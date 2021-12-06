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Новини За кордономТехнології
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США (14478) соціальні мережі (409) Трамп (3130)

У компанії експрезидента США Трампа заявили, що залучили $1 млрд на створення нової соцмережі Truth Social

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

У компанії експрезидента США Трампа заявили, що залучили $1 млрд на створення нової соцмережі Truth Social

Компанія експрезидента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) оголосила, що залучила понад мільярд доларів "від інституційних інвесторів" на створення соціальної мережі Truth Social.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мільярд доларів - це важливий сигнал для цифрових гігантів, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social - платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології", - заявив Трамп.

Про плани створення нової соцмережі команда Трампа оголосила після того, як акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах через заклики прихильників штурмувати будівлю Конгресу США в січні 2021 року. Сам Трамп стверджував, що нікого не агітував до насильницьких дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соцмережу "ВКонтакте" продали другу Путіна Ковальчуку, - ЗМІ

Нова соцмережа, яка отримала назву Truth Social, за словами представників Трампа, протистоятиме "консорціуму ліберальних медіа" та великим технологічним компаніям. У жовтні 2021 року було оголошено, що вона запуститься у першому кварталі 2022 року.

У ті ж місяці хакери зламали соцмережу Truth Social (платформа поки не доступна для користувачів) і створили в ній фейковий обліковий запис Дональда Трампа.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Влажные мечты кацапов
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06.12.2021 01:31
+10
Трамп дал Джавелины. Блинкен дал указание: "выполняйте побыстрее минские".
Ну может теперь нарiд что-то поймёт, наконец ?
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06.12.2021 03:49
+8
И поэтому ты пришел на иностранный сайт,что бы сказать что тебе насрать на иностранцев?Логично😂😂😂
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06.12.2021 06:42
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06.12.2021 01:25 Відповісти
Влажные мечты кацапов
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06.12.2021 01:31 Відповісти
кацапов? посмотри что делает старый маразм, НАТО-нет, СВП2-да, тайные переговоры с кацапами-да, Украина должна выполнять минские соглашения-да. Тут и кацапов не надо, ты главное продолжай жить в своем зеленом мире и главное не теряй веры в байдена
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06.12.2021 11:27 Відповісти
Який би фільм жахів подивитись?
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06.12.2021 01:46 Відповісти
ТСН
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06.12.2021 01:55 Відповісти
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06.12.2021 02:38 Відповісти
Декстер: Нова кров
Або класний мінісеріал.
Один із небагатьох правдивих фільмів про наркоманію, що довелось бачити. Любителям американських "судових" драм та фвльмів про медицину дивитись обов'язково. 10 з 10. Раджу.
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06.12.2021 02:41 Відповісти
Трампушка разводит лохов.
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06.12.2021 02:13 Відповісти
з рижіим криком - "Оґрабілі!" - деда скрился за горізонтом...
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06.12.2021 02:54 Відповісти
Трамп дал Джавелины. Блинкен дал указание: "выполняйте побыстрее минские".
Ну может теперь нарiд что-то поймёт, наконец ?
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06.12.2021 03:49 Відповісти
Мудрый нарид пусть Богу молится, чтобы у нас в 2024 к власти вновь пришли республиканцы. Но "чехлы" останутся навсегда.
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06.12.2021 06:12 Відповісти
Скажи, а чому емігранти з рашки всі як один за Трампушу?
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06.12.2021 06:13 Відповісти
Во-первых, я не с рашки и не из Украины, а во-вторых, мне ЗДЕСЬ ВИДНЕЕ кто, что, как и сколько делает для МОЕЙ страны на посту президента и самое главное мне насрать на то, что думают по этому поводу иностранцы.
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06.12.2021 06:39 Відповісти
И поэтому ты пришел на иностранный сайт,что бы сказать что тебе насрать на иностранцев?Логично😂😂😂
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06.12.2021 06:42 Відповісти
Я просто всегда и всю жизнь был антисоветчиком и особенно, антипутинцем и это ещё далеко до 2014 года. Иногда, я встречаю здесь единомышленников, но в последние годы, всё больше совков. Меня это не напрягает. Ваша страна, ваш президент, ваши косяки, ваше "счастье," вам и разгребать оное. А мы, американцы (лично я в стране с 1991 года) сами разбирёмся со своим "счастьем". И, таки да, мне насрать, потому что мы НИКОМУ и НИЧЕГО не должны и НИЧЕГО и НИОТКОГО не ждём. А по сему - сами способны решать свою судьбу. Доходчиво?
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06.12.2021 07:11 Відповісти
Вау! То ти не з рашки, і в США з 1991 року, але був ;антіпутінцєм;?
Здається, хтось тут трохи киздить....
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06.12.2021 07:16 Відповісти
Не тупи. В стране с 1991, а антипутинцем був ещё далеко до 2014 года. Гуляй, парниша, не стыдись.
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06.12.2021 07:39 Відповісти
Ти навіть соромишся сказати з якої країни емігрував в США. Чи може ти й не емігрував і строчиш з якоїсь дярьовні під Чєлябой?
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06.12.2021 07:56 Відповісти
З СССР, дурень.
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06.12.2021 08:18 Відповісти
О, так пан совкодрочер!
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06.12.2021 08:20 Відповісти
с этими дебилами, знатоками американских президентов, спорить бесполезно, я это понял уже давно. Пусть выбирают зелю и верят в байдена
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06.12.2021 14:10 Відповісти
Они, те, которые по жизни есть никто и звать никак с маниакальной настойчивостью патаются нам впарить туфту в плане, какой президент у нас хорош, а кто плох, какой президент нам нужен, кто это дожен быть, как руководить нами и нашей страной. Да вы, ребятки, берега попутали нах!!! Вы знаете, 330 мил. американцев ОБЯЗАТЕЛЬНО будут внимательно и уважительно прислушиваться к вашим советам и критике наших президентов, когда мы, американцы будем:

1) Держать в банках накопления в гривне и с предыханием следить за курсом доллара к гривне.
2) Копить гривны на обучение для наших детей в университетах Херсона и Симферополя, для пожилых на лечение в клиниках Киева и Львова, а для молодёжи копить на отдых с неповторимым сервисом на пляжах Крыма и Одессы (и при этом, напрочь похерив всякие мысли о Карибах)
3) Выбирать автомобили между украинскими, японскими и немецкими производителями и без единого намёка на акцент произносить слово "Запорожец" и "Таврия", как Порше, "Би-Эм-Дабл-Ю" и Мерсейдес. Ну и так делее, по списку.

А тем временем наши старшие украинские братья у себя в Украине будут:

Жители Одессы, Мариуполя, Кривого Рога, Полтавы и Харькова БЕЗЗЛОБНО ворчать по поводу отчислений части налогов на поставки в США вооружений инструкторов, военной техники, (Б/У в том числе) и прочей финансовой помощи. Я надеюсь, что может это когда-то и произойдёт и мы станем ПОЛНОЦЕННЫМИ партнёрами во всём, а пока, мы сами будем решать, что делать, как жить и самое главное с кем и как нам проводить нашу внешнюю политику. Для нас, патриотов - Америка - превыше всего! Ничего личного, просто бизнес.
P.S. Нашим уважаемым партнёрам украинцам простой совет:
У вас новая страна, сбросившая оковы русни! Живите по-новому! И самое главное, старайтесь: Ежедневно, по капле выдвливать из себя... хамский совок. И всё будет хорошо! И я снова, как в былые добрые времена буду приезжать к вам в Крым (похерив Карибы) в моё любимое местечко между Судаком и Новым Светом и погружаться с аквалангом в местных лагунах. И мне не нужна будет виза от парашки и не надо будет предупреждать погранцов о выходе лодки в море.
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07.12.2021 02:12 Відповісти
Я за вами так долго бежала,что бы сказать как вы мне безраличны.😂😂😂
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06.12.2021 07:23 Відповісти
І аткуда же ти, русскаязичний? Казахстан? Узбєкістан?
Я бачу як комент австралійця пролайкали виключно жителі Італії-Німеччини-США.
Я колись питав одного русско-американця, чому він за Трампа. Він відповів що йому подобається його міграційна політика і добавив що все має належати ;бєлим людям, а нє чорножопим хачам і нєграм;. Тобто, і тут русско-американець показав себе нацистом.
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06.12.2021 06:47 Відповісти
А кто вам сказал, что я русскоязычный!? Вы сами кацап, что с кацапами из США якшаетесь? Я за того, кто реально делает мою страну GREAT AGAIN! Кто бы то не был. А по-поводу миграционной политики, да, мне нравится, что Трамп закрыл, практически, все консульства в рашке и кацапы к нам, как раньше больше не прутся. А вы, я вижу против и видите в этом нацизм и дискриминацию вашебратьев?
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06.12.2021 07:27 Відповісти
Ну так і якою мовою ти розмовляв до свого переїзду в США і якою пишеш зараз?
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06.12.2021 07:29 Відповісти
Мою рiдну мову тi не разумееш, neither you speak English. Так, на каком языке тебе отвечать, грамотей? Я то твой язык понимаю, а вот ты МОИ нет.
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06.12.2021 07:48 Відповісти
Таджик?
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06.12.2021 07:54 Відповісти
Я христианин. Этого достаточно. Отстань.
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07.12.2021 03:22 Відповісти
Кацап. Все ясно.
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07.12.2021 06:53 Відповісти
Та ще й кацап не простий, а "ВнутріМКАДівський"!!! Тобто - "Батрак лахтинський"
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07.12.2021 07:00 Відповісти
- Послушайте, "рассеяне"! Ну что вам всё неймётся? Всё колотите, колотите вокруг себя! И сами не живёте, и другим не даёте!
- А мы хотим построить для человечества РАЙ на земле!
- Да мы смотрим - стараетесь, надрываетесь, а у вас, вместо РАЯ, всё "сарай" получается! Точнее - "барак лагерный"!!!
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06.12.2021 08:36 Відповісти
"Американці" на форумі "Цензора" діляться на три категорії - "громадян США", "русскомыслящих" і "внутріМКАДівців"
Перші живуть в США, вважають себе їх громадянами і відстоюють демократичні цінності поза залежністю від своїх політичних поглядів
Другі "проживають в США, користуються усіма благами американського успільства , але ******* і шанують Радянський Союз в особі Росії
Треті - звичайні "батраки Пригожина , які прикидаються американцями , щоб паскудить на Україну і українців , прикриваючись американським прапором!
Особливо цікава друга категорія - вони користуються усіма благами "проклятих імперіалістів" але підсвідомо їх ненавидять і сумують за СРСР який ******* "на відстані" і через десятки років Така категорія відзначається цікавою рисою характеру - нетерпимістю до тих своїх співвітчизників що емігрували пізніше них самих Прямо як в анекдоті:
Сидят Иван с Петрухой , бухают - разговор "за жизнь" идёт... Иван Петруху спрашивает:
- Слышь Пятруха! А чо то гаварят - "пид**ас"? Чо это такое?
- А это когда мужики на зоне сидят - баб нет и они один другого в жопу жарят!
- И что - в этом есть кайф?
- Не знаю Может и есть...
- А давай попробуем!
- Да ты что - спятил?! Чтобы нас "ПДРСами" называли?
- Так мы же вдваём! Никто не узнает!
Что "спьяну" не сделаешь? Пристроился Петруха к Ивану сзади и "шпилит" его А сам слезами обливается Иван спрашивает:
- Петруха! Ты чего? Тебе больно?
Петруха как врежет того по затылку:
- Малчи , "пид*р! Был у меня адин дружбан и тот "ПДРСом" аказался!
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06.12.2021 08:09 Відповісти
А ХТО тобі сказав що вони "емігранти з Рашки"? Більшість тих (зокрема ті , що не критикують тут Україну , її владу і самих українців з конструктивної точки зору , а займаються "критиканством") далі Долгопрудного не виїжджали і проживають у "51-му штаті США - у " ВнутріМКАДь"ї"
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06.12.2021 06:55 Відповісти
Тут ще варто згадати кому саме дали і кому саме сказали.
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06.12.2021 06:12 Відповісти
... это аналог ОК?
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06.12.2021 05:37 Відповісти
Трамп подарував своєму психологічному брату-близнюку Сирію.
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06.12.2021 06:17 Відповісти
Все Соцсети РАБссии купил типа сын бывшего премьера РАБссии Кириенко...Алишер Усманов постарел и для РАБссии нужна свежая кровь..
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06.12.2021 06:21 Відповісти
Крысы кремля до сих пор плачут Трамп Наш,но мы обсерон с Байденом...Тоскуют по Трампычу Мавзолейные....Столько бабла ввалили и Облом Петрович... в итоге...
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06.12.2021 06:27 Відповісти
Багато хто розчарований в Байдені, бо той не розв'язав третю світову з рашкою. А я давно казав. Воювати за нас ніхто не буде. Самим доведеться.
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06.12.2021 06:50 Відповісти
Трамп спас расиюшку упросив шейхов поднять цену на жижу.
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06.12.2021 06:54 Відповісти
Ти нічого не переплутав?
За часів Трампа жижа коштувала у середньму дешевше 40 баксів, навіть був період з від'ємною ціною, коли покупцю платили гроші, щоб він фізічно забирав обсяги.
За часів Байдена нафта різко пішла вгору, скакнув вище 80 баксів. Байден навіть звернувся до Китаю, Індії, Японії щоб ті розконсервували стратегічні запаси, але ті його послали подалі.
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06.12.2021 07:05 Відповісти
после того, как путен пробыковал на ОПЕК и арабы сбросили цену на нефть - путен пытался дозвониться арабам просить не убивать его.
Его послали нах - просто не отвечали на звонки.

Оно упросило друга-гавнюка-трампа - и тот пригрозил забрать у арабов амерское оружие.

Так что, кацап - не у ********** черпай познания.
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06.12.2021 07:46 Відповісти
При Трампе я платил за галон бензина около $2.00 а сейчас при байдане около $4.00. На хрен мне сдался такой президент??!! Да и на рояле, как ваш играть не умеет???!!!! Короче, бездарь! Вам повезло больше!
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06.12.2021 08:12 Відповісти
такие как ты выбрали мне писюаниста...

хорошо что в штатах победили адекваты - а то бы планете наступила п.зда.

Да - там трамп с путеном соц сеть свою ваяют...
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06.12.2021 08:37 Відповісти
73% таких, как я? Вы мне явно льстите. Получается 27% адекватов, а остальные нет? Вы плохого мнения о вашем народе и стране? Ну, это ваше дело, ваши проблемы. У нас своих проблем хватает, которые мы уже успешно решаем. Кстати, у "вашего/нашего" Бидона рейтинг одобрения правления страной около 38%. Плохо кончит наш старый пердун. А вот ваш писюанист... видно на второй срок пойдёт. Поздравляю)))
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06.12.2021 09:00 Відповісти
"Получается 27% адекватов, а остальные нет?" - по научной статистике (не помню точные цифры) но ~25% здоровая часть. Остальное - планктон.
А реально элита - это ~7~3%.

Слышал что штаты создали условия чтобы туда ехали эти 7~3% - отсюда и мощь.

Общество будет жизнеспособно пока правят 25%.
Как только верх возьмут такие как ты - общество умрёт как единица.

Да - у меня победили эти 75%.
И сейчас идёт борьба со смертью...

Спасибо за поздравления...
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06.12.2021 09:56 Відповісти
У вас явно проблема с цыферками, да и избирательную систему США (довольно сложную) вы не знаете. Так вот, Трамп и Байден шли по штатам ноздря-в-ноздрю, а во многих штатах Трамп даже опережал, но... на утро, ситуация поменялась и причём очень подозрительно (этому ещё будет дана правовая оценка в скором будущем). В итоге разрыв оказался ОЧЕНЬ небольшим, десятые процента. Пусть, для круглого числа 50,5% против 49,5%. Это вам не не 73% против 27% как у вас! Итого, таких, как я в США ПОЧТИ ПОЛОВИНА!!!!! И таких в 2018 году и за 4 года при Трампе было намного больше и общество не только не умерло, как единица, а наоборот ПРОЦВЕТАЛО!!!! Отличная экономика, низайшая безработица, низкая преступность, низкие цены на нефть, газ, электроэнергию, снижение НАЛОГОВ, рост зарплат. США стала полностью энергонезависимой и сама стала продавать нефть и газ. Никаких новых войн, арабские страны мирятся с Израилем. Сев. Корейский лидер перестаёт провоцировать соседей запусками ракет и встречается с Трампом. Поток нелегалов в страну иссяк, как НИКОГДА! Укрепление/возрождение НАТО. Иран - к ногтю! Рашку - к ногтю! Украина при Трампе ВПЕРВЫЕ получает летальное оружие. Америка после дурака и труса Обамы - СНОВА ВЕЛИКАЯ, потому что народ РЕАЛЬНО стал жить лучше, нация почувствовала себя ОПЯТЬ ВЕЛИКОЙ и ей понравился лозунг "АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!" Сейчас, рейтинг демократов и байдена РЕЗКО упал и он уже НИКОГДА не поднимется! Народ ужаснулся от того, что принесли с собой дерьмократы и нам просто нужно будет немного подождать. Ситуация чем хуже, тем лучше работает отлично, как никогда! И рейтинг президента и вайс-през. 38% за демократов против 62% за республиканцев говорит о том, что таких, как я БОЛЬШИНСТВО, а таких, как вы по миру меньшество. Вот такие "пирожки с котятами" Все приведённые данные - из открытых источников. Читайте, проверяйте, если вам это вообще надо.
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06.12.2021 11:33 Відповісти
Дочитал до "Сев. Корейский лидер перестаёт провоцировать соседей запусками ракет и встречается с Трампом"

Сев. Корейский лидер - если для вас ****** Кым Чен (или пофиг как) - лидер! то фсё понятно.

Так вот - даже обезьяна-дешёвка Кым Ын послала и унизила США в виде клоуна Трампа - он просто послал трампа нафиг.

пипец - диагноз: неизлечимая вата головного мозКа

Совет: не поклоняйтесь ********** и московским вошам - продолжайте (раз вы здесь) тянуться к людям...
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06.12.2021 12:31 Відповісти
А кто он? Не лидер в своей стране?!!! Как его культурно ещё называть?! Ты конченый дебил и совково-кацапское быдло. Видно, что сказывается необезображенное интеллектом многолетнее наследие хамской русни. Мне жаль твою страну. Видно, что такого тупого оскотиневшегося от безнадёги хамла в Украине ещё навалом.
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06.12.2021 12:54 Відповісти
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06.12.2021 13:20 Відповісти
Будь ласка, не присылай мне своё селфи впредь. Как-то непотребно выглядит))
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07.12.2021 02:32 Відповісти
Лидер - лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделении, пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как
управляющие действия.

Дикта́тор - Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. Диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом.

Резкая реакция с моей стороны была не на тебя, а на паРашную пропаганду, которая сквозит от тебя. Видно что ты черпаешь инфу из паРаша.сру.

Ищи правду - она приведёт тебя к истине.
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06.12.2021 13:35 Відповісти
Поверьте, я ненавидел СССР и русню ещё тогда, когда вы и ваши сверстники визжали от восторга, что живут в СССР (конечно, если вы не малолетка, коих здесь навалом). Это была заслуга моих родителей и моей бабушки. Отец учил меня английскому с рождения и в возрасте 13 лет я слушал Voice of America в оригинале через отцовский контрабандный радиоприёмник. Да, глушили, но как-то очень лениво. Сейчас мои источники Fox News, Al Jazeera и многие другие англоязычные СМИ. Параша.сру это для ватников Дамбаса (Dumb Ass)
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07.12.2021 02:59 Відповісти
"акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах через заклики прихильників штурмувати будівлю Конгресу США в січні 2021"
Якби Трампа цікавив цензор то з рeдакції за наклеп зняли би останні штани.
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06.12.2021 06:56 Відповісти
Трамп имиторовав блокаду Северного потопа Путлера,на самом деле его достроил успешно.. за свою каденцию...,Мавзолейные,кому вы лапти вешаете на уши?
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06.12.2021 07:14 Відповісти
У рудого орангутанга буде свій тікток. Там він буде показувати та вчити своїх трампістів-путіністів, як треба вкладати челочку, як засмагати у солярії та як захоплювати Капітолій. Соцмережа для расистів та гомофобів, де Трампакс душу відведе.

Дійсно, що Хабад на цього додіка ніяких грошей не шкодує, лише б знову повернутися до влади завдяки його прихильникам.
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06.12.2021 07:19 Відповісти
Та зафіксуйте вже його до койки і дайте заспокійливого!
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06.12.2021 07:27 Відповісти
Трампуша решил в очередной раз стырить бабла
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06.12.2021 07:27 Відповісти
Путлер дал Трампу мильярд баков чтобы соперничал с сыном Кириенко который купил у Алишера Усманова все соцсети РАБссии... будут соревновацца кто круче...американский капитализм или кооператив Озеро Путлера
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06.12.2021 07:27 Відповісти
Не забываем что триллион долларов РАБссиянского Озера находится в банках США...
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06.12.2021 07:29 Відповісти
Трамп уже ничего сможет. Республиканская партия это уже темное прошлое Америки.
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06.12.2021 07:50 Відповісти
Соцсети зло ребятушки. Исследования показывают что они делают людей менее счастливыми. А уже сколько миллионов человеко-часов они угробили не посчитать. Вместо того, чтобы заняться чем то полезным люди сидят в этом дерьме и свапают туда сюда на телефонах натирая мозоли на пальцах.
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06.12.2021 08:05 Відповісти
а форум цензора?
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06.12.2021 08:37 Відповісти
Цукерберг, тебе кирдык😂
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06.12.2021 09:05 Відповісти
Пейсбук, який вирішує, що тобі показувати, а що ні - навіть зі стрічки друзів, вже всіх задовбав.
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06.12.2021 09:15 Відповісти
"Truth Social" - перекладається щось типу як "Суспільна правда". Чубчик помєлочився - назвав би вже "Комсомольською правдою".
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06.12.2021 10:11 Відповісти
читаем правильно - с привлечением касабского капитала)
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06.12.2021 11:05 Відповісти
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06.12.2021 11:30 Відповісти
Пуйло подбросил бабла
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06.12.2021 11:32 Відповісти
 
 