Янукович звернувся до ОАСК з позовом до Верховної Ради, - представниця ВР в КСУ Совгиря
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Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Верховної Ради.
Про це у Facebook повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.
"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього Президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21). Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК", - йдеться в повідомленні.
Натомість, зазначила Совгиря, у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.
Нагадаємо, раніше прессекретар Януковича повідомив, що президент-втікач в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади глави держави.
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да,мы провели спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих людей Донбасса...Индюковича и его сына,а также Азирова и его сына,начальника СБУ Украины начальника МВД Украины Захарченко Генпрокурора Украины Пшонки и других должностных лиц... Путлер всида палицца...
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