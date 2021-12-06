УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6617 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 789 172
Велика Британія (3673) Канада (1503) Росія (47229) США (14478) Резніков (1386)

Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію розмістити своїх військових інструкторів в Україні ближче до кордону з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію розмістити своїх військових інструкторів в Україні ближче до кордону з Росією

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Канада, США та Великобританія мають оперативно надати військову підтримку Україні у протистоянні російській агресії та закликав направити більше військових інструкторів до України.

В інтерв'ю The Globe and Mail Резніков сказав, що іноземних військових потрібно розмістити "у тих місцях, де Росія може їх бачити", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За його словами, Україні потрібна "швидка відповідь" з боку союзників, яка б допомогла розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів радіоелектронної протидії. Але не менш важливим, на думку Резнікова, стане те, що канадські, американські та британські солдати будуть розміщені на позиціях поблизу лінії фронту.

Міністр заявив, що кроки щодо стримування вторгнення президента РФ Володимира Путіна необхідні зараз, бо "потім буде надто пізно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков підтвердив, що дані розвідок України та США збігаються: чисельність російських військових поблизу кордону може зрости до 175 тис.

"У вас (Канади. - Ред.) є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 (військових. - Ред.) інструкторів надішліть 500", - сказав він, маючи на увазі вже розгорнуту в країні канадську навчальну місію з 200 військових.

Операція базується в Яворові, неподалік від кордону з Польщею - понад 1000 км від кордону з Росією.

"Було б добре, якби канадські інструктори були розміщені в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові… Над цими територіями повинні майоріти три прапори - Канади, США та Великої Британії. Те, що ви тут, було б також гарним сигналом для росіян", - сказав Резніков.

Також читайте: Більшість поляків вважають, що НАТО має надати військову підтримку Києву в разі російського нападу, - опитування

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Резникову нужно сначала призвать своего Недонаполеона перестать тырить бабло на дорогах и вплотную заняться своими обязанностями согласно Конституции - армией и обороной страны.
показати весь коментар
05.12.2021 23:49
+22
Что должны думать и как реагировать союзники, если они все это прекрасно видят? Если еще недавно от их предостережений зеленая пошесть тупо отмахивалась "Вы нагнетаете истерию на ровном месте".
показати весь коментар
05.12.2021 23:52
+19
Оце діло, то вава заглядає в очі ху%лу, то просить розмістити війська. А може хоча б оборонне замовлення виконувати, перед тим як про військову допомогу просити.
показати весь коментар
05.12.2021 23:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Всегда видел , что на "Цензоре" пасется российская ботва , но конкретно под данной заметкой - ботва накрьіла комментьі тотально ! Что не так сказал министр обороньі Украиньі ?
А , может хотите вернуть Гелетея , он вам взятие Москвьі может пообещать , ведь парад в Севастополе белозубьій хенераль- ментяра уже провел ! Потужно ...
показати весь коментар
06.12.2021 01:24 Відповісти
Не пытайся спорить с этой ботвой, забросают калом и назовут Зеботом, независимо за кого ты голосовал. И ботва не только руснявая, своей хватает за глаза.
показати весь коментар
06.12.2021 01:41 Відповісти
Резников конечно красавец: дайте нам побольше ваших инструкторов и чтобы у каждого был иностранный флаг в руках ! Ну чтобы даже тупым ************ стало понятно, что НАТО уже пришло. При этом со своей стороны Украина в плане защиты рубежей вообще не мычит и не телится. Одним словом - хочет высраться и не надуться.
Но Штатам все-же пора выйти из постафганского коматоза и хорошо рявкнуть на кремлевскую крысу !
показати весь коментар
06.12.2021 01:44 Відповісти
И если кто-то думал, что раздел Донбасса произошел по языковому, политическому или проукраинско-пророссийскому принципу, ошибается. Люди разделились просто. На Людей и Нелюдей. И всё. Если кто-то думал, что идет война за Донбасс, он ошибался. Идет война даже не за Украину. Идет война за мир. Между прошлым и будущим. Между Людьми и Нелюдями. Это даже не война. Это гибель совковой империи, совкового Содома и Гоморры.
показати весь коментар
06.12.2021 02:42 Відповісти
очень хорошо сказал..
показати весь коментар
06.12.2021 10:07 Відповісти
не раши а ссср. Ты спроси за что вооют дамбасяне и они ответят за ссср. Это потомки недоразвитых зеков, которых привезли с кацпии на заводы (3 года химии).
показати весь коментар
06.12.2021 18:21 Відповісти
+
показати весь коментар
06.12.2021 18:19 Відповісти
квіслінги, хелоу ! Ну це тільки і треба фюреру. Інструкторів НАТО розмістити в Харкові, бажано в Должанському. Хитро задумано. Корифан Єрмака просить допомоги у НАТО, а шо, Єрмак сам не може попросити. Пришвидшують процес і одночасно карти в руки фюреру. Шас Скабеєва начне волати, вже НАТО вводить війська. Весь їх маразм здійснюється согласно ранее разработанному плану и на карте обозначается буквами М и Ж (типа сортир)
показати весь коментар
06.12.2021 02:43 Відповісти
Це єдине , що зараз можна зробити . Але тих , хто думає :"что скажет скабеева?" , це не стосується . Бо скабєєва скаже те що скаже ху.ло незалежно від того , буде тут НАТО чи не буде .
показати весь коментар
06.12.2021 06:36 Відповісти
Резников, а Вы, оказывается, таки уголовник.
показати весь коментар
06.12.2021 05:38 Відповісти
Понятие чести у него своеобразное.
показати весь коментар
06.12.2021 08:33 Відповісти
https://youtu.be/BfhBce3FTwE....В Генштабе РАБссии есть планы захвата любой страны Мира...Виталий Портников объясняет почему так сложилось еще с времен дохлого Сссра..
показати весь коментар
06.12.2021 05:47 Відповісти
и Луны с Марсом
показати весь коментар
06.12.2021 19:07 Відповісти
Лучшее решение с начала Майдана.Теперь понятно,что Резников это свой человек.То же самое я говорил еще семь лет назад ! Но тогда были либо идиоты во власти. Либо отъявленные предатели,косящие под патриотов. И если Резников добъется ,то по сути стопроцентно обезопасит Украину. Так как кацапы побоятся сунуться туда,где будут стоять натовцы. Молодчина Резников. Жму руку и желаю только удачи !
показати весь коментар
06.12.2021 05:51 Відповісти
Почекайте вівторка.
показати весь коментар
06.12.2021 06:15 Відповісти
Яценюк це пропонував в 2014 навесні . Порошенко добивався цього всю свою каденцію . І майже добився , якби зебіли не привели своє зе . А Рєзніков правий , тут я з Вами згоден .
показати весь коментар
06.12.2021 06:40 Відповісти
Всех кого привлекал Порошенко в 2014 году есть в его речи обех Палат Конгресса США в сентябре 2014 года...
показати весь коментар
06.12.2021 06:42 Відповісти
https://youtu.be/f9lEGSFC8P4...Речь Порошенко в Конгрессе США 2014 год...
показати весь коментар
06.12.2021 06:45 Відповісти
Здесь можно сказать лишь одно, - клоун - писюнист обосрал всю малину...
показати весь коментар
06.12.2021 16:15 Відповісти
Сомнительное предложение! 500 человек как для инструкторов многовато. Да и вообще это просто спрятаться за их спины, повторение действий херла. Было бы прекрасно получить военную помощь, но этот вариант мне не нравится
показати весь коментар
06.12.2021 08:28 Відповісти
Вместо того чтобы бросить все силы на обороноспособность страны зескот занимается подленькими делами. Давайте ещё детсадики там разместим. Вообще ку- ку поехала
показати весь коментар
06.12.2021 08:31 Відповісти
Слуги Народа таки удивительные подонки.
показати весь коментар
06.12.2021 09:06 Відповісти
Какая ситуация - такие и действия. Лучше ,чем нападение. Придет время и мы сами вышвырнем всю шваль и по зубам дадим.
показати весь коментар
06.12.2021 08:57 Відповісти
Ты придурок?
показати весь коментар
06.12.2021 09:38 Відповісти
посадим натовцев с флагами поближе к границе, а сзади пулемётов побольше, а то вдруг побегут, ну потом и сами. Так Резников думает ?
показати весь коментар
06.12.2021 19:10 Відповісти
Фишка в том,что в Пентагоне есть такая же карта по захвату любой страны Мира,Портников об этом не сказал,а я знаю что он есть...
показати весь коментар
06.12.2021 05:56 Відповісти
мечтать о территориальной экспансии свойственно только авторитарным режимам, неспособным на интенсивное развитие
США не относятся к таким режимам - достаточно вспомнить о ряде стран Центральной Америки, уже столетие молящих о приёме в США в качестве штата
показати весь коментар
06.12.2021 07:44 Відповісти
Они наверное хотят ничего не делать и получать велфер?
показати весь коментар
06.12.2021 09:50 Відповісти
Холодная война началась между ССром США началась именно после Нюрнбергского процесса в 1946 году..Отсюда вывод напрашивается сам собой...причина и повод,что не поделили союзники победившие Нацизм Гитлера после 1945 года... Но это совсем другая история...
показати весь коментар
06.12.2021 06:01 Відповісти
У Украины есть козырный Туз...Блинкэн и Кулеба подписали 10 ноября в Вашингтоне Хартию о стратегическом и экономическом сотрудничестве США-Украина...,где расписана каждая мелочь...до винтика и болтика...
показати весь коментар
06.12.2021 06:05 Відповісти
По-моему неэтично такое предлагать. Использовать союзников в качестве живого щита.
показати весь коментар
06.12.2021 07:58 Відповісти
Неэтично лазить по чужим хатам в чужом огороде..типа Новороссия от Харькова до Одессы...
показати весь коментар
06.12.2021 08:08 Відповісти
Полностью согласен!
показати весь коментар
06.12.2021 08:32 Відповісти
Если на передовой поселить семью зескотов, может тогда они вспомнят про оборону и армию. Такой вариант более честный.
показати весь коментар
06.12.2021 08:36 Відповісти
Краматорск,Одесса?какой живой щит!?
показати весь коментар
06.12.2021 08:43 Відповісти
Украинско-польско-литовский батальон уже давно создан...,а инструкторов военных из стран НАТО в Украине полно...,потому Ольга ********* и льет крокодиловы слезы в свей программе 60 минут ненависти к Украине...
показати весь коментар
06.12.2021 08:00 Відповісти
Точнее не батальон а Бригада
показати весь коментар
06.12.2021 08:03 Відповісти
и до роты не дотягивает (((
показати весь коментар
06.12.2021 19:15 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 08:06 Відповісти
А Цицькенко шо?
показати весь коментар
06.12.2021 08:32 Відповісти
Давайте будем защищатся с помощью иностранных воен спецов, расставим их вдоль границы!?
показати весь коментар
06.12.2021 08:50 Відповісти
Рєзніков не розуміє що і в кого він просить.
Понищили нашу армію, тепер захищатись нічим ?
Натівськими тілами ? Та хто вам дозволить..
показати весь коментар
06.12.2021 08:54 Відповісти
А що пропонуєш, якщо зважити на те що свого вилупка ти від фронту ховаєш?
показати весь коментар
06.12.2021 09:09 Відповісти
У тебя есть информация? Если есть выкладывай или ты зелёная гнида.
показати весь коментар
06.12.2021 09:34 Відповісти
Однією з умов визнання незалежності України була відмова від ядерної зброї. Якщо, зважаючи на обставини, Україна спробує відновити ядерний статус то щоб запобігти цьому всі наші немовби союзники з радістю здадуть нас Росії. Всі їхні так звані цінності лише для дурнів.
показати весь коментар
06.12.2021 09:07 Відповісти
Пошел на..уй казламордый
показати весь коментар
06.12.2021 09:37 Відповісти
Почему кремлевские башни пойдут освобождать Ахметова от его ассетов.
Из-за картошки, кремлевские башни пойдут воевать, потому что картошка в РФ подорожала на 80%:
"Например, четыре порции оливье сейчас обойдутся россиянам в 416 рублей - это на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Такое же количество сельди под шубой стоит 209 рублей, то есть на четверть дороже, чем год назад.

Причиной стало подорожание ингредиентов для салатов. Больше всего в цене, примерно на 80%, прибавил картофель. Также существенно выросла стоимость моркови (41%), репчатого лука (33%), а яйца и майонез выросли в цене почти на треть." - МК

Что такое повышение цен на картошку на 80%?
А это инфляция с начала осени в Рф составила 80%.

И никакого "спада напряжености" не предвидится пока цена на картошку в РФ не пойдет взад.
И никакими дипломатическими переговорами сбить цену на картошку в РФ не удастся.
Но!
Можно послать в Рф гуманитарную помощь картошкой и тем снизить накал напряжености и даже предотвратить войну, если, конечно, суседи Украины вникнут, что давить гуманитарку с картошкой не стоит.
показати весь коментар
06.12.2021 09:11 Відповісти
Бабка кєнгурятниця!

Ти не просто божевільна! Ти реальний ворог!
показати весь коментар
06.12.2021 09:38 Відповісти
Давай договоримся так.
Ты пишешь бред, а неразрыхленный бред утомляет даже психиатров, которые по долгу службы должны слушать пациентов, и потому психиатры не любят работать с шизофрениками (нудно это, и КПД низкий).

Поэтому ты будешь теперь бредить одна.
Мне бред твой не интересен, я тебе отвечать не буду.
Censor вообще читать трудно, нормальных людей крайне мало, только такие, как ты, и потому комметирую я крайне мало.
Прощай, иренка.
показати весь коментар
06.12.2021 12:24 Відповісти
Шоб я тебе тут більше не бачила!
показати весь коментар
06.12.2021 12:29 Відповісти
Друг мой, это все и называется - Либертарианство! Длинное, мля, такое слово....))))
показати весь коментар
06.12.2021 16:32 Відповісти
Треба було раніше вирішувати проблему "нестачі зенітних ракет, ******** бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів електронної протидії", а не прикриватися зараз голу сраку іноземними військовими. Продажні паскуди...
показати весь коментар
06.12.2021 09:28 Відповісти
Подлость зескота беспредельна! А давайте американских детей перед собой поставим! Будем """" круче"""" херла!
показати весь коментар
06.12.2021 09:36 Відповісти
НУ АКРОБАТ...!)
показати весь коментар
06.12.2021 12:52 Відповісти
Давно видно не был в универсаме
Не видел наших цен
У нас есть своя скабеева на телевидении Янина Соколова
Не надо желчи общайтесь интелигентно
Это быстрее доходит до зрителя и воспринимается полнее
Прочитайте ,,собачье сердце,, --- профессор Преображенский
показати весь коментар
06.12.2021 14:24 Відповісти
Извините, конечно, если мой вопрос покажется странным: Резников дурак?
показати весь коментар
06.12.2021 14:36 Відповісти
Помните анекдот про мужика с огурцом в плавках на пляже....)))) Так, когда раскрылся обман (он вытащил его , чтобы закусить стакан водки, который ему купила женщина)
- Вы что дурак?
- Ну дурак,... не дурак, а пять стаканов в день имею!
показати весь коментар
06.12.2021 16:39 Відповісти
Боюся, що після таких заяв зелене кубло з"їсть Рєзнікова за пару днів.
показати весь коментар
06.12.2021 17:21 Відповісти
ЗЕЛЕПАР (лещенко.подоляк,арестович) схвально прокоментував Резнікова.
показати весь коментар
06.12.2021 17:47 Відповісти
Потрібно було б менше на велике крадівництво виділяти кошти під час війни. А більше, на розбудову ППО та ПРО.
показати весь коментар
06.12.2021 18:45 Відповісти
"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага - Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", - сказал Резников. Источник: https://censor.net/ru/n3303475

Доехали , Украинский флаг и Украинские воины не знак для парашки по словам министра обороны Украины. Так поставь манекены в натовской форме с флагами, и никто не нападе, унылое говно , а не министр
показати весь коментар
06.12.2021 18:53 Відповісти
Всё он правильно говорит. Расия почещет репу, прежде чем убить 500 американских граждан.
показати весь коментар
06.12.2021 18:59 Відповісти
Этот сраный Донбас всю свою жизнь как при СССР так потом и при незалэжний Украины был дотационный !! Потом в начале 2000-х они (местные) стали получать честные зарплаты, столько-сколько заработали!!А им этого стало мало!! Они же прывыкли жить роскошно, за счёт других отраслей производства !! Кроме того их сильно СТАЛИ обкрадывать , всякие там ворюги-бандиты :типа: Звягильского, Таруты. Ахметова и всякий шахтёрский сброд и всё списывали на КИЕВ! Мол Донбасс кормит КИЕВ!!Конечно начались недовольства шахтёров под сюсюканием комунистов -фашистов!! И разговоры .о том , что в россии всё лучше и пуйла-***** хрен больше!! Многие и попались на эти пустые обещания!! Не забывайте и о том , что на Донбассе действительно много кацапов- пересенцев из России, которых насильно изверг- Сталин согнал на Донбасс восстанавливать затопленные и взорванные шахты!! И душой они-кацапы все и ихние дети там: "В сказочном" Тамбове или Барнауле или в Бурятии""!!... Но конечно главным виновником войны на ДОНБАССЕ является Мировой убийца и террорист №1 и перступник-путин! И ПОКА ЭТА ТВАРЬ БУДЕТ ЖИТЬ,, НЕ БУДЕТ СПОКОЙСТВИЯ В УКРАИНЕ!!... А министру МО Резникову хвала , что он пытается хоть как-то закрыть дыры, которые сделал этот неуч и дебил Зеленский!!!
показати весь коментар
06.12.2021 19:14 Відповісти
Головне, щоб з ОПУ не зливали кроти ці Плани окупантам, як про вагнерівців, про Ізоляцію… Венедіктова чомусь 1.5 роки дурочку тягне за таку зраду, як корабельна сосна… Закони, як дишло, то для Народу та Захисників України!!!
Розвідники ЗСУ готують, а кроти з ОПУ усе зливають…
показати весь коментар
06.12.2021 21:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 