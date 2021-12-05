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Резніков підтвердив, що дані розвідок України та США збігаються: чисельність російських військових поблизу кордону може зрости до 175 тис.

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков підтвердив, що дані розвідок України та США збігаються: чисельність російських військових поблизу кордону може зрости до 175 тис.

Російські збройні сили продовжують збільшувати свою присутність на кордоні з Україною.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Естонському телебаченню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі людей", - сказав міністр.

Він зазначив, що повідомив про це український парламент і дані розвідки Міністерства оборони збігаються з даними США.

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"Звичайно, така концентрація сил противника на кордоні реальна. Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові", - сказав Резніков.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
Данные разведок это хорошо. Но кто выведет из клинча Недонаполеона? Когда страна начнет готовится к отражению агрессии? Когда деньги вместо распила на дорогах направят на усиление армии и обороны страны?
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05.12.2021 22:54
+25
вот вам и троекратное превосходство над ВСУ в живой силе для наступления,
про танки, артиллерию, самолеты и ракеты лучше промолчать.....

мы же два с половиной года строили дороги для русских танков,
а не строили украинские танки
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05.12.2021 23:03
+18
Запад решил сыграть по-крупному: в кремлевских кабинетах началась тихая истерика


Аnti-colorados
Мир / Мнения
4.12.2021 10:17
8 минут

111,4 т.

662


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Сейчас мы с вами наблюдаем ситуацию, которую, пожалуй, не видели со времен распада совка. Западный мир впервые с того времени решил сыграть по-крупному.

Ни для кого не секрет, что примерно до начала нулевых годов США и их союзники предполагали, что после избавления от красной чумы россия выберет хоть какое-то подобие цивилизованного и демократического пути. Первое время ведущие державы даже подкармливали эту территорию, удивляясь ужасающему опустошению страны победившего пролетариата и страшной убогости быта забитого населения, которое радовалось туалетной бумаге, с трудом раздобытой в километровых очередях. Иностранные туристы весело фотографировали изготовленные как под копирку памятники вождю, потрепанные плакаты "Слава труду!" и портреты вездесущего Юры Гагарина, грубо выложенные из стеклянной мозаики на кривоватых торцах унылых и серых бетонных панелек. Жуткая реальность коммунистического рая впечатляла, и русских сначала жалели и присматривались, как к неким экзотическим зверькам, внешне напоминавшим людей.

Видео дня


От россии требовалось немного - быть безобидным поставщиком сырья на процветающий Запад и не лезть со своим уставом в чужой огород.

Больше оттуда взять было нечего, вчерашние председатели райкомов и секретари комсомола быстро и бодро продали западным бизнесменам все, что было более-менее ценного из развалин ссср. Новоявленные постсоветские богачи, пряча по карманам мятые стодолларовые купюры, вскоре попали под влияние разного рода организованных преступных группировок и "бригад", поделивших между собой самых жирных "коммерсов" вплоть до мелких ларьков. Так родилась спайка братвы и ушлых вороватых чиновников всех рангов, очень скоро ставших властью. Правоохранительная система охотно подчинилась новым хозяевам жизни. Любые выборы выигрывать было легко - ошалевший народ еще не очень разбирался в политике и всегда побеждал любой дядька-демократ в пиджаке, щеголявший непонятными словами "инвестиции", "потребительская корзина", "демократия", "свобода", а также щедро раздававший обещания скорого экономического успеха и пакеты с консервами.

Обросшая мерседесами, золотыми цепями, дачами и долларами, новая прослойка хозяев бывшего совка поначалу прожигала жизнь в ресторанах, давясь шашлыком и семизвездочной "Метаксой" в компании проституток. Снаружи заведения их покой охраняла милиция на полусгнивших "бобиках". Бывшим советским милиционерам захмелевшие "бизнесмены" в качестве развлечения совали в шинель доллары, как швейцарам у входа. В ответ милиция почтительно отдавала честь.

На этом поприще, кстати, подвизался некий путин - бывший невзрачный подполковник КГБ, ставший средним чиновником в мэрии. Там он отвечал за внешние связи и быстро понял, что его услуги по распродаже россии востребованы и щедро оплачиваются братвой. Работал он на тамбовско-измайловскую группировку и, как говорится, "шел к успеху".

Но фокус тут оказался вот в чем. Будучи в эйфории от развала совка, западный мир не сразу понял, что такая удивительная страна, как россия в условиях демократии существовать не может. Вскормленная руками Запада, новая элита московии не смогла мирится со своим второсортным статусом в респектабельных кругах цивилизованных стран.

Во всем этом блеске яхт, элитных поместий на Лазурном берегу и сорения деньгами в игорных заведениях Монако, русским не хватало уважения. Да-да. Их там не считали за своих и презирали даже официанты, отлично понимая место этих разгульных нуворишей, дорвавшихся до шал
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05.12.2021 22:49
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А..так ты наркоман?!

давайдосвиданья
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06.12.2021 01:23 Відповісти
Россия, Россия, а что в этой России? бардак, не уважение к народу. Где Путин и ко. всё, а ты не кто и не что. Такое добро и даром не надо.

Русские ничего не признают: не судов, не договоров, не чужих кордонов, что это за страна странная, еще хотят что-бы их мир уважал, считался с ними с ихними законами, а сами не уважают другие законы, другие правила, только делают вид когда им выгодно.
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06.12.2021 02:45 Відповісти
Вашему министру обороны надо меньше читать иностранные таблоиды, а озаботится выполнением своих должностных обязанностей: эта пресловутая 100 000 группировка (сейчас, через месяц, ее уменьшили до 94 000) находится в районах, соседствующих с Украиной с весны 2021 года. Сообщаю Министру ее состав: три общевойсковые дивизии и одна десантно-штурмовая дивизия. Кроме того, в Крыму развернут армейский корпус. Это и есть те, по меньшей мере 90-100 тысяч военнослужащих, о «концентрации» которых говорят СМИ. Хитрость в том, что для этого передвижения дополнительных войск не нужно - РФ уже расположила нужные силы на постоянной основе, повторюсь, еще весной-летом 2021 года.
Вот летом их сколько было, интересно? На сколько меньше этих 100 тысяч? Министр на этот вопрос может ответить (хотя бы самому себе)? И как себе Министр и прочие "стратеги" вообще представляют наращивание сил до 175 тысяч? Привезут в вагонах 75 тысяч и в палатках разместят? В январе месяце?
То же касается "планов", ставших известными: опубликованные планы хороши для оценки умственных способностей лиц, их опубликовавших, и лиц, на них ссылающихся.
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06.12.2021 03:11 Відповісти
А как живут войска на марше в наступлении - в палатках. Главное, что русские сделали весной - перебросили технику к границе, а солдатиков подвезти вопрос нескольких дней, максимум недели. Так что не стоит недооценивать угрозу и серьезно к ней готовиться, тем более сюрприз от Беларуси более чем вероятен, так что можно к 175 тысячам плюсовать то, что есть у беларусов - не просто же так им русские сейчас технику подгоняют.
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06.12.2021 12:00 Відповісти
Правильно, солдатиков подвезти не проблема. Проблема в другом: технику надо завести, провести ТО, заправить, пристрелять, загрузить б/п и разместить снаряжение. Получить со складов инженерное имущество и табельные средства маскировки и тоже разместить их на технике (они в армии на складах хранятся (в украинской тоже), т.к. проходят по другому "ведомству"). Вот неделя-другая и уйдет. А это Новый Год. На НГ наступление начинать не рекомендуется - голова болит. Значит, уже после НГ.
Но, это вершина айсберга. Надо МТО в автомобили загрузить. Надо провести рекогносцировку. Много еще чего сделать надо... И вот за этими обязательными мероприятиями и следует наблюдать - их скрыть невозможно. Например, перед наступлением произойдет массовая проверка средств радиосвязи, т.е. выход сотен радиостанций в эфир на одной частоте на короткое время (а потом тишина в эфире - на марше радиосвязью не пользуются). Перед наступлением произойдет смена рабочих частот уже известных радиосетей и смена ключей шифрования. Перед наступлением появятся в эфире несколько неизвестных ранее радиузлов. Это тоже за неделю-две произойдет. Вот эти мероприятия по связи скрыть просто невозможно. Это маркер. А таких маркеров десятки: и по линии связи, РЭР и РЭБ, и по линии МТО, и по орг-моб. линии, и по линии артиллерии....
Вот за этими маркерами и нужно смотреть. А не интервью раздавать.
Что касается серьезно готовиться: готовность состоит в том, чтобы уверенно встретить противника откуда бы он не появился. Вот это и есть готовность. А всё остальное - беготня таракана вокруг стакана, "дристомёт", как в армии говорят.
Это как в боксе. Готовится боксер к бою. Год. По 7 дней в неделю. По 6 часов в день. Вот он и готов.
А другой боксер бухает весь год, потом перестает, садится на диету, идет к массажисту и визажисту. За 2 дня до боя приходит на пресс-конференцию и говорит, что готов (вон он какой красивый), что тренер у него мирового уровня и спонсоры богатые, и обещает всем люлей дать. Он готов?
Вот на войне точно так же.
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06.12.2021 14:27 Відповісти
Готовность армии конечно за месяц не исправишь, как есть так есть, а вот государство, логистику и инженерию можно подготовить - провести сборы резервистов и теробороны, запастись и рассредоточить по возможным направлениям удара ГСМ и снаряжение, провести штабные игры с симуляцией возможных действий противника, на критических направлениях провести минирование и другие инженерные мероприятия. Короче сделать максимум сейчас, чтобы потом не платить за это кровью.

А что мы слышим от Резникова - или что это блеф, или что Украина точно проиграет. Это что значит? Он что сразу сдрыснет?
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06.12.2021 16:01 Відповісти
При гетьману їх чисельність іноді досягала до 200 тисяч, за його ж словами. Теж, наскільки я пам"ятаю, перед зимовими платіжками після чергового підвищення тарифів. Так що Буба з очікуваним нападом кацапів нічого нового не вигадав, все ті ж перевірені безвідмовні методи залякування незадоволеного плебсу...
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06.12.2021 13:43 Відповісти
Главнопехотинец Лох. За сутки войска займут Харьков. Потери .будут до пару тысяч человек. А дальше объединённые войска пойдут на Киев. Сценарий 1918 года. Зебанда сознательно сливает ненавистную им Украину и украинцев
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06.12.2021 06:07 Відповісти
Не верю. Весной 14-го вариантов для нападения было В РАЗЫ больше. Да о чем говорить - после Крыма в той же Одессе военные ждали, когда нападет рашка и предложит им продолжить службу в ВС РФ.
Сейчас многое изменилось:
1. Украина прокачала армию
2. Малейшие телодвижения рашки превратят СП-2, в который вложены миллиарды, в груду металлолома.
3. Полномасштабная агрессия приведет не только к захвату украинских территорий, но еще и к десяткам тысяч гробов в российские города и села, что катастрофически ударит по рейтингу власти.
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06.12.2021 06:39 Відповісти
Тю--ПРОЗРІЛИ!!! Так тризвонили,що ПЕРЕВОРОТ,а на кордоні все ДОБРЕ,а амереканці пургу гонють,НАГНІТАЮТЬ,а тепер ПРОЗРІЛИ!! Ну слава Богу,що хоч тепер,а не коли карлик до Києва дойде! Ну в цій ситуації можливо зробити лимше один висновок---ГОЛОВНЕ,ЩО НЕ ПОРОХ!!! І хай тепер піднімає ЦВК бюлетені і всіх 73% вибирає і ШЛЕ НА КОРДОН,бо це їм, Порох НАСРАВ у штани, а цей ВИЛУПОК--хороші дороги зробив,тільки виходить не для нас,краще-б декілька комплексів **НЕПТУН** поставив на чергування,а по таким дорогам їздили все життя,ще-б поїздили і робота на СТО була-б !!!
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06.12.2021 07:15 Відповісти
Генштаб РАБссии разработал план захвате всего Мира еще при Джугашвили... в дохлом совке...Мировая революцюя крыс кремлевских была туфтой...
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06.12.2021 07:33 Відповісти
А где конкретно эти военные находятся. Почему об этом никто никогда не говорит.
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06.12.2021 07:40 Відповісти
Оглянулся монах,когда пол члена в ср..ке.Но и это не отвернуло недоделка от хотелки заглянуть в ширинку х.ла наедине.
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06.12.2021 08:34 Відповісти
А ще недавно не збігалися,та навіть були протиріччя. США били тривогу, а наш Найвєлічайший навіть ледь не звинуватив американців в брехні.
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06.12.2021 08:47 Відповісти
А що ж раніше не збігалась, а тут взяла та збіглась? Дивина та й годі.
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06.12.2021 09:27 Відповісти
Дайте Резникову парабеллум, он будет уходить в Карпаты отстреливаясь
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06.12.2021 09:47 Відповісти
А коли вони підуть у наступ?Хто знає?Вже 8 років там щось замимлюють...
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06.12.2021 10:35 Відповісти
Резников, скажи что преЗедент не легетимен )))) И чего Турчинов не балатируется?
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06.12.2021 12:39 Відповісти
Что-то не видно и не слышно от сего министра о контрмероприятиях МО в отношении увеличения приграничной численности рашвойска..Али только дороги и Антарктика у"зелени"в головах, а оборона границ и ВСУ побоку..?
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06.12.2021 13:14 Відповісти
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