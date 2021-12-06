Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях, - сенатор Мерфі
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Американські сенатори заявили про свою підтримку України напередодні розмови між Джо Байденом та Володимиром Путіним.
Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив про це, виступаючи на каналі CNN у недільній програмі "Стан держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. Однак, дозвольте сказати - якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви", - сказав сенатор.
"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія. - Ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України. Зараз у нас є поправка на розгляді в Сенаті, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і я її підтримую", - додав законодавець.
Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена та Путіна обговорювали і в іншій програмі, на каналі Fox News. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.
"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект "Північний потік-2" і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він (Байден. - Ред.) повинен чітко про це сказати", - сказала сенаторка. Членкиня Комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, "дуже агресивним діям Росії".
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Сложно представить, что мариупольцы или одесситы уйдут в степи и организуют партизанские отряды. А дальше Житомира, судя по картам, наступать не собираются.
ждёт их здесь ,
в каждом доме !
она - накопилась за восемь лет
на генном уровне !
Понедельник, 06 декабря 2021, 05:10
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Ветеран АТО Алексей Петров обратился к россиянам с мощной речью по поводу возможных намерений прийти на украинскую землю с "огнем и мечом". Военный подчеркнул, что в таком случае они получат свинец и сталь, а также накопившуюся веками ярость.
Публикацию с обращением атовец разместил на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что украинцы вспомнят все, что пришлось пережить их предкам в прошлом - от репрессий и голода в Украине, когда "коммунисты наедали себе рожи в три кубометра", до того, что пришлось пережить с 2014 года.
"Послушайте меня, россияне! Ну или как вы там себя называете? Имперцы, московиты... если вы вынашиваете планы, пройтись по Украине огнём и мечом, то вы в самом кошмарном сне не можете представить, что вас ждёт. Ведь уровень не любви к вам, (и это очень мягко сказано, чтобы фейсбук не обиделся), запредельный. Он же на генном уровне. Вам вспомнят всё! Каждую каплю крови, пролитую краснопузыми бандитами Муравьева в Киеве. Вспомнят каждую слезу, после десятилетних репрессий НКВД и КГБ. Отдельно, с крайним ожесточением, вам будут вспоминать каждое зернышко отобранное у крестьян и следовательно каждую загубленную украинскую жизнь", - подчеркнул Петров.
Ветеран АТО отмечает, что все вышеперечисленное будет возвращено отдельным прайсом и посоветовал отказаться от таких планов.
- Китай строит свой МС, забрав украинских спецов.
- США назвали Украину, хорошими мальчиками, но денег не дали
- Кто, из спецов, не уехали в Воронеж, с Буслаевым, и в Китай, велкам на улицу. Кошки скребут(((
- Ну и вишенка на торте - иск Китая к Украине на 4,5 млрд $