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СБУ (10039) Куликовський Денис (22)

СБУ шукає постраждалих від дій ката "Ізоляції" Куликовського і свідків його злочинів

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ шукає постраждалих від дій ката

СБУ розслідує кримінальне провадження щодо Дениса Куликовського, одного з колишніх ватажків так званої "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція". Під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, зокрема українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресцентр СБУ.

У ході спецоперації контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Києві.

Встановлено, що він керував в’язницею бойовиків, яку у 2014 році облаштували на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку. Туди терористи звозили незаконно затриманих українців. За вказівками зловмисника до людей чинили насильство і психологічний тиск.

Крім того, за даними досудового розслідування, він особисто брав участь у катуванні потерпілих.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

- ч. 1 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях),

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб),

- ч. 2 ст. 149 (одержання та переховування людини з метою експлуатації з використанням примусу та іншої залежності потерпілого, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника.

Тому СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці "Ізоляція", постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами: (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).
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А не проще, при попытке к бегству, привести приговор в исполнение и объявить о этом на всех языках по всем СМИ????
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06.12.2021 11:32 Відповісти
таки да..но это после приговора к 15 годам...
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06.12.2021 11:33 Відповісти
6 років дадуть умовно))
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06.12.2021 11:45 Відповісти
завтра нарик на таксиста поменяет и двух праституток, цемаха подарил, судьи в Гааге на ушах стояли, а этого отдадут с новыми фильмами квартал 95.
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06.12.2021 15:19 Відповісти
Асєєва їм мало ?
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06.12.2021 11:48 Відповісти
Нет. Пусть помучается гад. Надеюсь в украинской тюрьме ему объяснят что он был не прав
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06.12.2021 11:50 Відповісти
что нельзя было фото без маски поставить?
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06.12.2021 11:32 Відповісти
Так вони "шукають" постраждалих.
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06.12.2021 12:16 Відповісти
Мене більше всього дивує - що він робив у Києві? Він же був певен, що його тут не чіпатимуть. А для такої певності потрібен "дах".
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06.12.2021 11:37 Відповісти
Приїхав як-раз після обрання Клоуна, 2019 році. Мабуть затримали коли Асєєв і волонтери його вирахували.
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06.12.2021 11:50 Відповісти
Ищут свидетелей, которые потом могут чудесным образом стать обвиняемыми если под пытками слили секретную информацию.
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06.12.2021 11:39 Відповісти
против всех пострадавших и свидетелей, которых найдут, будут открыты уголовные дела. такие времена.
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06.12.2021 11:39 Відповісти
как оно сюда заехало???
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06.12.2021 11:44 Відповісти
По обмену опытом, кат на ката.
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06.12.2021 11:45 Відповісти
Короче отпускайте, она не в чем не виноватая.
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06.12.2021 11:47 Відповісти
Агент СБУ который два года гулял в Киеве. Кто найдется настолько храбрый чтобы катать на него заявы?
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06.12.2021 11:51 Відповісти
Це вже щось схоже як порушити справу про держпереворот, а потім вже шукати хто ж його організатори і причетних.
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06.12.2021 12:02 Відповісти
 
 