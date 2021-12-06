Путін і Байден завтра обговорять ситуацію в Україні та "плачевні" відносини між РФ та США, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Переговори Путіна та Байдена відбудуться 7 грудня приблизно о 18:00 за московським часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Ніякого прямого ефіру не буде, перші кадри спілкування ми покажемо", - розповів він.
Пєсков додав, що конференція буде "досить докладною та тривалою".
"Зрозуміло, потрібно буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, які були досягнуті в Женеві", - відповів Пєсков на питання про пріоритети російської сторони на переговорах.
За його словами, Путін з Байденом обговорять двосторонні відносини, "які продовжують залишатися в плачевному стані".
Президенти також поговорять про ситуацію в Україні, просування НАТО і пов'язану з цим нещодавню ініціативу Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007883837/
Термін кацап-використовувався на Лівобережжі України(Полтавщина,батьківщина Гоголя.В мене було багато родичів по селах Полтавщини і "москаля" від них ніколи не чув(60 років тому),чого не скажеш про сестер мого батька,які вийшли заміж за західних українців-там тільки москаль.),а на Правобережжі їх називали і до цього часу москалями.Всі народи навкруги Московії іменували населяння Московії москалями.
Шевченко використовував термін МОСКАЛЬ.:"І списами скородили москальскії ребра"."Кохайтеся чорноброві та не з москалями,бо москаль робить горе з вами".
І ще-ніхто ніяку столицю до Москви не переносив,бо її в ті часи не існувало.Москва вперше з*являється лише у 3-му монгольському перепису у 1276 році,як місце збору податей з угро-фінів волзько-окського міжріччя.
У літературу терміни кацап і Кацапія ввів Микола Васильович Гоголь.Вєчєра на хуторє бліз Діканьки.:"Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами."
https://ilibrary.ru/text/1088/p.43/index.html
МЗС має надіслати ноту протесту Америці та рфії.
Штаты её "дадут"- на обратной стороне Будапештского меморандума.
А нехер сцать в подъезде.
Рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну.
Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною "збільшує геополітичні та санкційні ризики".
https://kontrakty.ua/article/188219
мабуть про це і мріяв комуняка Кравчук без умов безпеки віддавая ядерну зброю кацапам
Україна без ядерної зброє це для Захода як пусте місце.
Вчора (03.12.21) Байден на питання журналістки відповів, що він постійно контактує з європейськими союзниками, і побудує коаліцію, яка унеможливить Путіна в подальшій ескалації агресії РФ на Сході України.
Це та стратегія, з якої почав Порошенко в 2014-му, і створивши міжнародну антипутінську коаліцію, врятував наш суверенітет і незалежність.
Ні на мить не сумніваюсь, що ці два козаки знищать недоімперію, разом з бункерним ****** і його вологими мріями про Україну.
Слава Їй!
Л.Крижановська