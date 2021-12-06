УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11139 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 913 59
Байден (2326) Пєсков (1443) Путін (21440) Росія (47244) США (14478)

Путін і Байден завтра обговорять ситуацію в Україні та "плачевні" відносини між РФ та США, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Байден завтра обговорять ситуацію в Україні та

Переговори Путіна та Байдена відбудуться 7 грудня приблизно о 18:00 за московським часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Ніякого прямого ефіру не буде, перші кадри спілкування ми покажемо", - розповів він.

Пєсков додав, що конференція буде "досить докладною та тривалою".

"Зрозуміло, потрібно буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, які були досягнуті в Женеві", - відповів Пєсков на питання про пріоритети російської сторони на переговорах.

За його словами, Путін з Байденом обговорять двосторонні відносини, "які продовжують залишатися в плачевному стані".

Президенти також поговорять про ситуацію в Україні, просування НАТО і пов'язану з цим нещодавню ініціативу Путіна.

Також читайте: "Хочуть посягнути на російський регіон": у Кремлі сприйняли заяву Зеленського щодо окупованого РФ Криму як пряму загрозу

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
06.12.2021 12:38
+18
У нас решать пока некому....
показати весь коментар
06.12.2021 12:31
+11
Порошенко достойно організував і втілив захист країни.
показати весь коментар
06.12.2021 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там обговаривать ,то что путин ***** и так известно ВСЕМ ...
показати весь коментар
06.12.2021 12:29 Відповісти
Без нас за нас решат ?
показати весь коментар
06.12.2021 12:29 Відповісти
У нас решать пока некому....
показати весь коментар
06.12.2021 12:31 Відповісти
Люди вже вирішили у 2019 році.
показати весь коментар
06.12.2021 12:33 Відповісти
З 1991 р. рішають ,та ніяк не спроможні собі ради дати !!!)))
показати весь коментар
06.12.2021 12:37 Відповісти
Что решили в 2013-м?
показати весь коментар
06.12.2021 19:07 Відповісти
Тогда записывайте людей на прием к Байдену.
показати весь коментар
06.12.2021 12:35 Відповісти
Да нет у нас пока такого как Джохар Мусаевич.
показати весь коментар
06.12.2021 12:33 Відповісти
...или хотя бы такого как Звиад Константинович
показати весь коментар
06.12.2021 12:37 Відповісти
Порошенко достойно організував і втілив захист країни.
показати весь коментар
06.12.2021 13:16 Відповісти
Абсолютно верно!
показати весь коментар
06.12.2021 14:44 Відповісти
..или хотя бы как Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев, ну хотя бы как Порошенк
показати весь коментар
06.12.2021 15:10 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 12:38 Відповісти
США не говорят об отношениях с РФ , как о "плачевньіх" , а предупреждают Кремль о последствиях агрессии против Украиньі. В Кремле уже готовьі плакать ?
показати весь коментар
06.12.2021 12:41 Відповісти
І Вам і Вашим ! Багатоквартирний будинок, по поверхах ходить маленький бувший домоуправ з рушницею і вимагає горілки та повернення на роботу. І весь час лупить в двері України.- давай дружити бо буду стріляти. А іншим погрожує -вийдете за двері -перерубаю світло та газ і вимагає хенессі та відмовляється від закуски. А його шнирі таракани ганяють по коридорам і скрізь хочуть нашкодити.
показати весь коментар
06.12.2021 17:09 Відповісти
Кацапов на швабру и под шконку. И отношения не будут плачевными.
показати весь коментар
06.12.2021 12:43 Відповісти
А в чем различие между кацапом и москалем ,казачок?
показати весь коментар
06.12.2021 12:44 Відповісти
Всі кацапи москалі ,але не всі москалі кацапи !!!)))
показати весь коментар
06.12.2021 12:50 Відповісти
Я думаю, шобы кацапiв не вводить в заблуждение, бо мы с полнамека друг-друга поймем, нужно так говорить, шо всi москалi - кацапи, але ж бо не всi кацапи - москалi!!!
показати весь коментар
06.12.2021 13:17 Відповісти
Довольно странно, что тебя заинтересовало именно это.
показати весь коментар
06.12.2021 13:07 Відповісти
Не, а внатуре, в чем?
показати весь коментар
06.12.2021 13:18 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 13:40 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 16:46 Відповісти
Москаль-це їхня національність,а кацап(ЦАП)-стан душі,якщо вона у цапів є.Хоча мабуть є,але цап*яча.
показати весь коментар
06.12.2021 15:23 Відповісти
Москаль - за поребриком.Москаль - всегда агрессия.Кацап -рожденный в Украине.И тут бабушка на двое сказала.Как среди Украинцев,Евреев,Тех же татар.Почти половина защитников Украины -кацапы.Я не прав? Это мнение я поцупив у Шевченко и просто старых людей еще при совке.
показати весь коментар
06.12.2021 15:41 Відповісти
Москаль-це НАЦІОНАЛЬНІСТЬ-саме так називали їх Катька №2 у переписці з Вольтером,коли той запитав яким народом вона править.Ще використовувався термін москвіч,москвітянин.Москалів у "великоросів" переіменувала Катька№2 у 1795 році,а Джугашвілі зробив їх "русскімі" у 1932 році,як і з жидів зробив євреїв,внісши ці національності до паспортів.Термін "русскіє",як пише "Малая совєтская енціклопедія том7,стор.276(506) 1930 року видання:Термін "русскіє" -ето іскуствєнний термін введьонний в 19 вєкє для об*єдінєнія угро-фінов волжско-окского мєждурєчья в одін народ".
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007883837/

Термін кацап-використовувався на Лівобережжі України(Полтавщина,батьківщина Гоголя.В мене було багато родичів по селах Полтавщини і "москаля" від них ніколи не чув(60 років тому),чого не скажеш про сестер мого батька,які вийшли заміж за західних українців-там тільки москаль.),а на Правобережжі їх називали і до цього часу москалями.Всі народи навкруги Московії іменували населяння Московії москалями.

Шевченко використовував термін МОСКАЛЬ.:"І списами скородили москальскії ребра"."Кохайтеся чорноброві та не з москалями,бо москаль робить горе з вами".
показати весь коментар
07.12.2021 10:03 Відповісти
МОСКАЛЬ- военная профессия и только(ЗАГАРБНИК). Кацап - и национальность, и стан душi, И СВИННОЕ РЫЛО.
показати весь коментар
06.12.2021 17:10 Відповісти
Qassab - переводится как живодер, мясник. После жестокого уничтожения Казани залешанским московским царством-улусом, название московских захватчиков распространилось и на Киев-Русь.
показати весь коментар
06.12.2021 19:41 Відповісти
Кацап, росіян звуть, тільки в Україні. Значить це "як цап", за бороду. Ще, Русь київського періоду, існувала до 1242 року, коли Київ був розграбоваий татарами, і столицю перенесли до Москви. Казань, Грозний, брав, через 310 років. Слово "кацап" не татарське, щодо слова "кацап" , татари його не вживають, та й слово "кацап", в російській літературі, пояаілось в кінці 19 століття, і було сленговым синонімом поняття "великорос"
показати весь коментар
06.12.2021 23:23 Відповісти
Русь існувала і після 1242 року.І правили Руссю потомки Великих київських князів.На заході Русі було Королівство Руське,потім Воєводство Руське.Київ з прилеглими територіями входив до ВКЛ-Велике князівство Литовське,Руське і Жемайтське,яке проіснувало до 1792 року.

І ще-ніхто ніяку столицю до Москви не переносив,бо її в ті часи не існувало.Москва вперше з*являється лише у 3-му монгольському перепису у 1276 році,як місце збору податей з угро-фінів волзько-окського міжріччя.

У літературу терміни кацап і Кацапія ввів Микола Васильович Гоголь.Вєчєра на хуторє бліз Діканьки.:"Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами."
https://ilibrary.ru/text/1088/p.43/index.html
показати весь коментар
07.12.2021 09:40 Відповісти
ці визначення мають свою історію, яка тягнеться з глибини віків і детально описана істориками. Коли люди з моря Лаптевих почали керувати, то вони українців за характерну стрижку обзивали хохлами. На відміну від словян, люди з Півночі не стриглись і не брились, ходили косматі. Їх бороди були жидкуваті і схожі на цапині. як у першого всесоюзного старости Калініна. То у відповідь отримували призвісько кацап (буквально значить ходить аки цап). А так як московіти не визнавали інші народності-вотяків,чуваків, то і отримали узагальнюче призвісько - москаль ( москалик, виходець з Московії)
показати весь коментар
06.12.2021 17:17 Відповісти
Garry Grant І те і інше-сленг, різниця, як між рогалем і хохлом)))
показати весь коментар
06.12.2021 22:50 Відповісти
Горбатого только могила выправит.Так и кремлевского подонка.
показати весь коментар
06.12.2021 12:43 Відповісти
ПЛАЧЕВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВОРА-ПРЕСТУПНИКА И КОРОЛЯ-ЗАСТУПНИКА !!!
показати весь коментар
06.12.2021 12:48 Відповісти
Вока Лох-янєлох так принизив й обгадив що вже розмови про Україну вже ведуть без України!
МЗС має надіслати ноту протесту Америці та рфії.
показати весь коментар
06.12.2021 12:59 Відповісти
Байден скомпрометований. Він нічого не вирішує, не знає і не хоче знати. Країною керують соціалісти і вони продадуть Україну за дешеву російську нафту дуже швидко але як типові соціалісти будуть сцяти всім в очі до останнього.
показати весь коментар
06.12.2021 13:14 Відповісти
не плакай, Писюков. есть все перспективы что они станут еще плачевнее
показати весь коментар
06.12.2021 13:27 Відповісти
}{уйло будет настаивать, чтобы Штаты дали ему гарантию о невступлении Украины в НАТО.
Штаты её "дадут"- на обратной стороне Будапештского меморандума.
показати весь коментар
06.12.2021 13:28 Відповісти
"плачевні" відносини між РФ та США, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3303537
А нехер сцать в подъезде.
показати весь коментар
06.12.2021 13:51 Відповісти
і срати на коврики
показати весь коментар
06.12.2021 17:20 Відповісти
кого турбує що ви там "плачєтє", псіна гаварящая?
показати весь коментар
06.12.2021 14:17 Відповісти
Экономлю время. "Стороны высказали взаимную озабоченность и важность дипломатического подхода в реализации МС".
показати весь коментар
06.12.2021 14:22 Відповісти
Для ***** экономишь? Так это зря, пора ему на берёзку
показати весь коментар
06.12.2021 15:03 Відповісти
Бес ***** не вытянеш и тухлого впопучленца из бамбаского гнилого пруда.
показати весь коментар
06.12.2021 15:05 Відповісти
будем надеяться что прехиденты РФ и США договорятся и война на Донбасе закончится........
показати весь коментар
06.12.2021 16:58 Відповісти
Fitch Ratings - одне з трьох провідних рейтингових агентств світу., не вірить у військове зіткнення Росії та України

Рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну.
Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною "збільшує геополітичні та санкційні ризики".

https://kontrakty.ua/article/188219
показати весь коментар
06.12.2021 17:04 Відповісти
Про Україну без України -
мабуть про це і мріяв комуняка Кравчук без умов безпеки віддавая ядерну зброю кацапам
Україна без ядерної зброє це для Захода як пусте місце.
показати весь коментар
06.12.2021 17:17 Відповісти
Байденко

Вчора (03.12.21) Байден на питання журналістки відповів, що він постійно контактує з європейськими союзниками, і побудує коаліцію, яка унеможливить Путіна в подальшій ескалації агресії РФ на Сході України.
Це та стратегія, з якої почав Порошенко в 2014-му, і створивши міжнародну антипутінську коаліцію, врятував наш суверенітет і незалежність.
Ні на мить не сумніваюсь, що ці два козаки знищать недоімперію, разом з бункерним ****** і його вологими мріями про Україну.
Слава Їй!
Л.Крижановська

показати весь коментар
06.12.2021 17:32 Відповісти
_Да-да, ожесточённо блокирующий санкции Конгресса против рашистов и СП-2 бабайден покажет путлеру... Перезагрузку-2! Розовые пони совсем с головой не дружат, живут в собственном сказочном мирке, не пересекающемся с реальностью. Шызики уевы...
показати весь коментар
06.12.2021 20:09 Відповісти
був колись такий творець історії як Молотов, у 1957 році він своїм клевретам говорив-все що заповідав нам ленін(по світовому устрою) ми виконали. А потім коробка передач почала клинити,мотор почав скреготати, і все пішло в (як говорить Зе) в сраку. За 22 роки Путін тільки усугубив. І вимагає - не трожь мойо, я сам розберусь. Бо знає, що піддані начнуть шушукатись - а царь то ненастоящий. Як учора Ю.Швець повідомив, що основна Башня Кремля (силовики Патрушев та інші) повідомила Америкосів, що вони не причетні до разжигания войни (істинно рускошовіністичний термін). І вован залишиться тільки потомком Чингізів. Віроую в його невдачу.
показати весь коментар
06.12.2021 17:38 Відповісти
если бы не ядерное оружие . что обсуждать сша и сев. бензоколонке . какие машины лучше -- форды . шевролеты или вазы . может айфоны у ***** лучше . пардон так ихтамнет . может вакцина от вируса . так закупили для *********** окружения файзер . может комбайны лучше чем ..джон дир.. может авианосцы лучше чем ..рональд рейган.. и ..джеральд форд.. так один ..кузя.. и тот из ремонта не вылазит . а у американцев штук 10 и все в строю и бобло ***** хранит не в деревянных рублях а в баксах в банках швейцарии и вот с этим ничтожеством дожен байдэн ..разговаривать .. --- прекратить поставки нефти и газа из бензоколонки и будет ***** разговаривать с прядсядателем калхоза тов. лукашенко или с кым чен ымом
показати весь коментар
06.12.2021 17:49 Відповісти
Путин хочет делить сферы влияния с США, но он не понимает, что Украина - это не сфера влияния, а независимая страна и может делать все, что захочет ее народ. Путин не понимает, что насильно мил не будешь. Украинский народ относится ко всем также, как относятся к нему. То бишь, если с добром к Украинскому народу, то и он с добром, а если со злом, то зло ты в ответ и получишь. То бишь зеркало. Но не всегда, у Украинского народа еще есть воля, которую невозможно нарушить. Против воли ничего тоже не получится покорить Украинский народ. в Украине нет власти, которая главнее народа. Что воспитать успели Украинцы в себе - это волю и свободу и это превыше всего!!!
показати весь коментар
06.12.2021 20:09 Відповісти
 
 