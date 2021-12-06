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В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали

В Україні зафіксовано 4 478 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Майже 1,3 млн щеплень проти COVID-19 зроблено за минулий тиждень в Україні!

За добу 05 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52);

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центр громадського здоров'я оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 госпіталізовано – 1 660 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 летальних випадків – 239;

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 одужало – 9 082 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 захворіло – 3 501 955 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 одужало – 3 059 741 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 летальних випадків – 88 519;

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали 13

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а що сталось - Ковид змучився ..., чи готуеться до Свят ....
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06.12.2021 08:57 Відповісти
Масова вакцинація + коронавірусні обмеження + частина людей перхворіли і отримали імунітет.
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06.12.2021 09:15 Відповісти
Какие к лешему обмеження и вакцинация??? Вакцина не защищает от заражения, сам ляшко говорил. Транспорт как был переполнен так и ездит битком, там согласно всем канонам ковидлы распростронение должно быть бешаным 1 заражает 100 имено так кузя с ляшей трут . Бабло рулит, рождество , НГ, рождество , буковель, а потом поновой рост. Уже самые тупые ляшковцы поняли что их оболванили, выже какую то дичь несете. В январе в конце что будете говорить когда нарисуют 20т в день зараженных??
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06.12.2021 10:03 Відповісти
Вакцина захищає від Штаму Дельта на 67% після 2-ох вакцинацій. В мене недавно на роботі 19 чоловік їхали автобусом у відрядження. Серед них був ковідний, який заразив 6 чоловік, всі невакциновані, а серед вакцинованих і перехворівших ніхто не захворів. Не знаю може це просто співпадіння. Рулить не бабло, а здорова логіка - люди самі повинні стежити за своїм здоровям і ніякі обмеження від держави не допоможуть, тому зараз в магазини не пускають без сертифікатів, ніхто не хочу щоб антивакцер-ідіот прийшов і заразив весь магазин і всі сиділи на карантині 2 тижні і без виручки. На буковель будуть пускати тільки вакцинованих і перехворівших, а антивакцери нехай і дальше сидять в резерваціях і дохнуть в лікарнях.
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06.12.2021 10:29 Відповісти
Пфайзер, инструкция
Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
• Считается, что достаточный иммунитет появляется примерно через 7 дней после введения второй дозы настоящей вакцины. Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.

И это в инструкции производителя, а вы откуда 67% взяли????
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06.12.2021 10:44 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284889-dvi-dozi-pfizer-abo-astra-zeneca-efektivni-vid-stamu-delta.html - Дослідження New England Journal of Medicine
https://lb.ua/society/2021/07/22/489974_dvi_dozi_vaktsin_pfizer_astrazeneca.html - Ізраіль каже що у них Файзер ефективний проти Дельта штамму на 64%, захист від госпіталізації і тяжкого перебігу захворювання залишається високим - 93%.
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу - 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення", - розповіли в МОЗ.

А это информация от 3 марта. Можно делать ставки.
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06.12.2021 13:21 Відповісти
Нужно пропаганду усиливать вакцинации и реклама должна быть по всюду и места вакцинации должны стоять на каждом шагу. Чтобы в 0 убить вирус.
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06.12.2021 22:05 Відповісти
 
 