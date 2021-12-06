Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 грудня у світі зареєстрували 424 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 285 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 266 138 299 випадків інфікування, з них 424 141 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 271 287 осіб, з них 4 285 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 239,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі та Європі.