Синоптики попереджають про погіршення погоди: майже по всій Україні - мокрий сніг, дощ, ожеледиця
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У західних та північних областях, а також по Києву та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Укргідрометцентра.
Зазначається, що у Києві та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
У західних та північних областях також прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледицю на дорогах. Вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий.
Укргідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Загалом в Україні 6 грудня вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, лише на південному сході країни без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, у центральній частині 4-9°, на півдні країни до 12°.
На Київщині вночі 6 грудня невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
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За последний год скончалось 2,4 миллиона человек.
Больше было только в 1941-45.
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.
Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.
путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. «Миру» на умовах Росії все одно не буде - навіть якщо Захід домовиться з Путіном, а влада Зеленського капітулює - #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!
Що, зима прийшла???
скажіть моні або його секретарці.
бо вони ще не знають...