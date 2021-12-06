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Епідзонування України: у Києві та семи областях стабілізувалися показники для виходу з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Епідзонування України: у Києві та семи областях стабілізувалися показники для виходу з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 6 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 424. Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (726), Волинській області (653) та Києві (605).

Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 5 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 49,2 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у п'яти областях.

Також в Україні зайнято 40,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 18 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Полтавській области - "помаранчевій", у п'яти областях - "жовтій". 

Зазначимо, що епідеміологічні показники вже стабілізувалися у віднесених до "червоної" зони м. Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоної" зони має приймати Держкомісія з ТЕБ і НС.

Епідзонування України: у Києві та семи областях стабілізувалися показники для виходу з червоної зони, - МОЗ 01

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Топ коментарі
+4
Pfizer не будет делать уколы мРНК в странах, где они несут юридическую ответственность за побочные эффекты.

«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.
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06.12.2021 11:33
+3
80% рулей европы (главы, главы комисий и пр.) не имеют детей .Этим людям в принципе за будущее беспокоится незачем.
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06.12.2021 10:56
+3
Ну приписки же всё это, неужели вы не понимаете ?

Любой независимый аудит приземлит всю ляшковскую банду немедленно на нары, за массовый подлог и фальсификацию.
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06.12.2021 11:02
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наградите друг-друга мидальками, а Ляшку выдайте наградное оружие, как мастеру спорта по борьбе с ковидлой.
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06.12.2021 10:39 Відповісти
80% рулей европы (главы, главы комисий и пр.) не имеют детей .Этим людям в принципе за будущее беспокоится незачем.
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06.12.2021 10:56 Відповісти
Oни, очевидно, психически больны.
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06.12.2021 10:58 Відповісти
Звичайно, що усі хворі та лише ти здоровий лежиш у сусідній палаті з Наполеоном та галопиридол усім прописуеш.
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06.12.2021 11:57 Відповісти
И все они оной хитрой народности.
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06.12.2021 11:57 Відповісти
Да уж, нацисты в свое время такое вытворяли...
Взять хотя бы этот случай
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In Nazi Germany, where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.[53]
https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria
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06.12.2021 10:58 Відповісти
Нюрнбергский Кодекс специфически направлен не против нормальных вакцинаций, а против экспериментов над людьми. Ни одна "вакцина от ковида" не прошла полного цикла испытаний - это не могло быть по чисто календарным причинам - и потому является экспериментальной химикалией, на которую в полную силу распространяется действие Нюрнбергского Кодекса.
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06.12.2021 11:01 Відповісти
Учи матчасть. Современная фармацевтика всегда испытывает лекарства на добровольцах. Нюрнбергский Кодекс направлен против насильственных экспериментов над людьми.
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06.12.2021 12:43 Відповісти
Цікаво чому нацисти відмовилися від вакцинації? Може тому, що на початку тридцятих років було засуджено два німецьких лікарі - за те що від так званих щеплень від полімеліту померло 70 дітей і більше 200 важкі побічні наслідки?
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06.12.2021 11:30 Відповісти
Навряд чи той випадок з неправильним зберіганням вакцини від туберкульозу так вплинув би на вакцинацію від дифтерії. Хоча, у антиваксерів своя логіка і в 30ті роки вона якось змекалася з нацистською.
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06.12.2021 11:51 Відповісти
красный= желтому, так что правила игры уже переписаны.
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06.12.2021 10:51 Відповісти
отакі у нас Зеборцуни з коронавірусом:
після вихідних, коли показники знизились , через зниження досліджень, ну бо вихідні - "Перемога" ми виходим з червоної зони"...
і тут бах і вівторок - показники смертності і захворівших зашкалюють і все ніяких виходів з ніяких зон.
і так вже другий рік.
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06.12.2021 10:55 Відповісти
Ну приписки же всё это, неужели вы не понимаете ?

Любой независимый аудит приземлит всю ляшковскую банду немедленно на нары, за массовый подлог и фальсификацию.
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06.12.2021 11:02 Відповісти
Pfizer не будет делать уколы мРНК в странах, где они несут юридическую ответственность за побочные эффекты.

«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.
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06.12.2021 11:33 Відповісти
В принципе, защиты от Нюрнбергского Кодекса нет нигде; он является всемирным. Пфизер и прочие "фармакологи" забыли об этом документе, и сейчас им по ночам снятся толстая верёвка и мыло.
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06.12.2021 11:46 Відповісти
БОЯТСЯ, ССУКИ !
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06.12.2021 12:02 Відповісти
 
 