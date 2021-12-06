РФ намагається створити для себе сприятливий ґрунт, зокрема і для військового сценарію, а найкоротший шлях для цього - хаос в Україні, - Резніков
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Ймовірність вторгнення Росії до України можуть знизити декілька факторів, серед яких відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю ArmyInform.
За його словами, російська сторона часто застосовує тиск і блефує, намагаючись підвищити ставки, щоб досягти якоїсь мети, "але росіяни надзвичайно прагматичні, хоч і намагаються здаватися такими непередбачуваними. Вони дуже добре оцінюють ризики".
Резніков підкреслив, що метою РФ було привернути увагу США і змусити до розмови, не наражаючись на нові санкції: "Вони отримали бажане. Залякування було способом досягти мети".
"До речі - надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас "хитає", могли б і спробувати вдертися. А демонстративна ескалація - це якраз свідчення того, що на переговорах у нинішньому форматі, коли Росія намагається грати роль "посередника" між Україною і своїми маріонетками, у Кремля нічого не виходить. Тому він починає трясти зброєю", - сказав міністр.
Він підкреслив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в голові у російських керманичів: "Росія намагається створити для себе спектр можливостей і сприятливий ґрунт, у тому числі - для військового сценарію. Найкоротший шлях для цього — хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра. Звідси інформаційні вкиди, звідси спроби використати рух противників вакцинації проти COVID-19 та інше".
"Розумієте? У себе російська влада примусово вакцинує не тільки військових і держслужбовців, а й духовенство. А нам в Україну закидають, що вакцина - це зло, "чипування" і т. д, і т. п. Дуже наочний приклад гібридної війни.
Росіяни уважно стежать за всім. Якщо українське суспільство не втрачає голови, якщо іноземні партнери доповнюють заяви конкретними діями, то ймовірність ескалації знижується", - підсумував очільник Міноборони.
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саме цим й займається зеЛох офшорний та його хозяїн - коломойша з наглядачем з рашки - єрмаком.. створюють хаос в економіці, суспільстві та в ЗСУ
Ми в курсі.
Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.
Потому что смысл наращивания войск Путиным - запугать Запад большой войной и заставить Запад признать отсутствие украинской суверенности. Путин хочет чтобы Запад был не против того, чтобы он управлял Украиной. Он хочет, чтобы Запад признал нас, Украину, зоной интересов Путина. И Путин этого не скрывает. Он прямо это говорит. А его ручной Сурков пишет статьи, где прямо пишет, что Россия будет сеять хаос повсюду пока им не выделят зону, где не будут мешать сеять этот хаос. И Россия хочет, чтобы такой зоной была Украина. Очень благодарны мы в Украине за такую перспективу.
И все, что делает Запад, это говорит Путину, что так в приличном обществе не делают. Что Украина сама должна решать, кто она и с кем она. Запад говорит Путину, что сейчас 21 век.
И это заставляет Путина повышать ставки и продолжать стягивать войска. Чтобы добиться от Байдена признание права Путина управлять Украиной.
Таким образом единственный, кто претендует на украинский суверенитет - это Путин. А друзья Путина постоянно рассказывают в Украине о том, что Запад претендует на наш суверенитет. Рассказывают это, призывая к дефолту (подарок для Путина - бедная Украина). Рассказывают это, тормозя реформы. Тоже делая подарок Путину, ведь он боится успешного примера рядом.
И парадокс в том, что люди на такое ведутся. Множество людей верят во внешнее управление, слушая Путина и его посипак, которые при этом требуют от Запада права управлять Украиной. Внешне. Хотя для них любое управление Украиной не из Кремля - есть внешнее управление.
И многие украинцы верят в эти сказки даже под угрозой того, что крылатые ракеты полетят в их дома.
Мы не знаем, готов ли Путин пойти до конца. Это безумие. Но это Путин, который уже не раз совершал вещи, безумные с точки зрения нормального человека. Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор. Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.
Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении. И ради этой мечты он готов заставить Запад поверить, что он готов убивать украинцев. Он готов заставить поверить всех, что украинцы это его собственность и он убьет столько украинцев, сколько надо, чтобы ему не мешали украинцами управлять.
Вот это парадокс. В который тяжело поверить. Вернее, поверить можно. Даже понять причину, достаточно посмотреть на список любимых мелодий украинцев в 2021 году где сплошной русский мир. Но принять это не получается.
і зепокидьки, включаючи слуг та інших холуїв, роблять це вже 2,5 роки.
зеленский, конечно, обосрался, не справился ни по одному пункту..
ещё и на поводу у шлюшко идёт с его шмурдизацией здорового населения Украины..
Никаких недовольств ЗЕ?
Оно её уже потеряло. Весной 2019 года.
У нас враг у границ - вы чего глотки рвете?????? Неужели БАБЛО!!!!!!Опять тупо БАБЛО!!! НЕВЕРЮ!!! Что то тут не так!!!
Не надо ля-ля. Среднестатистический роисянин спит и видит Украину в составе СССР.