За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в фейсбуці.

В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 6 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

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