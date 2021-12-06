Новий штам COVID-19 "Омікрон" може бути менш серйозний, ніж "Дельта", - головний інфекціоніст США Фаучі
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Новий штам COVID-19 "Омікрон" швидко поширюється по світу. Однак попередні дані вказують на те, що він може бути менш небезпечний, ніж "Дельта".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Associated Press.
Згідно з інформацією з Південної Африки, де "Омікрон" поступово стає домінуючим штамом, в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій.
"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж "Дельта", і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - зауважив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.
За словами експерта, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з декількох африканських країн.
"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - висловився Фаучі.
Як повідомлялося, поки що смертельних випадків від штаму коронавірусу "Омікрон" не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Може вже це воно?
https://www.vesty.co.il/main/article/bjmrj005tf
"Омикрон" в Израиле: подтверждены 11 случаев, 24 под подозрением
1. Привитая вакциной AstraZeneca женщина, вернувшаяся из Малави
2. Привитая тремя дозами вакцины Pfizer женщина, вернувшаяся из ЮАР
3. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, вернувшийся из Англии
4. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
5. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
6. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
7. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
8. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, вернувшийся из Франции
9. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, вернувшийся из Франции
10. Привитый тремя дозами вакцины Moderna мужчина, вернувшийся из США
11. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, находившийся в контакте с вернувшимся из ЮАР
Еще у 24 человек с высокой долей вероятности подозревается заражение штаммом "Омикрон", но окончательных результатов лабораторного анализа пока нет. Из них 16 незащищенных (непривитых или выздоровевших более полугода назад или привитых всего двумя дозами более полугода назад) и 8 защищенных (то есть с действительными прививками или выздоровевшие менее полугода назад).
Де плач ?
З якого я маю плакати від задвигів ізраїльських притирків ?
Даже из Вашей ссылки,видно что привитые переносят болезнь легче чем не привитые.
Все же уже знают что прививка не защает,а облегчает болезнь.
чи інші конкуренти.
CoronaVac - вакцина, створена за традиційною методикою; вона містить інактивовані (убиті) цілісні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не тільки із S-білком, як у мРНК- і векторних вакцинах. Джерело: https://censor.net/ua/n3275829
Вакцинация от коронавируса в ЮАР началась 18.02.2021.
В ЮАР одобрены следующие вакцины против COVID-19:
Johnson&Johnson
Pfizer/BioNTech
Источник: Ministry of Health
Текущая статистика по вакцинации на 2.12.2021 (ЮАР)
Население
60 372 тыс.
Количество вакцинированных
17 660 930
29,25 %
Полностью вакцинировано
14 815 845
24,54 %
Всего вакцинаций
26 109 436
Штамм 501.V2, также известный как линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, был впервые обнаружен в Южной Африке, о чём было сообщено министерством здравоохранения ЮАР 18 декабря 2020 года.
Він був знайдений до початку вакцинації і теж в ЮАР.
https://www.reuters.com/legal/government/wait-what-fda-wants-55-years-process-foia-request-over-vaccine-data-2021-11-18/