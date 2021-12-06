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За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в фейсбуці.

В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 6 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

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За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС 01

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Вечером напишут, что все зашибись и тишина не нарушена.

И так каждый день.
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06.12.2021 07:23 Відповісти
Юрий Швец..свежак...https://youtu.be/*********** о вторжении быдла Мавзолейного и переговорах на видеоконференции Байден Путлер завтра..
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06.12.2021 07:43 Відповісти
Знов брехня від генштабу.На Г+Г з ранку було інтерв'ю з хлопцем з нуля.Так він чітко сказав,що нас з ранку орки вже два рази "привітали".
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06.12.2021 09:00 Відповісти
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06.12.2021 11:51 Відповісти
 
 