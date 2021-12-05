Польські прикордонники затримали на Балтиці російське судно, яке під керівництвом п’яного капітана ледь не сіло на мілину
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На Собєшевському острові в Гданську ледь не сталася трагедія. Російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до гданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
У зв’язку з цим було морська адміністрація звернулася до Прикордонної служби. На місце відразу вирушив патрульний катер SG-215. Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю, а два офіцери - по 1,5.
Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, а на його борту інспектор Морського управління у Гдині у супроводі офіцерів Кашубського дивізіону Прикордонної служби займаються його оформленням.
Дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад 7 метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.
Будь ласка, зачекайте...
А штраф,у випадку коли їх помітили та зупинили, це ніщо у порівнянні з їх намірами
- Вот если бы капитан и весь экипаж был трезвым, то да - это было бы сенсацией!
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4
Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
и перенцралли всю малину.
Я милаво узнаю папаходке!