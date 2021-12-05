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Очільника жіночої збірної України з футболу Кортеса визнали найкращим клубним тренером 2021 року у світі, - УАФ

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Очільника жіночої збірної України з футболу Кортеса визнали найкращим клубним тренером 2021 року у світі, - УАФ

Міжнародна організація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки року в жіночому футболі у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Так, у номінації "Найкращий тренер клубних команд" головний тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес здобув 175 балів та значно випередив своїх конкурентів. Друге місце посіла тренерка французького "Ліону" Соня Бомпастор (55 очок), а третє - наставниця "Челсі" Емма Хейз (35 очок).

Цього фахівця призначили головним тренером збірної України лише у листопаді. До листопада Кортес очолював жіночу команду "Барселони", із якою у 2021 році вперше в її історії виграв Лігу чемпіонів.

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Завдяки цьому успіху Кортес також став володарем нагороди УЄФА як найкращий тренер Європи в жіночому футболі, а також його визнали найкращим тренером Іспанії 2021 року, уточнює hromadske.

Кортес має восьмирічний досвід роботи у жіночому футболі. З 2014 по 2018 рік керував молодіжними та головною збірною Каталонії. Влітку 2017 року Кортес перейшов до жіночої команди "Барселони" як аналітик, а згодом став помічником тренера.

У травні 2019 року він став головним тренером. Під керівництвом Кортеса клуб дійшов до свого першого фіналу жіночої Ліги чемпіонів у 2019 році, але не зміг його виграти. Наступного року ця команда виграла чемпіонат Іспанії, а у 2021-му - Лігу чемпіонів.

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Автор: Анна Судак
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ага) а венгеркам в футбол продули)
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05.12.2021 23:33 Відповісти
Мучос дякуюс, Кортес )
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05.12.2021 23:37 Відповісти
прізвище таке неоднозначне
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05.12.2021 23:44 Відповісти
краще якщо було б прізвище ЗЕленскі, як у Монікі?
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05.12.2021 23:50 Відповісти
спитай у ацтеків.
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06.12.2021 00:00 Відповісти
і чо?
Можливо ти реально віриш у те, що Іл заснував Трою, Ромул - Рим, Кий - Київ, а Довгорукий Москву? Таким чином з'явилися Троада, Римська імперія та Русь?
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06.12.2021 00:19 Відповісти
відсип травички...
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06.12.2021 00:48 Відповісти
Ти з ОП ЗЕленського?
Так ви ж на коксі
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06.12.2021 00:51 Відповісти
ні, я твій санітар, а ти на галоперидолі...
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06.12.2021 00:52 Відповісти
твій кумир?
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06.12.2021 01:01 Відповісти
Тупа твоя репліка. Всі на цьому сайті знають, що ти голосував за цього наркомана.

А шо так? "кумир"не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
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06.12.2021 01:04 Відповісти
звісно це - мій кумир, але ліпиш його куди завгодно чомусь ти. ліки знову пропускаєш, знавець форумних настроїв "чокаючий".
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06.12.2021 01:07 Відповісти
Коли вчора голосував за ЗЕнарко, а сьогодні від прозріння рванув предак з силою 5к тон в тротиловому еквіваленті.
А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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06.12.2021 01:11 Відповісти
бюлетень мій бачив? дурне аж казиться. хоча схожий на звичайного провокатора, який перевів тему з Кортеса на зєлю, навішав ярликів і раденький.
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06.12.2021 01:16 Відповісти
Я завжди казав, що ті - Палєо Мустьє, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати.
А шо ж такоє? На шмарклі послизнувся, під@р#з?
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06.12.2021 01:28 Відповісти
 
 