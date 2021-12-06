Канада не надсилатиме до України додаткових інструкторів: Треба бути дуже обачними, щоб не спровокувати РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Канада не збирається збільшувати свій військовий контингент в Україні, щоб не дратувати Росію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це інтерв’ю "The Globe & Mail" розповів новий начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, який цього тижня перебував з візитом в Україні.
"Що ми робимо з операцією UNIFIER ... так це показуємо довготермінову відданість Україні. Але слід бути дуже обачними стосовно балансу між стриманням та ескалацією, а також щодо сприйняття з іншого боку. У цьому випадку провідну роль обов’язково має відігравати дипломатія", - сказав Ейрі.
За його словами, збільшення кількості військ в Україні може спровокувати Росію. "У подібних випадках перш за все має діяти дипломатія. Нам необхідно бути дуже обережними", - наголосив він.
Ейрі наголосив, що "потенційних супротивників завжди треба сприймати серйозно".
"Протягом всієї історії війни розпочиналися через потенційні прорахунки", - відповів він на запитання про те, чи Канада у своїй політиці зважає на залякування Москви.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США та Великобританію збільшити кількість своїх військових інструкторів в Україні та розмістити їх поблизу лінії зіткнення.
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За то, что защищала свой же дом?
А вы Омар - стальное жало,
Ну, просто жизненный облом!
Сравнили пчёлку с кровососом,
Она же мёд нам всем даёт,
А вы её бросать в отбросы,
Хаям, в вас милость хоть живёт?
Ну, с комаром сравнили что ли,
С осой, с клопой, иль муравьём,
Ей причинили столько боли,
Не даст мёНдика потом.
Глупцов сравнили б со шмелями,
От них ведь пользы никакой,
Или, бл@ть,как … с этими… шершнЯми,
От них вот, - точно геморрой!
Вы извините, что вторгаюсь
В ваш философский правый ум,
Но в пчёлках я души не чаю,
Хотя, по жизни тугодум!)))
ждем очередной стих от Омара про ковид, НАТО и Инстаграмм
Всі кричали про зраду Байдена, але старий політичний вовк поступив так як і ...загалом типу добудовуйте і побачите що вийде. Доки вас умовляти упоротих. ПОБАЧИЛИ!!!
Так і тут, дивіться другу владіміру в очко й далі і побачите що вийде! Доки вам вставляти розуму в те місце де повинні бути мізки.
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и не говорите!!! Это, мабуть, закордонный фрилансер квартала 95...Може квартал 95 - это международный синдикат масоно- рептилоидных гуманоидов, которые занимаются поставками тел в страны на должности во власть близоруких, олигофренов, дебилов, тупых, кривых, горбатых, предателей, ..., для того, чтобы взяв в свои лапы абсолютную власть устроить всемирный потоп, после которого выживет только "золотой миллиард"?
РФ - фашисская страна террорист.
Крым - Україна.
Кацап - раб ***********.
*****&кацапи - ПНХ !
...збільшення кількості військ може спровокувати Німеччину - 1938
- виявляється 80 років їх нічому не навчили ...