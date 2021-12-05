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Новини Політика України
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Зеленський (17456) волонтери (1212)

Коли почалася війна на Донбасі, поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами, - Зеленський на урочистостях у "Мистецькому арсеналі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коли почалася війна на Донбасі, поняття

На території музейного комплексу "Мистецький Арсенал" у Києві 5 грудня шанували українських волонтерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, в урочистостях взяв участь президент України Володимир Зеленський.

"Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, до потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами", - наголосив Зеленський і додав, що ця мить - це 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі.

"Мить, коли змінилося все. Мить, коли змінилися всі", - зазначив глава держави.

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Президент згадав три історії волонтерів, котрі з початком збройної агресії проти України полишили своє звичне мирне життя заради допомоги українській армії. Вони привозили бійцям, які обороняли Україну на передовій, каски, бронежилети, тепловізори й оптичні приціли, аптечки та важливі медикаменти.

"Третя історія - про звичайного 11-річного хлопчика із заходу нашої держави. Звичайного, який дуже хотів велик, щоб бути одразу дорослим. І незвичайного, який дуже хотів просто допомогти дорослим. Він довго складав гроші. Влітку допомагав матусі збирати й продавати яблука, а восени роздавав рекламні листівки. Взимку вивчив колядки й на свята пройшовся по всіх бабусях, дідусях, родичах, навіть троюрідних. І ось його маленька дитяча скарбничка заповнена вщерть. Купюри по одній, дві, п’ять, десять гривень, дві двадцятки й навіть є сотня. Але все змінилося знову однієї миті. "Мам, я тут подумав… Мабуть, велик почекає, передай це нашим хлопцям… Вони точно чекати не можуть", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що таких мужніх і самовідданих чоловіків, жінок і дітей в Україні тисячі - у кожному куточку країни.

На переконання Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році і робить нашу державу непереможною сьогодні й завжди.

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Після виступу він вручив державні нагороди та привітав усіх присутніх з Днем волонтера.

Під час урочистостей йшлося про розвиток волонтерського руху в Україні, який набув особливого масштабу з часів Революції Гідності та початку війни на Донбасі у 2014 році, про історію сучасного світового волонтерства, яка налічує понад 160 років.

Запрошених також ознайомили з різновидами волонтерської діяльності. Це, зокрема, медико-соціальна допомога, адаптація до кліматичних змін та екологія, зоозахист, психореабілітаційна допомога, гуманітарна освіта та адвокація, "волонтерство без кордонів".

Волонтерів також привітали гурти "Антитіла" та "Друга Ріка", які виконали свої музичні композиції.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+52
розкажи про себе зЄля - де ти було в цей час та що робило ...
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05.12.2021 20:13
+38
Коли почалася війна на Донбасі, ЗЕ у Горлівці сепарів та у Москві кацапів розважав та жартував, як добре Росія відсовує українсткий кордон у глибину України.
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05.12.2021 20:16
+34
Ну и мразь же ты, Вова Зеленский....
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05.12.2021 20:31
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а ну-ка зайди в його обліковий запис!
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05.12.2021 21:35 Відповісти
Зайшов!
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
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05.12.2021 21:41 Відповісти
народ, другий випадок вже, тепер з цим Ап Чхи ed4f41e2, коли його обліковий запис показує "404" (деактивований, мовляв) тим часом він "працює"...
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
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05.12.2021 21:33 Відповісти
У мене теж саме (див. скрін):
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05.12.2021 21:49 Відповісти
значить, в адмінів сайту
Але модер відмовляється приймати міри.
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05.12.2021 21:51 Відповісти
Цинічності Зеленського нема меж. Про 11річного хлопчика воно згадує. Зеля тварюка ти нарко залежна, розкажи про свої подвиги у 2014 році. Розкажи , як ти від повісток бігав, як ти в Горлівці безлера розважав, і як ти в той час, коли країна з миру по нитці армії допомагала,ти в той час в Москві бабло косив. Ти хоч одну копійку хоч на щось небудь для армії здав????? Хоч би совість мав. Не Зеленському про волонтерів розказувати.
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05.12.2021 20:38 Відповісти
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05.12.2021 20:40 Відповісти
🤢👹🤡🐲 - МРАЗЬ
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05.12.2021 22:18 Відповісти
Отжеж по....нок. Промолчал бы в такие дни и не дразнил людей.
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05.12.2021 20:43 Відповісти
Яким боком ,ти зелена потвора ,до волантерів,гнида кремлівська !!!)))
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05.12.2021 20:47 Відповісти
Бачу, тут всі все розуміють... Вочевидь, що преЗЕдент не є моральним, чи бодай, хоча б номінальним, провідником українства... Поваги він не виклика, бо це просто неможливо...
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05.12.2021 20:48 Відповісти
Шо ця шавка сциклива меле, хто йому вірить?
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05.12.2021 20:49 Відповісти
дегенерат
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05.12.2021 20:51 Відповісти
Зеленский: "Я нахожусь сейчас в москве... российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
(Чисто News выпуск 27 от 22 го мая 2014 г - Студия Квартал 95 Online) - 4:39
https://youtu.be/IcrXgY018yk?t=280
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05.12.2021 21:42 Відповісти
Уже восьмій рік йде війна з кремлівським комуно-фашистом путлером, але украінська влада саботує такий надважливий сектор оборони, як тероборона, шоколад за пять років нічого не робив, і зараз акробат робить теж саме, тоб то, теж саботує, обох треба судити за зраду.
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05.12.2021 20:54 Відповісти
Ты наверно дрался за Новороссию Путлера... от Харькова до Одессы...
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05.12.2021 21:02 Відповісти
А ти у військомат ходив?
У мене один контракт уже скінчівся і другий підписав.
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05.12.2021 23:38 Відповісти
Зеля, ты напрасно рвешь свое хитрое место, тебе никто ничего не простит и не забудет. за предательство и мошенничество, ты сгниешь на нарах вместе со своими подельниками.
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05.12.2021 20:54 Відповісти
Вагнергейтер в гости пожаловал...
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05.12.2021 21:01 Відповісти
Ирина@civitave

·3 дек.

Для початку- люди не змінюються.

Вовчик пристроїв усіх...
Його свекор Владимир Тимофеевич Кияшко у Раді зараз працює помічником депутата Олега Бондаренко от партии «Слуга народа»





ШаЛєна Місія@dneprlena

·3 дек.

і по совмєстітєльству має монополію на використання шлаку у "великому крадівництві
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05.12.2021 21:02 Відповісти
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05.12.2021 21:03 Відповісти
Garry Kasparov


@Kasparov63

·
3 ч



We know what Putin and Ukrainians think about those security guarantees, but the US and UK should be asked every day Putin stays in Ukraine why their word is worth nothing.

Мы знаем, что Путин и украинцы думают об этих гарантиях безопасности, но США и Великобританию следует спрашивать каждый день пока Путин остается в Украине, почему их слово ничего не стоит.

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05.12.2021 21:06 Відповісти
https://youtu.be/HvTx0MDsknc...Голобородько чемпион..убойное видео Дмитрия Чекалкина...
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05.12.2021 21:07 Відповісти
головний українець і волонтер
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05.12.2021 21:10 Відповісти
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05.12.2021 21:12 Відповісти
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05.12.2021 21:18 Відповісти
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05.12.2021 21:23 Відповісти
нелох а ты где был когда война началась? сепаров развлекал? а ленка координаты военных колон в ФБ передавал, а теперь такие патриоты что прямо обоср...ся
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05.12.2021 21:26 Відповісти
ЗАДРАЛ ДЕКЛАМАТОР ПАТРИОТИЧНОЙ НЕОТСЕБЯТИНЫ
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05.12.2021 21:29 Відповісти
вова, а рейтинг армії найвищий !!! а з"явилася вона за часів Порошенко- БЕ-БЕ-БЕ !!!
А ти тепер їй словами лижеш, а баблом дороги кладеш , причому вже не бетонні а 8-рчного терміни дії асфальтовані на бітумі білорусорашиста Луки, та ще й кидають його той асфальт найнижчеоплачувані українці, о профі усі турки.
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05.12.2021 21:35 Відповісти
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05.12.2021 21:32 Відповісти
А непогано було б ХОЧА Б якби ВОЛОДИМИ ВПЕРШИЙ вийшов й сказав-устал ухажу ...
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05.12.2021 21:38 Відповісти
не ти один
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05.12.2021 22:30 Відповісти
тебе свиноцабаке какое до этого дело...?
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05.12.2021 22:33 Відповісти
народ, другий випадок вже, тепер з цим Ап Чхи ed4f41e2, коли його обліковий запис показує "404" (деактивований, мовляв) тим часом він "працює"...
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
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05.12.2021 21:36 Відповісти
І чим же тизевилупок допоміг на початку війни?! Із сцени кривлявся? Ми українці віддавали стільки, скільки могли на війну, а чим ти зепадло допоміг?!
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05.12.2021 21:37 Відповісти
1. що, особисто ти зробив хорошого для добробатів та волонтерів в 2014-2016????????????
2. не можна однією рукою роздавати медалі, ордена та подарунки а другою підписувати вироки тим самим добровольцям та розвідникам.
3. другий рік не виконується держоборонзамовлення на 100%. ЧОМУ??? ти ж головнокомандувач, чи ермак?
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05.12.2021 22:03 Відповісти
Позавчора доктор Комаровський дав велике інтерв'ю Шарію. Це все, що потрібно знати про Комаровського. Живемо далі.
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05.12.2021 22:12 Відповісти
ти, зебіл, тільки що втямив цю істину? Що ви - одного поля гів... ягода?
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05.12.2021 22:17 Відповісти
кидай бухати кацап, в тебе вже манія переслідування
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05.12.2021 22:19 Відповісти
зебіл, це ж ти так спалив себе як типового подлякового бота!
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05.12.2021 22:27 Відповісти
" и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами" Джерело: https://censor.net/ua/n3303462"
Особенно в ЛДНР
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05.12.2021 22:13 Відповісти
Вільна Україна


@V_Terron

·
6 ч



Золоті слова.
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05.12.2021 22:15 Відповісти
и вто время зеЛЕный чмырина выступал на кациии..
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05.12.2021 22:17 Відповісти
Україна має два союзники,це добровольці і волонтери,олігархи, це ворог державності України.
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05.12.2021 22:31 Відповісти
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05.12.2021 22:33 Відповісти
Приедь, проверь. Как погодка в эмиратах? Не жарко?
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05.12.2021 22:45 Відповісти
Фальшивая речь двуличного фигляра на службе у Сатаны. Оно - гадкое актёришко, примитивное, ограниченное и лживое.... Лучше бы оно молчало. Или пожертвовало бы армии, госпиталям, домам сирот или домам престарелых хоть 1000 грн. Хотя, о чём это я? Приятнее грабить этих несчастных, выгребая из бюджета сотни миллиардов на личные "скромные " потребности...
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05.12.2021 22:50 Відповісти
"Якщо людина починає думати, що він най(хитріший, розумніший...), а кругом: ідіоти, дураки,лохи... , то так і буде. Починаючи з його сімї." Stepan Стенькович
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05.12.2021 23:11 Відповісти
Моральні цінності в чувака відсутні.
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05.12.2021 23:02 Відповісти
Так от куда они там могли появиться? Это же поц готовый принимать со всех сторон!
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05.12.2021 23:50 Відповісти
В 14г был Офис президента Украин, а сейчас там Офис предателей Украины.
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05.12.2021 23:37 Відповісти
В 14 году була Адміністрация Президента.
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06.12.2021 09:07 Відповісти
И это сказал тот кто в начале войны хером своим размахивал на сцене и поливал грязью Украину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.12.2021 23:43 Відповісти
Членограй великий поц реот, оно знает что и кому играть или сказать! "Дядя вово заберите хоть за долги"
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05.12.2021 23:48 Відповісти
Цікаво б знати прізвища цих волонтерів, які підтримали це...ну я к...можна поєднати "Нелох" і "волонтер"..***.
*****..
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05.12.2021 23:57 Відповісти
"Антітіла" та "Друга ріка", ви продалися ЗЕленій мразі чи давали свій концерт виключно для наших волонтерів ?
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05.12.2021 23:58 Відповісти
Оце у вас тут тераріум. Заходжу в коменти виключно через науковий інтерес
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06.12.2021 00:21 Відповісти
Русские ничего не признают: не судов, не договоров, не чужих кордонов, что это за страна странная, еще хотят что-бы их мир уважал, считался с ними с ихними законами, а сами не уважают другие законы, другие правила, только делают вид когда им выгодно.
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06.12.2021 02:55 Відповісти
Двуличная тварь!
Не ты ли и твои прокуроры и СБУ ки способствовали посадке волонтеров и добробатов? Не ты ли обос-ся и написал заяву на Зверобий?т Не ты ли обвинял Бутусова?
Фу..... Не человек а гниль!
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06.12.2021 12:04 Відповісти
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