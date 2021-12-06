В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали
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В Україні зафіксовано 4 478 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 6 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Майже 1,3 млн щеплень проти COVID-19 зроблено за минулий тиждень в Україні!
За добу 05 грудня в Україні:
зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52);
70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 660 осіб;
летальних випадків – 239;
одужало – 9 082 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 501 955 осіб;
одужало – 3 059 741 особа;
летальних випадків – 88 519;
проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
• Считается, что достаточный иммунитет появляется примерно через 7 дней после введения второй дозы настоящей вакцины. Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.
И это в инструкции производителя, а вы откуда 67% взяли????
https://lb.ua/society/2021/07/22/489974_dvi_dozi_vaktsin_pfizer_astrazeneca.html - Ізраіль каже що у них Файзер ефективний проти Дельта штамму на 64%, захист від госпіталізації і тяжкого перебігу захворювання залишається високим - 93%.
А это информация от 3 марта. Можно делать ставки.