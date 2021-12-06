За добу від коронавірусу в Києві померла 21 особа, виявили 704 нові випадки, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"704 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 21 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 7705 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 306 012", - йдеться в повідомленні.
Захворіли минулої доби: 414 жінок віком від 18 до 85 років та 275 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 9 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 7 місяців до 15 років.
Серед тих, хто померли: 12 жінок від 44 до 84 років та 9 чоловіків від 37 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужала минулої доби 1081 людина. Загалом коронавірус подолав 268 585 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 158, в Деснянському та Шевченківському - по 102, в Оболонському районі - 87 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
3млн население+ приезжие хз сколько ежедневно, и для такого бреда отдельная новость????
0,0011 госпитализировали, и это стало новостью???? Мир окончательно и...ся, или это новости для стада которое мыслить не умеет?? Уже цифру начали разбавлять пневмонией, недотягивает видать.
"Подощревать" подозревать можно вообще всё, что угодно.
Все, кто жил в Киеве в 2019 году, переболели и получили природный иммунитет к новым штаммам.