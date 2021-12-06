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Майже 20 тис. українців скористались новими соціальними послугами в "Дії" за тиждень, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Майже 20 тис. українців скористались новими соціальними послугами в

Майже 20 тисяч людей скористались новими соціальними послугами в "Дії" лише за один тиждень з моменту запуску.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

А саме:

• 15 тис. отримали довідку про страховий та трудовий стаж;

• 700 - довідку про доходи пенсіонера;

• 3000 тис. - витяг з реєстру застрахованих осіб;

• сотні українців подали заявки на оформлення пенсій та субсидій та чекають на їх розгляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії

Така кількість користувачів лише підтверджує потрібність пенсійних та соціальних послуг в онлайні. Найважливіше — це оформлення житлової субсидії, призначення або перерахунок пенсії. Адже, за даними Пенсійного фонду України, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію. А майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок.

Для того, щоб оформити виплату від держави, бабусям та дідусям раніше треба було ходити по державних установах і ризикувати захворіти під час пандемії. Завдяки цифровізації ми змінили це.

Також читайте: Мінцифри 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн у "Дії", - Федоров
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Топ коментарі
+3
Это будет последний гвоздь...особенно если этой возможностью смогут воспользоваться стадо из дырляндии и крыма
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06.12.2021 14:03
+2
Неплохо получилось . Может и есть "глюки" , но как было - бесконечные очереди и взятки . Просто уже все забыли .
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06.12.2021 12:55
+2
Что-то похожее, ибо че он там может каждый день делать в Дии - не понятно
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06.12.2021 15:00
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Неплохо получилось . Может и есть "глюки" , но как было - бесконечные очереди и взятки . Просто уже все забыли .
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06.12.2021 12:55 Відповісти
Дело очень хорошее, но что касательно пенсионных вопросов у них давно существует свой портал со всеми услугами и справками, тольк трудно бывает войти в личный кабинет так как постоянно трубят о повышении пенсий, и народ в надежде проверяет сумму начисленной пенсии.
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06.12.2021 13:02 Відповісти
И божья роса ..дурачье хроническое.На сайте ПФУ это делается легко и давно.
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06.12.2021 13:03 Відповісти
Щодня користаю з додатку "ДіЯ" просто сідаючи в авто . Всі доки є в телефоні .
Ех , ще б вибори в смартфоні , щоб і молодь мала можливість проголосувати , а не тільки пенсіонери . Щоб не гаяти дорогоцінний час в чергах з кашляючими ковідом натовпами , не ризикувати підчепити заразу і нікуди не бігти .
Надіюсь на наступні вибори зможемо взяти в них участь і явка не буде , як завжди 12 - 18%.
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06.12.2021 13:14 Відповісти
Это будет последний гвоздь...особенно если этой возможностью смогут воспользоваться стадо из дырляндии и крыма
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Бот?
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06.12.2021 14:11 Відповісти
Что-то похожее, ибо че он там может каждый день делать в Дии - не понятно
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06.12.2021 15:00 Відповісти
ага, ситуация:
Муж с женой поругались, пока муж спал, жена взяла его телефон, зашла в Дию, развелась с ним, и выписала его из квартиры )
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06.12.2021 15:39 Відповісти
Или вот, в недалеком будущем, (просто меняем в названии google на Дию).
Настоятельно рекомендую посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=GCK-bXEiiwI
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06.12.2021 15:45 Відповісти
 
 