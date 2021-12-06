72 тис. дітей, які народилися в ОРДЛО за останні роки, можуть залишитись без громадянства, - правозахисники
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Принаймні 200 тисяч дітей, які народилися на окупованих територіях, не мають українських свідоцтв про народження державного зразка.
Про це повідомляє у фейсбуці благодійний фонд "Право на захист", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають правозахисники, проблема отримання свідоцтв про народження дітей на окупованих територіях є однією з найгостріших. Діти, які народилися в окупації у Криму та ОРДЛО, є громадянами України та мають отримати належні документи.
"Наразі, за оцінками УВКБ ООН (на підставі даних Міністерства юстиції про кількість виданих за спрощеною судовою процедурою свідоцтв про народження та доступних у відкритих джерелах даних про кількість народжень на Донбасі та в Криму), принаймні 200 тис. дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини і є громадянами України, не мають свідоцтв про народження державного зразка", - йдеться у повідомленні.
Ці діти позбавлені можливості скористатися адміністративними, соціальними, освітніми, медичними та іншими послугами, додали правозахисники.
"72 тисячі - оціночна кількість дітей, які народилися на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2015 року та не отримали свідоцтва про народження українського зразка. Усі вони знаходяться під ризиком безгромадянства", - зазначають правозахисники.
Будь ласка, зачекайте...
іигорію, страдаєш збоченою дипломатичністю? Дебіл, що очолює кацапську *********- це ***** *****вич *****.
"Рубка" була запеклою і так до якоїсь однозначності чи набуття консенсусу так і не дійшли - семінар закінчився!
Генетика - то серйозна наука...
Проти України пішов люмпен- малоосвідчена алкашня та нарики.
всі такі кмітливі, жах. Зараз всі біжать пояснювати як та що потрібно було робити в Іловайску колись, але особисто чомусь тоді приймати участь в тому ніхто не поспішав.
щіро сподівань що Росія не почне нову фазу війни та не прийде до вашої хати, та вам не прийдеться виконувати свої ж поради
Якщо батьки захочуть, то отримають свідоцтво про народження у суді. А ні - то ні, від волги до магадану місця для проживання достатньо.
А каким боком Украина к байстрюкам от чеченов, бурятов и рашинских казаков?