РФ намагається створити для себе сприятливий ґрунт, зокрема і для військового сценарію, а найкоротший шлях для цього - хаос в Україні, - Резніков

Ймовірність вторгнення Росії до України можуть знизити декілька факторів, серед яких відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю ArmyInform.

За його словами, російська сторона часто застосовує тиск і блефує, намагаючись підвищити ставки, щоб досягти якоїсь мети, "але росіяни надзвичайно прагматичні, хоч і намагаються здаватися такими непередбачуваними. Вони дуже добре оцінюють ризики".

Резніков підкреслив, що метою РФ було привернути увагу США і змусити до розмови, не наражаючись на нові санкції: "Вони отримали бажане. Залякування було способом досягти мети".

"До речі - надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас "хитає", могли б і спробувати вдертися. А демонстративна ескалація - це якраз свідчення того, що на переговорах у нинішньому форматі, коли Росія намагається грати роль "посередника" між Україною і своїми маріонетками, у Кремля нічого не виходить. Тому він починає трясти зброєю", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію розмістити своїх військових інструкторів в Україні ближче до кордону з Росією

Він підкреслив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в голові у російських керманичів: "Росія намагається створити для себе спектр можливостей і сприятливий ґрунт, у тому числі - для військового сценарію. Найкоротший шлях для цього — хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра. Звідси інформаційні вкиди, звідси спроби використати рух противників вакцинації проти COVID-19 та інше".

"Розумієте? У себе російська влада примусово вакцинує не тільки військових і держслужбовців, а й духовенство. А нам в Україну закидають, що вакцина - це зло, "чипування" і т. д, і т. п. Дуже наочний приклад гібридної війни.

Росіяни уважно стежать за всім. Якщо українське суспільство не втрачає голови, якщо іноземні партнери доповнюють заяви конкретними діями, то ймовірність ескалації знижується", - підсумував очільник Міноборони.