Епідзонування України: у Києві та семи областях стабілізувалися показники для виходу з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 6 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 424. Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (726), Волинській області (653) та Києві (605).
Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.
За даними за 5 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 49,2 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у п'яти областях.
Також в Україні зайнято 40,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
За даними МОЗ, показники у Києві та 18 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Полтавській области - "помаранчевій", у п'яти областях - "жовтій".
Зазначимо, що епідеміологічні показники вже стабілізувалися у віднесених до "червоної" зони м. Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоної" зони має приймати Держкомісія з ТЕБ і НС.
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Взять хотя бы этот случай
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In Nazi Germany, where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.[53]
https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria
після вихідних, коли показники знизились , через зниження досліджень, ну бо вихідні - "Перемога" ми виходим з червоної зони"...
і тут бах і вівторок - показники смертності і захворівших зашкалюють і все ніяких виходів з ніяких зон.
і так вже другий рік.
Любой независимый аудит приземлит всю ляшковскую банду немедленно на нары, за массовый подлог и фальсификацию.
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.