У компанії експрезидента США Трампа заявили, що залучили $1 млрд на створення нової соцмережі Truth Social

Компанія експрезидента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) оголосила, що залучила понад мільярд доларів "від інституційних інвесторів" на створення соціальної мережі Truth Social.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мільярд доларів - це важливий сигнал для цифрових гігантів, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social - платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології", - заявив Трамп.

Про плани створення нової соцмережі команда Трампа оголосила після того, як акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах через заклики прихильників штурмувати будівлю Конгресу США в січні 2021 року. Сам Трамп стверджував, що нікого не агітував до насильницьких дій.

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Нова соцмережа, яка отримала назву Truth Social, за словами представників Трампа, протистоятиме "консорціуму ліберальних медіа" та великим технологічним компаніям. У жовтні 2021 року було оголошено, що вона запуститься у першому кварталі 2022 року.

У ті ж місяці хакери зламали соцмережу Truth Social (платформа поки не доступна для користувачів) і створили в ній фейковий обліковий запис Дональда Трампа.