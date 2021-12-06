Майже 20 тис. українців скористались новими соціальними послугами в "Дії" за тиждень, - Федоров
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Майже 20 тисяч людей скористались новими соціальними послугами в "Дії" лише за один тиждень з моменту запуску.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
А саме:
• 15 тис. отримали довідку про страховий та трудовий стаж;
• 700 - довідку про доходи пенсіонера;
• 3000 тис. - витяг з реєстру застрахованих осіб;
• сотні українців подали заявки на оформлення пенсій та субсидій та чекають на їх розгляд.
Така кількість користувачів лише підтверджує потрібність пенсійних та соціальних послуг в онлайні. Найважливіше — це оформлення житлової субсидії, призначення або перерахунок пенсії. Адже, за даними Пенсійного фонду України, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію. А майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок.
Для того, щоб оформити виплату від держави, бабусям та дідусям раніше треба було ходити по державних установах і ризикувати захворіти під час пандемії. Завдяки цифровізації ми змінили це.
Будь ласка, зачекайте...
Ех , ще б вибори в смартфоні , щоб і молодь мала можливість проголосувати , а не тільки пенсіонери . Щоб не гаяти дорогоцінний час в чергах з кашляючими ковідом натовпами , не ризикувати підчепити заразу і нікуди не бігти .
Надіюсь на наступні вибори зможемо взяти в них участь і явка не буде , як завжди 12 - 18%.
Муж с женой поругались, пока муж спал, жена взяла его телефон, зашла в Дию, развелась с ним, и выписала его из квартиры )
Настоятельно рекомендую посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=GCK-bXEiiwI