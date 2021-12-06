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Зеленський (17456) Харківщина (4281) Донецька область (5702)

Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України: Візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України: Візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.

Зеленський також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Українська армія здатна зламати будь-які загарбницькі плани ворога", - Зеленський привітав військовослужбовців з Днем ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
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06.12.2021 12:04
+19
наше дурне поїхало в турне...
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06.12.2021 11:52
+17
Охо-охо-охохо! Терпіння і витримки нашим військовим!
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06.12.2021 11:56
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наше дурне поїхало в турне...
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06.12.2021 11:52 Відповісти
Твое дурне у тебя дома!!
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06.12.2021 12:08 Відповісти
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06.12.2021 12:14 Відповісти
А ВОВА БУДЕТ ШТАНЫ СПУСКАТЬ????? на Бис!!!! защитников Украины????!!!
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06.12.2021 13:09 Відповісти
Охо-охо-охохо! Терпіння і витримки нашим військовим!
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06.12.2021 11:56 Відповісти
Ну Бутусов же как то сдержал себя! На наглую ложь мерзкого гундосого негодяя.
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06.12.2021 12:08 Відповісти
Та у них перед візитом "найвеличнішого" патрони забирають. Як перед парадом (відео є)
Взагалі, як людина, що 4 рази відкошувала від армії може говорити щось солдатам? Я не розумію.
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06.12.2021 12:23 Відповісти
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06.12.2021 12:04 Відповісти
А ми не плутаємося. Обоє.
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06.12.2021 12:07 Відповісти
Ну и тупой!!
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06.12.2021 12:09 Відповісти
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06.12.2021 12:18 Відповісти
Ху@ло в кремлі. А у нас ху@ня!
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06.12.2021 12:45 Відповісти
Официальный Четырежды Уклонист от службы в армии!
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06.12.2021 12:07 Відповісти
Аккуратно ПРЕЗИДЕНТ!!!! и ХОРОШЕГО дня!!!!
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06.12.2021 12:07 Відповісти
Хорощий совет, бо если пошутит о кацапах которые "чуть-чуть двигают границу", его там и закопают.
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06.12.2021 14:27 Відповісти
В урочистостях його стихія -камери, ТВ, підготовлений помічникаами текст, аплодисменти- . Вдала нагода зіграти турботливого і вдячного захистнникам президента блазню, який "косив" від призову декілька разів. І цей блазень - верховний головнокомандувач.
Не смішно. Тривожно за долю країни. Дай боже витримки бійцям!
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06.12.2021 12:07 Відповісти
А потом картинка по Придворным СМИ!
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06.12.2021 12:09 Відповісти
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06.12.2021 12:08 Відповісти
Оксюморон - сцикливый, лживый и проворовавшийся моральный урод, готовый продать страну за 2 шекеля и предающий нас при каждом удобном случае, ни дня не служивший и 4-ды уклонившийся от призыва будет праздновать День ВСУ!
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06.12.2021 12:10 Відповісти
Денег нет но вы держитесь! С праздником!
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06.12.2021 12:16 Відповісти
Нічого воно не поїхало, його повезли чи відправили, як бичка на налигачі. Бо ж ЗеДурне саме нічого не вирішує.
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06.12.2021 12:16 Відповісти
А воно підгузники взяло? Чмо наркоманське!!!
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06.12.2021 12:23 Відповісти
поясніт будьласка,як воїнам терпіти знущання . їх вітає тричі уклоніст,зрадник держави, квартальна хвойда, блазень недоумок, головнокомандующий сцикун,членограй піаніст. Це хто може таке витримати???
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06.12.2021 12:31 Відповісти
Випишуть ще одну "ксіву" учасника величезних боїв і разом з єрмаком і татаровим отримають від держави квартири.
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06.12.2021 12:37 Відповісти
З0 лет ВСУ - знаменательная дата.Я не помню ,как праздновали 25? В Ширлане?
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06.12.2021 12:42 Відповісти
/// как бы между строк.... ))))
В Kharkov Palace 5* 5 декабря, открылось первое в Харькове легальное казино Shangri La. Оно принадлежит международной компании Storm International. Об этом сообщает издание Status Quo.
Красную ленточку перерезали основатель Storm International Майкл Боттчер и Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. В числе активов DCH - отель Kharkiv Palace 5*, где разместилось казино.
Казино Shangri La находится на первом этаже Kharkiv Palace 5* в помещении, специально предназначенном для этого согласно изначальному проекту здания.
И все бы ничего ... Но... 5 декабря, Александр Ярославский празднует день рождения. Традиционно этот день группа DCH отмечает знаковыми бизнес-событиями. Так, в 2009 году это было открытие стадиона, в 2011 - Kharkiv Palace 5*, в 2019 г. - музея Евро-2012. В этом году, кроме открытия казино, 5 декабря также состоялось подписание контракта на строительство логистически-сортировочного хаба "Укрпочты" на территории бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", идейным вдохновителем и инвестором которого является конечно же Ярославский....
Так же ходят упорные слухи на посещение сего места преЗЕдентом...но это так...на уровне сплетен)))
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06.12.2021 13:42 Відповісти
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06.12.2021 15:59 Відповісти
Медальки привез
Типа лизните мне,я вас награжу,Порошенко плохой
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23.05.2022 15:09 Відповісти
 
 