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Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 грудня у світі зареєстрували 424 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 285 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 266 138 299 випадків інфікування, з них 424 141 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 271 287 осіб, з них 4 285 за минулу добу.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 239,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі та Європі.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

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Топ коментарі
+5
Норму сам установил или кто помог?
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06.12.2021 09:35
+4
Антиваксери таки мруть, але продовжують антиваксити.
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06.12.2021 10:19
+4
По суті всі вакциновані є рознощиками цієї штучно створеної хвороби. Слід остерігатися вакцинованих вони повністю заразні).
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06.12.2021 10:35
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За октябрь и ноябрь 60 тысяч лишних смертей. Около 160 тысяч. При средней норме в 50 тысяч в месяц. Зелёные петушары устроили Геноцид
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06.12.2021 09:15 Відповісти
Норму сам установил или кто помог?
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06.12.2021 09:35 Відповісти
Статистику посмотри сколько ща павгуст или предыдущие пять лет. Математику в школе учил.
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08.12.2021 12:23 Відповісти
Так не тільки ж математику тут щей логіка потрібна. Населення старіє це по перше, екологія погіршується по друге і тд. Ви це враховували?
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08.12.2021 13:41 Відповісти
Та і вакцинування мабуть дає свої результати. Шило в мішку не сховаєш.

https://www.youtube.com/watch?v=Nmkqcjw8lSM
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08.12.2021 13:46 Відповісти
Раньше было больше 40 млн. Даже 50. Сейчас максимум 35. За границей больше 5 миллионов. На 35 млн. 160 тысяч. Смертей. Найди где хуже в мире. Старость, другие болезни не причина. В августе умерло 50 тысяч человек.
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08.12.2021 14:35 Відповісти
Не пускали на вакцинацию? Вот же суки...
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06.12.2021 09:48 Відповісти
Зелёные крысы всегда переведут стрелки. А ничего что до сентября не было нормальных вакцин. Хамно везли или побирались четырёх месячным остатками. Которые хранились не известно где и как. Весь транспорт без масок. А главная зелёная гнида всем пример показывала
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08.12.2021 12:26 Відповісти
вейвало,не первайо?...
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06.12.2021 09:19 Відповісти
Данные по гоноррее есть ?
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06.12.2021 09:37 Відповісти
Будеш шукати тих, хто тебе заразив?
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06.12.2021 10:18 Відповісти
Маєте досвід?
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06.12.2021 11:42 Відповісти
Нульофка! Йди до школи та не лізь у дорослі теми.
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06.12.2021 11:45 Відповісти
Бачу ви професіонал в темі щодо гонореї.
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06.12.2021 11:55 Відповісти
Повторюю: йди робити уроки. Австралієць у нас спєц і по гонореї, і по Альцгеймеру, і по шизофренії. Він спєц багатопрофільний по усім хворобам, захистив антиковідну дисертацію і лікує усіх невиліковних рептилоідів.
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06.12.2021 12:38 Відповісти
То ви його пацієнт? Судячи з вашої обізнаності.
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06.12.2021 12:45 Відповісти
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06.12.2021 13:16 Відповісти
,,),,
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06.12.2021 14:07 Відповісти
Задрали тупі журналісти, в Україні велика цифра тому що велика кількість населення. Потрібно приводити кілкість смертей на мільйон населення. І в сусуідніх країнах - Угорщині, Словаччині смертність вже вища за нашу, а через 2-3 дні догонять Польша та Чехія. В Україні вже 2-й тиждень смертність падає, а в сусідніх країнах - зростає. Україну хвиля накрила на 2 тижні раніше. Відповідно і пік пройшла раніше.
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06.12.2021 10:13 Відповісти
та ти шо, а коли Україна була першою в світі майже місяць по смертності на 1тис населення, але нам давали тільки абсолютні велечини щоб не "будоражити" голови антиваксерів, то все було норм так ?
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06.12.2021 11:07 Відповісти
Такий самий тупий, як і журналісти. Бо в Україні на той час був пік хвилі, а в інших країнах її не було. Але в перерахунку на мільйон населення - Україна НІКОЛИ не була першою, навпаки, ковід нас зачепив поки що не надто сильно.
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06.12.2021 11:56 Відповісти
замість "священної боротьби" з антиваксами краще б вивчив арифметику.
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06.12.2021 11:59 Відповісти
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=2021-07-20..latest&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=UKR~HUN~AUT~HRV~CZE~DEU~POL~SVK~LTU~ROU
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06.12.2021 12:00 Відповісти
Антиваксери таки мруть, але продовжують антиваксити.
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06.12.2021 10:19 Відповісти
А ваксери безсмертні?
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06.12.2021 11:34 Відповісти
Такі собі Дункани Маклауди.
Ї не куля не бере ні машини незбивають і взакалі після вколу вони не хворіють взагалі
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06.12.2021 11:35 Відповісти
Скільки тобі рочків, Вовочка?

Чому таке дурне та безграмотне?
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06.12.2021 11:43 Відповісти
Ви думаєте за образи на форумі тільки ви скарги подаєте? З чого ви зробили висновок що я дурний та базграмотний.
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06.12.2021 11:54 Відповісти
Хоча б тому, що "Українець" - з м'яким знаком у кінці. "Паляниця" - сказати зможеш?
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06.12.2021 12:26 Відповісти
Дякую за те що підказали. Вчу Українську. Паляниця сказати зможу. Краще з помилками Українською ніж російською.
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06.12.2021 12:30 Відповісти
А по темі сказати є що?
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06.12.2021 12:31 Відповісти
Кому?
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06.12.2021 12:33 Відповісти
Маня Величко часом не ваша подруга?
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06.12.2021 12:46 Відповісти
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06.12.2021 13:15 Відповісти
По суті всі вакциновані є рознощиками цієї штучно створеної хвороби. Слід остерігатися вакцинованих вони повністю заразні).
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06.12.2021 10:35 Відповісти
Непонятно только, смертность от ковида или от аутоиммунных реакций организма, когда человек переболел, и у него есть антитела, а его ограничивают в правах вынуждая ширяться,стимулируя еще большую выработку антител,которые действуют против собственного организма, и легкие сгорают за считанные дни.
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06.12.2021 11:21 Відповісти
25 млн доз зоблених щеплень і такі результати. Але стадо продовжує вірувати і продовжує жрати кактус колотися.
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06.12.2021 11:31 Відповісти
 
 