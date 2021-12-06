Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях, - сенатор Мерфі

Американські сенатори заявили про свою підтримку України напередодні розмови між Джо Байденом та Володимиром Путіним.

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив про це, виступаючи на каналі CNN у недільній програмі "Стан держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. Однак, дозвольте сказати - якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви", - сказав сенатор.

"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія. - Ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України. Зараз у нас є поправка на розгляді в Сенаті, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і я її підтримую", - додав законодавець.

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Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена та Путіна обговорювали і в іншій програмі, на каналі Fox News. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект "Північний потік-2" і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він (Байден. - Ред.) повинен чітко про це сказати", - сказала сенаторка. Членкиня Комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, "дуже агресивним діям Росії".

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