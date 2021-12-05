Коли почалася війна на Донбасі, поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами, - Зеленський на урочистостях у "Мистецькому арсеналі"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На території музейного комплексу "Мистецький Арсенал" у Києві 5 грудня шанували українських волонтерів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, в урочистостях взяв участь президент України Володимир Зеленський.
"Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, до потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами", - наголосив Зеленський і додав, що ця мить - це 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі.
"Мить, коли змінилося все. Мить, коли змінилися всі", - зазначив глава держави.
Президент згадав три історії волонтерів, котрі з початком збройної агресії проти України полишили своє звичне мирне життя заради допомоги українській армії. Вони привозили бійцям, які обороняли Україну на передовій, каски, бронежилети, тепловізори й оптичні приціли, аптечки та важливі медикаменти.
"Третя історія - про звичайного 11-річного хлопчика із заходу нашої держави. Звичайного, який дуже хотів велик, щоб бути одразу дорослим. І незвичайного, який дуже хотів просто допомогти дорослим. Він довго складав гроші. Влітку допомагав матусі збирати й продавати яблука, а восени роздавав рекламні листівки. Взимку вивчив колядки й на свята пройшовся по всіх бабусях, дідусях, родичах, навіть троюрідних. І ось його маленька дитяча скарбничка заповнена вщерть. Купюри по одній, дві, п’ять, десять гривень, дві двадцятки й навіть є сотня. Але все змінилося знову однієї миті. "Мам, я тут подумав… Мабуть, велик почекає, передай це нашим хлопцям… Вони точно чекати не можуть", - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що таких мужніх і самовідданих чоловіків, жінок і дітей в Україні тисячі - у кожному куточку країни.
На переконання Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році і робить нашу державу непереможною сьогодні й завжди.
Після виступу він вручив державні нагороди та привітав усіх присутніх з Днем волонтера.
Під час урочистостей йшлося про розвиток волонтерського руху в Україні, який набув особливого масштабу з часів Революції Гідності та початку війни на Донбасі у 2014 році, про історію сучасного світового волонтерства, яка налічує понад 160 років.
Запрошених також ознайомили з різновидами волонтерської діяльності. Це, зокрема, медико-соціальна допомога, адаптація до кліматичних змін та екологія, зоозахист, психореабілітаційна допомога, гуманітарна освіта та адвокація, "волонтерство без кордонів".
Волонтерів також привітали гурти "Антитіла" та "Друга Ріка", які виконали свої музичні композиції.
Будь ласка, зачекайте...
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
Але модер відмовляється приймати міри.
(Чисто News выпуск 27 от 22 го мая 2014 г - Студия Квартал 95 Online) - 4:39
https://youtu.be/IcrXgY018yk?t=280
У мене один контракт уже скінчівся і другий підписав.
·3 дек.
Для початку- люди не змінюються.
Вовчик пристроїв усіх...
Його свекор Владимир Тимофеевич Кияшко у Раді зараз працює помічником депутата Олега Бондаренко от партии «Слуга народа»
ШаЛєна Місія@dneprlena
·3 дек.
і по совмєстітєльству має монополію на використання шлаку у "великому крадівництві
@Kasparov63
·
3 ч
We know what Putin and Ukrainians think about those security guarantees, but the US and UK should be asked every day Putin stays in Ukraine why their word is worth nothing.
Мы знаем, что Путин и украинцы думают об этих гарантиях безопасности, но США и Великобританию следует спрашивать каждый день пока Путин остается в Украине, почему их слово ничего не стоит.
А ти тепер їй словами лижеш, а баблом дороги кладеш , причому вже не бетонні а 8-рчного терміни дії асфальтовані на бітумі білорусорашиста Луки, та ще й кидають його той асфальт найнижчеоплачувані українці, о профі усі турки.
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
2. не можна однією рукою роздавати медалі, ордена та подарунки а другою підписувати вироки тим самим добровольцям та розвідникам.
3. другий рік не виконується держоборонзамовлення на 100%. ЧОМУ??? ти ж головнокомандувач, чи ермак?
Особенно в ЛДНР
@V_Terron
·
6 ч
Золоті слова.
*****..
Не ты ли и твои прокуроры и СБУ ки способствовали посадке волонтеров и добробатов? Не ты ли обос-ся и написал заяву на Зверобий?т Не ты ли обвинял Бутусова?
Фу..... Не человек а гниль!