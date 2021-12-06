Епідзонування України: у Києві та семи областях стабілізувалися показники для виходу з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 6 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 424. Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (726), Волинській області (653) та Києві (605).

Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 5 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 49,2 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у п'яти областях.

Також в Україні зайнято 40,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 18 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Полтавській области - "помаранчевій", у п'яти областях - "жовтій".

Зазначимо, що епідеміологічні показники вже стабілізувалися у віднесених до "червоної" зони м. Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоної" зони має приймати Держкомісія з ТЕБ і НС.