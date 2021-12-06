В ОРДЛО людей, які порушували комендантську годину, вивозять на передову копати окопи, - правозахисник Лисянський

Восени 2021 року на тимчасово окупованих РФ частинах територій Луганської та Донецької областей зафіксовано випадки трудової експлуатації місцевих жителів, заарештованих за порушення комендантської години в ОРДЛО.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, фундатор "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

З отриманої інформації стало відомо, що у жовтні та листопаді 2021 року чоловіків із місцевих жителів, які порушували комендантську годину та були заарештовані (на 10-15 діб) НЗФ "ЛНР" та "ДНР", зазнавали трудової експлуатації. Це полягало в тому, що їх з 7.00 до 18.00 протягом усього терміну арешту вивозили на передові позиції лінії розмежування військового конфлікту для того, щоб вони виконували роботи з укріплення позицій, обслуговування та прибирання прилеглих територій та інші роботи.

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З початку 2021 року на території ОРДЛО НЗФ "ЛНР" та "ДНР" притягнули до відповідальності за порушення комендантської години 34 500 осіб, з них в ОРДО – 23 000 осіб та в ОРЛО 11 500 осіб. Також за недотримання комендантської години було заарештовано в ОРДО – 381 особа та в ОРЛО – 193 особи.

"Всі заарештовані, були залучені до трудової експлуатації та виконували роботи на лінії фронту протягом усього терміну арешту. Це приклад, як зухвалим чином зневажаються будь-які права людини, а "порушник" виступає у ролі безкоштовної робочої сили", – каже Лисянський.