Канада використає усі можливі механізми для стримування Росії, - глава МЗС Жолі
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Канада докладатиме усіх можливих зусиль для того, аби Росія не вдерлася до України.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми використаємо усі можливі механізми, аби стримати Росію від просування (для вторгнення до України. - Ред.)", - сказала Жолі.
За її словами, Канада, США, Великобританія та ЄС спільно займаються плануванням реагування у разі нової агресії Росії проти України.
Вона додала, що Канада готова застосувати дипломатичний та економічний тиск на РФ.
Жолі також закликала РФ знизити напруження у регіоні, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.
"Правда в тому, що напруження - високе, а ми всі - люди, й не хочемо шкоди", - наголосила міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Потім будете меморіали відкривати по спогадам про Україну.
И серьезные санкции, поступательного действия. Как только козломордым покажется провокация, СП2 сразу останавливается. Как только один винторогий переходит в наступление - отключение Свифта... Вплоть до ареста всех родственников и активов рашистской элиты за бугром.
Там живут хорошие люди и работают хорошие законы.