Очільника жіночої збірної України з футболу Кортеса визнали найкращим клубним тренером 2021 року у світі, - УАФ
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Міжнародна організація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки року в жіночому футболі у світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Так, у номінації "Найкращий тренер клубних команд" головний тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес здобув 175 балів та значно випередив своїх конкурентів. Друге місце посіла тренерка французького "Ліону" Соня Бомпастор (55 очок), а третє - наставниця "Челсі" Емма Хейз (35 очок).
Цього фахівця призначили головним тренером збірної України лише у листопаді. До листопада Кортес очолював жіночу команду "Барселони", із якою у 2021 році вперше в її історії виграв Лігу чемпіонів.
Завдяки цьому успіху Кортес також став володарем нагороди УЄФА як найкращий тренер Європи в жіночому футболі, а також його визнали найкращим тренером Іспанії 2021 року, уточнює hromadske.
Кортес має восьмирічний досвід роботи у жіночому футболі. З 2014 по 2018 рік керував молодіжними та головною збірною Каталонії. Влітку 2017 року Кортес перейшов до жіночої команди "Барселони" як аналітик, а згодом став помічником тренера.
У травні 2019 року він став головним тренером. Під керівництвом Кортеса клуб дійшов до свого першого фіналу жіночої Ліги чемпіонів у 2019 році, але не зміг його виграти. Наступного року ця команда виграла чемпіонат Іспанії, а у 2021-му - Лігу чемпіонів.
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Можливо ти реально віриш у те, що Іл заснував Трою, Ромул - Рим, Кий - Київ, а Довгорукий Москву? Таким чином з'явилися Троада, Римська імперія та Русь?
Так ви ж на коксі
А шо так? "кумир"не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
А шо ж такоє? На шмарклі послизнувся, під@р#з?