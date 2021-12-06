Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію розмістити своїх військових інструкторів в Україні ближче до кордону з Росією
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Канада, США та Великобританія мають оперативно надати військову підтримку Україні у протистоянні російській агресії та закликав направити більше військових інструкторів до України.
В інтерв'ю The Globe and Mail Резніков сказав, що іноземних військових потрібно розмістити "у тих місцях, де Росія може їх бачити", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
За його словами, Україні потрібна "швидка відповідь" з боку союзників, яка б допомогла розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів радіоелектронної протидії. Але не менш важливим, на думку Резнікова, стане те, що канадські, американські та британські солдати будуть розміщені на позиціях поблизу лінії фронту.
Міністр заявив, що кроки щодо стримування вторгнення президента РФ Володимира Путіна необхідні зараз, бо "потім буде надто пізно".
"У вас (Канади. - Ред.) є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 (військових. - Ред.) інструкторів надішліть 500", - сказав він, маючи на увазі вже розгорнуту в країні канадську навчальну місію з 200 військових.
Операція базується в Яворові, неподалік від кордону з Польщею - понад 1000 км від кордону з Росією.
"Було б добре, якби канадські інструктори були розміщені в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові… Над цими територіями повинні майоріти три прапори - Канади, США та Великої Британії. Те, що ви тут, було б також гарним сигналом для росіян", - сказав Резніков.
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А , может хотите вернуть Гелетея , он вам взятие Москвьі может пообещать , ведь парад в Севастополе белозубьій хенераль- ментяра уже провел ! Потужно ...
Но Штатам все-же пора выйти из постафганского коматоза и хорошо рявкнуть на кремлевскую крысу !
США не относятся к таким режимам - достаточно вспомнить о ряде стран Центральной Америки, уже столетие молящих о приёме в США в качестве штата
Понищили нашу армію, тепер захищатись нічим ?
Натівськими тілами ? Та хто вам дозволить..
Из-за картошки, кремлевские башни пойдут воевать, потому что картошка в РФ подорожала на 80%:
"Например, четыре порции оливье сейчас обойдутся россиянам в 416 рублей - это на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Такое же количество сельди под шубой стоит 209 рублей, то есть на четверть дороже, чем год назад.
Причиной стало подорожание ингредиентов для салатов. Больше всего в цене, примерно на 80%, прибавил картофель. Также существенно выросла стоимость моркови (41%), репчатого лука (33%), а яйца и майонез выросли в цене почти на треть." - МК
Что такое повышение цен на картошку на 80%?
А это инфляция с начала осени в Рф составила 80%.
И никакого "спада напряжености" не предвидится пока цена на картошку в РФ не пойдет взад.
И никакими дипломатическими переговорами сбить цену на картошку в РФ не удастся.
Но!
Можно послать в Рф гуманитарную помощь картошкой и тем снизить накал напряжености и даже предотвратить войну, если, конечно, суседи Украины вникнут, что давить гуманитарку с картошкой не стоит.
Ти не просто божевільна! Ти реальний ворог!
Ты пишешь бред, а неразрыхленный бред утомляет даже психиатров, которые по долгу службы должны слушать пациентов, и потому психиатры не любят работать с шизофрениками (нудно это, и КПД низкий).
Поэтому ты будешь теперь бредить одна.
Мне бред твой не интересен, я тебе отвечать не буду.
Censor вообще читать трудно, нормальных людей крайне мало, только такие, как ты, и потому комметирую я крайне мало.
Прощай, иренка.
Не видел наших цен
У нас есть своя скабеева на телевидении Янина Соколова
Не надо желчи общайтесь интелигентно
Это быстрее доходит до зрителя и воспринимается полнее
Прочитайте ,,собачье сердце,, --- профессор Преображенский
- Вы что дурак?
- Ну дурак,... не дурак, а пять стаканов в день имею!
Доехали , Украинский флаг и Украинские воины не знак для парашки по словам министра обороны Украины. Так поставь манекены в натовской форме с флагами, и никто не нападе, унылое говно , а не министр
Розвідники ЗСУ готують, а кроти з ОПУ усе зливають…