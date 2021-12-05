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Польські прикордонники затримали на Балтиці російське судно, яке під керівництвом п’яного капітана ледь не сіло на мілину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польські прикордонники затримали на Балтиці російське судно, яке під керівництвом п’яного капітана ледь не сіло на мілину

На Собєшевському острові в Гданську ледь не сталася трагедія. Російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до гданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

У зв’язку з цим було морська адміністрація звернулася до Прикордонної служби. На місце відразу вирушив патрульний катер SG-215. Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю, а два офіцери - по 1,5.

Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, а на його борту інспектор Морського управління у Гдині у супроводі офіцерів Кашубського дивізіону Прикордонної служби займаються його оформленням.

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Дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад 7 метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
Все как обычно. Как не бухие пилоты, так капитан. Время идет, а рашенский алкоголизм вечен.
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05.12.2021 19:45
+23
"Всё пропьём-но флот не опозорим!" !!!!))))
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05.12.2021 19:47
+23
Це так крапля в морі. А скільки не потрапляє в новини!

Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
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05.12.2021 20:03
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Все как обычно. Как не бухие пилоты, так капитан. Время идет, а рашенский алкоголизм вечен.
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05.12.2021 19:45 Відповісти
"Всё пропьём-но флот не опозорим!" !!!!))))
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05.12.2021 19:47 Відповісти
Бог подаст !!)))
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05.12.2021 20:05 Відповісти
Швабру уже вытащили, дЫбилы?
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05.12.2021 20:35 Відповісти
А зачем им вытаскивать швабру? Они вторую добавили
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05.12.2021 23:38 Відповісти
Видимо, капитану не давали спать лавры расейскаго судна-разведчика, которого пустил ко дну турецкий скотовоз)))
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05.12.2021 23:03 Відповісти
Камікадзе !!!)))
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05.12.2021 23:09 Відповісти
А чому капітан більше випив?
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05.12.2021 19:45 Відповісти
Бо старшой, має право !!!)))
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05.12.2021 19:48 Відповісти
Ортодром Не факт, может просто легче)) Промиле к весу измеряются.
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05.12.2021 20:53 Відповісти
бред. промили показывают тяжесть алкогольного опьянения - допустим за рулем у нас допускается 0,2 промили это приблизительно бутылка пива 0,33 и будь ты хоть 100 кило хоть 70 превышение этого показателя уже наказуемо
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05.12.2021 21:59 Відповісти
Что ты несешь? Во-первых не промили, а промилле. Во-вторых у кого 100 кило крови в литрах больше, чем у того кто весит 70. И естественно выпитые ими поллитра по разному отразятся в уровне алкоголя в крови.
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05.12.2021 23:45 Відповісти
я что то не видел что бы наши гаишники к примеру с весами ходили а больше или меньше у 100 кил это ни кого не волнует - да вот тебе пример когда-то в молодости я работал на заводе и там было два кореше один где то точно за 90 кило другой там максимум за 60 . Пили они вместе так вот тот что поменьше к вечеру был вполне адекватен а бугай (назовем его так ) еле ноги передвигал и языком ворочал и да покажи мне закон или какой то пункт к закону где указано что при измерении алкогольного опьянения учитывается вес - жду
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06.12.2021 01:25 Відповісти
Какие весы, лишенец? Еще раз, специально для тебя. Ты выпил стакан водки и я выпил стакан водки. Ты весишь 80 кило, а я - 100. У тебя уровень содержания алкоголя в крови будет на 20% больше. Есть даже специальные таблицы соотношения выпитого алкоголя, веса и уровня содержания алкоголя в крови. Не путай восприятие алкоголя и его численный показатель.
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06.12.2021 01:45 Відповісти
Он просто зеидиот ,такому объяснить не возможно. Пусть идет и бухает с корешами на заводе ряженку.
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06.12.2021 08:07 Відповісти
Полякам та іншим треба мати на увазі, що п'яні свинособаки, це не завжди безвіповідальні та дурні люди, просто так легше пояснити, чому вони опинились не у тому для вас, але потрібному для себе місці.
А штраф,у випадку коли їх помітили та зупинили, це ніщо у порівнянні з їх намірами
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05.12.2021 19:50 Відповісти
быть бухими это нормальное состояние скрепных моряков-обдроченцев
- Вот если бы капитан и весь экипаж был трезвым, то да - это было бы сенсацией!
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05.12.2021 19:55 Відповісти
Ох і сумно тут у вас
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4

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05.12.2021 19:59 Відповісти
зря остановили. порезали бы потом на металобрухт.
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05.12.2021 20:01 Відповісти
узнаю мореманов - перше шо робиться на судні після виходу в море - випіваеться все шо е на борту... - і пішов він ***** тей компас
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05.12.2021 20:01 Відповісти
русофобия в чистом виде
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05.12.2021 20:02 Відповісти
Це так крапля в морі. А скільки не потрапляє в новини!

Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
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05.12.2021 20:03 Відповісти
кацапо-фашистакая пьяная падаль только гадит везде
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05.12.2021 20:04 Відповісти
Сдается мне это все не просто так происходит.
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05.12.2021 20:07 Відповісти
Щось почуяли?
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05.12.2021 20:09 Відповісти
не просто так насвинячились?) о да)
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05.12.2021 20:13 Відповісти
и почему я не удивлён!
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05.12.2021 20:12 Відповісти
А зачем задержали? Пускай бы сели на мель да сдохли от сушняка. Каждый померший кацап-вклад в очищение мира.
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05.12.2021 20:19 Відповісти
Ехали пираты---вёслами гребли....
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05.12.2021 20:20 Відповісти
Судно на мілину не сіло, а ось кац@пів треба посадити на пляшку.
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05.12.2021 20:20 Відповісти
жЫл, неграмотное, тупое лаптеногое
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05.12.2021 20:38 Відповісти
Якщоб вони не сіли на мелину, солдати Нато посадили їх на пляшку.
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05.12.2021 20:31 Відповісти
В Данії в сраку пяна команда под вдасовским прапорлм чудєсов натворила. Заматросили справу
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05.12.2021 20:31 Відповісти
Задорнов би гордився
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05.12.2021 20:38 Відповісти
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05.12.2021 20:43 Відповісти
Челябинские моряки настолько суровы, что в качестве спасательного круга используют бронежилет…
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05.12.2021 20:51 Відповісти
Подлодка Курск пришла в родную Говень,но не на Балтике...
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05.12.2021 20:53 Відповісти
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05.12.2021 20:55 Відповісти
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05.12.2021 20:57 Відповісти
Абсолютно не оправдываю плавсостав баржи, который, почему-то, называют офицерами))) 1,5 промиле, это ЛЕГКАЯ степень опьянения. Внеше, это практически не заметно, ну болтать начинает чел))) Замечу, что Черчиль, каждый час -два, принимал 50 гр виски. Прожил больше 90 лет, и был крепок умом, чего и вам желаю)
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05.12.2021 21:17 Відповісти
1,5 проміле це 250-300 грам горілки. Воділам можна 0,2...
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05.12.2021 21:57 Відповісти
Так то был "летучий голлыдранец" с востока.
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05.12.2021 21:18 Відповісти
П*яному кацапу море по коліна...
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05.12.2021 21:31 Відповісти
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05.12.2021 22:04 Відповісти
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05.12.2021 22:06 Відповісти
Капитан открыл Америку и уже хотел высадиться на берег и искать индейских туземцев и туземок, а тут вломились пограничники
и перенцралли всю малину.
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05.12.2021 22:29 Відповісти
Поляки збриють з кацапів грубі гроши . Кожна година простою сухогруза щось коштує . То ж думаю , корито ще довго стоятиме на рейді , поповнюючи польський бюджет 🍺😁👍
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05.12.2021 22:50 Відповісти
Их реальный маршрут или:
Я милаво узнаю папаходке!
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05.12.2021 23:10 Відповісти
Тю, да пусть бы сел. Это ж сухогруз а не танкер. Подзаработали бы на стягивании его обратно в воду.
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05.12.2021 23:30 Відповісти
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06.12.2021 06:04 Відповісти
Кстати, испанский сухогруз.
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06.12.2021 06:53 Відповісти
 
 