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Новини СуспільствоВійна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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комендантська година (178) права людини (580) правозахисники (368) Донбас (21733) найманці РФ (1970) Лисянський Павло (99)

В ОРДЛО людей, які порушували комендантську годину, вивозять на передову копати окопи, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В ОРДЛО людей, які порушували комендантську годину, вивозять на передову копати окопи, - правозахисник Лисянський

Восени 2021 року на тимчасово окупованих РФ частинах територій Луганської та Донецької областей зафіксовано випадки трудової експлуатації місцевих жителів, заарештованих за порушення комендантської години в ОРДЛО.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, фундатор "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

З отриманої інформації стало відомо, що у жовтні та листопаді 2021 року чоловіків із місцевих жителів, які порушували комендантську годину та були заарештовані (на 10-15 діб) НЗФ "ЛНР" та "ДНР", зазнавали трудової експлуатації. Це полягало в тому, що їх з 7.00 до 18.00 протягом усього терміну арешту вивозили на передові позиції лінії розмежування військового конфлікту для того, щоб вони виконували роботи з укріплення позицій, обслуговування та прибирання прилеглих територій та інші роботи.

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З початку 2021 року на території ОРДЛО НЗФ "ЛНР" та "ДНР" притягнули до відповідальності за порушення комендантської години 34 500 осіб, з них в ОРДО – 23 000 осіб та в ОРЛО 11 500 осіб. Також за недотримання комендантської години було заарештовано в ОРДО – 381 особа та в ОРЛО – 193 особи.

"Всі заарештовані, були залучені до трудової експлуатації та виконували роботи на лінії фронту протягом усього терміну арешту. Це приклад, як зухвалим чином зневажаються будь-які права людини, а "порушник" виступає у ролі безкоштовної робочої сили", – каже Лисянський.
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Топ коментарі
+16
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06.12.2021 12:22
+15
Работал дядя где-то на шахте, зп хорошая была, пенсия неплохая светила как ему рассказали как он один всю Украину кормит, да что там Украину, еще и Евросоюз присосался. А еще геи и бандеровцы хотят на Донбассе концлагеря построить. И стал дядя за независимый Донбасс топить и вытопил - ни шахты, на работы, комендантский час и бесплатная трудотерапия на передовой.... Вот ни разу не жалко.....
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06.12.2021 12:25
+13
Зате українську мову не треба вчити.
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06.12.2021 12:23
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Ага, точно! Именно пенсионеры и шляются по ночам в поисках приключений, ага!
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06.12.2021 14:20 Відповісти
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06.12.2021 12:22 Відповісти
лучше на уліце Леніна в баракє с пят'ю дєтьмі і гуманітарним пакетом на дваіх на пал-года с Большой Родіни, чєм рабом у проклятого біндєравца на уліце Бандєри с зарплатой как у праклятого гєйрапєйца!
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06.12.2021 13:38 Відповісти
Істину глаголиш. Негоже народу пабідітелю жити в достатку і без бутилки в жопі. Дідиваевалє нє за ето.
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06.12.2021 14:16 Відповісти
Ну за що боролися...
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06.12.2021 12:23 Відповісти
Зате українську мову не треба вчити.
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06.12.2021 12:23 Відповісти
Там все её знают . Вот только совок в голове .
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06.12.2021 12:26 Відповісти
Правильно писать "за те", - чтоб суржик был, как больше половины украинцев говорит.
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06.12.2021 13:32 Відповісти
Пусть копают, раз им нравится. Это при Украине можно было на власти глотки рвать, а теперь урюцкий хрен в горло, тишина...
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06.12.2021 12:23 Відповісти
"Здивували"! Після демаркації кордону з БРСР сидимо на льоду Дніпра - ловим рибу Краще клює під білоруським берегом - більшість рибалок змістилися на той бік фарватеру По фарватеру проходить "Зубрьонок" - судно на повітряній подушці Спинилось Вилазить білоруський "погранец" Пропонує повернуться на українську територію Люди попереходили Судно пішло вниз за течією Дехто почав повертаться назад Через години дві чутно гудіння двигуна Всі повернулись до українського берега Залишилась компанія з трьох чоловік що всілася "чаркувать" Підійшло судно Вилазять погранці знову Кажуть: Вы не поняли? Вам же сказано - покиньте беларусскую територию!" Хміль свою роботу зробив - рибалки "полізли в бутилку" - "Ми тут всю жизнь ловим!" Поклали мордами на лід одягли наручники і повезли Повернулися через тиждень - після того як рідня штрафи виплатила Питаємо - "Чим займалися?" "Сиділи у Брагині - у комендатурі Цілими днями дрова пиляли для опалення приміщень комендатури"
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06.12.2021 13:33 Відповісти
Работал дядя где-то на шахте, зп хорошая была, пенсия неплохая светила как ему рассказали как он один всю Украину кормит, да что там Украину, еще и Евросоюз присосался. А еще геи и бандеровцы хотят на Донбассе концлагеря построить. И стал дядя за независимый Донбасс топить и вытопил - ни шахты, на работы, комендантский час и бесплатная трудотерапия на передовой.... Вот ни разу не жалко.....
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06.12.2021 12:25 Відповісти
"Скажи-ка, дядя, ведь не даром?!" ))
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06.12.2021 13:33 Відповісти
Просіть і буде дано вам.(Біблія)
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06.12.2021 12:28 Відповісти
Ого який "нещасний" з такою мордякую, по ширині майже як плакат!
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06.12.2021 15:13 Відповісти
Тю, та в Україні ,з кремлівських гнид ,не одну дівізію копачів та розминувальників можливо зформувати !!!))))
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06.12.2021 12:29 Відповісти
нехай копають,
Байрактарам буде легше
шукати та загрібати
тих, хто в них опиниться
з "тієїсторони"
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06.12.2021 12:37 Відповісти
Физический труд очень полезен для психически больных. Особенно на свежем, морозном воздухе.
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06.12.2021 12:45 Відповісти
С шваброй в заднице, что бы голова не качалась...
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06.12.2021 15:36 Відповісти
Касками еще постучите,как при"фашистах".
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06.12.2021 12:58 Відповісти
Пусть скажут большое спасибо своей власти дамбасского нариду,при немцах таких расстреливали,а так власть своя,добрая.
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06.12.2021 13:10 Відповісти
ну естееесно! при нынешней власти там можно и ширнуться бесплатно новичком тьху-ты, спутником. и гумманитарки пожрать от Красного Креста. не жизнь - лафа!
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06.12.2021 13:31 Відповісти
Надо срочно в стаж им защитать и пенсию оформить
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06.12.2021 13:27 Відповісти
это информация для тех, кто будет нарушать ляшковские указы о ношении с собой документов?!
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06.12.2021 13:28 Відповісти
Ну... все ж логично в принципе. И тут даже не придерештся уже) Тем более, придираться сидя на чеченской бутылке будучи нормальненько так отпизженым и не удобно как то. Да и на бутылку сажают не бендеравцы там львовские, а свои, братушки с кавказа. А п...зды дают коренные русские мордвины. Так вот чего все это время хотели "свободолюбивые" жители лугандона и дембабве. Расхеряченый дом, отсувствие работы, каждадневные п...здюли, систематическое насилие над женами и дочерями, возможность ходить в туалет на ведро и раз в неделю подмываться в дедавском тазике 1944 года выпуска.... Короче, надеюсь этот лепрозорий там так и вымрет.
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Восьмий рік вже копають ті окопи, більш робити видно нєхрен.
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06.12.2021 15:15 Відповісти
 
 