05.12.2021 21:00 Відповісти
Кацап, свои скрепние мифи, себе в ватное очко засунь!
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05.12.2021 22:42 Відповісти
Да, да нямецкий😁
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05.12.2021 20:51 Відповісти
Китайцы в любом случае окажутся щедрее кремлевских.Поклады очень важны для монополизма.А Талибан- Кто больше заплатит тому и отдаст.Ему деньги нужны.По поводу Китайской науки .Они спецы клонировать,обладают значительным научным капиталом в фундаментальных исследованиях,но в отличие от японцев и Ю корейцев у них осталась привычка совковая все делать тяп-ляп.Ну и сейчас их отлучили от но-хау во многих отраслях.Маск пытается освоить китайский рынок,но его прокинут.Удел Китая- колонизация недоразвитых странАзии,Африки,Амнрики..Деньги на ветер.У них уже идет сокращение работоспособного населения.Индия,Индонезия,Вьетнам во многих отраслях лучшее качество,чем у Китая.Дальше-больше!
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05.12.2021 21:03 Відповісти
Китайцы делают любое качество, могут лучше оригинала, но и цена соответствующая. Покупая дешовку ждёте от неё качества?
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05.12.2021 20:54 Відповісти
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05.12.2021 20:59 Відповісти
У нее голос басом,усы и волосатая грудь.От курева и водки.Неудивительно.Для китая она 0
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05.12.2021 21:06 Відповісти
вона народилась из сигаретою та стаканом
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05.12.2021 21:56 Відповісти
талибы некогда уже побили там кетайских добытчиков руды. Как говорят, талибы готовятся к борьбе за Джамму и Кашмир. Фюрер и его конь Боливар всячески их умасливают и отговаривают, но вряд ли что получится. Коняра в Стокгольме уговаривал ОБСЕ выступить единым фронтом против войны. Армия индусов как армия РФ. Два года назад индусы в воздухе пытались доказать превосходство лаптевского оружия. Но потеряли все семь самолетов, которые взлетели. А врага даже не увидели в небе. Говорят, что отказались от всего российского оружия.
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05.12.2021 22:05 Відповісти
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