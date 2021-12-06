Україна має оскаржити в Морському трибуналі фактичну анексію Азовського моря, - Порошенко
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Україна має оскаржувати в міжнародних судах фактичну анексію Росією Азовського моря.
Про це в інтерв´ю французькому виданню L’express сказав п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу "ЄС".
"У листопаді 2018 року три українські кораблі були захоплені російськими військами в Керченській протоці. Після цієї історії жодне українське судно не може зайти в Азовське море, де розташований порт Маріуполя. Це неприпустимо", – обурився Порошенко.
"Український президент повинен подати скаргу до Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі, щоб засвідчити порушення Росією морського права та вимагати повернення українських рибалок і кораблів у ці води. Володимир Путін знову йде настільки далеко, наскільки може. На щастя, в цьому районі тепер присутні кораблі НАТО, щоб не дати йому анексувати і все Чорне море", – наголошує Порошенко.
П’ятий Президент також застеріг Зеленського від прямих переговорів з Путіним без участі союзників.
"Маючи певний досвід переговорів з Путіним, я вважаю його пропозицію йти на самоті, без підтримки європейців та американців, дуже наївною. Крім того, нам нема про що домовлятися, крім поваги до нашого суверенітету. На сході України відбувається не внутрішній конфлікт чи сепаратистський рух, а військова агресія з боку Росії. Його натхненником є Володимир Путін", – переконаний Петро Порошенко.
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Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?
Відповідь на моє питання буде?
"Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?"
Подоляківські такі кумедні. Працюють чисто на недоумковатих лохів.
1) Росія оголошує Керченську протоку своїми територіальними водами
2) Виставляє там свої пункти прикордонної охорони і розвертає сили по охороні та контролю протоки (завадить цьому не може ніхто)
3) почне дерти плату за прохід з усіх суден що там проходять (за прикладом "маякового збору" на Босфорі) а також ще а щось Відмовляться платить - не буде пропускать
В результаті зменшиться судноплавство в тому регіоні для кораблів взагалі і для суден що ідуть у той же Маріуполь - зокрема І що тоді будемо робить з продукцією того ж його металургійного комбінату?
2. Керченська протока охороняється і контролюється катерами ФСБ і російськими військовими кораблями.
3. Росії брати плату за проходження кеченської протоки мішає тільки те, що ніхто не визнає Керчеську протоку російськими тер. водами і тоді росію будуть чекати суди проти всіх хто заплатив або не зміг пройти через Керченську протоку + міжнародні морські санкції, наприклад росію не будуть пропускати через Босфор, Дарданели, Гібралтар, . Керченська протока постійно перекривається через навчання РФ і судноплавство через неї вже давно зменшилося в рази. Ви застряли десь в 2016 році.
А лучше всего- иди, тварь,на йух, и побыстрей, заколебал ты тут всех своими высерами.
Зараз її не видно і не чути.
Зірки горять тоді, коли їм ХТОСЬ дає можливість сяяти.
Зараз дві звізди - Зєля і Єрмак.
Але подоляківським нульовкам дана команда кукурікати про курей, які на них насрали.
ти подавав, за нафту, яку качають кацапи?
ні.
ти подав позов на втрачені трільйони від анексії криму?
ні.
ти виставив рахунок за обвал економіки через війну на донбасі?
ні.
і ти хочеш щоб безхребетне, продажне та аморальне чмо зробило те, чого ти не зробив?
башкою свою треба було думати коли ....дараси з твого оточення крали все що не так лежить. служив би Україні ще кілька термінів, а так вибач. ти сам, особисто все просрав....
Так що справді - мої нагадування для вас всіх 73/43%зебілів зайві. Але дотримуюсь принципу: якщо є брехня - то її треба (по можливості) спростувати. Шкода, що такі мої принципи мене підводять (подекуди) і я впрягаюсь в безрезультативні (в кінцевому випадку) суперечки. Справді, з тобою цього робити не слід.
а тому 1, я і дружина голосували за пороха а такі у ...їбани як ти вибрали моню.
2, в гуглі є все а в бюджеті України нема ні...уя з того про що я писав.
3. якщо хочеш побачити живого долбо....оба, підійди до дзеркала.
та пішов ти зі своїм дебілізмом наQ
Что он несёт?
Ну-ка, Петр Лексеич, перечисли суда торгового флота Украины, кроме единственного "Нибулон макс" и землесоса "Меотида", который и так работает на Азовском море. Что, есть затруднения? Ещё бы! Такого флота просто не существует в природе.
До речі, ще один доказ того, що державною мовою може бути лише одна... Бо при перекладі завжди будуть помилки; в одних випадках принципові, в інших - несуттєві...
що Босфора для кацапів- нема !
Может это нужно было делать во времья президенства бездароно просранном?
Рашка понимает только СИЛУ.
НО можно подать и сейчас - России придется врать и оправдываться.