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Новини Політика України
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Азовське море (1501) Керченська протока (272) корабель (1421) НАТО (5140) Порошенко (13234) Путін (21440) Росія (47244) трибунал (231) Керченський міст (363)

Україна має оскаржити в Морському трибуналі фактичну анексію Азовського моря, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має оскаржити в Морському трибуналі фактичну анексію Азовського моря, - Порошенко

Україна має оскаржувати в міжнародних судах фактичну анексію Росією Азовського моря.

Про це в інтерв´ю французькому виданню L’express сказав п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу "ЄС".

"У листопаді 2018 року три українські кораблі були захоплені російськими військами в Керченській протоці. Після цієї історії жодне українське судно не може зайти в Азовське море, де розташований порт Маріуполя. Це неприпустимо", – обурився Порошенко.

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"Український президент повинен подати скаргу до Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі, щоб засвідчити порушення Росією морського права та вимагати повернення українських рибалок і кораблів у ці води. Володимир Путін знову йде настільки далеко, наскільки може. На щастя, в цьому районі тепер присутні кораблі НАТО, щоб не дати йому анексувати і все Чорне море", – наголошує Порошенко.

П’ятий Президент також застеріг Зеленського від прямих переговорів з Путіним без участі союзників.

"Маючи певний досвід переговорів з Путіним, я вважаю його пропозицію йти на самоті, без підтримки європейців та американців, дуже наївною. Крім того, нам нема про що домовлятися, крім поваги до нашого суверенітету. На сході України відбувається не внутрішній конфлікт чи сепаратистський рух, а військова агресія з боку Росії. Його натхненником є Володимир Путін", – переконаний Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+26
Пи ньому було подано до міжнародних судів немало позовів проти росії-окупанта.
Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?
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06.12.2021 12:09
+19
Як в судах відстоювати своє право на користування акваторією морів, якщо денонсувати договір?
Подоляківські такі кумедні. Працюють чисто на недоумковатих лохів.
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06.12.2021 12:15
+16
А он и делал. Знаменитый Азовский поход катеров именно для этого и был предназначен. За что ***** и получил новую порцию дел в Морском трибунале в Гааге и новую порцию санкций. Заодно был сорван намечающийся договорняк между Трампом и *****м. Только вот зебилам по Г+Г этого не разжевали.
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06.12.2021 12:34
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Пи ньому було подано до міжнародних судів немало позовів проти росії-окупанта.
Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?
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06.12.2021 12:09 Відповісти
Наприклад, той, що Україна подавала проти росії в міжнародний морський трибунал після захоплення бандою пуйла українських моряків.

Відповідь на моє питання буде?
"Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?"
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06.12.2021 14:40 Відповісти
В Пожаруна немає права на питання, тому що він не відповідає на моє.
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06.12.2021 14:53 Відповісти
Не відкривайте.
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06.12.2021 15:04 Відповісти
Сам же він і здав Азов разом з Зеркаль, не денонсувавши договір з РФ. Тепер скиглить.
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06.12.2021 12:13 Відповісти
Як в судах відстоювати своє право на користування акваторією морів, якщо денонсувати договір?
Подоляківські такі кумедні. Працюють чисто на недоумковатих лохів.
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06.12.2021 12:15 Відповісти
відстояли? так отож
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06.12.2021 12:22 Відповісти
Подякуйте свому Зєлі, який все зливає в унітаз. Окрім бабла, яке він никає по офшорах.
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06.12.2021 12:23 Відповісти
Дуже просто - Україна розриває(денонсує) договір про спільне з РФ використання Азовського моря, після чого подає в суд на блокування нашої керченської протоки між нашим містом Кеч і нашим островом Тузла рашистськими кораблями, а також на те що рашистські кораблі плавають в наших територіальних водах, виграє справу і стягує з параші гроші за кожен день, місяць і рік блокування.
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06.12.2021 12:22 Відповісти
Ви юрист?
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06.12.2021 12:27 Відповісти
ні, офісний працівник.
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06.12.2021 12:28 Відповісти
Зрозуміло.
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06.12.2021 12:29 Відповісти
Ну так і не лізь у "морські" справи! (особливо коли вони стосуються "міжнародного морського права)! Пояснюю "на пальцях": Після денонсації договору:
1) Росія оголошує Керченську протоку своїми територіальними водами
2) Виставляє там свої пункти прикордонної охорони і розвертає сили по охороні та контролю протоки (завадить цьому не може ніхто)
3) почне дерти плату за прохід з усіх суден що там проходять (за прикладом "маякового збору" на Босфорі) а також ще а щось Відмовляться платить - не буде пропускать
В результаті зменшиться судноплавство в тому регіоні для кораблів взагалі і для суден що ідуть у той же Маріуполь - зокрема І що тоді будемо робить з продукцією того ж його металургійного комбінату?
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06.12.2021 13:05 Відповісти
1. Росія вже давно оголосила Керченську протоку своїми тер. водами
2. Керченська протока охороняється і контролюється катерами ФСБ і російськими військовими кораблями.
3. Росії брати плату за проходження кеченської протоки мішає тільки те, що ніхто не визнає Керчеську протоку російськими тер. водами і тоді росію будуть чекати суди проти всіх хто заплатив або не зміг пройти через Керченську протоку + міжнародні морські санкції, наприклад росію не будуть пропускати через Босфор, Дарданели, Гібралтар, . Керченська протока постійно перекривається через навчання РФ і судноплавство через неї вже давно зменшилося в рази. Ви застряли десь в 2016 році.
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06.12.2021 13:19 Відповісти
А ти пропонуєш їм "полегшить справу" - надать формальний привід для постановки питання у міжнародних установах про визнання Керченської протоки "територіальними водами Росії"? Адже саме цей договір цьому заважає!!!Я (на відміну від тебе) - не "офісний працівник" а колишній військовий юрист тому трохи тямлю в тому що пишу!
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06.12.2021 13:40 Відповісти
Ти як військовий юрист мав би знати що статус Керченської протоки регулює не стільки Українсько-російський договір про спільне використання Азовського моря, а в першу чергу визнання кордонів України, росією, ООН і міжнародними договорами по морському праву. І поки інші держави признають Україну в її нинішніх кордонах, поти і Крим, Керченську протоку будуть визнавати територією України А чому по вашому росія не поставила питання у міжнародних установах про визнання Кримського півострова територією росії, якийсь договір заважає? Ні тому, що ніхто не визнає суверенітет росії ні над кримом, ні над керченською протоком, ні над нашими територіальними водами азовського моря.
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06.12.2021 14:23 Відповісти
Я тобі вже радив не лізти у ті справи у яких не тямиш! Я хоч і не вчив спеціально міжнародне морське право але що таке "міжнародне право" (а морське - його складова частина) я знаю так що не треба мені розказувать "почім в Одесі рубероїд"! Що з того що Крим визнають українською територією? Росія там зараз робить що хоче А от якщо вони почнуть "бикувать на всю котушку" у Керченській протоці то їм можуть "перекрить кисень" на Босфорі Дипломати говорять не все що думають і знають і не все пишуть "Дипломатия - система недомолвок и умолчаний"
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06.12.2021 14:57 Відповісти
Він позитивний блогер Сірьожі Лєщєнка.
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06.12.2021 14:14 Відповісти
так просто і швидко лише в казках буває
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06.12.2021 12:27 Відповісти
Был подробный анализ про эту чушь. Попробуйте пользоваться Гуглом
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06.12.2021 12:36 Відповісти
А он и делал. Знаменитый Азовский поход катеров именно для этого и был предназначен. За что ***** и получил новую порцию дел в Морском трибунале в Гааге и новую порцию санкций. Заодно был сорван намечающийся договорняк между Трампом и *****м. Только вот зебилам по Г+Г этого не разжевали.
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06.12.2021 12:34 Відповісти
А что тебе, падаль, мешало бороться за Украину, воевать за страну и подавать в суды, а не киздеть по кремлевской методичке здесь? Большая любовь к *****? Почему кто то должен был отдавать свою жизнь за Украину, чтобы тебе, мразь *************, здесь сделали "красиво" . Прежде чем за 1,20 рублей здесь своим вонючим руцким ртом что-то похабить- пойди докажи всему миру , какой ты патриот страны. Потом мы все посмотрим, что ты запоешь.
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06.12.2021 12:50 Відповісти
Какая же ты гадость *************, не пиши тут, не услышишь про себя то, чего ты реально достоин.
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06.12.2021 15:01 Відповісти
Не меряй,урод, всех по своей продажности! Только конченные ********* и зеленодрочеры тут срут за деньги. А найдешь, где деньги Порох платит- хоть сообщи))))) А то сколько лет пи..т такие как ты, а все никак никто не расскажет- где же платит Порошенко)))))

А лучше всего- иди, тварь,на йух, и побыстрей, заколебал ты тут всех своими высерами.
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06.12.2021 15:51 Відповісти
час...не вистачило часу, адже підготовка таких позовів потребує часу, але...з'явився Зєля....
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06.12.2021 13:40 Відповісти
станцуй лучше)))
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07.12.2021 19:02 Відповісти
А чего-же ты не оскарживал ????????????????
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06.12.2021 12:09 Відповісти
он поход на лодках рыболовных осуществил...
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06.12.2021 12:13 Відповісти
он не бездействовал, он сразу на капу нажал, скрипач свидетель!
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06.12.2021 12:17 Відповісти
Повторю. А он и делал. Знаменитые Азовские походы катеров именно для этого и был предназначены. За что ***** и получил новую порцию дел в Морском трибунале в Гааге и новую порцию санкций. Заодно был сорван намечающийся договорняк между Трампом и *****м. Только вот зебилам по Г+Г этого не разжевали.
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06.12.2021 12:37 Відповісти
огласите конкретный список и где там про азовское море?
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06.12.2021 12:10 Відповісти
За минулої влади блищала зіркою в різних міжнародних позовах проти паРаши Лана Зеркаль.
Зараз її не видно і не чути.
Зірки горять тоді, коли їм ХТОСЬ дає можливість сяяти.
Зараз дві звізди - Зєля і Єрмак.
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06.12.2021 12:12 Відповісти
І шо? Капшо. Курка насрала, буде харашо. Ото і все.
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06.12.2021 12:14 Відповісти
Україна ВИГРАЛА в міжнародному трибуналі проти паРаші, але Зєля, як завжди догодив пуйлу і терміново пішов на обмін. А треба було трохи зачекати, щоб макнути пуйла.
Але подоляківським нульовкам дана команда кукурікати про курей, які на них насрали.
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06.12.2021 12:18 Відповісти
квохчіть далі про ох..єнні перемоги
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06.12.2021 12:23 Відповісти
Які перемоги у вас із Зєлєю?
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06.12.2021 12:24 Відповісти
Казламордое, шло бы ты отсюда
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06.12.2021 12:31 Відповісти
а який ...уй має подавати ці позови?
ти подавав, за нафту, яку качають кацапи?
ні.
ти подав позов на втрачені трільйони від анексії криму?
ні.
ти виставив рахунок за обвал економіки через війну на донбасі?
ні.
і ти хочеш щоб безхребетне, продажне та аморальне чмо зробило те, чого ти не зробив?
башкою свою треба було думати коли ....дараси з твого оточення крали все що не так лежить. служив би Україні ще кілька термінів, а так вибач. ти сам, особисто все просрав....
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06.12.2021 12:16 Відповісти
за нафту не пам'ятаю, але за газ "на вишках Бойка" разом з ними - позов було подано. За анексію Криму - також; і навіть нещодавно була інфа, що позовні вимоги збільшені вже урядом Зе.
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06.12.2021 12:32 Відповісти
я не люблю сперечатись. люблю цифри, а їх нема. так що бувай
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06.12.2021 12:35 Відповісти
цифри в гуглі. Але тільки для того юзера, хто хоче розібратися. А хто хоче брехати (приміром, такі ж самі зебіли, як і ти, 73/43%-ний) - гугл не допоможе. Тим більше, якщо ви всі, зебіли, навіть не хочте поритись в пам'яті і пригадати старі інфи.
Так що справді - мої нагадування для вас всіх 73/43%зебілів зайві. Але дотримуюсь принципу: якщо є брехня - то її треба (по можливості) спростувати. Шкода, що такі мої принципи мене підводять (подекуди) і я впрягаюсь в безрезультативні (в кінцевому випадку) суперечки. Справді, з тобою цього робити не слід.
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06.12.2021 12:42 Відповісти
дуже багато таких х...йланів я ти, які в неті сидять щоб когось образити та показати себе розумним.
а тому 1, я і дружина голосували за пороха а такі у ...їбани як ти вибрали моню.
2, в гуглі є все а в бюджеті України нема ні...уя з того про що я писав.
3. якщо хочеш побачити живого долбо....оба, підійди до дзеркала.
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06.12.2021 12:55 Відповісти
дебіл брехливий, які ще тобі цифри в держбюджеті мають бути стосовно позовів в міжнародні суди проти касапів?
та пішов ти зі своїм дебілізмом наQ
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06.12.2021 13:23 Відповісти
4. в гуглі є що Україна не може подавати позови по відшкодуванню за крим, а це більше трильйона гривень бо цим самим (признає) дасть згоду на анексію. а саме, продасть крим росії. а де ти там щось читав, не знаю
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06.12.2021 13:08 Відповісти
Після цієї історії жодне українське судно не може зайти в Азовське море, де розташований порт Маріуполя. Джерело: https://censor.net/ua/n3303531

Что он несёт?
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06.12.2021 12:19 Відповісти
"После этой истории ни одно украинское судно не может зайти в Азовское море, где расположен порт Мариуполя. Это недопустимо", - возмутился Порошенко. (с)
Ну-ка, Петр Лексеич, перечисли суда торгового флота Украины, кроме единственного "Нибулон макс" и землесоса "Меотида", который и так работает на Азовском море. Что, есть затруднения? Ещё бы! Такого флота просто не существует в природе.
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06.12.2021 12:21 Відповісти
він веде мову не лише за торговий флот, а й за судна ВМС ЗСУ.
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06.12.2021 12:23 Відповісти
Это иное дело! Тогда он должен был употребить определение "корабли"!
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06.12.2021 12:25 Відповісти
наскільки я розумію, це недоліки перекладу.
До речі, ще один доказ того, що державною мовою може бути лише одна... Бо при перекладі завжди будуть помилки; в одних випадках принципові, в інших - несуттєві...
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06.12.2021 12:35 Відповісти
Корабли и не пытаются заходить. Если бы попытались, зашли бы без проблем как "Корец" и "Донбасс"в своё время.
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06.12.2021 12:37 Відповісти
це не той преЗЕдент, який буде оскаржувати касапів і подавати позови. Він навіть не буде допомагати цивілізованому світу виявляти та засуджувати всі інші злочини касапів, *****. Приклад: повернення касапам Цемаха, зливу-зради спецоперації з захоплення "вагнерівців", врешті, політичні переслідування ворогів ***** (і Пороха, в т.ч.), тощо - наочніше не буває.
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06.12.2021 12:22 Відповісти
Морской трибунал ООН разбирается с данньім делом , но процесс єтот на несколько лет. Неужели Порошенко не в курсе ?
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06.12.2021 12:25 Відповісти
О!, перший зебіл тут на гілці, який згадав про те, що з-за Пороха позови були і розглядаються в міжнародних судах!
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06.12.2021 12:48 Відповісти
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06.12.2021 12:26 Відповісти
Порошенко такой же украинофобский ***** как и ты!))
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06.12.2021 14:44 Відповісти
домовляйтеся з турком,
що Босфора для кацапів- нема !
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06.12.2021 12:30 Відповісти
Петя булочник не оставляет попыток выдать себя за политика державного ривня.
Может это нужно было делать во времья президенства бездароно просранном?
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06.12.2021 12:32 Відповісти
Сотня "Нептунов" перевесят ЛЮБОЕ "оскарження"!
Рашка понимает только СИЛУ.
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06.12.2021 12:32 Відповісти
Порпошенко надо было отменять все договора по Азовскому морюв 2014 году. Азовское море после этого стало бы нейтральными водами как и Черное море, и туда мог бы заходить флот НАТО.
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06.12.2021 12:33 Відповісти
Згідно яким нормам міжнародного права ВНУТРІШНЄ Азовське море мало би такий самий статус, як і Чорне?
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06.12.2021 12:50 Відповісти
Петро, чому ти не оскаржував?
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06.12.2021 12:39 Відповісти
А є сенс пояснювати дебілам з атрафованою пам'яттю?
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06.12.2021 13:34 Відповісти
Кацапам ваши бумажки до лампочки.
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06.12.2021 13:38 Відповісти
НАДО ЧЕРЕЗ СУШУ ТУДА КАТЕРА ЗАВЕЗТИ !!!
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06.12.2021 13:39 Відповісти
Некоторые так и завезли
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06.12.2021 13:57 Відповісти
Да этот идиот не будет слушать умных советов. Потому что это советовал Порох, даже в ущерб государству
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06.12.2021 13:57 Відповісти
Вообще то и за фактическую аннексию украинской границы Россией, нужно было давно подать в международный суд. Но при Пете этого не сделали, а при Зеле и подавно.
НО можно подать и сейчас - России придется врать и оправдываться.
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06.12.2021 14:13 Відповісти
Украина и без тебя знает что и как делать, гнилая и ********* ********** Поросенко.
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06.12.2021 14:43 Відповісти
Гена гнилуха это ты,мягко сказано...
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06.12.2021 16:26 Відповісти
Петя, як завжди зі своїми СОВЕТАМИ... Петя, коли міст будували і збудували , де ти був?
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06.12.2021 17:36 Відповісти
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07.12.2021 00:16 Відповісти
 
 