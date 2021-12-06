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Нардепи хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Нардепи хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування

Група народних депутатів запропонувала повернути скасоване у 2017 році державне регулювання цін на продукти харчування, які мають суттєву соціальну значущість, та встановити граничну націнку на них у межах 5-15% від відпускної ціни виробника.

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті №6374 про внесення змін до закону "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, який був зареєстрований у Верховній Раді 2 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ініціаторами документа є, зокрема, нардепи Олександр Гайду, Дмитро Соломчук, Микола Задорожній, Валерій Зуб, Леся Забуранна, Владлен Неклюдов, Олександр Качура та Володимир Крейденко (усі - "Слуга народу"), Геннадій Вацак (депутатська група "Довіра") та Сергій Мінько ("За майбутнє").

Відповідно до тексту документа, держрегулювання цін на "соціальні" продукти харчування здійснюється шляхом встановлення граничної торгової надбавки (націнки), яка може бути не менше ніж 5% і не більше ніж 15% від відпускної ціни у їхнього виробника.

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Перелік продуктів харчування, які мають суттєву соціальну значущість, встановлює Кабінет Міністрів. При цьому, згідно із законопроектом, уряд буде зобов'язаний запровадити держрегулювання цін на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель із борошна вищого ґатунку пшениці, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, батон із пшеничного борошна, яйця курячі категорії С1, тушку курячу, воду мінеральну негазовану, масло вершкове жирністю 72,5% та олію соняшникову.

Очікується, що реалізація норм цього законопроекту дасть змогу відновити державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, що особливо важливо для незахищених верств населення.

У пояснювальній записці до документа нардепи нагадують, що 1 липня 2017 року було скасовано держурегулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках, завдяки чому, за їхніми даними, відбулося зростання цін на продукти харчування.

Парламентарі також посилаються на досвід країн ЄС, де, за їхніми даними, державному контролю підлягає переважна частина продукції аграрного сектору - 88-97%. Автори документа зазначають, що в Євросоюзі насамперед здійснюється нагляд за цінами на продукцію землеробства (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, ріпак, соняшник), а також на велику рогату худобу, молоко, цукор, оливкову олію.

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Як повідомлялося, Кабмін з 1 липня 2017 року скасував державне регулювання цін на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.

Уряд також скасував необхідність декларування виробниками зміни оптово-відпускних цін на 13 груп товарів, граничних рівнів рентабельності виробництва борошна та хліба соціальних сортів, дитячого харчування.

Крім того, Держпродспоживслужба втратила повноваження щодо контролю ціноутворення на ринку продовольства.

Із 1 жовтня 2016 року в Україні за ініціативою уряду реалізовувався пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі (нині - Міністерство економіки) у червні 2017 року заявило, що призупинення державного цінового регулювання суттєво не вплинуло на динаміку цін на споживчому ринку, тому пілотний проект є успішним.
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Топ коментарі
+34
Никогда еще государственное регулирование цен ни к чему хорошему не приводило, ни в одной стране, кроме сдохшего совка(одна из многих причин почему он и сдох)
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06.12.2021 12:02
+26
Лохів не влаштовував цукор по 11-12 і вони обрали клоуна . Хуженібудіт.
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06.12.2021 12:07
+25
Значить треба запасатись продуктами. Як тільки держава починає регулювати ціни на щось, ото щось щезає.
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06.12.2021 12:03
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Отже підтримаймо нац. олійника,

бо агрохолдинги бідують 😢
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06.12.2021 14:39 Відповісти
ну все же знают кто отменил это регулирование.... ну зачем же так переворачивать.... вернуть это регулирование для бизнес животных чтобы знали что существует ещё ВНУТРЕННИЙ РЫНОК! ато дали волю барыгам так они скоты вывезли все небывалые урожаи пшеницы, муки и масла подсолнечногоЮнебывалые урожаи гречки, и молочку и так скудные молочные продукты как и курятину с яйцами . говорят там им дают больше....животные...готовы все полки супермаркетов выгрести под чистую,и тоже отправить на экспорт куда по дальше и кто заплатит побольше .а свои пусть лапу сосут...(( это преступление против своего народа а не бизнес...((
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06.12.2021 14:58 Відповісти
"...тушку курячу, воду мінеральну негазовану, масло вершкове жирністю 72,5%..."

А де державне регулювання на тушки депутатів з жирністю 100%?
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06.12.2021 15:21 Відповісти
Пусть 73% оленей учат незабываемые всем савецким людям фразы - кто крайний вы за кем?давать по одному в руки,у вас какой номер,достал по блату,это на праздники.Здравствуй радной сесесер.
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06.12.2021 15:27 Відповісти
со сговором торговых сетей и оптовиков нужно бороться.
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06.12.2021 19:07 Відповісти
А когда продуктовые карточки введут? Давно не было...
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07.12.2021 00:59 Відповісти
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