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Гідрометцентр (156) погода (757)

Синоптики попереджають про погіршення погоди: майже по всій Україні - мокрий сніг, дощ, ожеледиця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Синоптики попереджають про погіршення погоди: майже по всій Україні - мокрий сніг, дощ, ожеледиця

У західних та північних областях, а також по Києву та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Укргідрометцентра.

Зазначається, що у Києві та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У західних та північних областях також прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледицю на дорогах. Вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через мокрий сніг у Львівській та Закарпатській областях знеструмлено 90 населених пунктів, - ДСНС

Укргідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Загалом в Україні 6 грудня вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, лише на південному сході країни без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, у центральній частині 4-9°, на півдні країни до 12°.

На Київщині вночі 6 грудня невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Замєтєт тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.





Вашингтонский Обком@_Fashington

4 дек.



путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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05.12.2021 21:26
+11
Проєкція Меркатора наглядно
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05.12.2021 20:56
+9
вовкулаки, не вийте на могилах

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05.12.2021 21:29
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Проєкція Меркатора наглядно
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05.12.2021 20:56 Відповісти
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05.12.2021 20:57 Відповісти
В России зафиксировали новый рекорд смертности.
За последний год скончалось 2,4 миллиона человек.
Больше было только в 1941-45.

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05.12.2021 21:43 Відповісти
да, познавательно. спасиб.
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05.12.2021 22:56 Відповісти
то воно маленьке, а як його пучить, як пучить.
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06.12.2021 08:35 Відповісти
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05.12.2021 21:24 Відповісти
Замєтєт тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.





Вашингтонский Обком@_Fashington

4 дек.



путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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05.12.2021 21:26 Відповісти
ссукі кацапські дождуться- ніхт пощади буде.
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05.12.2021 21:34 Відповісти
в ліфт і в ноль.
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05.12.2021 21:47 Відповісти
*...Запургенит...*.
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05.12.2021 21:42 Відповісти
ето било прошлою вєсною, када іх по лагєрям на нашем кордонє дєзінтєрія косіла...
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05.12.2021 21:45 Відповісти
Приєднуюсь до народного флешмобу і вас запрошую.

Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. «Миру» на умовах Росії все одно не буде - навіть якщо Захід домовиться з Путіном, а влада Зеленського капітулює - #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!

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05.12.2021 22:08 Відповісти
хіба "волуть" воли ак ясла повні?
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05.12.2021 22:09 Відповісти
Козаки наші, красені!
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05.12.2021 22:59 Відповісти
так!

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05.12.2021 23:04 Відповісти
вовкулаки, не вийте на могилах

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05.12.2021 21:29 Відповісти
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05.12.2021 21:34 Відповісти

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05.12.2021 22:04 Відповісти
де-то 5% как на картинко. а ваще ездить можно. много клевых водил. не надо пи...
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05.12.2021 23:03 Відповісти
та ну нах....
Що, зима прийшла???
скажіть моні або його секретарці.
бо вони ще не знають...
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05.12.2021 21:55 Відповісти
ну, пєсєц им уже прішол... полний такой (нє монтаж..!)

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05.12.2021 22:00 Відповісти
від сбоку - жо... пєсца

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05.12.2021 22:01 Відповісти
У нас на весь тиждень плюсова температура і ніякого снігу.
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05.12.2021 22:22 Відповісти
В Египте, что-ли отдыхаете?
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05.12.2021 23:25 Відповісти
Південний схід України.
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05.12.2021 23:50 Відповісти
 
 