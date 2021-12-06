Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію розмістити своїх військових інструкторів в Україні ближче до кордону з Росією

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Канада, США та Великобританія мають оперативно надати військову підтримку Україні у протистоянні російській агресії та закликав направити більше військових інструкторів до України.

В інтерв'ю The Globe and Mail Резніков сказав, що іноземних військових потрібно розмістити "у тих місцях, де Росія може їх бачити", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За його словами, Україні потрібна "швидка відповідь" з боку союзників, яка б допомогла розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів радіоелектронної протидії. Але не менш важливим, на думку Резнікова, стане те, що канадські, американські та британські солдати будуть розміщені на позиціях поблизу лінії фронту.

Міністр заявив, що кроки щодо стримування вторгнення президента РФ Володимира Путіна необхідні зараз, бо "потім буде надто пізно".

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"У вас (Канади. - Ред.) є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 (військових. - Ред.) інструкторів надішліть 500", - сказав він, маючи на увазі вже розгорнуту в країні канадську навчальну місію з 200 військових.

Операція базується в Яворові, неподалік від кордону з Польщею - понад 1000 км від кордону з Росією.

"Було б добре, якби канадські інструктори були розміщені в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові… Над цими територіями повинні майоріти три прапори - Канади, США та Великої Британії. Те, що ви тут, було б також гарним сигналом для росіян", - сказав Резніков.

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