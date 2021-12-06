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Німеччина виступає за збереження транзиту газу через Україну і після 2025 року, - міністр економіки ФРН Альтмаєр

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Німеччина виступає за збереження транзиту газу через Україну і після 2025 року, - міністр економіки ФРН Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр, підбиваючи підсумки своєї роботи на цій посаді, заявив, що Німеччина прагнутиме і надалі зберегти транзит російського газу через Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За час моєї роботи міністром я чотири рази був у Росії. У цей напружений час... нам вдалося зберегти транзит газу через Україну... Переговори про транзит з 2020 по 2025 рік відбувалися в нашому міністерстві... Ми прагнутимемо зробити так, щоб транзит зберігся і після 2025 року", - сказав Альтмаєр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Ідеться про угоду про транзит газу через Україну, який має тривати й після запуску нового газопроводу "Північний потік-2".
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Если и дальше будут только "обеспокоенности" , то транзита через Украину не будет и "Nord Stream" сгниёт на дне моря .
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06.12.2021 12:42 Відповісти
так не сертифицируйте СП2 и будет сбережен транзит через Украину ...
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06.12.2021 12:42 Відповісти
это типа глубокой обеспокоенности, все для себя сделали, Украину опять в очередной раз лоханули
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06.12.2021 12:55 Відповісти
ну и что? главное у себя сделали хаб и с путей взасос
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06.12.2021 12:54 Відповісти
Уже никто высказался ни о чём.
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06.12.2021 13:09 Відповісти
це залежить від Вітренко....як він скаже
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06.12.2021 13:10 Відповісти
бальшое спасиба
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06.12.2021 13:10 Відповісти
Двум богам служить нельзя,дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких то иностранных оборванцев (с)
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06.12.2021 13:17 Відповісти
Яке ж це полегшення....
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06.12.2021 14:53 Відповісти
 
 