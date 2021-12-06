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Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України: Візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.
Зеленський також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.
Топ коментарі
+21 саша паламарчук
показати весь коментар06.12.2021 12:04
+19 Rhodesian
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+17 Анатолий Панасюк
показати весь коментар06.12.2021 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
Взагалі, як людина, що 4 рази відкошувала від армії може говорити щось солдатам? Я не розумію.
Не смішно. Тривожно за долю країни. Дай боже витримки бійцям!
В Kharkov Palace 5* 5 декабря, открылось первое в Харькове легальное казино Shangri La. Оно принадлежит международной компании Storm International. Об этом сообщает издание Status Quo.
Красную ленточку перерезали основатель Storm International Майкл Боттчер и Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. В числе активов DCH - отель Kharkiv Palace 5*, где разместилось казино.
Казино Shangri La находится на первом этаже Kharkiv Palace 5* в помещении, специально предназначенном для этого согласно изначальному проекту здания.
И все бы ничего ... Но... 5 декабря, Александр Ярославский празднует день рождения. Традиционно этот день группа DCH отмечает знаковыми бизнес-событиями. Так, в 2009 году это было открытие стадиона, в 2011 - Kharkiv Palace 5*, в 2019 г. - музея Евро-2012. В этом году, кроме открытия казино, 5 декабря также состоялось подписание контракта на строительство логистически-сортировочного хаба "Укрпочты" на территории бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", идейным вдохновителем и инвестором которого является конечно же Ярославский....
Так же ходят упорные слухи на посещение сего места преЗЕдентом...но это так...на уровне сплетен)))
Типа лизните мне,я вас награжу,Порошенко плохой