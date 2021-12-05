Китай розпочав переговори з "Талібаном" щодо контролю над покладами корисних копалин
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китайські гірничодобувні групи працюють над можливістю отримання доступу до родовищ літію та міді в Афганістані. Одна з таких груп з'їздила в Кабул на переговори із представниками терористичного угруповання "Талібан", які захопили в країні владу.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє Financial Times.
За інформацією ЗМІ, китайці розмовляли в Афганістані про родовище міді в районі Мес Айнак, на розробку якого КНР мала ліцензію.
Також джерела уточнюють, що співробітники щонайменше однієї великої бізнес-групи Китаю здійснили поїздки в провінції Нангархар та Лагман на сході країни для оцінки доступності покладів інших мінералів.
Проте, уточнили джерела видання, переговори китайських компаній з талібами знаходяться на ранній стадії, і гарантій того, що Китай відновить видобуток природних копалин в Афганістані, немає.
Дві китайські компанії — найбільший світовий виробник літію Ganfeng Lithium і Tianqi Lithium — спростували чутки про якусь свою участь у подорожі до Афганістану.
Financial Times нагадує, що літій та мідь є важливими ресурсами для виробництва цілої низки товарів, включаючи батареї для електромобілів.
Раніше повідомлялося, що радикальне терористичне ісламістське угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані і влаштувало терор власним громадянам заявило, що "треба чути бажання людей Криму, які хочуть жити в Росії". Заява була за офіційно оголошеною співпрацею між Кремлем і угрупуванням, яке захопило Афганістан.
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Я про цю компанію знаю значно краще за тебе. Вона виробляє напівпровідники, про що усі знають, хто у цій галузі, але ця компанія ніколи не виробляла обладнання для виробництва напівпровідників, а я питав саме про це. У сраному китаї є компанії, які виробляють напівпровідники, але усі вони це роблять на іноземному обладнанні. Це безперечний факт.
Китай и изобрел--понятия несовместимые.
Все, что производит китай--украденные ,купленные, подаренные технологии---своего ничего нет! и не будет)))
Оно, конечно, каждая новость по отдельности смотрится как бы и терпимо, зато какaя картина экономики Китая получается, если все эти новости взять вкупе.
"Хроники коллапса" называется топик. Enjoy
https://www.politforums.net/engrus/1638620730.html#1638620730
Дай денег ЦК КПК, а то им Evergrande выкупать, а у нее долг 300 миллиардов долларов (не юаней, долларов).
Хотели китайские коммунисты ощипать владельца компании, да вот незадача - нет у него такой суммы.
Дело то все в том, что такая Evergrande в Китае не одна, их там много.
А какой размер долга местных органов власти, любо дорого посмотреть, он астрономический.
Скоро взлетят.
Учись, мой друг, учись; ученье - свет.
"Experts: nearly 63 trillion USD/What will the Chinese government do about the local debt crisis?
On Nov. 23rd, China's Ministry of Finance released the latest data on local government bond issuance, saying that as of the end of October 2021, the national total of local government debt was about 29.7 trillion RMB or about 4.7 trillion US dollars.
Some economists believe that an imminent crisis is on the horizon due to the sheer size of the debt. When adding corporate debts and government debts of all sorts, the local debt is estimated to be close to 63 trillion US dollars."
Перевод:
"Эксперты: почти 63 триллиона долларов / Что будет делать китайское правительство с долговым кризисом местных органов управления?
23 ноября министерство финансов Китая опубликовало последние данные о выпуске облигаций местных органов власти, заявив, что по состоянию на конец октября 2021 года общий национальный долг местного правительства составлял около 29,7 трлн юаней или около 4,7 трлн долларов США.
Некоторые экономисты считают, что надвигается неминуемый кризис из-за огромного размера долга. С учетом корпоративных и государственных долгов всех видов, местный долг оценивается примерно в 63 триллиона долларов США"
https://www.youtube.com/watch?v=w2zFo171jTY
Сраний китай навіть на внутрішніх лініях масово використовує європейські та американські літаки, а на міжнародних рейсах майже тотально іноземні літаки, бо така величезна країна так й не навчилася будувати далекомагістральні літаки.
і дитятко виросло ніврочку...
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
9 ч
Яка ж мразота. І, так, тато Юраша бере участь у заходах на підтримку геноциду уйгурського народу. Сам же малий Юраш адвокатував проти Free Hong Kong Center у 2019 році.
і тих і ціх забаґато як на мене....
без підводних човнів і ракет різних дальностей...навіть, космічних і пілотованих
байдену не треба такий союзник з китаєм, як нинішня росія...
зато протів китая годиться сировинна росія, як австралія...
отже, ти, проіграл...