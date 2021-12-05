УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5302 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 088 17
держбюджет (902) АРМА (135)

Комерційна діяльність керівників арештованими активами принесла держбюджету 38,6 млн грн за 11 місяців, - АРМА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Комерційна діяльність керівників арештованими активами принесла держбюджету 38,6 млн грн за 11 місяців, - АРМА

Протягом січня-листопада 2021 року чисті надходження до Державного бюджету від комерційної діяльності управителів арештованими активами склали 38,6 млн грн.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА), у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (13 млн грн протягом січня-листопада 2020 року) надходження зросли утричі, або на 200%.

"Варто наголосити, що досягнутий показник перевищує сукупні надходження до бюджету за всі попередні роки діяльності АРМА. Так, у 2018 році доходи становили 9 млн грн, у 2019 - 12 млн грн", - зазначили там.

Крім того, другий місяць поспіль надходження до державного бюджету від управління арештованими активами сягають рекордних показників у місячному розрізі. Зокрема, станом на 1 грудня доходи склали 5,7 млн грн, що на 32% більше у порівнянні з доходами у жовтні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА провело найдорожчий за свою історію аукціон - 3 тис. тонн арештованої олії продали за 93,7 млн грн, - нардеп Янченко

Там також наголосили, що вказані кошти є надходженнями лише від одного способу управління активами, які здійснює АРМА, тому сюди не входять кошти від реалізованого на торгах майна, передані Агентству арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках, а також витрати, які здійснюються для відновлення і покращення економічних властивостей активів.

"Ці витрати, як правило, суттєво перевищують суми доходів до бюджету та дозволяють не лише зберігати арештоване майно, але й генерувати прибутки для держави від його комерційного використання", - резюмували там.

УП зауважує, що у держбюджеті 2021 року, згідно з ДКСУ, передбачено 273,9 мільйонів на АРМА, а станом на жовтень з них витрачено 143,1 мільйон.

Також читайте: Від управління активами ексміністра доходів і зборів Клименка перераховано до бюджету понад 25 млн грн, - заступник голови АРМА Павленко

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
наркоман ЗЕбанат борецца с Мацковией, с олигархами, с энергозависимостью.
Единственная фирма,закупающая электроэнергию в БССР, принадлежит Арахамия. Приблизительный заработок 30 млн долларов в месяц.
показати весь коментар
05.12.2021 20:44
+6
38,6 млн грн за 11 місяців?
позелено -поделяно-раздолбачено...
***** война - ґлавное маневри!
показати весь коментар
05.12.2021 20:58
+4
На зарплату хоч вистачило? Бо 38.6млн/11міс=3,51млн/міс. А фонд зарплати у них по штатному розкладу який?
показати весь коментар
05.12.2021 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наркоман ЗЕбанат борецца с Мацковией, с олигархами, с энергозависимостью.
Единственная фирма,закупающая электроэнергию в БССР, принадлежит Арахамия. Приблизительный заработок 30 млн долларов в месяц.
показати весь коментар
05.12.2021 20:44 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2021 20:48 Відповісти
Что за фирма?название,или так ,лишь бы смуту пустить перед вероятным вторжением кацапской Орды.
показати весь коментар
05.12.2021 22:17 Відповісти
Об этом уже со всех утюгов рассказали😁
показати весь коментар
05.12.2021 22:21 Відповісти
Вы думаете все таки будет вторжение?
показати весь коментар
05.12.2021 22:22 Відповісти
Одразу видно мокшанськи бОТИ!!!!!! По перше номерні, а по друге не знають що таке АРМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.12.2021 22:27 Відповісти
На "Велике крадівництво" все одно не вистачить !!!)))
показати весь коментар
05.12.2021 20:56 Відповісти
38,6 млн грн за 11 місяців?
позелено -поделяно-раздолбачено...
***** война - ґлавное маневри!
показати весь коментар
05.12.2021 20:58 Відповісти
по одной гривне на рыло за год!! эта прарыв!
показати весь коментар
05.12.2021 22:36 Відповісти
На зарплату хоч вистачило? Бо 38.6млн/11міс=3,51млн/міс. А фонд зарплати у них по штатному розкладу який?
показати весь коментар
05.12.2021 20:59 Відповісти
******* раборает вставялка - значіт копи -пейст
....
https://www.youtube.com/watch?v=ewQyv404u7Q&list=PL7n9QBV2Ej1RZjFh79NcS31x2OveZVBP7
показати весь коментар
05.12.2021 21:21 Відповісти
підтяґуемо польску...
показати весь коментар
05.12.2021 21:24 Відповісти
УП зауважує, що у держбюджеті 2021 року, згідно з ДКСУ, передбачено 273,9 мільйонів на АРМА, а станом на жовтень з них витрачено 143,1 мільйон. --Зашибісь управляють. Витратили з бюджету 143 млн. вернули в бюджет 38 млн. Вперше в Україні!
показати весь коментар
05.12.2021 21:30 Відповісти
а сколько себе в карманы наворовали? миллиард?
показати весь коментар
05.12.2021 22:09 Відповісти
Негусто.
показати весь коментар
05.12.2021 22:18 Відповісти
143 млн проїли, 38 заробили. А скільки ще вкрали?
показати весь коментар
06.12.2021 09:05 Відповісти
 
 