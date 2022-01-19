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Канада (797) Росія (30627) Жолі Мелані (22)

Канада використає усі можливі механізми для стримування Росії, - глава МЗС Жолі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Канада використає усі можливі механізми для стримування Росії, - глава МЗС Жолі

Канада докладатиме усіх можливих зусиль для того, аби Росія не вдерлася до України.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми використаємо усі можливі механізми, аби стримати Росію від просування (для вторгнення до України. - Ред.)", - сказала Жолі.

За її словами, Канада, США, Великобританія та ЄС спільно займаються плануванням реагування у разі нової агресії Росії проти України.

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Вона додала, що Канада готова застосувати дипломатичний та економічний тиск на РФ.

Жолі також закликала РФ знизити напруження у регіоні, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Правда в тому, що напруження - високе, а ми всі - люди, й не хочемо шкоди", - наголосила міністр.

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Топ коментарі
+4
Трюда вдягне спеціальні стурбовані шкарпетки - найсерйозніший канадський механізм.
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06.12.2021 09:17
+3
Я считаю, что ее заявление политически взвешенное. И со стороны Канады не будет "глубоких озабоченностей", как со стороны ЕС. Может уже идет поставка вооружения с их стороны, только поставка любит "тишину".
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06.12.2021 09:04
+2
Смешно читать такую херню со стороны Канады!
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06.12.2021 09:22
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Я считаю, что ее заявление политически взвешенное. И со стороны Канады не будет "глубоких озабоченностей", как со стороны ЕС. Может уже идет поставка вооружения с их стороны, только поставка любит "тишину".
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06.12.2021 09:04 Відповісти
Трюда вдягне спеціальні стурбовані шкарпетки - найсерйозніший канадський механізм.
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06.12.2021 09:17 Відповісти
Трюдо классный мужик
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06.12.2021 09:18 Відповісти
🤣
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06.12.2021 09:21 Відповісти
🙄😲
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06.12.2021 09:20 Відповісти
Смешно читать такую херню со стороны Канады!
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06.12.2021 09:22 Відповісти
А шо там діаспора українська? Жирує у беспечній та ситій Канаді?

Потім будете меморіали відкривати по спогадам про Україну.
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06.12.2021 09:26 Відповісти
Всі можливі зусилля, це скільки буде якщо перевести в сєрйозниє озабочєнності?
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06.12.2021 09:38 Відповісти
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06.12.2021 09:42 Відповісти
Надо рядом дать фото Мелани Джоли. Реальная красотка.
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06.12.2021 14:57 Відповісти
Нам необходимо мобильное оружие для вертолетов, танков, рации.
И серьезные санкции, поступательного действия. Как только козломордым покажется провокация, СП2 сразу останавливается. Как только один винторогий переходит в наступление - отключение Свифта... Вплоть до ареста всех родственников и активов рашистской элиты за бугром.
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06.12.2021 10:26 Відповісти
Продайте нам наемников , если не можете помочь официально!!!! Нужны военые базы!!!! И все будет хорошо!!!!
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06.12.2021 10:31 Відповісти
Канада первая в Мире начала поставки в Украину своих РЭБ установок...,кстати... Если бы не они,неизвестно чтоб было..
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06.12.2021 10:43 Відповісти
Канада не збирається збільшувати свій військовий контингент в Україні, щоб не дратувати Росію. - риторика західних так званих "партнерів і друзів України " така сама ,як була в часі окупації рашистом в 2014 році українського Криму(Ми використаємо усі можливі механізми,(бла бла бла ), аби стримати Росію від просування ...)
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06.12.2021 10:44 Відповісти
Всего с 2014 года Канада поставила в Украину военной помощи снаряжения,оружия,снайперских винтовок и т.д.на сумму 1 ярд долларов...США трошки больше 5 ярдов...
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06.12.2021 10:52 Відповісти
Канада включена в список стран которым НАТО разрешило поставки оружия в Украину на официиальном уровне....
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06.12.2021 10:59 Відповісти
Вот почему это самая комфортная в мире страна для проживания.
Там живут хорошие люди и работают хорошие законы.
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06.12.2021 14:55 Відповісти
 
 