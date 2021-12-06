Канада не надсилатиме до України додаткових інструкторів: Треба бути дуже обачними, щоб не спровокувати РФ

Канада не збирається збільшувати свій військовий контингент в Україні, щоб не дратувати Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це інтерв’ю "The Globe & Mail" розповів новий начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, який цього тижня перебував з візитом в Україні.

"Що ми робимо з операцією UNIFIER ... так це показуємо довготермінову відданість Україні. Але слід бути дуже обачними стосовно балансу між стриманням та ескалацією, а також щодо сприйняття з іншого боку. У цьому випадку провідну роль обов’язково має відігравати дипломатія", - сказав Ейрі.

За його словами, збільшення кількості військ в Україні може спровокувати Росію. "У подібних випадках перш за все має діяти дипломатія. Нам необхідно бути дуже обережними", - наголосив він.

Ейрі наголосив, що "потенційних супротивників завжди треба сприймати серйозно".

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"Протягом всієї історії війни розпочиналися через потенційні прорахунки", - відповів він на запитання про те, чи Канада у своїй політиці зважає на залякування Москви.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США та Великобританію збільшити кількість своїх військових інструкторів в Україні та розмістити їх поблизу лінії зіткнення.