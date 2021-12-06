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Минулого року країни ЄС витратили на оборону рекордні 198 млрд євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Минулого року країни ЄС витратили на оборону рекордні 198 млрд євро

Держави ЄС витратили майже 200 мільярдів євро на оборону в 2020 році, що є найбільшим показником з початку відстежування цих даних у 2006 році, але спільні інвестиції урядів скоротилися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє Європейське оборонне агентство (EDA) у звіті, на який посилається Reuters.

EDA, агентство ЄС, яке допомагає урядам блоку розвивати їхній військовий потенціал, повідомило, що загальні витрати країн Євросоюзу, за винятком Данії, яка не входить до військових проєктів ЄС, досягли 198 мільярдів євро, що на 5% більше, ніж у 2019 році.

Витрати на оборону становили 1,5% від економічного виробництва 26 країн ЄС, що є позитивним показником для НАТО, який прагнув до 2% витрат для своїх союзників. Більшість членів ЄС також є членами НАТО, але хочуть мати можливість діяти незалежно від Сполучених Штатів, коли це необхідно.

Однак у звіті EDA відзначається падіння спільних витрат, незважаючи на оборонний пакт ЄС, підписаний наприкінці 2017 року, щоб спробувати об’єднати ресурси та покласти край конкуренції між національними галузями, яка послабила попередні оборонні зусилля.

"Тенденція до зниження європейських витрат на спільну роботу викликає особливе занепокоєння", – сказав виконавчий директор EDA Іржі Седіві у звіті, у якому було виявлено зниження спільних закупівель обладнання на 13% у порівнянні з 2019 роком до 4,1 мільярда євро, що є третім найнижчим значенням, зафіксованим агентством.

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Купуючи обладнання в минулому році, уряди ЄС в основному укладали угоди самостійно, не досягаючи зобов’язань, взятих у пакті 2017 року щодо того, щоб трохи більше третини таких закупівель здійснювалося спільно з іншими членами Євросоюзу.

У той час як ЄС також запустив спільний фонд зброї, працює над 60 спільними військовими проєктами та прагне узгодити нові сили швидкого реагування, інвестиції в оборонні дослідження та технології також залишаються розрізненими, а країнам бракує співпраці, повідомляє EDA.
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Топ коментарі
+6
Афганистаном доказано , что большая часть денег уходит не на оборону , а на ПРОЕДАНИЕ бюджета ( зарплаты повыше с кфт для руководства любого проекта)
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06.12.2021 10:42
+2
На европейские армии не стоит надеяться. В НАТО боеспособные армии у США и Турции, а остальные не очень. Политика пацифизма принесла плоды. Бундесвер без танков, когда бомбили Ливию, через пару дней закончились бомбы у европейских ВВС. В Чехии военных считают за придурков, такие понятия, как воевать за свободу с оружием, людям чужды.
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06.12.2021 10:53
+2
Європа витрачає більше коштів на утримння афро-азіатських біженців, пропаганду гейських спільнот, ніж на оборону .
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06.12.2021 10:54
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Афганистаном доказано , что большая часть денег уходит не на оборону , а на ПРОЕДАНИЕ бюджета ( зарплаты повыше с кфт для руководства любого проекта)
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06.12.2021 10:42 Відповісти
Європа витрачає більше коштів на утримння афро-азіатських біженців, пропаганду гейських спільнот, ніж на оборону .
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Цікаво, вони розуміють, кому мають подякувати за ці додоткові витрати?
Збагачуть *****, ***** загрожує, Європа викидає млрди на захист від *****.
Це що, збочена гра, якась?
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06.12.2021 10:43 Відповісти
Схопились, а до цього перебували в теплій ванні, як наш Буьачка.
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06.12.2021 10:49 Відповісти
На захист від *****? А він на них вже напав?
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06.12.2021 11:37 Відповісти
Ойц, а від кого ж вони захищються? Невже від України?
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06.12.2021 12:24 Відповісти
Просте питання: хто на них напав?
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06.12.2021 13:13 Відповісти
Страны ЕС они в ЕС! У них и Камазы уже по дорогам не ездят !! А у нас так много людей в УКРАИНЕ!!!!!!! это пипец !!!! Говорят при СССР было лучше , при сталине был ПОРЯДОК!!!!!
Ребята нам до ЕС далеко , нам бы не потерять страну, хотя бы с пути в ЕС не сбиться!!!
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06.12.2021 10:50 Відповісти
На европейские армии не стоит надеяться. В НАТО боеспособные армии у США и Турции, а остальные не очень. Политика пацифизма принесла плоды. Бундесвер без танков, когда бомбили Ливию, через пару дней закончились бомбы у европейских ВВС. В Чехии военных считают за придурков, такие понятия, как воевать за свободу с оружием, людям чужды.
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06.12.2021 10:53 Відповісти
А для чого бомбили Лівію?
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06.12.2021 11:38 Відповісти
За державний тероризм. А ти не знав?
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06.12.2021 11:44 Відповісти
Не знав. Просвіти. Чув лише, що Каддафі вирішив сам розпоряджатись природніми багатствами своєї країни, вигнавши американців. За що і став "терористом".
ППС. Тобто, якщо твій односельчанин когось вб"є, треба за це спалити повністю все село? Тоді так, згоден.
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06.12.2021 11:50 Відповісти
Тема не про Лівію. Але, Локербі, вторгнення до Чаду, підтримка терористів по цілому світу. Власне є інтернет.
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06.12.2021 12:16 Відповісти
Так, всі, хто хоче в своїй країні проводити самостійну політику в інтересах СВОЄЇ держави, а не "західних партнерів", автоматично стають тиранами, диктаторами і "спонсорами тероризму". І проти них необхідно відразу застосувати "демократичні бомби" або, на крайній випадок, санкції. Про це я знаю.
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06.12.2021 12:32 Відповісти
Підірвати боінг з людьми, це самостійна політика? А вторгнення до сусідньої країни це що? Так можна і кацапів виправдовувати, вони ж діють в ,, інтересах СВОЄЇ держави".
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06.12.2021 13:03 Відповісти
А хто їх запрошував до Югославії, Лівії, Сирії чи Іраку? То не вторгнення? Чи "то другоє"?
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06.12.2021 13:11 Відповісти
Хай буде так, я не лектор кожному по пунктам розбирати та доказувати, таких 73%. В інтернеті написано, чого бомбардували Югославію. Скабєєва тобі сказала що НАТО агресивний блок, значить так і є.
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06.12.2021 13:19 Відповісти
Ага. В інтернеті багато чого написано. Скабєєву жодного разу не слухав і не збираюсь.
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06.12.2021 13:32 Відповісти
ПС. В Сірії всім натівським кодлом з найновішим озброєнням не змогли повалити Асада, озброєного ще радянськими Т-55 та МіГ-21. Яка боєспособність?..
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06.12.2021 11:45 Відповісти
мабуть велика частина цих грошей була потрачена на виготовлення запчастин ,снайперських комплексів ,комплектуючих, котрі продаються в Росію ?
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Почитайте сколько стоит новый немецкий пулемет, вы будете удивлены.
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06.12.2021 14:21 Відповісти
 
 