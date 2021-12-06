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ВР (8859) позов (278) Янукович (9989) Окружний адмінсуд Києва (348) Совгиря (42)

Янукович звернувся до ОАСК з позовом до Верховної Ради, - представниця ВР в КСУ Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Янукович звернувся до ОАСК з позовом до Верховної Ради, - представниця ВР в КСУ Совгиря

Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього Президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21). Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК", - йдеться в повідомленні.

Натомість, зазначила Совгиря, у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

Нагадаємо, раніше прессекретар Януковича повідомив, що президент-втікач в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади глави держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря

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Топ коментарі
+22
Яйцем контужений, вінком прибацаний очуняв.
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06.12.2021 09:49
+18
Тварь Рыговская.
Подготовил Крым к сдаче кацапам,а сам сдрыснул в Рашку.
Теперь там что то вякает.Донецкий падонок.
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06.12.2021 09:53
+17
Какой президент - такое и всплывает.
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06.12.2021 09:59
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06.12.2021 09:43 Відповісти
Ф-ффффрістайло! Рвакамакафон...
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06.12.2021 10:05 Відповісти
Такая дичь возможна только при режиме подх … клоунария
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06.12.2021 11:12 Відповісти
Следующим выползет Симоненко с позовом про свою компартию
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06.12.2021 09:44 Відповісти
Він ще жив? Він начебто втопився на зимній рибалці
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06.12.2021 09:45 Відповісти
ні, втопився молодший син
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06.12.2021 10:14 Відповісти
так так втопився, зараз напевно десь у Монако в басейні плаває.
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06.12.2021 11:15 Відповісти
Гівно не тоне?🤨
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06.12.2021 12:59 Відповісти
так не тоне, тим більше там де неможливо доказати що він реально втопився.
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06.12.2021 14:05 Відповісти
Яйцем контужений, вінком прибацаний очуняв.
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06.12.2021 09:49 Відповісти
Ху..ло відкриває вентилі щоб гівно лилося з усіх сторін.
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06.12.2021 10:12 Відповісти
крупным калибром витька накрыло, наверно индюшиным пульнули.
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06.12.2021 15:16 Відповісти
Тварь Рыговская.
Подготовил Крым к сдаче кацапам,а сам сдрыснул в Рашку.
Теперь там что то вякает.Донецкий падонок.
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06.12.2021 09:53 Відповісти
Готовили нам его на роль Лукашенка.
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06.12.2021 10:32 Відповісти
при Зеле Никакой повсплывало всё говно
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06.12.2021 09:56 Відповісти
Какой президент - такое и всплывает.
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06.12.2021 09:59 Відповісти
Все пересрались по телеку , а янека забыли!!! Ща он тоже влезет!!!
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06.12.2021 09:58 Відповісти
Можно ржать как кони или гоготать как гуси и смеяться до колики в боку, но при этом *********** и его монобольшинстве в ВР этот почётный страусовод и убийца имеет ВСЕ шансы выиграть процесс.
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06.12.2021 09:59 Відповісти
Так это часть кацапской спецоперации. Суд возвращает на роль президента Януковича. И получаем двовластие.
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06.12.2021 10:34 Відповісти
хто єто,блд ??
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Хвидаровича слил Путлер...видео есть в Ютьюбе..

да,мы провели спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих людей Донбасса...Индюковича и его сына,а также Азирова и его сына,начальника СБУ Украины начальника МВД Украины Захарченко Генпрокурора Украины Пшонки и других должностных лиц... Путлер всида палицца...
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Янукович скоро переедет в Харьков и оттуда будет давить на Киев. В марте 2022г Украина может потерять Харьков из за такой политики руководства Украины.
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06.12.2021 10:10 Відповісти
Все як 100 років тому.
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06.12.2021 10:41 Відповісти
ааа, так вот для чего оставили оаск..., дождались..., вот он момент истины..., а я то думала, зачем такой суд, где судьи откровенные преступники и предатели...
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06.12.2021 10:10 Відповісти
З таким розкладом ЗЕлі треба чУмадани збирати, бо лЄгітІмний і все ще живий на січень планує "феєрично" з військами агресора впертися до України?!!
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06.12.2021 10:10 Відповісти
Никогда не поздно!
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06.12.2021 10:20 Відповісти
Пристрелить падлу? Согласен
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06.12.2021 10:22 Відповісти
А що воно хоче? Йому замало почесної посади ручної мавпи ху#ла?
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06.12.2021 10:22 Відповісти
Це той суд, який зєблан розформував?
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06.12.2021 10:23 Відповісти
ОАСК необхідно залишити. Хто ж буде потім плісняву виправдовувати?
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06.12.2021 10:28 Відповісти
Рыгоаналы в большом почете у ЗЕбанутого стада идиотов, которого мууууудрый нарид выбрал . Поэтому я оцениваю в 80% то, что бубочка и Бенядиктова оправдают Бандюковича.
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06.12.2021 10:30 Відповісти
Саме час! Поки Зеленський при владі - отримати декілька мільярдів $ компенсації!
Портнов і Вовк підпишуть!
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06.12.2021 10:33 Відповісти
Я сподіваютя татаров і портнов вже дали вказівку суду розглянути справу і визнати нелегітімного лкгітівним?
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06.12.2021 10:34 Відповісти
Старого обмудка кацапы заставляют устраивать провокации в общем контексте войны с Украиной.
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06.12.2021 10:37 Відповісти
зомбиленд какой то
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06.12.2021 10:41 Відповісти
"шановні дєпутатьі, мєня кінулі как лоха"?
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06.12.2021 11:02 Відповісти
Я б имитировал его повешение в Ростове. И сфотографировал в обосраных штанах.
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06.12.2021 11:05 Відповісти
Хочет вернуться на пост?
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06.12.2021 11:09 Відповісти
А як гарно завернули - відсутність компетенції встановлення факту самоусунення. Мудро, зразу ж відчувається школа юристів-конституційників. Ніколи не думав, що таке можливе. Справа підсудна Верховному Суду. А вовчий суд буде розглядати відсутність компетенції Верховної Ради при усуненні Віті Ростовського, тобто ВР не мала права виносити рішення. А потім ВС буде скасовувати рішення ВР про самоусунення. Чистий анекдот в стилі Жванецького. А може тим юристам руки помити. Зараз татарідзе з портковим будуть знову тріпати про переворот. А по простому- шанси у ВС нульові, бабки на рішалово Портков давно взяв, ну і вирішили гнати пургу перед Вітею Ростовським, щоб не вимагав "взад".
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06.12.2021 11:19 Відповісти
Тепер слід чекати заяви Путіна щоб визнати "страусолюба" легітимним, іначе нападьот.
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06.12.2021 11:19 Відповісти
Кто то еще думает ,что Зеленский за Украину? Вообще , как такое возможно? До тех пор , пока в Украине не будут вычищены авгиевы конюшни во властных кабинетах и не будут навсегда отстранены вообще от публичности все эти прокремлевские бл*ди , так и будем в дерьме плавать. В 2014 году общество попыталось это сделать , но его пыл быстренько был остужен Порошенко , и к выборам нового президента общество уже было деморализовано. В отчаянной попытке добиться справедливости , оно выбрало то что выбрало - предателя , который возвращает все назад и тянет Украину в лоно России! Если мы это стерпим - не будет у нас шанса ближайшее время!
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06.12.2021 11:51 Відповісти
Что то мне сдается что это рашка плацдарм юридический готовит. Не к добру. А может и к добру. Смотря как относиться к полномаштабной войне.
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06.12.2021 12:34 Відповісти
Щось довго телився з позовом, мабуть ***** дало дозвіл.
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06.12.2021 13:01 Відповісти
Шо оно там попердывает? Только воздух портит.
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06.12.2021 13:13 Відповісти
А интересно, весь этот министерский планктон, типа директоров департаментов, нач отделов ведь переходит в наследство от преза к презу. ну не может же президент сидеть и всех там 5 лет скрупулезно менять?
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06.12.2021 14:07 Відповісти
 
 