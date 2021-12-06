У компанії експрезидента США Трампа заявили, що залучили $1 млрд на створення нової соцмережі Truth Social
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Компанія експрезидента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) оголосила, що залучила понад мільярд доларів "від інституційних інвесторів" на створення соціальної мережі Truth Social.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Мільярд доларів - це важливий сигнал для цифрових гігантів, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social - платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології", - заявив Трамп.
Про плани створення нової соцмережі команда Трампа оголосила після того, як акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах через заклики прихильників штурмувати будівлю Конгресу США в січні 2021 року. Сам Трамп стверджував, що нікого не агітував до насильницьких дій.
Нова соцмережа, яка отримала назву Truth Social, за словами представників Трампа, протистоятиме "консорціуму ліберальних медіа" та великим технологічним компаніям. У жовтні 2021 року було оголошено, що вона запуститься у першому кварталі 2022 року.
У ті ж місяці хакери зламали соцмережу Truth Social (платформа поки не доступна для користувачів) і створили в ній фейковий обліковий запис Дональда Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Або класний мінісеріал.
Один із небагатьох правдивих фільмів про наркоманію, що довелось бачити. Любителям американських "судових" драм та фвльмів про медицину дивитись обов'язково. 10 з 10. Раджу.
Ну может теперь нарiд что-то поймёт, наконец ?
Здається, хтось тут трохи киздить....
1) Держать в банках накопления в гривне и с предыханием следить за курсом доллара к гривне.
2) Копить гривны на обучение для наших детей в университетах Херсона и Симферополя, для пожилых на лечение в клиниках Киева и Львова, а для молодёжи копить на отдых с неповторимым сервисом на пляжах Крыма и Одессы (и при этом, напрочь похерив всякие мысли о Карибах)
3) Выбирать автомобили между украинскими, японскими и немецкими производителями и без единого намёка на акцент произносить слово "Запорожец" и "Таврия", как Порше, "Би-Эм-Дабл-Ю" и Мерсейдес. Ну и так делее, по списку.
А тем временем наши старшие украинские братья у себя в Украине будут:
Жители Одессы, Мариуполя, Кривого Рога, Полтавы и Харькова БЕЗЗЛОБНО ворчать по поводу отчислений части налогов на поставки в США вооружений инструкторов, военной техники, (Б/У в том числе) и прочей финансовой помощи. Я надеюсь, что может это когда-то и произойдёт и мы станем ПОЛНОЦЕННЫМИ партнёрами во всём, а пока, мы сами будем решать, что делать, как жить и самое главное с кем и как нам проводить нашу внешнюю политику. Для нас, патриотов - Америка - превыше всего! Ничего личного, просто бизнес.
P.S. Нашим уважаемым партнёрам украинцам простой совет:
У вас новая страна, сбросившая оковы русни! Живите по-новому! И самое главное, старайтесь: Ежедневно, по капле выдвливать из себя... хамский совок. И всё будет хорошо! И я снова, как в былые добрые времена буду приезжать к вам в Крым (похерив Карибы) в моё любимое местечко между Судаком и Новым Светом и погружаться с аквалангом в местных лагунах. И мне не нужна будет виза от парашки и не надо будет предупреждать погранцов о выходе лодки в море.
Я бачу як комент австралійця пролайкали виключно жителі Італії-Німеччини-США.
Я колись питав одного русско-американця, чому він за Трампа. Він відповів що йому подобається його міграційна політика і добавив що все має належати ;бєлим людям, а нє чорножопим хачам і нєграм;. Тобто, і тут русско-американець показав себе нацистом.
- А мы хотим построить для человечества РАЙ на земле!
- Да мы смотрим - стараетесь, надрываетесь, а у вас, вместо РАЯ, всё "сарай" получается! Точнее - "барак лагерный"!!!
Перші живуть в США, вважають себе їх громадянами і відстоюють демократичні цінності поза залежністю від своїх політичних поглядів
Другі "проживають в США, користуються усіма благами американського успільства , але ******* і шанують Радянський Союз в особі Росії
Треті - звичайні "батраки Пригожина , які прикидаються американцями , щоб паскудить на Україну і українців , прикриваючись американським прапором!
Особливо цікава друга категорія - вони користуються усіма благами "проклятих імперіалістів" але підсвідомо їх ненавидять і сумують за СРСР який ******* "на відстані" і через десятки років Така категорія відзначається цікавою рисою характеру - нетерпимістю до тих своїх співвітчизників що емігрували пізніше них самих Прямо як в анекдоті:
Сидят Иван с Петрухой , бухают - разговор "за жизнь" идёт... Иван Петруху спрашивает:
- Слышь Пятруха! А чо то гаварят - "пид**ас"? Чо это такое?
- А это когда мужики на зоне сидят - баб нет и они один другого в жопу жарят!
- И что - в этом есть кайф?
- Не знаю Может и есть...
- А давай попробуем!
- Да ты что - спятил?! Чтобы нас "ПДРСами" называли?
- Так мы же вдваём! Никто не узнает!
Что "спьяну" не сделаешь? Пристроился Петруха к Ивану сзади и "шпилит" его А сам слезами обливается Иван спрашивает:
- Петруха! Ты чего? Тебе больно?
Петруха как врежет того по затылку:
- Малчи , "пид*р! Был у меня адин дружбан и тот "ПДРСом" аказался!
За часів Трампа жижа коштувала у середньму дешевше 40 баксів, навіть був період з від'ємною ціною, коли покупцю платили гроші, щоб він фізічно забирав обсяги.
За часів Байдена нафта різко пішла вгору, скакнув вище 80 баксів. Байден навіть звернувся до Китаю, Індії, Японії щоб ті розконсервували стратегічні запаси, але ті його послали подалі.
Его послали нах - просто не отвечали на звонки.
Оно упросило друга-гавнюка-трампа - и тот пригрозил забрать у арабов амерское оружие.
Так что, кацап - не у ********** черпай познания.
хорошо что в штатах победили адекваты - а то бы планете наступила п.зда.
Да - там трамп с путеном соц сеть свою ваяют...
А реально элита - это ~7~3%.
Слышал что штаты создали условия чтобы туда ехали эти 7~3% - отсюда и мощь.
Общество будет жизнеспособно пока правят 25%.
Как только верх возьмут такие как ты - общество умрёт как единица.
Да - у меня победили эти 75%.
И сейчас идёт борьба со смертью...
Спасибо за поздравления...
Сев. Корейский лидер - если для вас ****** Кым Чен (или пофиг как) - лидер! то фсё понятно.
Так вот - даже обезьяна-дешёвка Кым Ын послала и унизила США в виде клоуна Трампа - он просто послал трампа нафиг.
пипец - диагноз: неизлечимая вата головного мозКа
Совет: не поклоняйтесь ********** и московским вошам - продолжайте (раз вы здесь) тянуться к людям...
управляющие действия.
Дикта́тор - Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. Диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом.
Резкая реакция с моей стороны была не на тебя, а на паРашную пропаганду, которая сквозит от тебя. Видно что ты черпаешь инфу из паРаша.сру.
Ищи правду - она приведёт тебя к истине.
Якби Трампа цікавив цензор то з рeдакції за наклеп зняли би останні штани.
Дійсно, що Хабад на цього додіка ніяких грошей не шкодує, лише б знову повернутися до влади завдяки його прихильникам.