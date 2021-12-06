ЄС продовжив на рік санкції за порушення прав людини у світі, зокрема для представників Росії

Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити на рік санкції стосовно фізичних і юридичних осіб за серйозні порушення прав людини в усьому світі, в списку фігурують і високопоставлені особи з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рада сьогодні ухвалила рішення про продовження на один рік - до 8 грудня 2022 року санкцій проти осіб і структур, відповідальних за серйозні порушення прав людини та зловживання ними в різних країнах у всьому світі", - йдеться в прес-релізі.

Під санкції підпадають, зокрема, колишній директор ФСВП Олександр Калашников, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор РФ Ігор Краснов і директор Росгвардії Віктор Золотов.

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Санкції продовжать діяти стосовно 14 осіб і чотирьох структур.

Санкційний режим ЄС з прав людини встановили 7 грудня 2020 року. Він передбачає заборону на подорожі, а також замороження активів фізичних і юридичних осіб.

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