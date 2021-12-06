Понад 40% дорослого населення у 6 регіонах України пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. І 6 регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже понад 40% мешканців", - повідомив Ляшко.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.
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На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян. Джерело: https://censor.net/ua/n3303535
В каждом слове "забота" о гражданах.
НЕ прошли - а принудили
не 40% дорослых - а трудоспособное часть
Специально для ваксеров - Была бы забота новость бы звучала так - привито ....% людей зоны риска (и мы работаем над увеличением) и ...% с 18-60 лет.
А так популизм и гонка за цифрой, цифры в разрезе групп нет.
ПЫСЫ - тоесть вы верите в то что написали 6622 больных???? нет тестов нет больных
НАН (ну это если вы уж верите в цифры которые вам пишут) заявил что для полной обьективности цифру переболевших в Украине нужно * на 3, тогда это будет более реально.
К НАНу прислушивались и поддерживали все время ковидобесия, но в данном вопросе проигнорили, ибо тогда статистика смертность приблизится к менее 1%.
Ответ простой там люди верят своему государству. А у нас гсударству верить себя не уважать.
хотя, может его подельники по международной афере - уберут его раньше.. зачем им свидетель, который точно знает, за что получал откаты, а именно за шмурдизацию здорового населения Украины..
Згідно з новими правилами, супермаркети можуть працювати до 20:00, а торгові центри, магазини, які продають товари не першої необхідності, ресторани, кафе, театри, кінотеатри, музеї, перукарні, салони краси та спортзали мають зачинятися о 17:00.
Школи не закриватимуть, але учні зобов'язані носити захисні маски на перервах. Регулярним має стати самотестування на Covid-19 для вчителів. Жителів країни закликають працювати у віддаленому режимі, а в офісах дотримуватися соціальної дистанції 1,5 м.
https://gazeta.ua/articles/world-life/_u-***********-vlashtuvali-masshtabnu-akciyu-proti-covidobmezhen/1062147
P.s. Це щоб буратіни розуміли що їх чекає й змогли зробити деякі висновки
По данным минздрава Израиля на 6 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6371876 человек (68% населения страны), вторую дозу - 5782034 человек (62% населения страны). 4100145 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).
62% вакцинированных второй дозой держится уже более месяца, что говорит о том, что это предел тех, кто будет вмазываться! Это к тому, что для Украины 40% это максимум