Комерційна діяльність керівників арештованими активами принесла держбюджету 38,6 млн грн за 11 місяців, - АРМА

Протягом січня-листопада 2021 року чисті надходження до Державного бюджету від комерційної діяльності управителів арештованими активами склали 38,6 млн грн.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА), у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (13 млн грн протягом січня-листопада 2020 року) надходження зросли утричі, або на 200%.

"Варто наголосити, що досягнутий показник перевищує сукупні надходження до бюджету за всі попередні роки діяльності АРМА. Так, у 2018 році доходи становили 9 млн грн, у 2019 - 12 млн грн", - зазначили там.

Крім того, другий місяць поспіль надходження до державного бюджету від управління арештованими активами сягають рекордних показників у місячному розрізі. Зокрема, станом на 1 грудня доходи склали 5,7 млн грн, що на 32% більше у порівнянні з доходами у жовтні.

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Там також наголосили, що вказані кошти є надходженнями лише від одного способу управління активами, які здійснює АРМА, тому сюди не входять кошти від реалізованого на торгах майна, передані Агентству арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках, а також витрати, які здійснюються для відновлення і покращення економічних властивостей активів.

"Ці витрати, як правило, суттєво перевищують суми доходів до бюджету та дозволяють не лише зберігати арештоване майно, але й генерувати прибутки для держави від його комерційного використання", - резюмували там.

УП зауважує, що у держбюджеті 2021 року, згідно з ДКСУ, передбачено 273,9 мільйонів на АРМА, а станом на жовтень з них витрачено 143,1 мільйон.

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