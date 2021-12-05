Резніков підтвердив, що дані розвідок України та США збігаються: чисельність російських військових поблизу кордону може зрости до 175 тис.
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Російські збройні сили продовжують збільшувати свою присутність на кордоні з Україною.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Естонському телебаченню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі людей", - сказав міністр.
Він зазначив, що повідомив про це український парламент і дані розвідки Міністерства оборони збігаються з даними США.
"Звичайно, така концентрація сил противника на кордоні реальна. Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові", - сказав Резніков.
Топ коментарі
+28 18c49ed2
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+25 Dust
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давайдосвиданья
Русские ничего не признают: не судов, не договоров, не чужих кордонов, что это за страна странная, еще хотят что-бы их мир уважал, считался с ними с ихними законами, а сами не уважают другие законы, другие правила, только делают вид когда им выгодно.
Вот летом их сколько было, интересно? На сколько меньше этих 100 тысяч? Министр на этот вопрос может ответить (хотя бы самому себе)? И как себе Министр и прочие "стратеги" вообще представляют наращивание сил до 175 тысяч? Привезут в вагонах 75 тысяч и в палатках разместят? В январе месяце?
То же касается "планов", ставших известными: опубликованные планы хороши для оценки умственных способностей лиц, их опубликовавших, и лиц, на них ссылающихся.
Но, это вершина айсберга. Надо МТО в автомобили загрузить. Надо провести рекогносцировку. Много еще чего сделать надо... И вот за этими обязательными мероприятиями и следует наблюдать - их скрыть невозможно. Например, перед наступлением произойдет массовая проверка средств радиосвязи, т.е. выход сотен радиостанций в эфир на одной частоте на короткое время (а потом тишина в эфире - на марше радиосвязью не пользуются). Перед наступлением произойдет смена рабочих частот уже известных радиосетей и смена ключей шифрования. Перед наступлением появятся в эфире несколько неизвестных ранее радиузлов. Это тоже за неделю-две произойдет. Вот эти мероприятия по связи скрыть просто невозможно. Это маркер. А таких маркеров десятки: и по линии связи, РЭР и РЭБ, и по линии МТО, и по орг-моб. линии, и по линии артиллерии....
Вот за этими маркерами и нужно смотреть. А не интервью раздавать.
Что касается серьезно готовиться: готовность состоит в том, чтобы уверенно встретить противника откуда бы он не появился. Вот это и есть готовность. А всё остальное - беготня таракана вокруг стакана, "дристомёт", как в армии говорят.
Это как в боксе. Готовится боксер к бою. Год. По 7 дней в неделю. По 6 часов в день. Вот он и готов.
А другой боксер бухает весь год, потом перестает, садится на диету, идет к массажисту и визажисту. За 2 дня до боя приходит на пресс-конференцию и говорит, что готов (вон он какой красивый), что тренер у него мирового уровня и спонсоры богатые, и обещает всем люлей дать. Он готов?
Вот на войне точно так же.
А что мы слышим от Резникова - или что это блеф, или что Украина точно проиграет. Это что значит? Он что сразу сдрыснет?
Сейчас многое изменилось:
1. Украина прокачала армию
2. Малейшие телодвижения рашки превратят СП-2, в который вложены миллиарды, в груду металлолома.
3. Полномасштабная агрессия приведет не только к захвату украинских территорий, но еще и к десяткам тысяч гробов в российские города и села, что катастрофически ударит по рейтингу власти.