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Новини Політика України
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Афганістан (450) Байден (2325) Путін (21440) Росія (47229) США (14478) Сенат США (415)

Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях, - сенатор Мерфі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна

Американські сенатори заявили про свою підтримку України напередодні розмови між Джо Байденом та Володимиром Путіним.

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив про це, виступаючи на каналі CNN у недільній програмі "Стан держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. Однак, дозвольте сказати - якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви", - сказав сенатор.

"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія. - Ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України. Зараз у нас є поправка на розгляді в Сенаті, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і я її підтримую", - додав законодавець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен: Я дуже сподіваюся, що Росія нас чітко почула, і не обере шлях агресії

Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена та Путіна обговорювали і в іншій програмі, на каналі Fox News. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект "Північний потік-2" і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він (Байден. - Ред.) повинен чітко про це сказати", - сказала сенаторка. Членкиня Комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, "дуже агресивним діям Росії".

Також читайте: Байден обговорюватиме з Путіним активність Росії поблизу кордонів України, - Псакі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
У нас нет конфликта на Востоке - у нас есть российская оккупация украинской земли.
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06.12.2021 02:42
+34
Сьогодні Україна святкуватиме 30-річчя Збройних Сил.
Держава починається з Армії.
Вона у вас є!
Слава Збройним Силам України!
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06.12.2021 02:30
+32
Як в совку в один день загинув весь вищий командний склад Тихоокеанського флоту: 16 адміралів та генералів, а також 12 капітанів першого рангу.
В 1981 році, після масштабних навчань флоту, які курував особисто командуючий ВМФ Горшков, прям всі найвищі командуючі Тихоокеанського флоту повертались у Владівосток. Повертались щасливі і набухані, бо саме це командування було признано кращим на навчаннях
Цвіт нації свинособак, найвищі чини флоту летіли назад в свою ****** з Пітєра, і оскільки совок це дефіцит і в надлишку є лише вироби з чугуна, вся офіцерська еліта затарилась максимально на повну. Грузили Ту-104 так, як діди нагружали товарні вагони німецьким добром в 1945.
Затарились ковбасами, одягом, *******, телевізорами, запчастинами і всім всім. Вицепили 3 рулони дефіцитного типограф. паперу, щоб друкувати флотську газету. Другий пілот щось пробував розповідати про перегруз літака, але бухі адмірали пригрозили вискочці кічею. Так і полетіли
Ну точніне спробували - під час розбігу по полосі, рулони дефіцитного паперу, які навіть не закріпили, покотились в хвостовому відділенні, і літак задерши носа почав злітати. А оскільки швидкість була замала, відразу завалився, рухнув і згорів разом з усією флотською елітою
Це був такий шок, що СРСР оголосив повну бойову готовність флоту. Думали, що це теракт, в якому ліквідували всіх командуючих з ціллю в'***** по обезголовленому Тихоокеанському флоту. Ну це вже потім вияснилось, що за ліквідацією стоїть 3 рулона паперу.
Все відбувалось на військовому аеродромі, інформацію зразу засекретили. Що країна втратила своїх кращих моряків ніхто не дізнався. В військовій газеті випустили загальний некролог на 5 строк на третій полосі).
Офіційне повідомлення про смерть, вдови отримали аж у 1997 році.
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06.12.2021 02:22
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а може стати новою білорашкою....
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06.12.2021 07:50 Відповісти
Україна може стати наступним Афганістаном для Росії...

Сложно представить, что мариупольцы или одесситы уйдут в степи и организуют партизанские отряды. А дальше Житомира, судя по картам, наступать не собираются.
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06.12.2021 08:00 Відповісти
А ті карти хто намалював?
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06.12.2021 11:59 Відповісти
ярость и ненависть украинцев к кацапам-
ждёт их здесь ,
в каждом доме !
она - накопилась за восемь лет
на генном уровне !
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06.12.2021 08:02 Відповісти
Це росія стане Афганістаном, в розвитку, економіціі тд
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06.12.2021 08:23 Відповісти
Байден завтра скажет Путлеру...вон из Крыма и Донбасса...нафиг..займись своим быдлом от Камчатки до Кенигсберга...Тушоки Рузвельта и ножек Буша не получишь...Помнишь голодный Питер 1991 года?где ты бабло косил на поставках жратвы из Европы и США? крыса КГБшная
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06.12.2021 08:27 Відповісти
Членкіня))))))))))))))
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06.12.2021 08:39 Відповісти
https://youtu.be/FacM4-wzLAg Питерский депутат Марина Салье о бандитах Путлера...
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06.12.2021 08:42 Відповісти
Фишка в том что Марина Салье собрала полное досье на банду Путлера и передала материалы в Госдеп...,к сожалению ее убили...скорее всего Новичком...
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06.12.2021 08:50 Відповісти
Собчака кстати тоже...,опасных свидетелей бандосы всегда ликвидируют..
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06.12.2021 08:57 Відповісти
Вы получите ярость, накопленную веками: ветеран АТО обратился к россиянам с мощной речью
Понедельник, 06 декабря 2021, 05:10

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Ветеран АТО Алексей Петров обратился к россиянам с мощной речью по поводу возможных намерений прийти на украинскую землю с "огнем и мечом". Военный подчеркнул, что в таком случае они получат свинец и сталь, а также накопившуюся веками ярость.

Публикацию с обращением атовец разместил на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что украинцы вспомнят все, что пришлось пережить их предкам в прошлом - от репрессий и голода в Украине, когда "коммунисты наедали себе рожи в три кубометра", до того, что пришлось пережить с 2014 года.

"Послушайте меня, россияне! Ну или как вы там себя называете? Имперцы, московиты... если вы вынашиваете планы, пройтись по Украине огнём и мечом, то вы в самом кошмарном сне не можете представить, что вас ждёт. Ведь уровень не любви к вам, (и это очень мягко сказано, чтобы фейсбук не обиделся), запредельный. Он же на генном уровне. Вам вспомнят всё! Каждую каплю крови, пролитую краснопузыми бандитами Муравьева в Киеве. Вспомнят каждую слезу, после десятилетних репрессий НКВД и КГБ. Отдельно, с крайним ожесточением, вам будут вспоминать каждое зернышко отобранное у крестьян и следовательно каждую загубленную украинскую жизнь", - подчеркнул Петров.

Ветеран АТО отмечает, что все вышеперечисленное будет возвращено отдельным прайсом и посоветовал отказаться от таких планов.
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06.12.2021 09:15 Відповісти
Если боевые действия будут в Карпатах, то такая возможность есть...
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06.12.2021 09:54 Відповісти
Как же смешно слышать такое от американца.))
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06.12.2021 11:56 Відповісти
Тебе петушок смешно? Забыл мразь чем афган для совка закончился?
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06.12.2021 12:00 Відповісти
Не поспішай. Совок розпався через два роки після виводу військ з Афгану. Скільки пройшло після виводу американських військ?
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06.12.2021 12:03 Відповісти
Ты дурачок думаешь, что первая экономика мира развалится? Узнаю макеевско горловское набутылочное
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06.12.2021 12:26 Відповісти
Збоченцю, розвалиться, може, і не розвалиться, але першою економікою і світовим "рєшалою" перестане бути однозначно. До цього все йде. За останні роки серйозно обісрались вже тричі: Північна Корея, Афганістан і СП-2. Західна Європа теж все більше піднімає проти них хвоста і починає діяти сміливіше у власних інтересах. І твоє плазування і вилизування хазяйських чобіт ситуацію не врятує. Абсолютно.
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06.12.2021 12:41 Відповісти
В последние годы ваше ***** уронило вашу свинособакию ниже гондураса, сидите на бутылках и не вякайте
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06.12.2021 15:13 Відповісти
Evro7 Перша економіка світу, на жаль, вже Китай. За цей рік США надрукували 9 (!!!) трильйонів доларів, і їх борг склав майже 30-ку, в т.ч. 1.5 трлн $, вони винні Китаю, а у Китаю, тільки ЗВР 3,5 трлн$. США втекли з Афгану, так там вже китайці, з талібами, видобуток природних ресурсів труть. Що США? Оголосили дипломатичний бойкот пекінській Олімпіаді, тобто не буде офіційної делегації, підбили японців, а ось ЄС категорично відмовилися. Центр ваги змінюється....
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06.12.2021 13:03 Відповісти
Влажные скабеихи мЯчты
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06.12.2021 15:14 Відповісти
Упороті цього не розуміють. Поки що. Але прийде час, і вони тут же змінять хазяїна і будуть співати дифірамби вже китайцям. Перевзуватись для них природньо, зрадництво в крові.
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06.12.2021 15:22 Відповісти
Fedor ********* Китай предложил Украине, выгодный, ИМХО, контракт, американцы рявкнули: "не сметь!", Украина забилась а угол... нету больше "Мотор сiч". Сухой остаток:
- Китай строит свой МС, забрав украинских спецов.
- США назвали Украину, хорошими мальчиками, но денег не дали
- Кто, из спецов, не уехали в Воронеж, с Буслаевым, и в Китай, велкам на улицу. Кошки скребут(((
- Ну и вишенка на торте - иск Китая к Украине на 4,5 млрд $
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07.12.2021 05:19 Відповісти
Нет. Все будет намного хуже. Для рашки.
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06.12.2021 12:37 Відповісти
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