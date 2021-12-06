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Новини За кордоном
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Білорусь (4039) санкції (3341)

Білорусь обіцяє найближчим часом оприлюднити "симетричні" санкції у відповідь проти західних країн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь обіцяє найближчим часом оприлюднити "симетричні" санкції у відповідь проти західних країн

Санкції у відповідь проти західних країн будуть оприлюднені найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" у неділю.

"Рішення... найближчими днями будуть озвучені. Очевидно, одразу після вихідних днів", - сказав Головченко.

Він пообіцяв, що "заходи будуть вжиті абсолютно адекватні". При цьому, за словами Головченка, йдеться лише про частину санкцій у відповідь.

"Ми не йдемо на те, щоб задіяти весь арсенал, хоча відповіді напрацьовані. Наступні заходи будуть не асиметричними, а симетричними", - наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, у четвер ЄС оприлюднив п'ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі, до якого увійшли 17 фізосіб та 11 організацій, зокрема компанії "Білорусьнафта", "Білшина", "Гродно Азот". Таким чином, загальна кількість фігурантів антибілоруських санкцій Євросоюзу зросла до 183 фізосіб та 26 організацій. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування рахунків фізосіб та організацій. Крім того, європейським особам та компаніям забороняється передавати кошти фігурантам цих списків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокація Міноборони Білорусі: вручили ноту протесту за фейкове порушення кордону українським гелікоптером

Паралельно санкції щодо Білорусі розширили США, Велика Британія і Канада.

США, зокрема, запровадили фактичну заборону на участь американських інвесторів у купівлі нових випусків білоруських боргових держпаперів та заборонили співпрацю з "Білоруською калійною компанією" (трейдер "Білоруськалія").

Канада запровадила санкції щодо Білорусі проти 24 фізичних та семи юридичних осіб. Велика Британія запровадила санкції проти "Білоруськалію" та низки громадян Білорусі.

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Топ коментарі
+28
МАЛЕНЬКАЯ УБОГАЯ СТРАНА НИЩАЯ ПОДСАНКЦИОНАННАЯ СКРЕПНАЯ ПУГАЕТ МИР ОТВЕТНЫМ ХОДОМ... только и могут бомжей с востока нагнать и вместе с сбушниками и погранцами кидать камни и слепить лазерами поляков свинота... провокаторы бульбашские....(( такое же быдло как и рашка .сподтишка всё и лживо...(( то партизаны с украины, то им столб границы обстреляли украинцы, то вертолёт залетел на их территорию... да нах вы всрались вас правоцировать животных ещё нарушая вашу границу...((вот это мы влипли с белорусью и рашкой.... сразу 2 северных корей граничат...
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06.12.2021 08:32
+19
Головне щогб не всрались після відповіді і поголівя колгогспу не подохло від тих санкцій.разом з дояром .
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06.12.2021 08:27
+13
Я дуже заінтригований, що ж це будуть за санції! Якось вже і "занепокоївся і стурбувався" за Європу.
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06.12.2021 08:32
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Головне щогб не всрались після відповіді і поголівя колгогспу не подохло від тих санкцій.разом з дояром .
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06.12.2021 08:27 Відповісти
В знак протесту візьмуть сокири і порубають усі вражескіє смартфони та фольксвагени.
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06.12.2021 08:31 Відповісти
а якщо перекриють проїзд гастарбайтерам?
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06.12.2021 11:24 Відповісти
А нехай щастыть
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06.12.2021 12:01 Відповісти
МАЛЕНЬКАЯ УБОГАЯ СТРАНА НИЩАЯ ПОДСАНКЦИОНАННАЯ СКРЕПНАЯ ПУГАЕТ МИР ОТВЕТНЫМ ХОДОМ... только и могут бомжей с востока нагнать и вместе с сбушниками и погранцами кидать камни и слепить лазерами поляков свинота... провокаторы бульбашские....(( такое же быдло как и рашка .сподтишка всё и лживо...(( то партизаны с украины, то им столб границы обстреляли украинцы, то вертолёт залетел на их территорию... да нах вы всрались вас правоцировать животных ещё нарушая вашу границу...((вот это мы влипли с белорусью и рашкой.... сразу 2 северных корей граничат...
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06.12.2021 08:32 Відповісти
оговорка хаха- КГБ-ЭШНИКАМИ КОНЕЧНО !!!!*плохо что редакция не сделал функцию корекции текста..... печально что ума не хватает это сделать...исправить свою какуюто опечатку -ошибку...((
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06.12.2021 08:40 Відповісти
Они ноту Украине шлют! А что э тогда полякам с вами делать?
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06.12.2021 12:00 Відповісти
какую ноту....??? хахахаха они что правительство иностранных дел перепутали с музыкальной школой что ли малохольные музыканты для игры на кожаной флейте с претензиями к мировому сообществу....?
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06.12.2021 14:07 Відповісти
Я дуже заінтригований, що ж це будуть за санції! Якось вже і "занепокоївся і стурбувався" за Європу.
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06.12.2021 08:32 Відповісти
неужели таки БУЛЬБА ?
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06.12.2021 10:10 Відповісти
Бульба есть, но и та гнилая, к тому же передана осенью на питание омоновцам.
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06.12.2021 11:15 Відповісти
Симметричньіе санкции Беларуси против ЕС и Британии - как плохой анекдот. Максимум , на что способен режим Лукашеску , єто обьявить такое же количество европейцев под "санкциями" Минска. Вот и вся "симметрия"...
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06.12.2021 08:33 Відповісти
Не постачатимуть пінські сірники до Європи?
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06.12.2021 08:33 Відповісти
Нема вже ніякого екпорту. Навпаки - вони імпортують картоплю з України.
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06.12.2021 08:43 Відповісти
А шо же там китайцы выращивают?
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06.12.2021 08:45 Відповісти
как в том анекдоте "диван продам! пусть где хотят, там и трахаются"
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06.12.2021 08:35 Відповісти
Все,кінець Америці!Без білоруських кредитів,без гуманітарної бульбодопомоги,їй кінець!
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06.12.2021 08:37 Відповісти
пока не станут называть его президентом, бульбохуйло и его приспешники будут называть запад только "той стороной" )
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06.12.2021 08:41 Відповісти
Главсанкции бульбофюрера - запретить обмен валюты на зайки...
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06.12.2021 08:44 Відповісти
Так у них і так грошовий і товарний оборот між "юрособами" навіть усередині країни - у валюті! Чому? А тому що основна частина підприємств у БРСР належить кацапам! А вони не тільки білоруським але і своїм "рублям" не довіряють!
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06.12.2021 09:38 Відповісти
А ЧЬО тада в минск-аропорту ,перед посадочным гэйтом, не продают чай на доллары, тока заи подавай?
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06.12.2021 13:07 Відповісти
Тому що аеропорт у них - "державний" і буфет обслуговує "фізичних осіб" А я писав про "юридичних" Крім того - грошовий оборот у них не "реальний" - купюрами а "віртуальний" - через банківські транзакції
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06.12.2021 13:13 Відповісти
Это наверно будет вхождение в состав Московии. Так как против Московии в Запада санкции намного меньше.
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06.12.2021 08:49 Відповісти
Європа тремтить, американцві в шоці, бо Сашка Лукашка розвалить їх вщент своїми санкціями. Де ж вони білні візьмуть ягеля?
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06.12.2021 08:53 Відповісти
Перекроют весь экспорт и транзит кацапских грузов! Берегись гейропа))))
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06.12.2021 08:53 Відповісти
И потеряют на транзите.Стрельба себе в ногу.
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06.12.2021 08:56 Відповісти
О том и речь, как не крути только стрельба себе в ногу получается😁
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06.12.2021 11:46 Відповісти
А пострадает от ответных санкций народ Беларуси.Интересно ,что за дичь картофельный фюрер приготовил.
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06.12.2021 08:54 Відповісти
Страна аутсайдер. Никого не интересующая. Санкции их никому,так же не интересны ))
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06.12.2021 09:04 Відповісти
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Однако несколько тысяч курдов на границе с Польшей очень даже Европу заинтересовали.
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06.12.2021 09:34 Відповісти
Ну если лука запретит зайчиками рассчитываться ЕС и Америке ? Ото ЕС влипла.
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06.12.2021 12:05 Відповісти
воронеж привычно затаил дыхание
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06.12.2021 09:06 Відповісти
Надеюсь он перекроет транзит
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06.12.2021 09:19 Відповісти
Признают колорадского жука - нелегальным переселенцем и депортируют в штат Колорадо.
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06.12.2021 09:19 Відповісти
Что давить тракторами будут?
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06.12.2021 09:22 Відповісти
все Європа, не бачити тобі білоруської бульби)))
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06.12.2021 09:24 Відповісти
Белорусы. Обратите внимание, что во многих комментаторов присутствует ненависть не только против Лукашенко, но и к вашей родной стране. Но это все боты. У населения Украины и близко нет ненависти к беларусам. Наоборот, мы считаем вас наиболее близким к нам народом. Родные братья.
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06.12.2021 09:30 Відповісти
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Хорошо если так.
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06.12.2021 09:34 Відповісти
уже были одни "братья". эти по-ходу такие же
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06.12.2021 09:48 Відповісти
Уже после 4 срока Путина и Лукашенко Европа должна была понять что имеет дело с диктаторами и узурпаторами и полными психами. Никакие выводы со Второй Мировой не сделаны значить будет Третья!
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06.12.2021 09:30 Відповісти
Общался с белорусскими офицерами, причем не рядовыми и не одним . Так там полное раздвоение личности:
1) хочу российскую пенсию для военных.
2) если НАТО нападет, то никто воевать не будет, сразу сдаемся в плен.
Вот такие соседи с их менталитетом.
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06.12.2021 09:31 Відповісти
Все, що може зробити Лукашенко це надути писки та пукнути в калюжу.
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06.12.2021 10:46 Відповісти
Очень интересно ждём с нетерпением анонса)))
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06.12.2021 10:55 Відповісти
Опа - мабуть гусей давити будуть і пармезан топтати... ну і не відать нам тепер ні білоруських криветок ні ананасів - ой печаль......... ну ну "вперьод" идіоти
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06.12.2021 11:33 Відповісти
Кто Беларусь ? ))) Это же пиксель на карте миру, у них вообще ничего нет кроме Белаза. Перестанут продавать Белазы назло всем ? )) Так это больше им надо чем миру, это же их деньги для выживания.
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06.12.2021 12:14 Відповісти
 
 