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Новий штам COVID-19 "Омікрон" може бути менш серйозний, ніж "Дельта", - головний інфекціоніст США Фаучі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новий штам COVID-19 "Омікрон" може бути менш серйозний, ніж "Дельта", - головний інфекціоніст США Фаучі

Новий штам COVID-19 "Омікрон" швидко поширюється по світу. Однак попередні дані вказують на те, що він може бути менш небезпечний, ніж "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Associated Press.

Згідно з інформацією з Південної Африки, де "Омікрон" поступово стає домінуючим штамом, в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій.

"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж "Дельта", і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - зауважив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

За словами експерта, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з декількох африканських країн.

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"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - висловився Фаучі.

Як повідомлялося, поки що смертельних випадків від штаму коронавірусу "Омікрон" не зафіксовано.

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Топ коментарі
+4
Напочатку "епідемії" фахівці казали, що з часом вірус мутує, перетворившись у звичайний сезонний вірус, як вірус грипу, хвороба яким перебігає у легкій формі.
Може вже це воно?
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06.12.2021 07:28
+4
Ну это было понятно изначально и без мнения экспердов,если бы не секта борцов с вирусом,которая создает бурную деятельность,вознаграждаемую большими суммами зеленых
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06.12.2021 07:47
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Напочатку "епідемії" фахівці казали, що з часом вірус мутує, перетворившись у звичайний сезонний вірус, як вірус грипу, хвороба яким перебігає у легкій формі.
Може вже це воно?
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06.12.2021 07:28 Відповісти
Ну это было понятно изначально и без мнения экспердов,если бы не секта борцов с вирусом,которая создает бурную деятельность,вознаграждаемую большими суммами зеленых
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06.12.2021 07:47 Відповісти
Ось як тепер "чемпіони світу" рахують та ділять "привілейованих" і "непривілейованих":

https://www.vesty.co.il/main/article/bjmrj005tf

"Омикрон" в Израиле: подтверждены 11 случаев, 24 под подозрением
1. Привитая вакциной AstraZeneca женщина, вернувшаяся из Малави
2. Привитая тремя дозами вакцины Pfizer женщина, вернувшаяся из ЮАР
3. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, вернувшийся из Англии
4. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
5. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
6. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
7. Непривитый мужчина, вернувшийся из ЮАР
8. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, вернувшийся из Франции
9. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, вернувшийся из Франции
10. Привитый тремя дозами вакцины Moderna мужчина, вернувшийся из США
11. Привитый тремя дозами вакцины Pfizer мужчина, находившийся в контакте с вернувшимся из ЮАР

Еще у 24 человек с высокой долей вероятности подозревается заражение штаммом "Омикрон", но окончательных результатов лабораторного анализа пока нет. Из них 16 незащищенных (непривитых или выздоровевших более полугода назад или привитых всего двумя дозами более полугода назад) и 8 защищенных (то есть с действительными прививками или выздоровевшие менее полугода назад).
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06.12.2021 07:35 Відповісти
ну так вы сами хотите выделиться. жаль таким тупым способом, как гадить себе и другим и не вакцинироваться. А теперь плачитесь.
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06.12.2021 08:09 Відповісти
???
Де плач ?
З якого я маю плакати від задвигів ізраїльських притирків ?
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06.12.2021 08:16 Відповісти
*Здесь играем,здесь не играем*
Даже из Вашей ссылки,видно что привитые переносят болезнь легче чем не привитые.
Все же уже знают что прививка не защает,а облегчает болезнь.
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Мій комент стосувався кваліфікації "захищених" і "незахищених", а не протікання їхньої хвороби.
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06.12.2021 20:42 Відповісти
Від якої вакцини такі непогані мутації. Не повна інформація, а вона є. Може це CoronaVac,
чи інші конкуренти.
CoronaVac - вакцина, створена за традиційною методикою; вона містить інактивовані (убиті) цілісні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не тільки із S-білком, як у мРНК- і векторних вакцинах. Джерело: https://censor.net/ua/n3275829
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06.12.2021 07:51 Відповісти
Раз нет смертей, нет госпитализаций, может наоборот открыть границы, чтобы дать вирусу распространиться и полностью вытеснить дельту .
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06.12.2021 07:57 Відповісти
Знайшла:

Вакцинация от коронавируса в ЮАР началась 18.02.2021.

В ЮАР одобрены следующие вакцины против COVID-19:

Johnson&Johnson
Pfizer/BioNTech

Источник: Ministry of Health

Текущая статистика по вакцинации на 2.12.2021 (ЮАР)

Население
60 372 тыс.


Количество вакцини­рованных
17 660 930
29,25 %

Полностью вакцини­ровано
14 815 845
24,54 %

Всего вакцинаций
26 109 436
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06.12.2021 07:59 Відповісти
А чому Ви не спитаєте "А від якої вакцини цей штамм?"?
Штамм 501.V2, также известный как линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, был впервые обнаружен в Южной Африке, о чём было сообщено министерством здравоохранения ЮАР 18 декабря 2020 года.
Він був знайдений до початку вакцинації і теж в ЮАР.
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06.12.2021 08:11 Відповісти
Це обнадійливо звучить та навіть радує. Доктор Фаучі щось знає.
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06.12.2021 08:02 Відповісти
Але чомусь дуже не хоче поділитися цим знанням зі вченими провідних університетів. Натомість збирається фактично засекретити інформацію про вакцини на 55 (!) років.
https://www.reuters.com/legal/government/wait-what-fda-wants-55-years-process-foia-request-over-vaccine-data-2021-11-18/
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06.12.2021 11:46 Відповісти
Ты за был написать что в итоге умерло 50 млн человек, а так да испанский грипп прошел без "вмешательства биг фармы и рептилоидов"
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06.12.2021 08:47 Відповісти
Лахтинский антиваксер?
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06.12.2021 09:58 Відповісти
но это не точно...
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06.12.2021 09:03 Відповісти
 
 