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За добу від коронавірусу в Києві померла 21 особа, виявили 704 нові випадки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу в Києві померла 21 особа, виявили 704 нові випадки, - Кличко

Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"704 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 21 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 7705 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 306 012", - йдеться в повідомленні.

Захворіли минулої доби: 414 жінок віком від 18 до 85 років та 275 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 9 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 7 місяців до 15 років.

Серед тих, хто померли: 12 жінок від 44 до 84 років та 9 чоловіків від 37 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 1081 людина. Загалом коронавірус подолав 268 585 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 158, в Деснянському та Шевченківському - по 102, в Оболонському районі - 87 випадків.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Какая разнарядка пришла от Урсулы, такую и огласил.
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06.12.2021 11:27 Відповісти
Не неси бред , ватан 😡
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06.12.2021 11:39 Відповісти
Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Джерело: https://censor.net/ua/n3303508

3млн население+ приезжие хз сколько ежедневно, и для такого бреда отдельная новость????

0,0011 госпитализировали, и это стало новостью???? Мир окончательно и...ся, или это новости для стада которое мыслить не умеет?? Уже цифру начали разбавлять пневмонией, недотягивает видать.
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06.12.2021 11:38 Відповісти
В Киеве не менее 5 миллионов людей (с приезжими), и 140 госпитализированных - это ни о чём: пневмония всегда была и будет.
"Подощревать" подозревать можно вообще всё, что угодно.
Все, кто жил в Киеве в 2019 году, переболели и получили природный иммунитет к новым штаммам.
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06.12.2021 11:53 Відповісти
 
 