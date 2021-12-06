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Канада не надсилатиме до України додаткових інструкторів: Треба бути дуже обачними, щоб не спровокувати РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Канада не надсилатиме до України додаткових інструкторів: Треба бути дуже обачними, щоб не спровокувати РФ

Канада не збирається збільшувати свій військовий контингент в Україні, щоб не дратувати Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це інтерв’ю "The Globe & Mail" розповів новий начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, який цього тижня перебував з візитом в Україні.

"Що ми робимо з операцією UNIFIER ... так це показуємо довготермінову відданість Україні. Але слід бути дуже обачними стосовно балансу між стриманням та ескалацією, а також щодо сприйняття з іншого боку. У цьому випадку провідну роль обов’язково має відігравати дипломатія", - сказав Ейрі.

За його словами, збільшення кількості військ в Україні може спровокувати Росію. "У подібних випадках перш за все має діяти дипломатія. Нам необхідно бути дуже обережними", - наголосив він.

Ейрі наголосив, що "потенційних супротивників завжди треба сприймати серйозно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков обговорив питання оборонного співробітництва з військовим керівництвом Канади

"Протягом всієї історії війни розпочиналися через потенційні прорахунки", - відповів він на запитання про те, чи Канада у своїй політиці зважає на залякування Москви.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США та Великобританію збільшити кількість своїх військових інструкторів в Україні та розмістити їх поблизу лінії зіткнення.

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Топ коментарі
+70
Да да. Нужно ублажить агрессора и тогда он отступит.
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06.12.2021 08:05
+43
Як говорив Ізраіль - тільки США - справжні союзники , інші - занепокоєні сцикуни.
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06.12.2021 08:10
+34
Засцали союзнички
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06.12.2021 08:05
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Когда нач штаба ИДИОТ это БЕДА !!!
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06.12.2021 09:26 Відповісти
На сегодня в Украине достаточно инструкторов из Канады и даже из Швеции и Британии... поплачьте в тряпочку напару с Ольгой **********...,зато американцев нет ни одного...
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06.12.2021 09:26 Відповісти
https://youtu.be/25BzaWhx1Pg...Джохар Дудаев об Украине и войне с РАБссией...1995 год...
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06.12.2021 09:30 Відповісти
гітлер аплодує стоячи....
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06.12.2021 09:31 Відповісти
Вопрос простой...откукда Джохар Дудаев в 1995 году знал что РАБссия нападет на Крым и Донбасс...вот вопрос...интересный...
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06.12.2021 09:34 Відповісти
https://youtu.be/yZilDeZBVjM
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06.12.2021 09:36 Відповісти
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06.12.2021 09:40 Відповісти
За что пчеле такая слава?
За то, что защищала свой же дом?
А вы Омар - стальное жало,
Ну, просто жизненный облом!
Сравнили пчёлку с кровососом,
Она же мёд нам всем даёт,
А вы её бросать в отбросы,
Хаям, в вас милость хоть живёт?
Ну, с комаром сравнили что ли,
С осой, с клопой, иль муравьём,
Ей причинили столько боли,
Не даст мёНдика потом.
Глупцов сравнили б со шмелями,
От них ведь пользы никакой,
Или, бл@ть,как … с этими… шершнЯми,
От них вот, - точно геморрой!
Вы извините, что вторгаюсь
В ваш философский правый ум,
Но в пчёлках я души не чаю,
Хотя, по жизни тугодум!)))

ждем очередной стих от Омара про ковид, НАТО и Инстаграмм
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06.12.2021 09:52 Відповісти
Немцов тоже провоцировал , а надо было молчать!!!! Путина нельзя спровоцировать - он уже все решил!!!! Они убьют всех, если будет нужно!!!И если им позволят!!
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06.12.2021 09:47 Відповісти
Буде як з "півнчним потоком 2" . Німцям, а точніше фрау штазі постійно казали і не один рік буде жопа! Фрау враховувала бундес інтереси , тільки чомусь ніхто не казав що фрау називала друга вальдемара - мой дорогой бундес. В результаті після демаршу друга владіміра постраждала найбільше і в основному Німеччина.
Всі кричали про зраду Байдена, але старий політичний вовк поступив так як і ...загалом типу добудовуйте і побачите що вийде. Доки вас умовляти упоротих. ПОБАЧИЛИ!!!

Так і тут, дивіться другу владіміру в очко й далі і побачите що вийде! Доки вам вставляти розуму в те місце де повинні бути мізки.
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06.12.2021 09:58 Відповісти
Дуже "оптимістична" та заспокійлива заява канадійця! Дуже "сміливий" та прагматичний військовий чиновник!
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06.12.2021 10:15 Відповісти
Да, и в хоккей перестанте у кацапов выигрывать, чтобы не провоцировать.
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06.12.2021 10:19 Відповісти
користуючись саме такою політикою Заходу , НАТО і США ,рашист окуповує все нові і нові території.
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06.12.2021 10:32 Відповісти
"чтобы не раздражать Россию"___________поразительная близорукость! именно этого и добивается росия!
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06.12.2021 10:32 Відповісти
Трусы. Опять мы сами отстаиваем себя. Вместо того чтобы вместе обвалить этот мордор, все как крысы забились по норам. Никому нельзя верить.
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06.12.2021 10:46 Відповісти
поразительная близорукость!
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и не говорите!!! Это, мабуть, закордонный фрилансер квартала 95...Може квартал 95 - это международный синдикат масоно- рептилоидных гуманоидов, которые занимаются поставками тел в страны на должности во власть близоруких, олигофренов, дебилов, тупых, кривых, горбатых, предателей, ..., для того, чтобы взяв в свои лапы абсолютную власть устроить всемирный потоп, после которого выживет только "золотой миллиард"?
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06.12.2021 11:11 Відповісти
Lubov Soloshenko Свята наївність, а хто має відстоювати Україну?, США, Англія, Зімбабве, інопланетяни...? Якщо ти з України, то повинна знати принцип:"Моя хата з краю, нічого не знаю". Нагадаю, що США вступили в 2-гу МВ, в 1944 році, та й то, тільки для того, щоб відкусити свою частину Європи, у вже практично розбитих німців
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06.12.2021 12:18 Відповісти
от обломщики...
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Ну і навіщо канадським українцям подвійне громадянство? Любов до України, як стверджують мігранти, в них самих. А що там з Україною їм до лампочки.
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06.12.2021 11:01 Відповісти
Мда, пришла сопля к власти и вот уже Канада думает, а нахіба ей это все надо...
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06.12.2021 11:06 Відповісти
Вони навіть НЕ РОЗУМІЮТЬ що рашисстам не треба "провокація, привід" від будь кого. Як що ***** вирішить погнати рабокацапов на м'ясо й розв'язати бойню то воно само зробить провокацію, наприклад взірве багатоповерхівку у Ростові й там "знайдуть візітку Яроша" або своїх же рабокауапов взірве у літаку. Коли це скаженим шакалам треба привід чи провокації для нападу?
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06.12.2021 11:12 Відповісти
Або потрясуть пробіркою з пральним порошком з трибуни ООН, видавши його за хімічну зброю, і *********** яку-небудь країну "демократичними бомбами"...
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06.12.2021 12:07 Відповісти
Ти про Хусейна? Судячи з кількості вбитих ним людей, він, як мінімум херой роССії.
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06.12.2021 12:39 Відповісти
Ага. Зате тепер там повна демократія і процвітання. А хімічної зброї так і не знайшли...
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06.12.2021 12:43 Відповісти
Сподіваюсь, Пуйло також закінчить, як твій кумир. Заради такого не гріх і пральним порошком з трибуни ООН потрясти. Якщо мразоту різати на куски, намотати кишки, а потім підпалити і повісити, все одно йому мало буде.
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06.12.2021 12:50 Відповісти
Ага. А якщо "демократичному світу" не сподобається політика чергового українського президента, який вирішить, що треба будувати свою процвітаючу державу і почне діяти самостійно в інтересах України, а не західних "демократів". Ти готовий прийняти "демократичну бомбу" на свою голову? Готовий бачити своє місто в "демократичних" руїнах? Де будеш в той час? Куди тікатимеш?
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06.12.2021 13:01 Відповісти
путин-*****.
РФ - фашисская страна террорист.
Крым - Україна.
Кацап - раб ***********.
*****&кацапи - ПНХ !
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06.12.2021 13:04 Відповісти
Коврові бомбардування мирних в світі роблять або пуйловці, або їх кончені друзі. В демократичному світі давно точкові повітряні атаки. Особисто Пуйло натворив і продовжує творити скільки біди у світі, що його знищення само по собі є не злочин, а богоугодна справа. Стосується також і мерзотних потвор, схожих на людей, які виконують пуйловські накази.
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06.12.2021 13:19 Відповісти
Вірю.
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06.12.2021 13:30 Відповісти
Ну все правильно. Після вереску Бубачкі про перемови з путлером напряму. А чого ви ще чекали ?
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06.12.2021 11:32 Відповісти
Не дратувати - вот и весь разговор. Сидеть смирно и выполнять команды из Кремля! Вот чего хочет от нас Россия , а запад ей подигрывает! Но самое главное - Зеленский подигрывает Кремлю!
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06.12.2021 11:37 Відповісти
Кремль вклав чимало коштів у зелену виставу трагікомічного спрямування під назвою СН, в якій містечковий Зельцман грає роль президента. То з якого переляку, нікчемний фігляр, якому щедро заплатили і платять, виступатиме проти замовників цієї вистави?
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06.12.2021 12:48 Відповісти
ССИКЛО !!!
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06.12.2021 11:39 Відповісти
А как надеялись, а воно он як. Если начнется никто и ничто не спасет, сколько там 15 или 14 реакторов, хватит на всех. Это не конницей с ******* воевать.
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06.12.2021 11:40 Відповісти
Вот как раз этой нерешительностью вы и провоцируете рф
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06.12.2021 11:42 Відповісти
Ніхто крім нас самих,наші проблеми вирішувати не буде,дебільне ляпнуло,інші дебіли зраділи.
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06.12.2021 12:05 Відповісти
Зато честно. Уважаю честных людей. В отличии от обещания защитить Украину за счет сдачи Ядерного арсенала.
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06.12.2021 12:07 Відповісти
Та там либерасты у власти. Там судят если мужика назвать ОН, хотя он просил называть его ОНА. Там маразм.
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06.12.2021 12:36 Відповісти
Если Кремль будет захватывать Украину , пусть знает одно , мы не Белорусь и даже если наша зелень нас предаст , в чем я лично не сомневаюсь, будет один флешмоб - ПЕРЕРЕЖЬ ГОРЛО ВРАГУ! Ни один кацап не заснет на нашей земле спокойно
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06.12.2021 12:57 Відповісти
100% !
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06.12.2021 13:05 Відповісти
Видатки з бюджету на оборону - 117.5 млрд. грн, а на дороги - 116 млрд. грн. То хто нам що винен?
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06.12.2021 13:19 Відповісти
Тьфу! и эти толерастничуют
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06.12.2021 13:21 Відповісти
После таких заявлений ничего не остается как "главзелени" набраться мужества и завернуть дорожные млрд-ы на разработку собственного тактического ЯО (средства доставки имеются)..Другого пути в почти 100%безопастности от возможной агрессии раши уже не существует..
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06.12.2021 13:26 Відповісти
А спецы по тактическому ЯО остались???
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06.12.2021 13:48 Відповісти
Институт ядерных исследований НАН у нас имеется,а за хорошие деньги и соответствующие специалисты найдутся.
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06.12.2021 13:59 Відповісти
Тот самый случай когда бывшая метрополия оказалась смелее бывшей колонии. От канадцев не ожидал
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06.12.2021 13:42 Відповісти
Вояки! Шансов никаких!
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06.12.2021 13:45 Відповісти
осторожно!!! не расстраивайте Ботаксного, Педофильного дедушку-Шныря, больного шизофренией и деменцией, а то не дай бог, некому будет дрючить 120млн. стадо мокшанских Дегенератов....
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06.12.2021 14:15 Відповісти
Мог бы сказать мы подумаем или рассмотрим данный вопрос)Нет он говорит идите вы левом мы будем чисто символически вас поддерживать так что-бы можно было сказать что мы с вами)))
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06.12.2021 14:31 Відповісти
А ніхто на цих нащадків любителів жаб і не сподівався. Тільки англосаксонці вміють бити по зубам ублюдків.
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06.12.2021 14:37 Відповісти
статья для тех кто читать не умеет
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06.12.2021 17:55 Відповісти
збільшення кількості військ в Україні може спровокувати Росію - 2021
...збільшення кількості військ може спровокувати Німеччину - 1938
- виявляється 80 років їх нічому не навчили ...
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06.12.2021 22:18 Відповісти
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