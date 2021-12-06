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Новини Політика України
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привітання (704) посольство (876) США (14482) День Збройних сил України (25) ЗСУ (5721)

США вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України, - посольство. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство США привітало українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство повідомляє у Twitter.

"Від імені посольства США й тисяч американських військових, які проходили та проходять навчання разом з українськими солдатами й офіцерами, вітаю з Днем Збройних сил України. Ми вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України. Ваші самопожертва і хоробрість стали прикладом для усіх", - сказала старший представник Міністерства оборони США, аташе з питань оборони полковник Бріттані Стюарт.

За її словами, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та додала, що російська агресія проти України триває.

"Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто загинув або отримав поранення, і ми вітаємо тих, хто продовжує захищати Україну. Україна не має кращого партнера, ніж США", - додала Стюарт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні - День Збройних сил України. Привітання керівництва армії зі святом. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Велика вдячність та повага за поздоровлення.
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06.12.2021 12:14
+18
За всіх не не говори...Респект посольству США,за привітання ЗСУ.
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06.12.2021 12:13
+14
Бріттані респект!
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06.12.2021 12:09
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Нам от вашей благодарности не холодно-нежарко ,ракеты давайте ,это будет лучей благодарностью и конечно ХАТУ в НАТО ,НАТО в ХАТУ ...
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06.12.2021 12:08 Відповісти
В очередь, зебобик, в очередь. Какие ракетыколь мозгов нет?
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06.12.2021 12:12 Відповісти
Ну не надо откровений то что ты безмозглый идиот никто и не оспаривает ...
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06.12.2021 12:15 Відповісти
Для оспаривать нужен разум. А с твоим тухесом оспаривать не получится. Один звук неприличный получается.
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06.12.2021 12:19 Відповісти
И кто же это тебя так поимел ,шо ты стал идиотом ?
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06.12.2021 12:25 Відповісти
Я ж говорю, используй глушитель когда издаешь звуки и буквы. Окружающие спасибо скажут.
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06.12.2021 12:28 Відповісти
Заглушить тебя ? Не, не буду тебя природа и так приглушила некисло ..
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06.12.2021 12:31 Відповісти
Тухесом неудобно читать и вникать, это верно. Ты должен помочь пострадавшему органу. Регулярные тренировки должны пойти на пользу. Но чтобы не дошкулять окружающим, глушитель не повредит. Используй его по назначению и да пребудет с тобой тухес с глушителем
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06.12.2021 12:38 Відповісти
Ну я бы конечно помог но беда в том ,что у тебя мозг отсутствует как орган ...
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06.12.2021 13:00 Відповісти
А что тухес может, кроме как издавать неприличные звуки? Так что пред предложением кому-либо помощи, имеет смысл убедиться в том, что помогать будешь не тухесом.
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06.12.2021 13:29 Відповісти
Не, я не по этим делам ****** пусть тебе кто-то другой помогает ..
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06.12.2021 14:00 Відповісти
Вот видишь, твой тухес мыслит категориями, которые здесь вообще не упоминались. Но у кого чего болит, тот о том и говорит. Твой тухес - не исключение. Но оставлю тебя с ним наедине и удалюсь из этого "аншлага", в котором скучно и неинтересно. Удачи вам с тухесом.
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06.12.2021 14:04 Відповісти
Правильное решение , хотя слиться пораньше было-бы ещё лучше ..
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06.12.2021 14:18 Відповісти
Верно. Оставим тухесу тухесово. И пусть будет так всегда.
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06.12.2021 14:20 Відповісти
Да будет СВЕТ, сказал электрик и перерезал провода .
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06.12.2021 14:23 Відповісти
Аминь.
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06.12.2021 14:24 Відповісти
Дуже просте питання -Де українські ракетні програми ???)))
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06.12.2021 12:15 Відповісти
А эти программы разрабатывают или Вы желаете что бы Американцы их сначала Вам написали????
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06.12.2021 12:18 Відповісти
Ні,зелена пліснява просто їх згорнула і відтермінувала на невизначене майбутнє !!!))
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06.12.2021 12:21 Відповісти
Так делал Януковичь с проэктом Гром И Сапсан.
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06.12.2021 14:42 Відповісти
За всіх не не говори...Респект посольству США,за привітання ЗСУ.
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06.12.2021 12:13 Відповісти
Респекты и поздравления не собьют ни одного самолёта и не спалят ни одного танка ,но ты по причине умственной неполноценности видимо этого не знаешь ..
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06.12.2021 12:20 Відповісти
Ты знаешь элементарная благодарность это минимум что может сделать нарид после упрёков в дармоедстве
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06.12.2021 12:28 Відповісти
На вихід.
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06.12.2021 12:14 Відповісти
Та иди куда хочешь ,хоть на ,хоть в никто не держит ..
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06.12.2021 12:21 Відповісти
Бріттані респект!
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06.12.2021 12:09 Відповісти
У ху@ла нет шансов . Сегодня 2021-й год .
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06.12.2021 12:09 Відповісти
Велика вдячність та повага за поздоровлення.
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06.12.2021 12:14 Відповісти
не в афганских чурбанов надо было миллиарды вкладывать. А за поздравления спасибо!
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06.12.2021 12:15 Відповісти
Ну просеяли . И это хорошо .
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06.12.2021 12:20 Відповісти
Вот когда нарид посидит в окопах он жопой прочувствуют благодарность к ВСУ. А пока скот живёт и за коммуналку переживает , а должен за 120 калибр переживать
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06.12.2021 12:33 Відповісти
А куди це здриснув чотирикратний бігун від призову, чому не вітає воїнів?
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06.12.2021 12:33 Відповісти
Та воно йому треба? Він напевно Лєнкі дрючок в рот кидає. То цікавіше заняття.
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Амери, які ви гарні! Дякуємо.
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06.12.2021 12:34 Відповісти
І це є надійні друзі, які в самий важкий час підставили своє плече. З ними ще Канада, Польща, Литва, Естонія і Латвія. Можливо ще є 5-10 дружніх країн. А потвори, в людській подобі - кацапи, прикидалися братами і постійно тримали за спиною сокитру, а в кишені ніж і "новічок".
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06.12.2021 12:35 Відповісти
Українці щиро вдячні за можливість пліч опліч бути із союзниками у війні Московії проти України
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06.12.2021 12:35 Відповісти
Дякуємо за підтримку.
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06.12.2021 12:57 Відповісти
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06.12.2021 14:25 Відповісти
Дякуємо американцям!
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06.12.2021 14:26 Відповісти
Це ті американці, які на нас напали. Ех, якби їх було більше
Щиро дякую, друзі !
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06.12.2021 14:59 Відповісти
чего то как то не так, бздунишка байден так же перед выводом войск из афганистана говорил.. ай яяя ай кончилось лЭто
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06.12.2021 15:01 Відповісти
А бздунишка ***** чего там из бункера шепчет? Кинул ссыкло армян в карабахе
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06.12.2021 15:07 Відповісти
да все то так - но газ летит уже из дупла
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06.12.2021 15:11 Відповісти
Из тваво дупла только швабру можно вытащить, но при ***** никак
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06.12.2021 15:28 Відповісти
ты хотел сказать - не выходит твой язык из дупла байдена
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06.12.2021 15:35 Відповісти
Всё понятно, можешь не продолжать, всем сразу видно, горловское нетрадиционное)) петух, в общем
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06.12.2021 16:12 Відповісти
нюхай отвІр , прощай пустышка
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06.12.2021 16:20 Відповісти
Шо петушок, бомбит?)
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06.12.2021 16:39 Відповісти
Нажаль у випадку вторгнення Московії в Україну США будуть допомагати нам як маджахедам Афганістану, трохи Стінгерів, трохи Джавелінів, може ще трохи Хамерів, про іншу зброю мова не йде, все для партизанської війни. Бо озброювати Україну в яку вторглися кацапи серйозною зброєю (гелікоптери, ППО, літаки) це означє оголосити війну Кремляндії, а обмінюватися ядерними ударами з кацапами в плани США не входить

Хочеш миру - готуйся до війни

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06.12.2021 15:22 Відповісти
Даже при такой помощи оркам-оккупантам Украина окажется гораздо печальнее военной авантюры в Афганистане. Теперь не будет в их армиях насильно призванных юношей со стран Балтики, Молдовы, Грузии, Украины.
А вот количество трупов орков зашкалит. Что приведет к массовым волнениям и утрате бредоносной Московией контроля над Сибирью.
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Все це зрозуміло, але краще сильна армія сама присутність якої тримає ворога на кордонах - це допоможе запобігти тисячним жертвам серед вояків і громадян України. На жаль кацапи володіють інформацієй що вже два роки з 2019 го від обрання зеленського ЗСУ серйозно не озброювались, ракетна програма була провалена, антивійськові накази зеленського і ліквідування аеророзвідки послабило ЗСУ.
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06.12.2021 17:11 Відповісти
московия на Украину не сунеться . будут обстреливать с Донбасса и вредить через своих агентов в правительстве . Это их единственный способ .
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06.12.2021 19:08 Відповісти
Краще вже так, ніж взагалі без допомоги.
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06.12.2021 16:37 Відповісти
Спасибо воинам США за поддержку!!!
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06.12.2021 17:08 Відповісти
внимательно посмотрели на фотографию американских военнослужащих , отвлеклись от бравадных заявлениий и рабских поклонов , представили как такое гендерно выровненное подразделение с ожирением и прычосками может противостоять кацапской орде и китайской навале ?
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06.12.2021 19:05 Відповісти
 
 